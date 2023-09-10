Kaynak Kontrolü ve Sürüm Oluşturma bağlamında "Klonlama" terimi, yerel bir makinede uzak bir havuzun tam ve bağımsız bir kopyasının oluşturulması sürecini ifade eder. Bu kopya, depoyla ilişkili tüm sürüm geçmişini, taahhütleri, dalları, etiketleri ve diğer meta verileri korur. Klonlama, geliştiricilerin projeleri üzerinde çevrimdışı çalışmasına, yeni özellikleri ve hata düzeltmelerini denemesine ve güncellemeleri gönderip çekerek değişiklikleri merkezi depoyla senkronize etmesine olanak tanır.

Git, Mercurial ve Subversion gibi kaynak kontrol sistemleri, kod tabanlarının verimli yönetimini kolaylaştırmak için yerleşik klonlama işlevselliği sağlayarak, birden fazla geliştiricinin tek bir proje üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanırken, işi kaybetme veya çakışan değişiklikler getirme riskini en aza indirir. Tipik bir iş akışında, geliştirici bir veri havuzunu klonlar, değişiklikleri yerel olarak yapar, bu değişiklikleri taahhüt eder ve son olarak taahhütleri merkezi depoya geri gönderir. Daha sonra diğer geliştiriciler bu güncellemeleri çekerek herkesin en son kodla güncel kalmasını sağlar.

Klonlama, kullanıcıların görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code bir platform olan AppMaster ile çalışırken özellikle önemlidir. AppMaster uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler yürütür ve bunları buluta dağıtır. Platform ayrıca çeşitli veritabanı sistemlerini destekler ve daha iyi sürüm yönetimi için kaynak kontrol sistemleriyle kusursuz entegrasyon sağlar. AppMaster müşterileri, uygulama projeleri için yeni şubeler oluşturmak, değişiklik yapmak ve ekip üyeleriyle etkili bir şekilde işbirliği yapmak için bu işlevsellikten yararlanabilirler.

AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar bağlamında klonlama, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda fayda sağlar:

Yalıtım: Klonlanan depo, merkezi depodan bağımsız kalır ve geliştiricilerin ana kod tabanını etkilemeden değişiklikleri denemesine olanak tanır. Bu izolasyon, test edilmemiş özelliklerle veya önemli yeniden düzenleme işlemleriyle çalışırken, önemli değişikliklere neden olabilecek durumlarda faydalıdır.

Klonlanan depo, merkezi depodan bağımsız kalır ve geliştiricilerin ana kod tabanını etkilemeden değişiklikleri denemesine olanak tanır. Bu izolasyon, test edilmemiş özelliklerle veya önemli yeniden düzenleme işlemleriyle çalışırken, önemli değişikliklere neden olabilecek durumlarda faydalıdır. Çevrimdışı Kullanılabilirlik: Bir havuzun klonlanması, geliştiricilerin, merkezi depoya sürekli erişime gerek kalmadan projeleri üzerinde çevrimdışı çalışmasına olanak tanır. Bu özellikle sınırlı veya güvenilmez internet erişimi olan veya hareket halinde olan ekipler için avantajlıdır.

Bir havuzun klonlanması, geliştiricilerin, merkezi depoya sürekli erişime gerek kalmadan projeleri üzerinde çevrimdışı çalışmasına olanak tanır. Bu özellikle sınırlı veya güvenilmez internet erişimi olan veya hareket halinde olan ekipler için avantajlıdır. Yedekleme: Yerel bir klon, havuzun yedeği olarak hareket ederek, merkezi havuzun kaybolduğu veya bozulduğu durumlarda bile değerli proje verilerinin korunmasını sağlar. Ek olarak, birçok kaynak kontrol sistemi, yedeklilik ve yük dengeleme amacıyla birden fazla uzak havuzu destekler.

Yerel bir klon, havuzun yedeği olarak hareket ederek, merkezi havuzun kaybolduğu veya bozulduğu durumlarda bile değerli proje verilerinin korunmasını sağlar. Ek olarak, birçok kaynak kontrol sistemi, yedeklilik ve yük dengeleme amacıyla birden fazla uzak havuzu destekler. İşbirliği: Klonlama, geliştiricilerin ayrı dallar üzerinde çalışmasına ve değişikliklerini birleştirme veya yeniden temellendirme yoluyla entegre etmesine olanak tanıyarak işbirliğini kolaylaştırır. Bu, birden fazla katılımcının yer aldığı büyük ölçekli projelerin çatışmalar veya çabaların tekrarı olmadan aynı anda ilerlemesine olanak tanır.

Git tabanlı bir AppMaster projesinde klonlama sürecini göstermek için bir geliştirici aşağıdaki komutu kullanacaktır:

git klonu https://github.com/Kullanıcı Adınız/AppMasterProject.git

Bu komut, belirtilen havuzun tam bir kopyasını oluşturarak geliştiricinin tüm dallar ve etiketler de dahil olmak üzere tüm sürüm geçmişine erişmesini sağlar. Alternatif olarak geliştiriciler, klonlama işlemini gerçekleştirmek için Git grafik arayüzlerini veya diğer geliştirme araçlarıyla entegrasyonları kullanabilir.

Klonlanmış bir depoya yapılan güncellemelerin merkezi depoyla otomatik olarak senkronize edilmediğini unutmamak önemlidir. Geliştiriciler, yerel depolarını güncel tutmak için değişikliklerini açıkça aktarmalı ve diğer katkıda bulunanların güncellemelerini almalıdır. Bu kasıtlı süreç, değişikliklerin akışı üzerinde daha iyi kontrol sağlanmasına olanak tanır ve kasıtsız çatışma olasılığını azaltır.

AppMaster Git, Mercurial ve Subversion gibi kaynak kontrolü ve sürüm oluşturma sistemleriyle kusursuz entegrasyonu, web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma ve yönetme sürecini geliştirir. Klonlama teknolojisinin platformun sağlam özellik seti ile birleşimi, her boyut ve karmaşıklık düzeyindeki projeler için başarılı, verimli ve güvenli işbirliğinin sağlanmasına yardımcı olur.