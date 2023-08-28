Low-code用例是指采用low-code开发平台（例如AppMaster ）可以为组织和开发人员带来显着收益的特定场景和实例。这些好处包括加快开发速度、降低成本、简化协作以及增强对不断变化的业务需求的适应性。通过利用可视化、 drag-and-drop应用程序组件并自动生成源代码， low-code平台可以快速创建、部署和修改各种类型的应用程序，而无需广泛的编程专业知识。

多项研究和统计表明low-code开发平台越来越受欢迎和有效。 Gartner 估计，到 2024 年， low-code应用程序开发将占应用程序开发活动的 65% 以上。 Forrester 预测，到 2022 年， low-code市场将从 2017 年的 38 亿美元增长到 212 亿美元。

人力资源、金融、制造、医疗保健等各个行业、企业和部门都有大量的low-code用例。一些常见的low-code用例是：

1. 数字化转型： Low-code支持快速开发自定义应用程序以实现手动流程自动化、确保数据准确性并更好地服务客户，从而支持数字化转型工作。企业可以快速试点、迭代和扩展各种数字计划，帮助他们在数字优先时代保持竞争优势。

2. 快速应用程序开发：市场条件和客户需求变化的速度要求企业能够快速响应，提供满足不断变化的需求的解决方案。 Low-code平台通过简化设计、开发、测试和部署流程来实现敏捷应用程序开发，从而显着缩短上市时间。这加快了创新的步伐，使公司能够在竞争中保持领先地位。

3. 遗留系统现代化：遗留系统常常存在效率低下、安全风险和兼容性问题，阻碍业务增长。 Low-code使这些系统能够转变为利用当前技术标准和最佳实践的现代、可扩展且安全的应用程序。通过开发新应用程序或增强现有应用程序， low-code解决方案可以帮助组织降低维护成本并提高整体生产力。

4. 增强客户体验：随着以客户为中心的重要性日益提高，企业应优先考虑直观、无缝和个性化的客户体验。 Low-code平台允许组织快速创建根据特定客户需求量身定制的自定义 Web 和移动应用程序。这会带来更高的客户满意度和品牌忠诚度。

5. 远程工作支持：随着远程工作继续成为许多组织的常态， low-code开发平台可以帮助促进分布式团队之间高效、协作的工作流程。开发人员和非开发人员都可以为项目做出贡献，加速开发并确保最佳结果。

6. 业务流程自动化： Low-code平台使组织能够自动执行重复、耗时的任务，简化工作流程并提高运营效率。可以快速构建自定义应用程序来满足特定的业务需求，从而推动持续的流程改进并减少手动错误。

AppMaster是一个强大的no-code平台，是组织如何利用low-code技术高效且有效地实现这些结果的绝佳示例。 AppMaster提供直观、用户友好的界面，用于创建后端、Web 和移动应用程序。开发人员可以直观地创建数据模型、设计业务流程并构建 REST API 和 WSS endpoints ，从而简化开发流程并消除技术债务。 AppMaster生成的应用程序可以利用其自动生成Swagger（开放API）文档、数据库模式迁移脚本和快速更新功能来进一步优化和维护。

AppMaster的可扩展性以及与各种 Postgresql 兼容数据库作为主数据库的兼容性使其成为从小企业到大型企业的广泛客户的合适选择。通过为公民开发者提供支持、简化应用程序开发并消除技术债务， AppMaster已成为快速增长的low-code开发市场中的领先提供商，为企业和开发者等提供更高的价值。