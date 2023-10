No contexto dos bancos de dados relacionais, o particionamento refere-se ao processo de divisão de uma grande tabela de banco de dados em partes menores e mais gerenciáveis, chamadas de partições ou pedaços. Cada partição é armazenada separadamente e pode ser mantida independentemente das outras, o que ajuda a melhorar o desempenho das consultas, o gerenciamento do banco de dados e a eficiência geral do sistema. Essa técnica oferece inúmeros benefícios, como execução mais rápida de consultas, organização eficiente de dados, processos otimizados de atualização e exclusão e tarefas simplificadas de manutenção de banco de dados.

Um conceito-chave no particionamento é a chave de particionamento, que é uma coluna ou conjunto de colunas que determina como os dados serão distribuídos pelas partições. A escolha da chave de particionamento tem um impacto significativo na estratégia de particionamento e no desempenho geral do sistema. Os métodos comuns de particionamento incluem particionamento de intervalo, particionamento de hash, particionamento de lista e particionamento composto.

O particionamento de intervalo envolve a divisão dos dados em partições com base em um intervalo especificado de valores para a chave de particionamento. Cada partição armazena registros com os valores da chave de particionamento dentro desse intervalo específico. Por exemplo, uma tabela grande contendo dados de vendas poderia ser particionada com base na coluna “data”, com cada partição contendo dados de vendas de um mês ou ano específico. Essa abordagem permite a recuperação eficiente de registros de um determinado período de tempo e pode melhorar o desempenho da consulta, especialmente em sistemas com dados baseados em tempo.

O particionamento hash usa uma função hash para atribuir registros a partições com base no valor hash da chave de particionamento. Este método visa obter dados distribuídos uniformemente em todas as partições, garantindo um desempenho equilibrado do sistema. O particionamento hash é particularmente útil para distribuir dados uniformemente entre vários dispositivos de armazenamento e para sistemas de alta disponibilidade.

O particionamento de lista aloca registros para partições com base em uma lista predefinida de valores para a chave de particionamento. Cada partição armazena registros com valores de chave de particionamento pertencentes explicitamente a essa partição. Por exemplo, uma tabela contendo dados de clientes poderia ser particionada com base na coluna “país”, com partições separadas para cada país. Este método permite a recuperação direcionada de dados para valores específicos, levando a um melhor desempenho da consulta.

O particionamento composto emprega uma combinação de métodos de particionamento. Por exemplo, você pode usar o particionamento de intervalo para a chave de particionamento primária e o particionamento de hash para a chave de particionamento secundária. Essa abordagem permite esquemas de partição mais complexos e pode oferecer o melhor desempenho quando usada de forma inteligente.

O particionamento não apenas oferece melhorias de desempenho, mas também simplifica as tarefas de gerenciamento de banco de dados. Por exemplo, ao empregar o particionamento, você pode reduzir o tempo necessário para operações de backup e restauração, bem como minimizar o impacto das tarefas de reconstrução de índice e reorganização de dados. O particionamento também pode melhorar a disponibilidade dos dados, permitindo que partições individuais sejam armazenadas em backup, restauradas ou reorganizadas, mantendo as outras partições on-line e acessíveis.

No AppMaster, a poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos backend, web e móveis, você recebe ferramentas para construir e gerenciar bancos de dados particionados facilmente. AppMaster permite criar modelos de dados visualmente (esquema de banco de dados) e gerar aplicativos de back-end que podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como armazenamento de dados primário.

Além disso, AppMaster gera automaticamente documentação swagger (API aberta) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, garantindo que seus bancos de dados particionados sejam gerenciados de forma eficiente, otimizados e sempre atualizados. Ao aproveitar os recursos de particionamento combinados com as ferramentas e recursos poderosos do AppMaster, você pode melhorar significativamente a escalabilidade, o desempenho e a facilidade de gerenciamento de seus bancos de dados relacionais em aplicativos web, móveis e de back-end.