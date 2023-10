Im Kontext relationaler Datenbanken bezieht sich Partitionierung auf den Prozess der Aufteilung einer großen Datenbanktabelle in kleinere und besser verwaltbare Teile, die als Partitionen oder Chunks bezeichnet werden. Jede Partition wird separat gespeichert und kann unabhängig von den anderen verwaltet werden, was zur Verbesserung der Abfrageleistung, der Datenbankverwaltung und der Gesamtsystemeffizienz beiträgt. Diese Technik bietet zahlreiche Vorteile, wie z. B. eine schnellere Abfrageausführung, eine effiziente Datenorganisation, optimierte Aktualisierungs- und Löschprozesse und optimierte Datenbankwartungsaufgaben.

Ein Schlüsselkonzept bei der Partitionierung ist der Partitionierungsschlüssel, bei dem es sich um eine Spalte oder eine Reihe von Spalten handelt, die bestimmt, wie die Daten auf die Partitionen verteilt werden. Die Wahl des Partitionierungsschlüssels hat erhebliche Auswirkungen auf die Partitionierungsstrategie und die Gesamtleistung des Systems. Zu den gängigen Partitionierungsmethoden gehören Bereichspartitionierung, Hash-Partitionierung, Listenpartitionierung und zusammengesetzte Partitionierung.

Bei der Bereichspartitionierung werden die Daten basierend auf einem angegebenen Wertebereich für den Partitionierungsschlüssel in Partitionen aufgeteilt. Jede Partition speichert Datensätze mit den Partitionierungsschlüsselwerten, die in diesen bestimmten Bereich fallen. Beispielsweise könnte eine große Tabelle mit Verkaufsdaten basierend auf der Spalte „Datum“ partitioniert werden, wobei jede Partition Verkaufsdaten für einen bestimmten Monat oder ein bestimmtes Jahr enthält. Dieser Ansatz ermöglicht das effiziente Abrufen von Datensätzen für einen bestimmten Zeitraum und kann die Abfrageleistung verbessern, insbesondere in Systemen mit zeitbasierten Daten.

Bei der Hash-Partitionierung wird eine Hash-Funktion verwendet, um Datensätze basierend auf dem Hash-Wert des Partitionierungsschlüssels Partitionen zuzuordnen. Ziel dieser Methode ist es, eine gleichmäßige Datenverteilung auf allen Partitionen zu erreichen und so eine ausgewogene Systemleistung sicherzustellen. Die Hash-Partitionierung ist besonders nützlich für die gleichmäßige Verteilung von Daten auf mehrere Speichergeräte und für Systeme mit hoher Verfügbarkeit.

Bei der Listenpartitionierung werden Datensätze auf Grundlage einer vordefinierten Werteliste für den Partitionierungsschlüssel Partitionen zugewiesen. Jede Partition speichert Datensätze mit Partitionierungsschlüsselwerten, die explizit zu dieser Partition gehören. Beispielsweise könnte eine Tabelle mit Kundendaten basierend auf der Spalte „Land“ partitioniert werden, mit separaten Partitionen für jedes Land. Diese Methode ermöglicht das gezielte Abrufen von Daten für bestimmte Werte, was zu einer verbesserten Abfrageleistung führt.

Die zusammengesetzte Partitionierung verwendet eine Kombination von Partitionierungsmethoden. Sie könnten beispielsweise die Bereichspartitionierung für den primären Partitionierungsschlüssel und die Hash-Partitionierung für den sekundären Partitionierungsschlüssel verwenden. Dieser Ansatz ermöglicht komplexere Partitionsschemata und kann bei intelligenter Verwendung die beste Leistung liefern.

Die Partitionierung bietet nicht nur Leistungssteigerungen, sondern vereinfacht auch Datenbankverwaltungsaufgaben. Durch den Einsatz der Partitionierung können Sie beispielsweise die Zeit für Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge reduzieren und die Auswirkungen von Indexneuerstellungs- und Datenreorganisationsaufgaben minimieren. Durch die Partitionierung kann auch die Datenverfügbarkeit verbessert werden, indem einzelne Partitionen gesichert, wiederhergestellt oder neu organisiert werden können, während die anderen Partitionen weiterhin online und zugänglich bleiben.

Bei AppMaster, der leistungsstarken no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, stehen Ihnen Tools zum einfachen Erstellen und Verwalten partitionierter Datenbanken zur Verfügung. AppMaster können Sie Datenmodelle (Datenbankschemata) visuell erstellen und Backend-Anwendungen generieren, die mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als primärem Datenspeicher arbeiten können.

Darüber hinaus generiert AppMaster automatisch eine Swagger-Dokumentation (offene API) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts und stellt so sicher, dass Ihre partitionierten Datenbanken effizient verwaltet, optimiert und immer auf dem neuesten Stand sind. Durch die Nutzung der Partitionierungsfunktionen in Kombination mit den leistungsstarken Tools und Funktionen von AppMaster können Sie die Skalierbarkeit, Leistung und einfache Verwaltung Ihrer relationalen Datenbanken in Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen erheblich verbessern.