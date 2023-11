Guida per progettisti di app allo sviluppo senza codice

Cos'è lo sviluppo No-Code?

Lo sviluppo senza codice si riferisce al processo di creazione di applicazioni software senza la necessità di conoscenze di programmazione tradizionali. Invece di scrivere complesse righe di codice, sviluppatori e progettisti possono utilizzare strumenti di creazione visiva, costituiti da componenti drag-and-drop e sistemi basati su modelli, per assemblare le loro applicazioni. Le piattaforme No-code consentono agli utenti con poca o nessuna esperienza di programmazione di creare e distribuire applicazioni in modo rapido ed efficiente.

Queste piattaforme forniscono vari strumenti, inclusi editor visivi per la progettazione di interfacce utente (UI), modelli di app predefiniti e integrazioni con servizi o origini dati di terze parti. Utilizzando piattaforme di sviluppo no-code, i team possono concentrarsi maggiormente sulla funzionalità delle app, sull'esperienza utente e sugli obiettivi aziendali piuttosto che sulle complessità della codifica.

In poche parole, lo sviluppo no-code democratizza il processo di creazione delle app, consentendo a una gamma più ampia di persone di contribuire e trarre vantaggio dalla creazione di software. Consente ad aziende, start-up e privati ​​di trasformare le proprie idee in applicazioni funzionali con velocità, agilità ed efficienza in termini di costi.

Perché scegliere lo sviluppo No-Code rispetto a quello tradizionale?

Esistono diversi motivi per cui aziende e sviluppatori potrebbero optare per piattaforme no-code rispetto ai tradizionali metodi di sviluppo di applicazioni. Di seguito sono riportati alcuni dei principali vantaggi:

Risparmio sui costi: poiché le piattaforme no-code eliminano la necessità di assumere sviluppatori esperti o di investire in formazione approfondita, possono ridurre drasticamente i costi di creazione e manutenzione delle applicazioni. Time-to-market più rapido: le piattaforme No-code consentono ai singoli utenti di creare, testare e distribuire applicazioni più rapidamente rispetto ai metodi di sviluppo tradizionali. Ciò può aiutare le aziende a rispondere alle opportunità di mercato e alle esigenze dei clienti in modo più efficace e tempestivo. Maggiore agilità: grazie alla capacità di iterare e aggiornare le applicazioni più rapidamente, lo sviluppo no-code consente alle aziende di adattarsi con facilità alle mutevoli condizioni del mercato e alle esigenze dei clienti. Inoltre, consente alle aziende di innovare e testare nuove idee in modo rapido ed efficiente. Empowerment degli sviluppatori cittadini: lo sviluppo No-code consente ai membri del team non tecnici, come analisti aziendali, product manager e progettisti, di creare e gestire le proprie applicazioni. Ciò non solo riduce la dipendenza dai team IT, ma incoraggia anche la collaborazione e l’innovazione interfunzionali.

Sebbene lo sviluppo no-code offra molti vantaggi, potrebbe non essere adatto a tutti i casi d'uso. Alcuni progetti potrebbero richiedere soluzioni complesse e personalizzate che le piattaforme no-code non sono in grado di soddisfare. Tuttavia, per molti scenari di creazione di app, le piattaforme no-code rappresentano un'alternativa potente ed efficiente ai metodi di sviluppo tradizionali.

Tipi di piattaforme No-Code

Sul mercato sono disponibili numerose piattaforme di sviluppo no-code. Sebbene condividano tutti l'obiettivo comune di semplificare la creazione di app, possono differire in modo significativo in termini di funzionalità, capacità e pubblico di destinazione. Ecco alcuni tipi di piattaforme no-code:

Costruttori di applicazioni Web: queste piattaforme consentono agli utenti di creare applicazioni Web, inclusi siti Web, negozi online e portali clienti, utilizzando un'interfaccia drag-and-drop . Alcuni popolari costruttori di app Web includono Wix, Webflow e WordPress. Generatori di applicazioni mobili: progettate specificatamente per la creazione di app mobili , queste piattaforme forniscono una serie di componenti e modelli predefiniti per la progettazione di app per iOS, Android o entrambi. Esempi di sviluppatori di app mobili includono Adalo , Glide e Bubble . Piattaforme Backend-as-a-Service (BaaS): queste piattaforme offrono backend e database predefiniti per supportare lo sviluppo di app senza gestire infrastrutture server complesse. Firebase, Backendless e 8base sono esempi di piattaforme BaaS. Costruttori di app Internet of Things (IoT): i creatori di app IoT assistono nella creazione di applicazioni che connettono, gestiscono e controllano vari dispositivi, sensori e sistemi connessi. Piattaforme come Cayenne, ThingWorx e Ubidots rientrano in questa categoria. Strumenti di automazione del flusso di lavoro e automazione dei processi aziendali (BPA): queste piattaforme no-code consentono agli utenti di automatizzare attività e flussi di lavoro di routine, spesso attraverso la modellazione visiva e l'integrazione con servizi di terze parti. Strumenti come Zapier, Microsoft Power Automate e Integromat rientrano in questa categoria.

Quando si seleziona una piattaforma no-code, è fondamentale considerare i requisiti specifici del progetto, le funzionalità e i limiti della piattaforma, la facilità d'uso, la scalabilità e le risorse di supporto disponibili. Le recensioni e le valutazioni degli utenti possono anche fornire informazioni preziose sull'idoneità di una determinata piattaforma alle tue esigenze.

Navigazione nella piattaforma AppMaster

AppMaster è una potente piattaforma no-code che consente ai progettisti di app di creare facilmente applicazioni backend, Web e mobili. Ha lo scopo di semplificare il flusso di lavoro di sviluppo delle applicazioni garantendo al tempo stesso applicazioni scalabili e di alta qualità. Ecco come puoi navigare e sfruttare le funzionalità della piattaforma AppMaster:

Iscrizione e piani di abbonamento: per iniziare a utilizzare AppMaster , crea un account gratuito . AppMaster offre sei tipi di abbonamenti per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Scegli un piano di abbonamento adatto in base ai requisiti e al budget del tuo progetto. Considera l'idea di passare ai livelli più alti man mano che il tuo progetto cresce.

per iniziare a utilizzare , crea un account gratuito . offre sei tipi di abbonamenti per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Scegli un piano di abbonamento adatto in base ai requisiti e al budget del tuo progetto. Considera l'idea di passare ai livelli più alti man mano che il tuo progetto cresce. Dashboard: dopo aver effettuato l'accesso ad AppMaster , verrai accolto con la Dashboard. Qui puoi creare nuovi progetti, gestire quelli esistenti, accedere alla documentazione e gestire le impostazioni del tuo account. La Dashboard fornisce una panoramica dei tuoi progetti, facilitando il monitoraggio dei tuoi progressi.

dopo aver effettuato l'accesso ad , verrai accolto con la Dashboard. Qui puoi creare nuovi progetti, gestire quelli esistenti, accedere alla documentazione e gestire le impostazioni del tuo account. La Dashboard fornisce una panoramica dei tuoi progetti, facilitando il monitoraggio dei tuoi progressi. Gestione dei progetti: all'interno della piattaforma AppMaster , organizza il tuo lavoro utilizzando gli strumenti di gestione dei progetti forniti. Ciò consente di creare più progetti, ciascuno con le proprie impostazioni di progettazione, sviluppo e distribuzione. AppMaster ti consente inoltre di importare progetti di progetti da altri progetti e migliorare la produttività.

Progettazione di app Web e mobili con AppMaster

Con AppMaster, la progettazione di applicazioni web e mobili diventa semplice e veloce per i progettisti di app. La piattaforma offre una varietà di funzionalità e strumenti per aiutarti a creare applicazioni straordinarie e completamente funzionali senza scrivere alcun codice.

Progettazione UI/UX: AppMaster vanta una potente interfaccia drag-and-drop per progettare le tue applicazioni web e mobili. Questa funzionalità consente di creare facilmente interfacce utente (UI) esteticamente gradevoli e reattive. I progettisti possono scegliere tra vari componenti dell'interfaccia utente predefiniti per avviare il processo di progettazione o creare componenti personalizzati per soddisfare esigenze di progetto specifiche.

vanta una potente interfaccia per progettare le tue applicazioni web e mobili. Questa funzionalità consente di creare facilmente interfacce utente (UI) esteticamente gradevoli e reattive. I progettisti possono scegliere tra vari componenti dell'interfaccia utente predefiniti per avviare il processo di progettazione o creare componenti personalizzati per soddisfare esigenze di progetto specifiche. Componenti e interazioni dinamiche: il Web and Mobile Business Process (BP) Designer di AppMaster ti consente di creare componenti e interazioni dinamiche definendone visivamente la logica. Questa funzionalità ti consente di rendere la tua applicazione altamente interattiva e di adattarla alle esigenze dei tuoi utenti. AppMaster supporta anche la creazione di componenti riutilizzabili, migliorando la tua efficienza come progettista di app.

il Web and Mobile Business Process (BP) Designer di ti consente di creare componenti e interazioni dinamiche definendone visivamente la logica. Questa funzionalità ti consente di rendere la tua applicazione altamente interattiva e di adattarla alle esigenze dei tuoi utenti. supporta anche la creazione di componenti riutilizzabili, migliorando la tua efficienza come progettista di app. Design reattivo: con il suo sistema di layout intelligente, AppMaster ti consente di creare applicazioni che si adattano automaticamente alle diverse dimensioni dello schermo e ai dispositivi. Ciò garantisce un'esperienza ottimale per l'utente finale indipendentemente dal dispositivo utilizzato, sia esso un browser desktop, un tablet o un telefono cellulare.

con il suo sistema di layout intelligente, ti consente di creare applicazioni che si adattano automaticamente alle diverse dimensioni dello schermo e ai dispositivi. Ciò garantisce un'esperienza ottimale per l'utente finale indipendentemente dal dispositivo utilizzato, sia esso un browser desktop, un tablet o un telefono cellulare. Anteprima del progetto: AppMaster ti consente di visualizzare in anteprima i progetti delle tue app web e mobili in tempo reale, garantendo un feedback immediato sulle tue decisioni di progettazione. La piattaforma supporta inoltre la condivisione di anteprime in tempo reale con i membri del team e le parti interessate per raccogliere feedback e apportare le modifiche necessarie.

Gestione della logica e delle integrazioni del backend

AppMaster offre un set di strumenti completo per la gestione della logica di backend, della modellazione dei dati e delle integrazioni all'interno della tua applicazione. Ciò fornisce un'esperienza fluida ai progettisti di app durante la creazione di applicazioni potenti e scalabili.

Modellazione visiva dei dati: lo strumento di modellazione visiva dei dati di AppMaster ti consente di creare modelli di dati (schema di database) per la tua applicazione senza alcuna conoscenza di codifica. Definisci semplicemente le tue entità, i loro attributi e le relazioni utilizzando l'interfaccia intuitiva della piattaforma e AppMaster genererà uno schema di database per la tua applicazione.

lo strumento di modellazione visiva dei dati di ti consente di creare modelli di dati (schema di database) per la tua applicazione senza alcuna conoscenza di codifica. Definisci semplicemente le tue entità, i loro attributi e le relazioni utilizzando l'interfaccia intuitiva della piattaforma e genererà uno schema di database per la tua applicazione. Processi aziendali backend: utilizza il visual BP Designer della piattaforma per creare la logica aziendale backend per la tua applicazione senza codifica. Definisci visivamente i processi aziendali, i flussi di lavoro e la logica e AppMaster genererà il codice backend in Go (golang) per rendere la tua app perfettamente funzionante.

utilizza il visual BP Designer della piattaforma per creare la logica aziendale backend per la tua applicazione senza codifica. Definisci visivamente i processi aziendali, i flussi di lavoro e la logica e genererà il codice backend in Go (golang) per rendere la tua app perfettamente funzionante. Endpoint API e servizi Web: AppMaster automatizza la creazione di endpoints API REST e WebSocket Service (WSS) per la tua applicazione, garantendo una comunicazione continua tra i componenti frontend e backend. Per ogni progetto, AppMaster genera la documentazione Swagger (OpenAPI) per endpoints del tuo server, semplificando il processo di integrazione con altri servizi.

automatizza la creazione di API REST e WebSocket Service (WSS) per la tua applicazione, garantendo una comunicazione continua tra i componenti frontend e backend. Per ogni progetto, genera la documentazione Swagger (OpenAPI) per del tuo server, semplificando il processo di integrazione con altri servizi. Integrazione ed estensibilità: la piattaforma AppMaster ti consente di integrare la tua applicazione con vari servizi, database e sistemi esterni esistenti. Con il supporto per i database compatibili con PostgreSQL e la possibilità di creare e utilizzare servizi Web personalizzati, estendere le funzionalità della tua applicazione diventa un gioco da ragazzi.

Comprendendo e sfruttando la piattaforma AppMaster, i progettisti di app possono creare applicazioni potenti e scalabili senza sforzo. La piattaforma ti consente di concentrarti sull'esperienza utente e sulle funzionalità senza preoccuparti dello sviluppo backend, delle distribuzioni e di altre attività complesse. Abbraccia il mondo dello sviluppo no-code con AppMaster e raggiungi un nuovo livello di produttività e innovazione nel tuo percorso di progettazione delle app.

Preparazione alla pubblicazione e alla distribuzione dell'app

Una volta progettata l'app e creato il backend, il passaggio successivo è prepararsi per la pubblicazione e la distribuzione. Le piattaforme No-code come AppMaster semplificano il processo di pubblicazione e distribuzione, rendendolo accessibile ai progettisti di app senza competenze tecniche approfondite.

Testa attentamente la tua app

Prima di pubblicare la tua app, è fondamentale eseguire test approfonditi per identificare e risolvere eventuali problemi. Le piattaforme No-code possono disporre di strumenti di test che ti consentono di simulare le interazioni dell'utente e testare tutti gli aspetti delle prestazioni della tua app, inclusi UI/UX, logica di backend, risposte API e funzionalità. Assicurati che la tua app offra reattività fluida, tempi di caricamento rapidi ed esperienze utente affidabili fornendo al contempo le funzionalità e i risultati desiderati. Testare su più dispositivi e piattaforme per garantire prestazioni ottimali.

Rispettare i requisiti e le linee guida specifici della piattaforma

Quando si distribuisce un'app su varie piattaforme come iOS, Android o il Web, è importante rispettare le linee guida e i requisiti di ciascuna piattaforma. In caso contrario, l'app potrebbe essere rifiutata o limitatamente alle funzionalità dell'app. Ad esempio, Android e iOS hanno requisiti specifici che devono essere soddisfatti per le icone delle app, le schermate iniziali e gli elenchi delle app. Consulta le loro linee guida quando invii la tua app ai rispettivi app store.

Pubblica e distribuisci con AppMaster

Quando si tratta di distribuire la tua app, AppMaster offre diversi piani di abbonamento su misura per le diverse esigenze. Con gli abbonamenti Business e Business+ puoi ottenere file binari per ospitare la tua app sulla tua infrastruttura preferita o on-premise. Per progetti più grandi con personalizzazioni specifiche, l'abbonamento Enterprise offre il codice sorgente delle applicazioni. Ogni volta che apporti modifiche, AppMaster genera una nuova serie di applicazioni entro 30 secondi, garantendo l'assenza di debiti tecnici e mantenendo la tua app aggiornata e in linea con i risultati desiderati.

Best practice per i progettisti di app su piattaforme No-Code

Per sfruttare al massimo la tua esperienza come progettista di app sfruttando la potenza dello sviluppo no-code, ecco alcune best practice fondamentali da seguire:

Pianifica prima di progettare

Prima di iniziare a progettare su una piattaforma no-code, prenditi il ​​tempo per pianificare la tua app, le sue funzioni e il modo in cui si allineano ai tuoi obiettivi. Considera il percorso dell'utente, il pubblico di destinazione e le aspettative degli utenti per garantire un'esperienza fluida durante l'interazione con la tua applicazione. Disegna un layout, crea schizzi o diagrammi di flusso e finalizza le funzionalità prima di iniziare a utilizzare la piattaforma no-code. Questa pianificazione ti aiuterà a prendere decisioni di progettazione informate e a mantenere un progetto di sviluppo di app ben strutturato.

Sii consapevole dei principi UI/UX

Un'ottima esperienza utente (UX) e un design dell'interfaccia utente (UI) sono al centro di qualsiasi app di successo. È fondamentale comprendere e aderire alle migliori pratiche UI/UX per creare un'applicazione visivamente accattivante e facile da usare. Alcuni principi di progettazione essenziali da considerare sono chiarezza, coerenza, feedback, usabilità e flessibilità. Tieni presente che lo scopo della tua app è servire i tuoi utenti, rendendo essenziale dare priorità alla loro esperienza.

Utilizza componenti e modelli predefiniti

Le piattaforme No-code come AppMaster offrono componenti e modelli predefiniti che possono accelerare il processo di progettazione. Questi componenti sono progettati tenendo conto degli standard di settore e possono aiutare a mantenere la coerenza in tutta l'app. Sfruttare questi componenti e modelli predefiniti non solo fa risparmiare tempo, ma garantisce anche di fornire un'esperienza coerente e familiare agli utenti.

Ottimizza per prestazioni e scalabilità

Un'app eccellente funziona bene ed è in grado di adattarsi alla crescita degli utenti e all'aumento della domanda. Quando progetti la tua app, dai la priorità all'ottimizzazione delle prestazioni e della scalabilità prestando attenzione all'utilizzo delle risorse, alle operazioni di lettura/scrittura del database e all'esecuzione della logica. Le piattaforme No-code come AppMaster forniscono scalabilità integrata attraverso le applicazioni backend stateless generate da Go e i database compatibili con PostgreSQL. Progettando attentamente l'architettura della tua app, puoi garantire ulteriormente prestazioni eccellenti.

Monitora e migliora continuamente la tua app

Il lancio della tua app è solo l'inizio. Monitorarne le prestazioni, raccogliere il feedback degli utenti e apportare miglioramenti basati sui dati è fondamentale per il successo della tua app. Sfrutta gli strumenti di analisi e monitoraggio integrati forniti dalle piattaforme no-code, nonché gli strumenti esterni e le integrazioni per tenere traccia dei parametri prestazionali della tua app. Con questi dati a portata di mano, itera ed evolvi continuamente la tua app per fornire un'esperienza fluida e preziosa ai tuoi utenti.

Le piattaforme No-code come AppMaster offrono una soluzione completa per i progettisti di app che desiderano creare e distribuire applicazioni moderne e scalabili. Seguendo le migliori pratiche e linee guida, puoi garantire una navigazione e un'esperienza utente fluide, portando alla distribuzione corretta della tua applicazione. Lo sviluppo No-code consente ai non programmatori di creare rapidamente applicazioni riducendo al minimo il debito tecnico e massimizzando l'efficienza.