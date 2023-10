In de context van relationele databases verwijst partitionering naar het proces waarbij een grote databasetabel in kleinere en beter beheersbare stukken wordt verdeeld, ook wel partities of chunks genoemd. Elke partitie wordt afzonderlijk opgeslagen en kan onafhankelijk van de andere worden onderhouden, waardoor de queryprestaties, het databasebeheer en de algehele systeemefficiëntie worden verbeterd. Deze techniek biedt talloze voordelen, zoals snellere uitvoering van zoekopdrachten, efficiënte gegevensorganisatie, geoptimaliseerde update- en verwijderingsprocessen en gestroomlijnde databaseonderhoudstaken.

Een belangrijk concept bij het partitioneren is de partitiesleutel. Dit is een kolom of een reeks kolommen die bepaalt hoe de gegevens over de partities worden verdeeld. De keuze van de partitiesleutel heeft een aanzienlijke invloed op de partitiestrategie en de algehele prestaties van het systeem. Veelgebruikte partitiemethoden zijn onder meer bereikpartitionering, hash-partitionering, lijstpartitionering en samengestelde partitie.

Bij bereikpartitionering worden de gegevens in partities verdeeld op basis van een opgegeven waardenbereik voor de partitiesleutel. Elke partitie slaat records op waarbij de partitiesleutelwaarden binnen dat specifieke bereik vallen. Een grote tabel met verkoopgegevens kan bijvoorbeeld worden gepartitioneerd op basis van de 'datum'-kolom, waarbij elke partitie verkoopgegevens voor een specifieke maand of een specifiek jaar bevat. Deze aanpak maakt het efficiënt ophalen van records voor een bepaalde periode mogelijk en kan de prestaties van zoekopdrachten verbeteren, vooral in systemen met op tijd gebaseerde gegevens.

Hash-partitionering gebruikt een hash-functie om records aan partities toe te wijzen op basis van de hash-waarde van de partitiesleutel. Deze methode heeft tot doel gelijkmatig verdeelde gegevens over alle partities te bereiken, waardoor evenwichtige systeemprestaties worden gegarandeerd. Hash-partitionering is met name handig voor het gelijkmatig verdelen van gegevens over meerdere opslagapparaten en voor systemen met hoge beschikbaarheid.

Met lijstpartitionering worden records aan partities toegewezen op basis van een vooraf gedefinieerde lijst met waarden voor de partitiesleutel. Elke partitie slaat records op met partitiesleutelwaarden die expliciet bij die partitie horen. Een tabel met klantgegevens kan bijvoorbeeld worden gepartitioneerd op basis van de kolom 'land', met afzonderlijke partities voor elk land. Deze methode maakt het gericht ophalen van gegevens voor specifieke waarden mogelijk, wat leidt tot verbeterde queryprestaties.

Samengestelde partities maken gebruik van een combinatie van partitiemethoden. U kunt bijvoorbeeld bereikpartitionering gebruiken voor de primaire partitiesleutel en hash-partitionering voor de secundaire partitiesleutel. Deze aanpak maakt complexere partitieschema's mogelijk en kan bij intelligent gebruik de beste prestaties leveren.

Partitioneren biedt niet alleen prestatieverbeteringen, maar vereenvoudigt ook databasebeheertaken. Door bijvoorbeeld partities toe te passen, kunt u de tijd die nodig is voor back-up- en herstelbewerkingen verkorten en de impact van het opnieuw opbouwen van de index en het reorganiseren van gegevens minimaliseren. Partitionering kan ook de beschikbaarheid van gegevens verbeteren doordat er van individuele partities een back-up kan worden gemaakt, hersteld of gereorganiseerd, terwijl de andere partities nog steeds online en toegankelijk blijven.

