Casos de uso de baixo código

Os casos de uso Low-code referem-se a cenários e instâncias específicas onde a adoção de plataformas de desenvolvimento low-code, como AppMaster, pode gerar benefícios significativos para organizações e desenvolvedores. Esses benefícios incluem velocidade de desenvolvimento acelerada, custos reduzidos, colaboração simplificada e adaptabilidade aprimorada aos requisitos de negócios em constante mudança. Ao utilizar componentes de aplicativos visuais de drag-and-drop e gerar código low-code permitem a rápida criação, implantação e modificação de vários tipos de aplicativos sem exigir amplo conhecimento de programação.

Vários estudos de pesquisa e estatísticas demonstraram a crescente popularidade e eficácia das plataformas de desenvolvimento low-code. O Gartner estima que até 2024, o desenvolvimento de aplicações low-code será responsável por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicações. A Forrester prevê que o mercado low-code crescerá para US$ 21,2 bilhões até 2022, acima dos US$ 3,8 bilhões em 2017.

Existem vários casos de uso low-code em uma ampla variedade de setores, empresas e departamentos, como recursos humanos, finanças, manufatura, saúde e muito mais. Alguns casos de uso comuns low-code são:

1. Transformação Digital: Low-code apoia os esforços de transformação digital, permitindo o rápido desenvolvimento de aplicações personalizadas para automatizar processos manuais, garantir a precisão dos dados e servir melhor os clientes. As empresas podem testar, iterar e dimensionar rapidamente diversas iniciativas digitais, ajudando-as a manter uma vantagem competitiva na era digital first.

2. Desenvolvimento rápido de aplicações: A velocidade com que as condições do mercado e as demandas dos clientes mudam exige que as empresas respondam rapidamente com soluções que atendam aos requisitos em evolução. As plataformas Low-code permitem o desenvolvimento ágil de aplicativos, simplificando os processos de design, desenvolvimento, teste e implantação, reduzindo significativamente o tempo de lançamento no mercado. Isto acelera o ritmo da inovação e permite que as empresas se mantenham à frente da concorrência.

3. Modernização de sistemas legados: Os sistemas legados muitas vezes sofrem de ineficiências, riscos de segurança e problemas de compatibilidade, dificultando o crescimento dos negócios. Low-code permite a transformação desses sistemas em aplicativos modernos, escaláveis ​​e seguros que aproveitam os padrões tecnológicos e as melhores práticas atuais. Ao desenvolver novos aplicativos ou aprimorar os existentes, as soluções low-code podem ajudar as organizações a reduzir os custos de manutenção e aumentar a produtividade geral.

4. Melhoria da experiência do cliente: Com a crescente importância da centralização no cliente, as empresas devem priorizar uma experiência do cliente intuitiva, contínua e personalizada. As plataformas Low-code permitem que as organizações criem rapidamente aplicativos web e móveis personalizados, adaptados às necessidades específicas do cliente. Isso leva a uma maior satisfação do cliente e maior fidelidade à marca.

5. Habilitação do trabalho remoto: À medida que o trabalho remoto continua a se tornar a norma para muitas organizações, as plataformas de desenvolvimento low-code podem ajudar a facilitar fluxos de trabalho eficientes e colaborativos entre equipes distribuídas. Tanto os desenvolvedores quanto os não desenvolvedores podem contribuir para os projetos, acelerando o desenvolvimento e garantindo resultados ideais.

6. Automação de processos de negócios: plataformas Low-code permitem que as organizações automatizem tarefas repetitivas e demoradas, simplificando fluxos de trabalho e aumentando a eficiência operacional. Aplicativos personalizados podem ser criados rapidamente para atender às necessidades específicas do negócio, impulsionando a melhoria contínua dos processos e reduzindo erros manuais.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code, é um excelente exemplo de como as organizações podem aproveitar a tecnologia low-code para alcançar esses resultados de forma eficiente e eficaz. AppMaster oferece uma interface intuitiva e fácil de usar para a criação de aplicativos backend, web e móveis. Os desenvolvedores podem criar modelos de dados visualmente, projetar processos de negócios e construir API REST e endpoints WSS, simplificando o processo de desenvolvimento e eliminando dívidas técnicas. Os aplicativos gerados pelo AppMaster podem ser otimizados e mantidos ainda mais, aproveitando sua geração automática de documentação Swagger (Open API), scripts de migração de esquema de banco de dados e recursos de atualização rápida.

A escalabilidade e compatibilidade do AppMaster com vários bancos de dados compatíveis com Postgresql como banco de dados primário o tornam uma escolha adequada para uma ampla gama de clientes, de pequenas a grandes empresas. Ao capacitar desenvolvedores cidadãos, simplificar o desenvolvimento de aplicativos e eliminar dívidas técnicas, AppMaster se estabeleceu como fornecedora líder no mercado de desenvolvimento low-code em rápido crescimento, agregando maior valor tanto para empresas quanto para desenvolvedores.