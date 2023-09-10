拉取请求（或某些系统中的合并请求）

拉取请求 (PR) 在某些源代码控制系统中也称为合并请求 (MR)，是指对代码库提出更改建议、审查建议的更改并最终将其合并到项目版本的主分支的过程控制系统。这种协作实践在现代软件开发生命周期中很常见，特别是在分布式团队和开源项目中。

版本控制系统（例如 Git 和 Mercurial）是源代码控制管理 (SCM) 中的重要组件，旨在促进软件开发中的协作和组织。这些工具背后的主要原则是按时间顺序跟踪对代码文件所做的更改，允许开发人员在必要时查看、比较并恢​​复到以前的版本。在此背景下，拉取请求促进贡献者之间的有效沟通，确保所做的任何调整都是透明的、可理解的，并在集成到代码库之前得到同行的适当审查。

例如，在AppMaster no-code平台中，客户可以利用源代码控制和版本控制工具来有效管理变更。借助AppMaster ，用户可以从头开始快速生成新应用程序，而无需积累技术债务，这要归功于其快速高效的再生过程。 AppMaster便捷的版本控制系统使用户能够轻松无缝地创建不同版本，同时协作构建Web、移动和后端应用程序。

当开发人员确定代码库中需要修改的区域（例如错误修复、功能增强或代码重构）时，拉取请求就会开始。开发人员通常会首先在版本控制系统中创建一个新分支，该分支充当主分支的单独副本或快照，而不会影响现有代码。

在新分支中完成必要的更改后，开发人员会提交拉取请求，通知其他团队成员或项目贡献者提议的一组更改已准备好供审核。该请求通常包括对所实施的更改的简洁而信息丰富的描述，并且通常引用特定问题或任务描述来为审阅者提供上下文。

提交 Pull 请求后，就会进入审核流程，在此期间其他团队成员或项目贡献者会针对提议的变更提供反馈。审阅者可能会提出改进建议、要求提供更多信息或对提议的更改表示担忧。提交请求的开发人员负责处理反馈并在请求再次审核之前进行任何必要的调整。这个迭代过程一直持续到达成共识，并且更改被批准集成到主分支中。

获得批准后，拉取请求可以标记为“已完成”或“已合并”，表明更改已成功集成到主分支中。在此阶段，版本控制工具自动将提议分支的内容与主分支合并，保留完整的更改历史记录并确保平稳过渡。

Pull 请求对于维持平稳、高效和透明的协作开发流程至关重要。它们促进沟通、团队合作和对最佳实践的遵守，从而提高软件项目的质量和可维护性。

鉴于拉取请求在现代软件开发中的重要性，已经开发了各种工具和平台来促进这一过程。 GitHub、GitLab 和 Bitbucket 等平台提供基于 Web 的界面和附加功能来管理 Pull 请求，包括通知系统、内联代码注释、持续集成检查等。

总而言之，拉取请求是软件开发中源代码控制和版本控制流程的重要组成部分。它们使程序员能够以结构化和透明的方式提出、审查变更并将其集成到代码库中。通过利用拉取请求，开发人员可以确保他们的代码保持干净、高效且文档齐全，从而为最终用户提供更高质量的软件。