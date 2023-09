I casi d'uso Low-code si riferiscono a scenari e istanze specifici in cui l'adozione di piattaforme di sviluppo low-code, come AppMaster, può offrire vantaggi significativi a organizzazioni e sviluppatori. Questi vantaggi includono velocità di sviluppo accelerata, costi ridotti, collaborazione semplificata e maggiore adattabilità ai requisiti aziendali in continua evoluzione. Utilizzando componenti applicativi visivi drag-and-drop e generando automaticamente il codice sorgente, le piattaforme low-code consentono una rapida creazione, distribuzione e modifica di vari tipi di applicazioni senza richiedere competenze approfondite di programmazione.

Numerosi studi di ricerca e statistiche hanno dimostrato la crescente popolarità ed efficacia delle piattaforme di sviluppo low-code. Gartner stima che entro il 2024 lo sviluppo di applicazioni low-code sarà responsabile di oltre il 65% dell’attività di sviluppo delle applicazioni. Forrester prevede che il mercato low-code crescerà fino a raggiungere i 21,2 miliardi di dollari entro il 2022, rispetto ai 3,8 miliardi di dollari del 2017.

Esistono numerosi casi d'uso low-code in un'ampia gamma di settori, aziende e dipartimenti, come risorse umane, finanza, produzione, sanità e molti altri. Alcuni casi d'uso comuni low-code sono:

1. Trasformazione digitale: Low-code supporta gli sforzi di trasformazione digitale consentendo il rapido sviluppo di applicazioni personalizzate per automatizzare i processi manuali, garantire l'accuratezza dei dati e servire meglio i clienti. Le aziende possono sperimentare, iterare e scalare rapidamente varie iniziative digitali, aiutandole a mantenere un vantaggio competitivo nell'era del digitale.

2. Sviluppo rapido delle applicazioni: la velocità con cui cambiano le condizioni del mercato e le richieste dei clienti richiede alle aziende di rispondere rapidamente con soluzioni che soddisfino i requisiti in evoluzione. Le piattaforme Low-code consentono uno sviluppo agile delle applicazioni semplificando i processi di progettazione, sviluppo, test e distribuzione, riducendo così in modo significativo il time-to-market. Ciò accelera il ritmo dell’innovazione e consente alle aziende di stare al passo con la concorrenza.

3. Modernizzazione dei sistemi legacy: i sistemi legacy spesso soffrono di inefficienze, rischi per la sicurezza e problemi di compatibilità, che ostacolano la crescita del business. Low-code consente la trasformazione di questi sistemi in applicazioni moderne, scalabili e sicure che sfruttano gli attuali standard tecnologici e le migliori pratiche. Sviluppando nuove applicazioni o migliorando quelle esistenti, le soluzioni low-code possono aiutare le organizzazioni a ridurre i costi di manutenzione e ad aumentare la produttività complessiva.

4. Miglioramento dell'esperienza del cliente: con la crescente importanza della centralità del cliente, le aziende dovrebbero dare priorità a un'esperienza del cliente intuitiva, fluida e personalizzata. Le piattaforme Low-code consentono alle organizzazioni di creare rapidamente applicazioni web e mobili personalizzate su misura per le esigenze specifiche dei clienti. Ciò porta ad una maggiore soddisfazione del cliente e ad una maggiore fedeltà al marchio.

5. Abilitazione del lavoro remoto: poiché il lavoro remoto continua a diventare la norma per molte organizzazioni, le piattaforme di sviluppo low-code possono aiutare a facilitare flussi di lavoro efficienti e collaborativi tra team distribuiti. Sia gli sviluppatori che i non sviluppatori possono contribuire ai progetti, accelerando lo sviluppo e garantendo risultati ottimali.

6. Automazione dei processi aziendali: le piattaforme Low-code consentono alle organizzazioni di automatizzare attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, semplificando i flussi di lavoro e migliorando l'efficienza operativa. È possibile creare rapidamente applicazioni personalizzate per soddisfare esigenze aziendali specifiche, favorendo il miglioramento continuo dei processi e riducendo gli errori manuali.

AppMaster, una potente piattaforma no-code, è un eccellente esempio di come le organizzazioni possono sfruttare la tecnologia low-code per ottenere questi risultati in modo efficiente ed efficace. AppMaster offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare per la creazione di applicazioni backend, web e mobili. Gli sviluppatori possono creare visivamente modelli di dati, progettare processi aziendali e creare API REST ed endpoints WSS, semplificando il processo di sviluppo ed eliminando il debito tecnico. Le applicazioni generate da AppMaster possono essere ulteriormente ottimizzate e mantenute sfruttando la generazione automatica della documentazione Swagger (API aperta), gli script di migrazione dello schema del database e le funzionalità di aggiornamento rapido.

La scalabilità e la compatibilità di AppMaster con vari database compatibili con Postgresql come database primario lo rendono una scelta adatta per un'ampia gamma di clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese. Dando maggiore potere agli sviluppatori cittadini, ottimizzando lo sviluppo di applicazioni ed eliminando il debito tecnico, AppMaster si è affermato come fornitore leader nel mercato in rapida crescita dello sviluppo low-code, offrendo maggiore valore sia alle aziende che agli sviluppatori.