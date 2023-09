Pull Request (ou Merge Request dans certains systèmes)

Une Pull Request (PR), également connue sous le nom de Merge Request (MR) dans certains systèmes de contrôle de code source, fait référence au processus consistant à proposer des modifications à une base de code, à examiner les modifications proposées et finalement à les fusionner dans la branche principale de la version d'un projet. Système de contrôle. Cette pratique de collaboration est courante dans les cycles de vie modernes du développement de logiciels, en particulier dans les équipes distribuées et les projets open source.

Les systèmes de contrôle de version, tels que Git et Mercurial, sont des composants essentiels de la gestion du contrôle de source (SCM) conçus pour faciliter la collaboration et l'organisation dans le développement de logiciels. Le principe principal de ces outils est de suivre les modifications apportées aux fichiers de code de manière chronologique, permettant aux développeurs de réviser, de comparer et de revenir aux versions précédentes si nécessaire. Dans ce contexte, les Pull Requests favorisent une communication efficace entre les contributeurs, garantissant que tous les ajustements effectués sont transparents, compréhensibles et correctement examinés par les pairs avant d'être intégrés dans la base de code.

Dans la plate-forme no-code AppMaster, par exemple, les clients peuvent utiliser les outils de contrôle de source et de versionnage pour gérer efficacement les modifications. Avec AppMaster, un utilisateur peut rapidement générer de nouvelles applications à partir de zéro sans accumuler de dette technique, grâce à son processus de régénération rapide et efficace. Le système pratique de contrôle de version d' AppMaster permet aux utilisateurs de créer facilement différentes versions tout en collaborant pour créer des applications Web, mobiles et back-end.

Les demandes d'extraction commencent lorsqu'un développeur identifie une zone d'une base de code qui nécessite une modification, comme une correction de bogue, une amélioration de fonctionnalités ou une refactorisation de code. Le développeur commence généralement par créer une nouvelle branche dans le système de contrôle de version, qui sert de copie ou d'instantané distinct de la branche principale sans affecter le code existant.

Après avoir effectué les modifications nécessaires dans la nouvelle branche, le développeur soumet une Pull Request, qui informe les autres membres de l'équipe ou les contributeurs du projet qu'un ensemble de modifications proposé est prêt à être examiné. Cette demande comprend généralement une description concise mais informative des changements mis en œuvre et fait souvent référence à un problème spécifique ou à une description de tâche pour fournir un contexte aux évaluateurs.

Une fois qu'une Pull Request est soumise, un processus d'examen s'ensuit, au cours duquel d'autres membres de l'équipe ou contributeurs au projet fournissent des commentaires sur les modifications proposées. Les évaluateurs peuvent suggérer des améliorations, demander des informations supplémentaires ou exprimer des préoccupations concernant les modifications proposées. Le développeur qui a soumis la demande est responsable de répondre aux commentaires et de procéder aux ajustements nécessaires avant de demander un autre examen. Ce processus itératif se poursuit jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint et que les changements soient approuvés pour intégration dans la branche principale.

Une fois approuvée, la Pull Request peut être marquée comme « terminée » ou « fusionnée », indiquant que les modifications ont été intégrées avec succès dans la branche principale. À cette étape, les outils de contrôle de version combinent automatiquement le contenu de la branche proposée avec la branche principale, préservant ainsi l'historique complet des modifications et assurant une transition en douceur.

Les Pull Requests sont essentielles pour maintenir un processus de développement collaboratif fluide, efficace et transparent. Ils favorisent la communication, le travail d'équipe et le respect des meilleures pratiques, augmentant ainsi la qualité et la maintenabilité des projets logiciels.

Compte tenu de l’importance des Pull Requests dans le développement de logiciels modernes, divers outils et plates-formes ont été développés pour faciliter ce processus. Des plates-formes telles que GitHub, GitLab et Bitbucket fournissent des interfaces Web et des fonctionnalités supplémentaires pour gérer les demandes d'extraction, notamment des systèmes de notification, des commentaires de code en ligne, des contrôles d'intégration continus, etc.

Pour résumer, les Pull Requests sont un élément crucial des processus de contrôle de source et de versioning dans le développement de logiciels. Ils permettent aux programmeurs de proposer, réviser et intégrer des modifications dans une base de code de manière structurée et transparente. En tirant parti des Pull Requests, les développeurs peuvent garantir que leur code reste propre, efficace et bien documenté, ce qui se traduit par des logiciels de meilleure qualité pour les utilisateurs finaux.