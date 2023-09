Low-code Anwendungsfälle beziehen sich auf bestimmte Szenarien und Fälle, in denen die Einführung von low-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster erhebliche Vorteile für Organisationen und Entwickler bringen kann. Zu diesen Vorteilen gehören eine beschleunigte Entwicklungsgeschwindigkeit, reduzierte Kosten, eine optimierte Zusammenarbeit und eine verbesserte Anpassungsfähigkeit an sich ständig ändernde Geschäftsanforderungen. Durch die Verwendung visueller drag-and-drop Anwendungskomponenten und die automatische Generierung von Quellcode ermöglichen low-code Plattformen die schnelle Erstellung, Bereitstellung und Änderung verschiedener Arten von Anwendungen, ohne dass umfassende Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Mehrere Forschungsstudien und Statistiken haben die wachsende Beliebtheit und Wirksamkeit von low-code Entwicklungsplattformen gezeigt. Gartner schätzt, dass bis 2024 low-code Anwendungsentwicklung für mehr als 65 % der Anwendungsentwicklungsaktivitäten verantwortlich sein wird. Forrester prognostiziert, dass der low-code Markt bis 2022 auf 21,2 Milliarden US-Dollar wachsen wird, gegenüber 3,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017.

Es gibt zahlreiche low-code Anwendungsfälle in einem breiten Spektrum von Branchen, Unternehmen und Abteilungen, etwa im Personalwesen, im Finanzwesen, in der Fertigung, im Gesundheitswesen und vielen mehr. Einige häufige low-code Anwendungsfälle sind:

1. Digitale Transformation: Low-code unterstützt die Bemühungen zur digitalen Transformation, indem es die schnelle Entwicklung benutzerdefinierter Anwendungen ermöglicht, um manuelle Prozesse zu automatisieren, die Datengenauigkeit sicherzustellen und Kunden besser zu bedienen. Unternehmen können verschiedene digitale Initiativen schnell steuern, iterieren und skalieren und so im Digital-First-Zeitalter einen Wettbewerbsvorteil bewahren.

2. Schnelle Anwendungsentwicklung: Die Geschwindigkeit, mit der sich Marktbedingungen und Kundenanforderungen ändern, erfordert, dass Unternehmen schnell mit Lösungen reagieren, die den sich ändernden Anforderungen gerecht werden. Low-code Plattformen ermöglichen eine agile Anwendungsentwicklung, indem sie die Design-, Entwicklungs-, Test- und Bereitstellungsprozesse rationalisieren und so die Markteinführungszeit erheblich verkürzen. Dies beschleunigt das Innovationstempo und ermöglicht es Unternehmen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

3. Modernisierung von Altsystemen: Altsysteme leiden oft unter Ineffizienz, Sicherheitsrisiken und Kompatibilitätsproblemen, was das Geschäftswachstum behindert. Low-code ermöglicht die Umwandlung dieser Systeme in moderne, skalierbare und sichere Anwendungen, die aktuelle Technologiestandards und Best Practices nutzen. Durch die Entwicklung neuer oder die Verbesserung bestehender Anwendungen können low-code -Lösungen Unternehmen dabei helfen, die Wartungskosten zu senken und die Gesamtproduktivität zu steigern.

4. Verbesserung des Kundenerlebnisses: Angesichts der zunehmenden Bedeutung der Kundenorientierung sollten Unternehmen einem intuitiven, nahtlosen und personalisierten Kundenerlebnis Priorität einräumen. Low-code Plattformen ermöglichen es Unternehmen, schnell benutzerdefinierte Web- und Mobilanwendungen zu erstellen, die auf spezifische Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Dies führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit und erhöhter Markentreue.

5. Ermöglichung von Remote-Arbeit: Da Remote-Arbeit für viele Unternehmen weiterhin zur Norm wird, können low-code Entwicklungsplattformen dazu beitragen, effiziente, kollaborative Arbeitsabläufe zwischen verteilten Teams zu erleichtern. Entwickler und Nicht-Entwickler können gleichermaßen zu Projekten beitragen, die Entwicklung beschleunigen und optimale Ergebnisse sicherstellen.

6. Geschäftsprozessautomatisierung: Low-code Plattformen ermöglichen es Unternehmen, sich wiederholende, zeitaufwändige Aufgaben zu automatisieren, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Benutzerdefinierte Anwendungen können schnell erstellt werden, um spezifische Geschäftsanforderungen zu erfüllen, wodurch eine kontinuierliche Prozessverbesserung vorangetrieben und manuelle Fehler reduziert werden.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Unternehmen low-code Technologie nutzen können, um diese Ergebnisse effizient und effektiv zu erzielen. AppMaster bietet eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Entwickler können Datenmodelle visuell erstellen, Geschäftsprozesse entwerfen und REST-API- und WSS- endpoints erstellen, wodurch der Entwicklungsprozess rationalisiert und technische Schulden beseitigt werden. Von AppMaster generierte Anwendungen können weiter optimiert und gewartet werden, indem die automatische Generierung von Swagger-Dokumentation (Open API), Datenbankschema-Migrationsskripts und schnelle Aktualisierungsfunktionen genutzt werden.

Die Skalierbarkeit und Kompatibilität von AppMaster mit verschiedenen Postgresql-kompatiblen Datenbanken als Primärdatenbank machen es zu einer geeigneten Wahl für ein breites Kundenspektrum, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen. Durch die Stärkung von Bürgerentwicklern, die Rationalisierung der Anwendungsentwicklung und die Beseitigung technischer Schulden hat sich AppMaster als führender Anbieter im schnell wachsenden low-code -Entwicklungsmarkt etabliert und bietet Unternehmen und Entwicklern gleichermaßen einen Mehrwert.