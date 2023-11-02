Uygulama Tasarımcısının Kodsuz Geliştirme Kılavuzu

No-Code Geliştirme Nedir?

Kodsuz geliştirme, geleneksel programlama bilgisine ihtiyaç duymadan yazılım uygulamaları oluşturma sürecini ifade eder. Geliştiriciler ve tasarımcılar, karmaşık kod satırları yazmak yerine, uygulamalarını birleştirmek için sürükle ve bırak bileşenleri ve şablon tabanlı sistemlerden oluşan görsel oluşturucu araçlarını kullanabilirler. No-code platformlar, çok az programlama deneyimi olan veya hiç programlama deneyimi olmayan kişilerin uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.

Bu platformlar, kullanıcı arayüzleri (UI) tasarlamaya yönelik görsel düzenleyiciler, önceden oluşturulmuş uygulama şablonları ve üçüncü taraf hizmetleri veya veri kaynaklarıyla entegrasyonlar dahil olmak üzere çeşitli araçlar sağlar. Ekipler, no-code geliştirme platformları kullanarak kodlamanın karmaşıklığı yerine uygulama işlevselliğine, kullanıcı deneyimine ve iş hedeflerine daha fazla odaklanabilir.

Özetle, no-code geliştirme, uygulama oluşturma sürecini demokratikleştirerek daha kapsamlı bir insan yelpazesinin yazılım oluşturmaya katkıda bulunmasına ve bundan yararlanmasına olanak tanır. İşletmelerin, start-up'ların ve bireylerin fikirlerini hız, çeviklik ve maliyet etkinliği ile işlevsel uygulamalara dönüştürmelerini sağlar.

Neden Geleneksel Geliştirme Yerine No-Code Seçmelisiniz?

İşletmelerin ve geliştiricilerin geleneksel uygulama geliştirme yöntemleri yerine no-code platformları tercih etmesinin birkaç nedeni vardır. Aşağıdakiler temel faydalardan bazılarıdır:

Maliyet Tasarrufu: no-code platformlar, deneyimli geliştiricilerin işe alınması veya kapsamlı eğitime yatırım yapılması ihtiyacını ortadan kaldırdığından, uygulama oluşturma ve sürdürme maliyetini büyük ölçüde azaltabilirler. Daha Hızlı Pazara Çıkış Süresi: No-code platformlar, bireylerin uygulamaları geleneksel geliştirme yöntemlerinden daha hızlı oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanır. Bu, işletmelerin pazar fırsatlarına ve müşteri ihtiyaçlarına daha etkili ve hızlı yanıt vermelerine yardımcı olabilir. Artan Çeviklik: Uygulamaları daha hızlı yineleme ve güncelleme yeteneği sayesinde no-code geliştirme, işletmelerin değişen pazar koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına kolaylıkla uyum sağlamasına olanak tanır. Ayrıca işletmelerin hızlı ve verimli bir şekilde yenilik yapmasına ve yeni fikirleri test etmesine olanak tanır. Vatandaş Geliştiricinin Güçlendirilmesi: No-code geliştirme, iş analistleri, ürün yöneticileri ve tasarımcılar gibi teknik olmayan ekip üyelerine kendi uygulamalarını oluşturma ve sürdürme yetkisi verir. Bu yalnızca BT ekiplerine olan bağımlılığı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda işlevler arası işbirliğini ve yeniliği de teşvik eder.

no-code geliştirme birçok avantaj sunsa da her kullanım durumu için uygun olmayabilir. Bazı projeler no-code platformların karşılayamayacağı karmaşık, özel çözümler gerektirebilir. Yine de birçok uygulama geliştirme senaryosu için no-code platformlar, geleneksel geliştirme yöntemlerine güçlü ve etkili bir alternatif sunuyor.

No-Code Platform Türleri

Piyasada çok sayıda no-code geliştirme platformu bulunmaktadır. Hepsi uygulama oluşturmayı basitleştirme konusunda ortak bir hedefi paylaşsa da özellikleri, yetenekleri ve hedef kitleleri açısından önemli ölçüde farklılık gösterebilirler. Aşağıda birkaç no-code platform türü verilmiştir:

Web Uygulama Oluşturucuları: Bu platformlar, kullanıcıların drag-and-drop arayüzünü kullanarak web siteleri, çevrimiçi mağazalar ve müşteri portalları dahil olmak üzere web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Bazı popüler web uygulaması oluşturucuları arasında Wix, Webflow ve WordPress bulunur. Mobil Uygulama Oluşturucular: Özellikle mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanan bu platformlar, iOS, Android veya her ikisi için de uygulama tasarlamaya yönelik önceden oluşturulmuş bir dizi bileşen ve şablon sağlar. Mobil uygulama oluşturuculara örnek olarak Adalo , Glide ve Bubble verilebilir. Hizmet Olarak Arka Uç (BaaS) Platformları: Bu platformlar, karmaşık sunucu altyapısını yönetmeden uygulama geliştirmeyi desteklemek için önceden oluşturulmuş arka uçlar ve veritabanları sunar. Firebase, Backendless ve 8base BaaS platformlarına örnektir. Nesnelerin İnterneti (IoT) Uygulama Oluşturucuları: IoT uygulama oluşturucuları, çeşitli bağlı cihazları, sensörleri ve sistemleri bağlayan, yöneten ve kontrol eden uygulamalar oluşturmaya yardımcı olur. Cayenne, ThingWorx ve Ubidots gibi platformlar bu kategoriye giriyor. İş Akışı Otomasyonu ve İş Süreci Otomasyonu (BPA) Araçları: Bu no-code platformlar, kullanıcıların rutin görevleri ve iş akışlarını genellikle görsel modelleme ve üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon yoluyla otomatikleştirmesine olanak tanır. Zapier, Microsoft Power Automate ve Integromat gibi araçlar bu kategoriye hitap etmektedir.

no-code bir platform seçerken projenizin özel gereksinimlerini, platformun yeteneklerini ve sınırlamalarını, kullanım kolaylığını, ölçeklenebilirliğini ve mevcut destek kaynaklarını dikkate almanız çok önemlidir. Kullanıcı incelemeleri ve derecelendirmeleri, belirli bir platformun ihtiyaçlarınıza uygunluğu konusunda da değerli bilgiler sağlayabilir.

AppMaster Platformunda Gezinme

AppMaster , uygulama tasarımcılarının arka uç, web ve mobil uygulamaları zahmetsizce oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code bir platformdur. Yüksek kaliteli ve ölçeklenebilir uygulamalar sağlarken uygulama geliştirme iş akışınızı kolaylaştırmayı amaçlar. AppMaster platformunun yeteneklerinde nasıl gezinebileceğiniz ve bunlardan nasıl yararlanabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

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Kayıt Olma ve Abonelik Planları: AppMaster kullanmaya başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun. AppMaster farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için altı tür abonelik sunar. Proje gereksinimlerinize ve bütçenize göre uygun bir abonelik planı seçin. Projeniz büyüdükçe daha yüksek seviyelere yükseltmeyi düşünün.

kullanmaya başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun. farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için altı tür abonelik sunar. Proje gereksinimlerinize ve bütçenize göre uygun bir abonelik planı seçin. Projeniz büyüdükçe daha yüksek seviyelere yükseltmeyi düşünün. Kontrol Paneli: AppMaster oturum açtığınızda, Kontrol Paneli ile karşılaşacaksınız. Burada yeni projeler oluşturabilir, mevcut projeleri yönetebilir, belgelere erişebilir ve hesap ayarlarınızı yönetebilirsiniz. Kontrol Paneli projelerinize genel bir bakış sunarak ilerlemenizi takip etmenizi kolaylaştırır.

oturum açtığınızda, Kontrol Paneli ile karşılaşacaksınız. Burada yeni projeler oluşturabilir, mevcut projeleri yönetebilir, belgelere erişebilir ve hesap ayarlarınızı yönetebilirsiniz. Kontrol Paneli projelerinize genel bir bakış sunarak ilerlemenizi takip etmenizi kolaylaştırır. Proje Yönetimi: AppMaster platformunda, sağlanan proje yönetimi araçlarını kullanarak çalışmanızı düzenleyin. Bu, her biri kendi tasarım, geliştirme ve dağıtım ayarlarına sahip birden fazla proje oluşturmanıza olanak tanır. AppMaster ayrıca diğer projelerden proje planlarını içe aktarmanıza ve verimliliği artırmanıza olanak tanır.

AppMaster ile Web ve Mobil Uygulama Tasarlama

AppMaster ile web ve mobil uygulamaların tasarlanması, uygulama tasarımcıları için basit ve hızlı hale getirildi. Platform, herhangi bir kod yazmadan çarpıcı ve tam işlevsel uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli özellikler ve araçlar sunar.

UI / UX Tasarımı: AppMaster web ve mobil uygulamalarınızı tasarlamak için güçlü, drag-and-drop arayüzüne sahiptir. Bu özellik, estetik açıdan hoş ve duyarlı Kullanıcı Arayüzlerini (UI'ler) kolaylıkla oluşturmanıza olanak tanır. Tasarımcılar, tasarım sürecinizi başlatmak veya belirli proje ihtiyaçlarını karşılamak için özel bileşenler oluşturmak için önceden oluşturulmuş çeşitli kullanıcı arayüzü bileşenleri arasından seçim yapabilir.

web ve mobil uygulamalarınızı tasarlamak için güçlü, arayüzüne sahiptir. Bu özellik, estetik açıdan hoş ve duyarlı Kullanıcı Arayüzlerini (UI'ler) kolaylıkla oluşturmanıza olanak tanır. Tasarımcılar, tasarım sürecinizi başlatmak veya belirli proje ihtiyaçlarını karşılamak için özel bileşenler oluşturmak için önceden oluşturulmuş çeşitli kullanıcı arayüzü bileşenleri arasından seçim yapabilir. Dinamik Bileşenler ve Etkileşimler: AppMaster Web ve Mobil İş Süreci (BP) Tasarımcısı, mantığını görsel olarak tanımlayarak dinamik bileşenler ve etkileşimler oluşturmanıza olanak tanır. Bu özellik, uygulamanızı son derece etkileşimli hale getirmenize ve kullanıcılarınızın ihtiyaçlarına göre uyarlamanıza olanak tanır. AppMaster ayrıca yeniden kullanılabilir bileşenlerin oluşturulmasını da destekleyerek uygulama tasarımcısı olarak verimliliğinizi artırır.

Web ve Mobil İş Süreci (BP) Tasarımcısı, mantığını görsel olarak tanımlayarak dinamik bileşenler ve etkileşimler oluşturmanıza olanak tanır. Bu özellik, uygulamanızı son derece etkileşimli hale getirmenize ve kullanıcılarınızın ihtiyaçlarına göre uyarlamanıza olanak tanır. ayrıca yeniden kullanılabilir bileşenlerin oluşturulmasını da destekleyerek uygulama tasarımcısı olarak verimliliğinizi artırır. Responsive Tasarım: AppMaster , akıllı yerleşim sistemi ile farklı ekran boyutlarına ve cihazlara otomatik olarak uyum sağlayan uygulamalar oluşturmanıza olanak sağlar. Bu, kullanılan cihazdan (masaüstü tarayıcısı, tablet veya cep telefonu) bağımsız olarak en uygun son kullanıcı deneyimini sağlar.

, akıllı yerleşim sistemi ile farklı ekran boyutlarına ve cihazlara otomatik olarak uyum sağlayan uygulamalar oluşturmanıza olanak sağlar. Bu, kullanılan cihazdan (masaüstü tarayıcısı, tablet veya cep telefonu) bağımsız olarak en uygun son kullanıcı deneyimini sağlar. Tasarım Önizlemesi: AppMaster web ve mobil uygulama tasarımlarınızı gerçek zamanlı olarak önizlemenizi sağlayarak tasarım kararlarınız hakkında anında geri bildirim almanızı sağlar. Platform ayrıca geri bildirim toplamak ve gerekli değişiklikleri yapmak için canlı ön izlemelerin ekip üyeleri ve paydaşlarla paylaşılmasını da destekliyor.

Arka Uç Mantığını ve Entegrasyonlarını Yönetme

AppMaster uygulamanızdaki arka uç mantığını, veri modellemeyi ve entegrasyonları yönetmek için kapsamlı bir araç seti sunar. Bu, güçlü ve ölçeklenebilir uygulamalar oluştururken uygulama tasarımcılarına kusursuz bir deneyim sağlar.

Görsel Veri Modelleme: AppMaster görsel veri modelleme aracı, herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan uygulamanız için veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturmanıza olanak tanır. Platformun sezgisel arayüzünü kullanarak varlıklarınızı, niteliklerini ve ilişkilerini tanımlamanız yeterlidir; AppMaster , uygulamanız için bir veritabanı şeması oluşturacaktır.

görsel veri modelleme aracı, herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan uygulamanız için veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturmanıza olanak tanır. Platformun sezgisel arayüzünü kullanarak varlıklarınızı, niteliklerini ve ilişkilerini tanımlamanız yeterlidir; , uygulamanız için bir veritabanı şeması oluşturacaktır. Arka Uç İş Süreçleri: Uygulamanız için kodlamaya gerek kalmadan arka uç iş mantığı oluşturmak için platformun görsel BP Tasarımcısını kullanın. İş süreçlerinizi, iş akışlarınızı ve mantığınızı görsel olarak tanımlayın; AppMaster , uygulamanızı tamamen işlevsel hale getirmek için Go'da (golang) arka uç kodunu oluşturacaktır.

Uygulamanız için kodlamaya gerek kalmadan arka uç iş mantığı oluşturmak için platformun görsel BP Tasarımcısını kullanın. İş süreçlerinizi, iş akışlarınızı ve mantığınızı görsel olarak tanımlayın; , uygulamanızı tamamen işlevsel hale getirmek için Go'da (golang) arka uç kodunu oluşturacaktır. API ve Web Hizmetleri Uç Noktaları: AppMaster uygulamanız için REST API ve WebSocket Service (WSS) endpoints oluşturulmasını otomatikleştirerek ön uç ve arka uç bileşenleri arasında kesintisiz iletişim sağlar. Her proje için AppMaster , sunucu endpoints için Swagger (OpenAPI) belgeleri oluşturarak bunların diğer hizmetlerle entegrasyon sürecini basitleştirir.

uygulamanız için REST API ve WebSocket Service (WSS) oluşturulmasını otomatikleştirerek ön uç ve arka uç bileşenleri arasında kesintisiz iletişim sağlar. Her proje için , sunucu için Swagger (OpenAPI) belgeleri oluşturarak bunların diğer hizmetlerle entegrasyon sürecini basitleştirir. Entegrasyon ve Genişletilebilirlik: AppMaster platformu, uygulamanızı çeşitli mevcut hizmetler, veritabanları ve harici sistemlerle entegre etmenize olanak tanır. PostgreSQL uyumlu veritabanları desteği ve özel web hizmetleri oluşturma ve kullanma yeteneği sayesinde uygulamanızın yeteneklerini genişletmek çocuk oyuncağı haline gelir.

Uygulama tasarımcıları, AppMaster platformunu anlayıp bunlardan yararlanarak güçlü ve ölçeklenebilir uygulamaları zahmetsizce oluşturabilirler. Platform, arka uç geliştirme, dağıtımlar ve diğer karmaşık görevler konusunda endişelenmeden kullanıcı deneyimine ve işlevselliğe odaklanmanıza olanak tanır. AppMaster ile no-code geliştirme dünyasını kucaklayın ve uygulama tasarım yolculuğunuzda yeni bir üretkenlik ve yenilik düzeyinin kilidini açın.

Uygulamanızı Yayınlamaya ve Dağıtmaya Hazırlanma

Uygulamanız tasarlanıp arka uç oluşturulduktan sonraki adım, yayınlama ve dağıtıma hazırlanmaktır. AppMaster gibi No-code platformlar, yayınlama ve dağıtım sürecini kolaylaştırarak uygulama tasarımcılarının kapsamlı teknik bilgiye ihtiyaç duymamasını sağlar.

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Uygulamanızı İyice Test Edin

Uygulamanızı yayınlamadan önce sorunları tespit edip düzeltmek için kapsamlı testler yapmanız çok önemlidir. No-code platformlarda, kullanıcı etkileşimlerini simüle etmenize ve UI/UX, arka uç mantığı, API yanıtları ve işlevsellik dahil olmak üzere uygulamanızın performansının tüm yönlerini test etmenize olanak tanıyan test araçları bulunabilir. Uygulamanızın istenen özellikleri ve sonuçları sunarken sorunsuz yanıt verme, hızlı yükleme süreleri ve güvenilir kullanıcı deneyimleri sağladığından emin olun. Optimum performans sağlamak için birden fazla cihaz ve platformda test yapın.

Platforma Özel Gereksinimlere ve Yönergelere Uyun

Bir uygulamayı iOS, Android veya web gibi çeşitli platformlarda dağıtırken her platformun yönergelerine ve gereksinimlerine uymak önemlidir. Bunun yapılmaması, uygulamanın reddedilmesine veya uygulama işlevlerinin sınırlandırılmasına neden olabilir. Örneğin, Android ve iOS'un uygulama simgeleri, açılış ekranları ve uygulama listeleri için karşılanması gereken özel gereksinimleri vardır. Uygulamanızı ilgili uygulama mağazalarına gönderirken yönergelerini inceleyin.

AppMaster ile Yayınlayın ve Dağıtın

Uygulamanızı dağıtmaya gelince, AppMaster farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış çeşitli abonelik planları sunar. Business ve Business+ abonelikleriyle, uygulamanızı tercih ettiğiniz altyapıda veya şirket içinde barındırmak için ikili dosyalar alabilirsiniz. Belirli özelleştirmelere sahip daha büyük projeler için Enterprise aboneliği, uygulamaların kaynak kodunu sunar. Her değişiklik yaptığınızda, AppMaster 30 saniye içinde yeni bir uygulama seti oluşturarak teknik borçlanmamanızı sağlar ve uygulamanızı güncel ve istediğiniz sonuçlar doğrultusunda tutar.

No-Code Platformlarda Uygulama Tasarımcıları için En İyi Uygulamalar

no-code geliştirmenin gücünden yararlanan bir uygulama tasarımcısı olarak deneyiminizden en iyi şekilde yararlanmak için izlenecek bazı temel en iyi uygulamalar şunlardır:

Tasarlamadan Önce Planlayın

no-code bir platformda tasarıma başlamadan önce uygulamanızı, işlevlerini ve bunların hedeflerinizle nasıl uyumlu olacağını planlamaya zaman ayırın. Uygulamanızla etkileşimde bulunurken kusursuz bir deneyim sağlamak için kullanıcı yolculuğunu, hedef kitleyi ve kullanıcı beklentilerini göz önünde bulundurun. no-code platforma başlamadan önce bir düzen taslağı hazırlayın, çizimler veya akış şemaları oluşturun ve özellikleri sonlandırın. Bu planlama, bilinçli tasarım kararları vermenize ve iyi yapılandırılmış bir uygulama geliştirme projesini sürdürmenize yardımcı olacaktır.

UI/UX İlkelerine Dikkat Edin

Mükemmel kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı, başarılı uygulamaların temelini oluşturur. Görsel olarak ilgi çekici ve kullanıcı dostu bir uygulama oluşturmak için UI/UX en iyi uygulamalarını anlamak ve bunlara bağlı kalmak çok önemlidir. Dikkate alınması gereken bazı temel tasarım ilkeleri açıklık, tutarlılık, geri bildirim, kullanılabilirlik ve esnekliktir. Uygulamanızın amacının kullanıcılarınıza hizmet etmek olduğunu ve onların deneyimlerine öncelik vermenizin gerekli olduğunu unutmayın.

Önceden Oluşturulmuş Bileşenlerden ve Şablonlardan Yararlanın

AppMaster gibi No-code platformlar, tasarım sürecini hızlandırabilecek önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar sunar. Bu bileşenler endüstri standartları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve uygulamanız genelinde tutarlılığın korunmasına yardımcı olabilir. Bu önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve şablonlardan yararlanmak yalnızca zamandan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcılara uyumlu ve tanıdık bir deneyim sunmanızı da sağlar.

Performans ve Ölçeklenebilirlik için Optimize Edin

Mükemmel bir uygulama iyi performans gösterir ve kullanıcı büyümesine ve artan talebe uyum sağlayacak şekilde ölçeklenebilir. Uygulamanızı tasarlarken kaynak kullanımına, veritabanı okuma/yazma işlemlerine ve mantıksal yürütmeye dikkat ederek performans ve ölçeklenebilirlik açısından optimize etmeye öncelik verin. AppMaster gibi No-code platformlar, Go tarafından oluşturulan durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları ve PostgreSQL uyumlu veritabanları aracılığıyla yerleşik ölçeklenebilirlik sağlar. Uygulamanızın mimarisini dikkatle tasarlayarak mükemmel performansı daha da sağlayabilirsiniz.

Uygulamanızı Sürekli İzleyin ve Geliştirin

Uygulamanızı başlatmak yalnızca başlangıçtır. Performansını izlemek, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve veriye dayalı iyileştirmeler yapmak, uygulamanızın başarısı açısından çok önemlidir. Uygulamanızın performans ölçümlerini takip etmek için no-code platformlar tarafından sağlanan yerleşik analiz ve izleme araçlarının yanı sıra harici araçlar ve entegrasyonlardan da yararlanın. Elinizdeki bu verilerle, kullanıcılarınıza kusursuz ve değerli bir deneyim sunmak için uygulamanızı sürekli olarak yineleyin ve geliştirin.

AppMaster gibi No-code platformlar, modern, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak ve dağıtmak isteyen uygulama tasarımcıları için kapsamlı bir çözüm sunar. En iyi uygulamaları ve yönergeleri takip ederek sorunsuz gezinme ve kullanıcı deneyimleri sağlayarak uygulamanızın başarılı bir şekilde konuşlandırılmasını sağlayabilirsiniz. No-code geliştirme, programcı olmayanların uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanırken teknik borcu en aza indirip verimliliği en üst düzeye çıkarır.