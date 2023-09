Pull Request (of Merge Request in sommige systemen)

Een Pull Request (PR), ook wel Merge Request (MR) genoemd in bepaalde bronbeheersystemen, verwijst naar het proces van het voorstellen van wijzigingen in een codebase, het beoordelen van de voorgestelde wijzigingen en het uiteindelijk samenvoegen ervan in de hoofdtak van de projectversie. controle systeem. Deze samenwerkingspraktijk is gebruikelijk in de levenscycli van moderne softwareontwikkeling, vooral in gedistribueerde teams en open-sourceprojecten.

Versiebeheersystemen, zoals Git en Mercurial, zijn essentiële componenten in Source Control Management (SCM) die zijn ontworpen om samenwerking en organisatie bij softwareontwikkeling te vergemakkelijken. Het belangrijkste principe achter deze tools is om de wijzigingen in codebestanden op chronologische wijze bij te houden, zodat ontwikkelaars eerdere versies kunnen bekijken, vergelijken en indien nodig kunnen terugzetten naar eerdere versies. Binnen deze context bevorderen Pull Requests effectieve communicatie tussen bijdragers, waarbij wordt gegarandeerd dat alle aangebrachte aanpassingen transparant en begrijpelijk zijn en op de juiste manier worden beoordeeld door collega's voordat ze in de codebase worden geïntegreerd.

In het AppMaster no-code platform kunnen klanten bijvoorbeeld gebruik maken van Source Control en Versioning tools om wijzigingen efficiënt te beheren. Met AppMaster kan een gebruiker snel nieuwe applicaties genereren zonder technische schulden op te bouwen, dankzij het snelle en efficiënte regeneratieproces. Dankzij het handige versiebeheersysteem van AppMaster kunnen gebruikers eenvoudig verschillende versies maken terwijl ze samenwerken om web-, mobiele en backend-applicaties te bouwen.

Pull Requests beginnen wanneer een ontwikkelaar een gebied van een codebase identificeert dat aanpassing vereist, zoals een bugfix, functieverbetering of coderefactor. De ontwikkelaar begint doorgaans met het maken van een nieuwe vertakking binnen het versiebeheersysteem, die dient als een afzonderlijke kopie of momentopname van de hoofdvertakking zonder de bestaande code te beïnvloeden.

Nadat de noodzakelijke wijzigingen in de nieuwe vertakking zijn voltooid, dient de ontwikkelaar een Pull Request in, waarmee andere teamleden of projectbijdragers worden geïnformeerd dat een voorgestelde reeks wijzigingen gereed is voor beoordeling. Dit verzoek omvat doorgaans een beknopte maar informatieve beschrijving van de geïmplementeerde wijzigingen, en verwijst vaak naar een specifiek probleem of een taakbeschrijving om context te bieden voor reviewers.

Zodra een Pull Request is ingediend, volgt er een beoordelingsproces, waarbij andere teamleden of projectbijdragers feedback geven op de voorgestelde wijzigingen. Beoordelaars kunnen verbeteringen voorstellen, om meer informatie vragen of hun zorgen uiten over de voorgestelde wijzigingen. De ontwikkelaar die het verzoek heeft ingediend, is verantwoordelijk voor het verwerken van de feedback en het aanbrengen van eventuele noodzakelijke aanpassingen voordat hij een nieuwe beoordeling aanvraagt. Dit iteratieve proces gaat door totdat er consensus is bereikt en de wijzigingen zijn goedgekeurd voor integratie in de hoofdtak.

Na goedkeuring kan de Pull Request worden gemarkeerd als "voltooid" of "samengevoegd", wat aangeeft dat de wijzigingen met succes in de hoofdvertakking zijn geïntegreerd. In deze fase combineren versiebeheertools automatisch de inhoud van de voorgestelde vertakking met de hoofdvertakking, waarbij de volledige geschiedenis van wijzigingen behouden blijft en een soepele overgang wordt gegarandeerd.

Pull Requests zijn essentieel voor het onderhouden van een soepel, efficiënt en transparant gezamenlijk ontwikkelingsproces. Ze bevorderen communicatie, teamwerk en naleving van best practices, waardoor de kwaliteit en onderhoudbaarheid van softwareprojecten toenemen.

Gezien het belang van Pull Requests in de moderne softwareontwikkeling zijn er verschillende tools en platforms ontwikkeld om dit proces te vergemakkelijken. Platforms zoals GitHub, GitLab en Bitbucket bieden webgebaseerde interfaces en extra functies voor het beheren van Pull Requests, waaronder meldingssystemen, inline codecommentaar, continue integratiecontroles en meer.

Samenvattend zijn Pull Requests een cruciaal onderdeel van bronbeheer- en versiebeheerprocessen bij softwareontwikkeling. Ze stellen programmeurs in staat om op een gestructureerde en transparante manier wijzigingen in een codebase voor te stellen, te beoordelen en te integreren. Door gebruik te maken van Pull Requests kunnen ontwikkelaars ervoor zorgen dat hun code schoon, efficiënt en goed gedocumenteerd blijft, wat resulteert in software van hogere kwaliteit voor eindgebruikers.