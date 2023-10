Nel contesto dei database relazionali, il partizionamento si riferisce al processo di divisione di una tabella di database di grandi dimensioni in parti più piccole e più gestibili, denominate partizioni o blocchi. Ciascuna partizione viene archiviata separatamente e può essere mantenuta indipendentemente dalle altre, il che aiuta a migliorare le prestazioni delle query, la gestione del database e l'efficienza complessiva del sistema. Questa tecnica offre numerosi vantaggi, come un'esecuzione più rapida delle query, un'organizzazione efficiente dei dati, processi di aggiornamento ed eliminazione ottimizzati e attività di manutenzione del database semplificate.

Un concetto chiave nel partizionamento è la chiave di partizionamento, ovvero una colonna o un insieme di colonne che determina il modo in cui i dati verranno distribuiti tra le partizioni. La scelta della chiave di partizionamento ha un impatto significativo sulla strategia di partizionamento e sulle prestazioni complessive del sistema. I metodi di partizionamento comuni includono il partizionamento per intervallo, il partizionamento hash, il partizionamento per elenchi e il partizionamento composito.

Il partizionamento dell'intervallo implica la divisione dei dati in partizioni in base a un intervallo di valori specificato per la chiave di partizionamento. Ogni partizione memorizza i record con i valori della chiave di partizionamento che rientrano in quell'intervallo specifico. Ad esempio, una tabella di grandi dimensioni contenente dati sulle vendite potrebbe essere partizionata in base alla colonna "data", con ciascuna partizione che contiene i dati sulle vendite per un mese o un anno specifico. Questo approccio consente il recupero efficiente dei record per un particolare periodo di tempo e può migliorare le prestazioni delle query, soprattutto nei sistemi con dati basati sul tempo.

Il partizionamento hash utilizza una funzione hash per assegnare i record alle partizioni in base al valore hash della chiave di partizionamento. Questo metodo mira a ottenere dati distribuiti uniformemente su tutte le partizioni, garantendo prestazioni di sistema bilanciate. Il partizionamento hash è particolarmente utile per distribuire uniformemente i dati su più dispositivi di archiviazione e per sistemi ad alta disponibilità.

Il partizionamento dell'elenco assegna i record alle partizioni in base a un elenco predefinito di valori per la chiave di partizionamento. Ciascuna partizione memorizza record con valori di chiave di partizionamento appartenenti esplicitamente a quella partizione. Ad esempio, una tabella contenente i dati dei clienti potrebbe essere partizionata in base alla colonna "paese", con partizioni separate per ciascun paese. Questo metodo consente il recupero mirato di dati per valori specifici, con conseguente miglioramento delle prestazioni delle query.

Il partizionamento composito utilizza una combinazione di metodi di partizionamento. Ad esempio, è possibile utilizzare il partizionamento per intervallo per la chiave di partizionamento primaria e il partizionamento hash per la chiave di partizionamento secondaria. Questo approccio consente schemi di partizione più complessi e può fornire le migliori prestazioni se utilizzato in modo intelligente.

Il partizionamento non solo offre miglioramenti delle prestazioni ma semplifica anche le attività di gestione del database. Ad esempio, utilizzando il partizionamento, è possibile ridurre il tempo impiegato per le operazioni di backup e ripristino, nonché minimizzare l'impatto delle attività di ricostruzione dell'indice e di riorganizzazione dei dati. Il partizionamento può inoltre migliorare la disponibilità dei dati consentendo il backup, il ripristino o la riorganizzazione delle singole partizioni mantenendo le altre partizioni online e accessibili.

In AppMaster, la potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, ti vengono forniti strumenti per creare e gestire facilmente database partizionati. AppMaster ti consente di creare visivamente modelli di dati (schema di database) e generare applicazioni backend che possono funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come archivio dati primario.

Inoltre, AppMaster genera automaticamente documentazione spavalda (API aperta) per endpoints server e script di migrazione dello schema di database, garantendo che i database partizionati siano gestiti in modo efficiente, ottimizzati e sempre aggiornati. Sfruttando le funzionalità di partizionamento combinate con i potenti strumenti e funzionalità di AppMaster, puoi migliorare in modo significativo la scalabilità, le prestazioni e la facilità di gestione dei tuoi database relazionali nelle applicazioni web, mobili e backend.