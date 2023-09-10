Запрос на включение (или запрос на слияние в некоторых системах)

Запрос на включение (PR), также известный как запрос на слияние (MR) в некоторых системах контроля версий, относится к процессу предложения изменений в кодовой базе, проверки предлагаемых изменений и, в конечном итоге, их слияния с основной веткой версии проекта. система контроля. Такая практика совместной работы является обычным явлением в современных жизненных циклах разработки программного обеспечения, особенно в распределенных командах и проектах с открытым исходным кодом.

Системы контроля версий, такие как Git и Mercurial, являются жизненно важными компонентами системы управления исходным кодом (SCM), предназначенными для облегчения совместной работы и организации разработки программного обеспечения. Основным принципом этих инструментов является отслеживание изменений, внесенных в файлы кода, в хронологическом порядке, что позволяет разработчикам просматривать, сравнивать и при необходимости возвращаться к предыдущим версиям. В этом контексте запросы на включение способствуют эффективному общению между участниками, гарантируя, что любые внесенные изменения будут прозрачными, понятными и должным образом проверенными коллегами перед интеграцией в базу кода.

Например, на платформе AppMaster no-code клиенты могут использовать инструменты контроля версий и управления версиями для эффективного управления изменениями. С помощью AppMaster пользователь может быстро создавать новые приложения с нуля, не накапливая технического долга, благодаря быстрому и эффективному процессу регенерации. Удобная система контроля версий AppMaster позволяет пользователям легко создавать различные версии, одновременно создавая веб-приложения, мобильные и серверные приложения.

Запросы на включение начинаются, когда разработчик определяет область кодовой базы, которая требует модификации, например исправления ошибок, улучшения функций или рефакторинга кода. Обычно разработчик начинает с создания новой ветки в системе контроля версий, которая служит отдельной копией или снимком основной ветки, не затрагивая существующий код.

После внесения необходимых изменений в новую ветку разработчик отправляет запрос на включение, который уведомляет других членов команды или участников проекта о том, что предлагаемый набор изменений готов к рассмотрению. Этот запрос обычно включает краткое, но информативное описание реализованных изменений и часто ссылается на описание конкретной проблемы или задачи, чтобы обеспечить контекст для проверяющих.

После подачи запроса на включение начинается процесс проверки, в ходе которого другие члены команды или участники проекта оставляют отзывы о предлагаемых изменениях. Рецензенты могут предлагать улучшения, запрашивать дополнительную информацию или выражать обеспокоенность по поводу предлагаемых изменений. Разработчик, отправивший запрос, несет ответственность за обработку отзывов и внесение всех необходимых корректировок перед запросом повторной проверки. Этот итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут консенсус и изменения не будут одобрены для интеграции в основную ветку.

После утверждения запрос на включение может быть помечен как «завершен» или «объединен», что указывает на то, что изменения были успешно интегрированы в основную ветку. На этом этапе инструменты контроля версий автоматически объединяют содержимое предлагаемой ветки с основной, сохраняя полную историю изменений и обеспечивая плавный переход.

Запросы на включение необходимы для поддержания плавного, эффективного и прозрачного процесса совместной разработки. Они способствуют общению, командной работе и соблюдению лучших практик, повышая качество и удобство сопровождения программных проектов.

Учитывая важность запросов на включение в современной разработке программного обеспечения, для облегчения этого процесса были разработаны различные инструменты и платформы. Такие платформы, как GitHub, GitLab и Bitbucket, предоставляют веб-интерфейсы и дополнительные функции для управления запросами на извлечение, включая системы уведомлений, встроенные комментарии к коду, проверки непрерывной интеграции и многое другое.

Подводя итог, можно сказать, что запросы на извлечение являются важнейшим компонентом процессов управления исходным кодом и управления версиями при разработке программного обеспечения. Они позволяют программистам предлагать, проверять и интегрировать изменения в кодовую базу структурированным и прозрачным образом. Используя запросы на включение, разработчики могут гарантировать, что их код останется чистым, эффективным и хорошо документированным, что приведет к более высокому качеству программного обеспечения для конечных пользователей.