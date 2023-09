Les commentaires des utilisateurs Low-code, dans le contexte du développement de logiciels et spécifiquement en relation avec les plateformes low-code telles que AppMaster, font référence au processus par lequel les expériences, observations et suggestions des clients et des utilisateurs finaux sont capturées, examinées et potentiellement intégrées. dans la conception, le développement et l'amélioration d'applications créées à l'aide d'outils et de méthodologies low-code. Cette approche collaborative de feedback est essentielle pour garantir que les applications développées correspondent aux besoins, aux attentes et aux exigences d'utilisation des utilisateurs, conduisant finalement à l'adoption et à l'utilisation réussies du logiciel.

Les plates-formes Low-code ont rapidement gagné du terrain ces dernières années, alors que les entreprises de toutes tailles recherchent des moyens d'accélérer le processus de développement d'applications tout en minimisant les coûts et les complexités techniques associés. Selon Gartner, le marché du développement low-code devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,1 % entre 2020 et 2025. Cette hausse de l'adoption est due aux avantages inhérents aux plateformes low-code qui permettent aux développeurs et Les développeurs citoyens peuvent se concentrer sur les exigences commerciales essentielles et prototyper, créer et déployer rapidement des applications avec un minimum de codage manuel et d'expertise technique requis.

L'un des avantages significatifs des plates-formes low-code, telles AppMaster, réside dans leur flexibilité et leur adaptabilité inhérentes, qui permettent aux applications d'évoluer et de s'adapter en réponse aux commentaires des utilisateurs avec une bien plus grande facilité et efficacité que les approches de programmation traditionnelles. Étant donné que le processus de développement d’applications low-code est visuellement orienté et orienté vers une itération rapide, l’intégration des commentaires des utilisateurs est non seulement plus simple, mais également plus efficacement intégrée dans les itérations ultérieures de l’application.

Il existe de nombreuses méthodes pour capturer les commentaires des utilisateurs low-code, notamment :

Communication directe avec les utilisateurs (par exemple, e-mails, entretiens avec les utilisateurs et groupes de discussion)

Outils de commentaires intégrés à l'application (par exemple, enquêtes contextuelles ou formulaires de commentaires intégrés à l'application)

Systèmes de rapport de bugs et de suivi des problèmes (par exemple, Jira et GitHub, s'ils sont synchronisés avec une plateforme low-code )

) Tests, y compris les tests d'utilisabilité, les tests d'accessibilité et les tests de scénarios réels

Analyse des données (par exemple, statistiques d'utilisation, mesures de performances et modèles d'interaction des utilisateurs)

Une fois les commentaires des utilisateurs obtenus, il est essentiel d’analyser, de hiérarchiser et d’intégrer les informations pertinentes dans le processus de développement d’applications. Les problèmes vitaux et les opportunités d'amélioration doivent être convertis en tâches réalisables et assignés aux membres appropriés de l'équipe de développement. De plus, les commentaires doivent être systématiquement suivis et surveillés pour garantir qu'ils se reflètent finalement dans la fonctionnalité et la convivialité de l'application.

Les commentaires des utilisateurs Low-code jouent également un rôle essentiel dans la résolution et l’atténuation de la dette technique potentielle. La dette technique survient lorsque des solutions ou des solutions de contournement à court terme sont mises en œuvre dans le développement de logiciels, ce qui peut entraîner des problèmes ou des inefficacités à long terme. Dans le cas des plateformes low-code, la dette technique peut être considérablement réduite en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences et les retours indiquent que des modifications sont nécessaires.

Un exemple d’intégration réussie des commentaires des utilisateurs low-code pourrait être une situation dans laquelle les bêta-testeurs d’une application mobile signalent des difficultés à naviguer entre les écrans, suggérant une amélioration du flux de navigation. En réponse à ces retours, l'équipe de développement a pu ajuster la conception de l'application sur la plateforme AppMaster pour améliorer l'expérience utilisateur. Grâce à la flexibilité de la plateforme, l'équipe peut rapidement mettre en œuvre les modifications et publier une version mise à jour de l'application, répondant ainsi aux commentaires des utilisateurs de manière rapide et efficace.

En résumé, les commentaires des utilisateurs low-code constituent une ressource inestimable qui peut améliorer considérablement la qualité et la convivialité des applications développées à l'aide de plateformes low-code comme AppMaster. L'obtention, l'analyse et l'intégration systématiques des commentaires des utilisateurs dans le processus de développement et d'itération permettent aux organisations de créer des applications qui correspondent aux attentes et aux besoins des utilisateurs tout en minimisant la dette technique et en favorisant l'adoption réussie du logiciel. Les nombreux avantages du développement d'applications low-code, associés à la capacité de s'adapter efficacement en réponse aux commentaires des utilisateurs, font des plateformes comme AppMaster un choix puissant pour les entreprises à la recherche de solutions de développement d'applications rentables, flexibles et efficaces.