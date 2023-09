Low-code Benutzerfeedback bezieht sich im Kontext der Softwareentwicklung und insbesondere in Bezug auf low-code Plattformen wie AppMaster auf den Prozess, durch den Kunden- und Endbenutzererfahrungen, Beobachtungen und Vorschläge erfasst, überprüft und möglicherweise integriert werden in den Entwurf, die Entwicklung und die Verbesserung von Anwendungen, die mit low-code -Tools und -Methoden erstellt wurden. Dieser kollaborative Feedback-Ansatz ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die entwickelten Anwendungen den Bedürfnissen, Erwartungen und Benutzerfreundlichkeitsanforderungen der Benutzer entsprechen und letztendlich zur erfolgreichen Einführung und Nutzung der Software führen.

Low-code Plattformen haben in den letzten Jahren schnell an Bedeutung gewonnen, da Unternehmen jeder Größe nach Möglichkeiten suchen, den Anwendungsentwicklungsprozess zu beschleunigen und gleichzeitig die damit verbundenen Kosten und technischen Komplexitäten zu minimieren. Laut Gartner wird erwartet, dass der Markt für low-code low-code Entwicklung zwischen 2020 und 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,1 % wachsen wird Bürgerentwickler können sich gleichermaßen auf die Kerngeschäftsanforderungen konzentrieren und Anwendungen schnell prototypisieren, erstellen und bereitstellen, ohne dass manuelles Programmieren und technisches Fachwissen erforderlich sind.

Ein wesentlicher Vorteil von low-code Plattformen wie AppMaster ist ihre inhärente Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, die es Anwendungen im Vergleich zu herkömmlichen Programmieransätzen weitaus einfacher und effizienter ermöglicht, sich als Reaktion auf Benutzerfeedback weiterzuentwickeln und anzupassen. Da der low-code Anwendungsentwicklungsprozess visuell gesteuert und auf eine schnelle Iteration ausgerichtet ist, ist die Einbeziehung von Benutzerfeedback nicht nur einfacher, sondern auch effektiver in nachfolgende App-Iterationen integriert.

Es gibt zahlreiche Methoden, um Feedback von low-code Benutzern zu erfassen, darunter:

Direkte Kommunikation mit Benutzern (z. B. E-Mails, Benutzerinterviews und Fokusgruppen)

In-App-Feedback-Tools (z. B. Pop-up-Umfragen oder in die Anwendung eingebettete Feedback-Formulare)

Systeme zur Fehlerberichterstattung und Problemverfolgung (z. B. Jira und GitHub, sofern mit low-code Plattform synchronisiert)

Plattform synchronisiert) Tests, einschließlich Usability-Tests, Barrierefreiheitstests und Tests realer Szenarien

Datenanalyse (z. B. Nutzungsstatistiken, Leistungsmetriken und Benutzerinteraktionsmuster)

Sobald Benutzerfeedback eingeholt wurde, ist es wichtig, relevante Erkenntnisse zu analysieren, zu priorisieren und in den App-Entwicklungsprozess einzubeziehen. Wichtige Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten müssen in umsetzbare Aufgaben umgewandelt und den entsprechenden Mitgliedern des Entwicklungsteams zugewiesen werden. Darüber hinaus sollte Feedback systematisch verfolgt und überwacht werden, um sicherzustellen, dass es sich letztendlich in der Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit der Anwendung widerspiegelt.

Auch das Feedback von Low-code Benutzern spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung und Minderung potenzieller technischer Schulden. Technische Schulden entstehen, wenn in der Softwareentwicklung kurzfristige Lösungen oder Workarounds implementiert werden, die später zu langfristigen Problemen oder Ineffizienzen führen können. Bei low-code -Plattformen kann die technische Verschuldung erheblich reduziert werden, indem Anwendungen immer dann von Grund auf neu generiert werden, wenn Anforderungen und Rückmeldungen darauf hinweisen, dass Änderungen erforderlich sind.

Ein Beispiel für die erfolgreiche Integration von low-code Benutzerfeedback könnte eine Situation sein, in der Betatester einer mobilen Anwendung Schwierigkeiten bei der Navigation zwischen Bildschirmen melden, was auf eine Verbesserung des Navigationsflusses hindeutet. Als Reaktion auf dieses Feedback könnte das Entwicklungsteam das Design der Anwendung in der AppMaster Plattform anpassen, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Aufgrund der Flexibilität der Plattform kann das Team die Änderungen schnell umsetzen und eine aktualisierte Version der Anwendung veröffentlichen und dabei schnell und effizient auf das Feedback der Benutzer eingehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Feedback von low-code Benutzern eine unschätzbare Ressource ist, die die Qualität und Benutzerfreundlichkeit von Anwendungen, die mit low-code Plattformen wie AppMaster entwickelt wurden, erheblich verbessern kann. Durch das systematische Einholen, Analysieren und Einbeziehen von Benutzerfeedback in den Entwicklungs- und Iterationsprozess können Unternehmen Anwendungen erstellen, die den Erwartungen und Bedürfnissen der Benutzer entsprechen, gleichzeitig technische Schulden minimieren und eine erfolgreiche Einführung der Software fördern. Die zahlreichen Vorteile der low-code Anwendungsentwicklung gepaart mit der Möglichkeit, sich effizient an Benutzerfeedback anzupassen, machen Plattformen wie AppMaster zu einer leistungsstarken Wahl für Unternehmen, die kostengünstige, flexible und effiziente Anwendungsentwicklungslösungen suchen.