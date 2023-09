Pull Request (oder Merge Request in einigen Systemen)

Ein Pull Request (PR), in bestimmten Quellcodeverwaltungssystemen auch als Merge Request (MR) bekannt, bezieht sich auf den Prozess, bei dem Änderungen an einer Codebasis vorgeschlagen, die vorgeschlagenen Änderungen überprüft und schließlich in den Hauptzweig einer Projektversion eingefügt werden Kontrollsystem. Diese Praxis der Zusammenarbeit ist in modernen Lebenszyklen der Softwareentwicklung weit verbreitet, insbesondere in verteilten Teams und Open-Source-Projekten.

Versionskontrollsysteme wie Git und Mercurial sind wichtige Komponenten im Source Control Management (SCM), die die Zusammenarbeit und Organisation bei der Softwareentwicklung erleichtern sollen. Das Hauptprinzip dieser Tools besteht darin, die an Codedateien vorgenommenen Änderungen chronologisch zu verfolgen, sodass Entwickler bei Bedarf frühere Versionen überprüfen, vergleichen und wiederherstellen können. In diesem Zusammenhang fördern Pull Requests eine effektive Kommunikation zwischen Mitwirkenden und stellen sicher, dass alle vorgenommenen Anpassungen transparent und verständlich sind und von Kollegen ordnungsgemäß überprüft werden, bevor sie in die Codebasis integriert werden.

In der no-code Plattform AppMaster können Kunden beispielsweise Quellcodeverwaltungs- und Versionierungstools nutzen, um Änderungen effizient zu verwalten. Mit AppMaster kann ein Benutzer dank des schnellen und effizienten Regenerationsprozesses schnell neue Anwendungen von Grund auf erstellen, ohne technische Schulden anzuhäufen. Das praktische Versionskontrollsystem von AppMaster ermöglicht es Benutzern, problemlos verschiedene Versionen zu erstellen und gleichzeitig bei der Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zusammenzuarbeiten.

Pull Requests beginnen, wenn ein Entwickler einen Bereich einer Codebasis identifiziert, der geändert werden muss, z. B. eine Fehlerbehebung, eine Funktionserweiterung oder eine Code-Umgestaltung. Der Entwickler beginnt normalerweise damit, einen neuen Zweig innerhalb des Versionskontrollsystems zu erstellen, der als separate Kopie oder Momentaufnahme des Hauptzweigs dient, ohne Auswirkungen auf den vorhandenen Code zu haben.

Nach Abschluss der erforderlichen Änderungen im neuen Zweig übermittelt der Entwickler eine Pull-Anfrage, die andere Teammitglieder oder Projektmitwirkende darüber informiert, dass ein vorgeschlagener Änderungssatz zur Überprüfung bereitsteht. Diese Anfrage enthält in der Regel eine prägnante, aber informative Beschreibung der implementierten Änderungen und verweist häufig auf ein bestimmtes Problem oder eine Aufgabenbeschreibung, um den Prüfern Kontext zu bieten.

Sobald ein Pull Request eingereicht wurde, folgt ein Überprüfungsprozess, bei dem andere Teammitglieder oder Projektmitarbeiter Feedback zu den vorgeschlagenen Änderungen geben. Gutachter können Verbesserungen vorschlagen, weitere Informationen anfordern oder Bedenken hinsichtlich der vorgeschlagenen Änderungen äußern. Der Entwickler, der die Anfrage eingereicht hat, ist dafür verantwortlich, das Feedback zu berücksichtigen und alle erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, bevor er eine weitere Überprüfung anfordert. Dieser iterative Prozess wird fortgesetzt, bis ein Konsens erzielt wird und die Änderungen für die Integration in den Hauptzweig genehmigt werden.

Nach der Genehmigung kann der Pull Request als „abgeschlossen“ oder „zusammengeführt“ markiert werden, was anzeigt, dass die Änderungen erfolgreich in den Hauptzweig integriert wurden. In dieser Phase kombinieren Versionskontrolltools automatisch die Inhalte des vorgeschlagenen Zweigs mit dem Hauptzweig, bewahren den gesamten Änderungsverlauf und sorgen für einen reibungslosen Übergang.

Pull Requests sind für die Aufrechterhaltung eines reibungslosen, effizienten und transparenten kollaborativen Entwicklungsprozesses unerlässlich. Sie fördern Kommunikation, Teamarbeit und die Einhaltung von Best Practices und erhöhen so die Qualität und Wartbarkeit von Softwareprojekten.

Angesichts der Bedeutung von Pull Requests in der modernen Softwareentwicklung wurden verschiedene Tools und Plattformen entwickelt, um diesen Prozess zu erleichtern. Plattformen wie GitHub, GitLab und Bitbucket bieten webbasierte Schnittstellen und zusätzliche Funktionen zur Verwaltung von Pull Requests, darunter Benachrichtigungssysteme, Inline-Codekommentare, kontinuierliche Integrationsprüfungen und mehr.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pull Requests eine entscheidende Komponente der Quellcodeverwaltungs- und Versionierungsprozesse in der Softwareentwicklung sind. Sie ermöglichen es Programmierern, Änderungen auf strukturierte und transparente Weise vorzuschlagen, zu überprüfen und in eine Codebasis zu integrieren. Durch die Nutzung von Pull Requests können Entwickler sicherstellen, dass ihr Code sauber, effizient und gut dokumentiert bleibt, was zu einer qualitativ hochwertigeren Software für Endbenutzer führt.