Leitfaden für App-Designer zur No-Code-Entwicklung

Was ist No-Code Entwicklung?

Unter No-Code- Entwicklung versteht man den Prozess der Erstellung von Softwareanwendungen, ohne dass traditionelle Programmierkenntnisse erforderlich sind. Anstatt komplexe Codezeilen zu schreiben, können Entwickler und Designer visuelle Builder-Tools verwenden, die aus Drag-and-Drop- Komponenten und vorlagenbasierten Systemen bestehen, um ihre Anwendungen zusammenzustellen. No-code Plattformen ermöglichen es Menschen mit wenig oder keiner Programmiererfahrung, Anwendungen schnell und effizient zu erstellen und bereitzustellen.

Diese Plattformen bieten verschiedene Tools, darunter visuelle Editoren zum Entwerfen von Benutzeroberflächen (UI), vorgefertigte App-Vorlagen und Integrationen mit Diensten oder Datenquellen von Drittanbietern. Durch den Einsatz von no-code Entwicklungsplattformen können sich Teams mehr auf App-Funktionalität, Benutzererfahrung und Geschäftsziele konzentrieren, statt auf die Komplexität der Programmierung.

Kurz gesagt, die no-code Entwicklung demokratisiert den App-Erstellungsprozess und ermöglicht es einem umfassenderen Spektrum von Menschen, zur Softwareerstellung beizutragen und davon zu profitieren. Es ermöglicht Unternehmen, Start-ups und Einzelpersonen, ihre Ideen schnell, agil und kostengünstig in funktionale Anwendungen umzusetzen.

Warum No-Code der traditionellen Entwicklung vorziehen?

Es gibt mehrere Gründe, warum sich Unternehmen und Entwickler für no-code Plattformen gegenüber herkömmlichen Anwendungsentwicklungsmethoden entscheiden könnten. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile aufgeführt:

Kosteneinsparungen: Da no-code Plattformen die Einstellung erfahrener Entwickler oder die Investition in umfassende Schulungen überflüssig machen, können sie die Kosten für die Erstellung und Wartung von Anwendungen drastisch senken. Schnellere Markteinführung: No-code -Plattformen ermöglichen es Einzelpersonen, Anwendungen schneller zu erstellen, zu testen und bereitzustellen als herkömmliche Entwicklungsmethoden. Dies kann Unternehmen dabei helfen, effektiver und schneller auf Marktchancen und Kundenbedürfnisse zu reagieren. Erhöhte Agilität: Durch die Möglichkeit, Anwendungen schneller zu iterieren und zu aktualisieren, ermöglicht no-code Entwicklung Unternehmen, sich problemlos an veränderte Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse anzupassen. Darüber hinaus ermöglicht es Unternehmen, schnell und effizient Innovationen zu entwickeln und neue Ideen zu testen. Empowerment von Bürgerentwicklern: No-code -Entwicklung ermöglicht es nicht-technischen Teammitgliedern wie Geschäftsanalysten, Produktmanagern und Designern, ihre eigenen Anwendungen zu erstellen und zu warten. Dies verringert nicht nur die Abhängigkeit von IT-Teams, sondern fördert auch die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und Innovation.

Obwohl no-code Entwicklung viele Vorteile bietet, ist sie möglicherweise nicht für jeden Anwendungsfall geeignet. Einige Projekte erfordern möglicherweise komplexe, maßgeschneiderte Lösungen, die no-code Plattformen nicht unterstützt werden können. Dennoch stellen no-code Plattformen für viele App-Building-Szenarien eine leistungsstarke und effiziente Alternative zu herkömmlichen Entwicklungsmethoden dar.

Arten von No-Code Plattformen

Auf dem Markt sind zahlreiche no-code Entwicklungsplattformen verfügbar. Obwohl sie alle das gemeinsame Ziel haben, die App-Erstellung zu vereinfachen, können sie sich hinsichtlich ihrer Funktionen, Fähigkeiten und Zielgruppen erheblich unterscheiden. Hier sind einige Arten von no-code Plattformen:

Web Application Builder: Diese Plattformen ermöglichen es Benutzern, Webanwendungen, einschließlich Websites, Online-Shops und Kundenportale, über eine drag-and-drop Oberfläche zu erstellen. Zu den beliebten Web-App-Buildern gehören Wix, Webflow und WordPress. Builder für mobile Anwendungen: Diese Plattformen wurden speziell für die Erstellung mobiler Apps entwickelt und bieten eine Reihe vorgefertigter Komponenten und Vorlagen zum Entwerfen von Apps für iOS, Android oder beide. Beispiele für mobile App-Builder sind Adalo , Glide und Bubble . Backend-as-a-Service (BaaS)-Plattformen: Diese Plattformen bieten vorgefertigte Backends und Datenbanken, um die App-Entwicklung zu unterstützen, ohne eine komplexe Serverinfrastruktur verwalten zu müssen. Firebase, Backendless und 8base sind Beispiele für BaaS-Plattformen. App-Builder für das Internet der Dinge (IoT): IoT- App-Builder helfen bei der Erstellung von Anwendungen, die verschiedene angeschlossene Geräte, Sensoren und Systeme verbinden, verwalten und steuern. Plattformen wie Cayenne, ThingWorx und Ubidots fallen in diese Kategorie. Tools zur Workflow-Automatisierung und Geschäftsprozessautomatisierung (BPA): Diese no-code Plattformen ermöglichen Benutzern die Automatisierung von Routineaufgaben und Workflows, häufig durch visuelle Modellierung und Integration mit Diensten von Drittanbietern. Tools wie Zapier, Microsoft Power Automate und Integromat decken diese Kategorie ab.

Bei der Auswahl einer no-code Plattform ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts, die Fähigkeiten und Einschränkungen der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, die Skalierbarkeit und die verfügbaren Supportressourcen zu berücksichtigen. Benutzerrezensionen und -bewertungen können auch wertvolle Einblicke in die Eignung einer bestimmten Plattform für Ihre Bedürfnisse liefern.

Navigieren auf der AppMaster Plattform

AppMaster ist eine leistungsstarke no-code Plattform, die es App-Designern ermöglicht, mühelos Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen. Ziel ist es, Ihren Anwendungsentwicklungs-Workflow zu optimieren und gleichzeitig qualitativ hochwertige und skalierbare Anwendungen sicherzustellen. So können Sie navigieren und die Funktionen der AppMaster Plattform nutzen:

Anmeldung und Abonnementpläne: Um AppMaster zu nutzen, erstellen Sie ein kostenloses Konto . AppMaster bietet sechs Arten von Abonnements an, um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Wählen Sie ein passendes Abonnement entsprechend Ihren Projektanforderungen und Ihrem Budget. Erwägen Sie ein Upgrade auf die höheren Ebenen, wenn Ihr Projekt wächst.

Dashboard: Wenn Sie sich bei AppMaster anmelden, werden Sie mit dem Dashboard begrüßt. Hier können Sie neue Projekte erstellen, bestehende verwalten, auf Dokumentation zugreifen und Ihre Kontoeinstellungen verwalten. Das Dashboard bietet einen Überblick über Ihre Projekte und erleichtert die Verfolgung Ihres Fortschritts.

Projektmanagement: Organisieren Sie Ihre Arbeit innerhalb der AppMaster Plattform mithilfe der bereitgestellten Projektmanagement-Tools. Dadurch können Sie mehrere Projekte erstellen, jedes mit eigenen Design-, Entwicklungs- und Bereitstellungseinstellungen. AppMaster können Sie außerdem Projektpläne aus anderen Projekten importieren und so die Produktivität steigern.

Entwerfen von Web- und mobilen Apps mit AppMaster

Mit AppMaster wird das Entwerfen von Web- und Mobilanwendungen für App-Designer einfach und schnell. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Funktionen und Tools, mit denen Sie beeindruckende und voll funktionsfähige Anwendungen erstellen können, ohne Code schreiben zu müssen.

UI-/UX-Design: AppMaster verfügt über eine leistungsstarke drag-and-drop Oberfläche zum Entwerfen Ihrer Web- und Mobilanwendungen. Mit dieser Funktion können Sie ganz einfach ästhetisch ansprechende und reaktionsfähige Benutzeroberflächen (UIs) erstellen. Designer können aus verschiedenen vorgefertigten UI-Komponenten wählen, um Ihren Designprozess anzukurbeln, oder benutzerdefinierte Komponenten erstellen, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen.

UI-/UX-Design: AppMaster verfügt über eine leistungsstarke drag-and-drop Oberfläche zum Entwerfen Ihrer Web- und Mobilanwendungen. Mit dieser Funktion können Sie ganz einfach ästhetisch ansprechende und reaktionsfähige Benutzeroberflächen (UIs) erstellen. Designer können aus verschiedenen vorgefertigten UI-Komponenten wählen, um Ihren Designprozess anzukurbeln, oder benutzerdefinierte Komponenten erstellen, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen.

Dynamische Komponenten und Interaktionen: Mit dem Web and Mobile Business Process (BP) Designer von AppMaster können Sie dynamische Komponenten und Interaktionen erstellen, indem Sie deren Logik visuell definieren. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Anwendung hochgradig interaktiv gestalten und an die Bedürfnisse Ihrer Benutzer anpassen. AppMaster unterstützt auch die Erstellung wiederverwendbarer Komponenten und steigert so Ihre Effizienz als App-Designer.

Responsive Design: Mit seinem intelligenten Layoutsystem ermöglicht Ihnen AppMaster die Erstellung von Anwendungen, die sich automatisch an unterschiedliche Bildschirmgrößen und Geräte anpassen. Dies gewährleistet ein optimales Endbenutzererlebnis unabhängig vom verwendeten Gerät – sei es ein Desktop-Browser, ein Tablet oder ein Mobiltelefon.

Designvorschau: AppMaster können Sie eine Vorschau Ihrer Web- und mobilen App-Designs in Echtzeit anzeigen und so ein sofortiges Feedback zu Ihren Designentscheidungen gewährleisten. Die Plattform unterstützt auch den Austausch von Live-Vorschauen mit Teammitgliedern und Stakeholdern, um Feedback einzuholen und die notwendigen Änderungen vorzunehmen.

Mit seinem intelligenten Layoutsystem ermöglicht Ihnen die Erstellung von Anwendungen, die sich automatisch an unterschiedliche Bildschirmgrößen und Geräte anpassen. Dies gewährleistet ein optimales Endbenutzererlebnis unabhängig vom verwendeten Gerät – sei es ein Desktop-Browser, ein Tablet oder ein Mobiltelefon. Designvorschau: AppMaster können Sie eine Vorschau Ihrer Web- und mobilen App-Designs in Echtzeit anzeigen und so ein sofortiges Feedback zu Ihren Designentscheidungen gewährleisten. Die Plattform unterstützt auch den Austausch von Live-Vorschauen mit Teammitgliedern und Stakeholdern, um Feedback einzuholen und die notwendigen Änderungen vorzunehmen.

Umgang mit Backend-Logik und Integrationen

AppMaster bietet ein umfassendes Toolset für die Verwaltung der Backend-Logik, Datenmodellierung und Integrationen innerhalb Ihrer Anwendung. Dies bietet App-Designern ein nahtloses Erlebnis beim Erstellen leistungsstarker und skalierbarer Anwendungen.

Visuelle Datenmodellierung: Mit dem visuellen Datenmodellierungstool von AppMaster können Sie ohne Programmierkenntnisse Datenmodelle (Datenbankschemata) für Ihre Anwendung erstellen. Definieren Sie einfach Ihre Entitäten, ihre Attribute und Beziehungen über die intuitive Benutzeroberfläche der Plattform, und AppMaster generiert ein Datenbankschema für Ihre Anwendung.

Visuelle Datenmodellierung: Mit dem visuellen Datenmodellierungstool von AppMaster können Sie ohne Programmierkenntnisse Datenmodelle (Datenbankschemata) für Ihre Anwendung erstellen. Definieren Sie einfach Ihre Entitäten, ihre Attribute und Beziehungen über die intuitive Benutzeroberfläche der Plattform, und AppMaster generiert ein Datenbankschema für Ihre Anwendung.

Backend-Geschäftsprozesse: Nutzen Sie den visuellen BP Designer der Plattform, um Backend-Geschäftslogik für Ihre Anwendung ohne Programmieraufwand zu erstellen. Definieren Sie Ihre Geschäftsprozesse, Arbeitsabläufe und Logik visuell und AppMaster generiert den Backend-Code in Go (golang), um Ihre App voll funktionsfähig zu machen.

API- und Webdienst-Endpunkte: AppMaster automatisiert die Erstellung von REST-API- und WebSocket-Service- endpoints (WSS) für Ihre Anwendung und gewährleistet so eine nahtlose Kommunikation zwischen den Frontend- und Backend-Komponenten. Für jedes Projekt generiert AppMaster eine Swagger-Dokumentation (OpenAPI) für Ihre endpoints und vereinfacht so den Prozess der Integration mit anderen Diensten.

Integration und Erweiterbarkeit: Die AppMaster Plattform ermöglicht Ihnen die Integration Ihrer Anwendung in verschiedene bestehende Dienste, Datenbanken und externe Systeme. Mit der Unterstützung für PostgreSQL -kompatible Datenbanken und der Möglichkeit, benutzerdefinierte Webdienste zu erstellen und zu nutzen, wird die Erweiterung der Funktionen Ihrer Anwendung zum Kinderspiel.

automatisiert die Erstellung von REST-API- und WebSocket-Service- (WSS) für Ihre Anwendung und gewährleistet so eine nahtlose Kommunikation zwischen den Frontend- und Backend-Komponenten. Für jedes Projekt generiert eine Swagger-Dokumentation (OpenAPI) für Ihre und vereinfacht so den Prozess der Integration mit anderen Diensten. Integration und Erweiterbarkeit: Die AppMaster Plattform ermöglicht Ihnen die Integration Ihrer Anwendung in verschiedene bestehende Dienste, Datenbanken und externe Systeme. Mit der Unterstützung für PostgreSQL -kompatible Datenbanken und der Möglichkeit, benutzerdefinierte Webdienste zu erstellen und zu nutzen, wird die Erweiterung der Funktionen Ihrer Anwendung zum Kinderspiel.

Durch das Verständnis und die Nutzung der AppMaster Plattform können App-Designer mühelos leistungsstarke und skalierbare Anwendungen erstellen. Mit der Plattform können Sie sich auf Benutzererfahrung und Funktionalität konzentrieren, ohne sich um Backend-Entwicklung, Bereitstellungen und andere komplexe Aufgaben kümmern zu müssen. Erobern Sie mit AppMaster die Welt der no-code Entwicklung und erreichen Sie ein neues Maß an Produktivität und Innovation auf Ihrem Weg zum App-Design.

Vorbereiten der Veröffentlichung und Bereitstellung Ihrer App

Sobald Ihre App entworfen und das Backend erstellt ist, besteht der nächste Schritt darin, die Veröffentlichung und Bereitstellung vorzubereiten. No-code Plattformen wie AppMaster optimieren den Veröffentlichungs- und Bereitstellungsprozess und machen ihn auch für App-Designer ohne umfassende technische Kenntnisse zugänglich.

Testen Sie Ihre App gründlich

Bevor Sie Ihre App veröffentlichen, ist es wichtig, gründliche Tests durchzuführen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben. No-code Plattformen verfügen möglicherweise über Testtools, mit denen Sie Benutzerinteraktionen simulieren und alle Aspekte der Leistung Ihrer App testen können, einschließlich UI/UX, Backend-Logik, API-Antworten und Funktionalität. Stellen Sie sicher, dass Ihre App eine reibungslose Reaktionsfähigkeit, schnelle Ladezeiten und zuverlässige Benutzererfahrungen bietet und gleichzeitig die gewünschten Funktionen und Ergebnisse liefert. Testen Sie auf mehreren Geräten und Plattformen, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Befolgen Sie die plattformspezifischen Anforderungen und Richtlinien

Bei der Bereitstellung einer App auf verschiedenen Plattformen wie iOS, Android oder im Internet ist es wichtig, die Richtlinien und Anforderungen der jeweiligen Plattform einzuhalten. Andernfalls kann es zur Ablehnung der App oder zu Einschränkungen der App-Funktionen kommen. Beispielsweise haben Android und iOS spezifische Anforderungen an App-Symbole, Begrüßungsbildschirme und App-Listen, die erfüllt werden müssen. Lesen Sie deren Richtlinien, wenn Sie Ihre App bei den jeweiligen App Stores einreichen.

Mit AppMaster veröffentlichen und bereitstellen

Wenn es um die Bereitstellung Ihrer App geht, bietet AppMaster mehrere Abonnementpläne an, die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind. Mit den Business- und Business+-Abonnements erhalten Sie Binärdateien zum Hosten Ihrer App in Ihrer bevorzugten Infrastruktur oder vor Ort. Für größere Projekte mit spezifischen Anpassungen bietet das Enterprise-Abonnement den Quellcode der Anwendungen. Wann immer Sie Änderungen vornehmen, generiert AppMaster innerhalb von 30 Sekunden einen neuen Satz von Anwendungen. So stellen Sie sicher, dass keine technischen Schulden entstehen und Ihre App auf dem neuesten Stand bleibt und Ihren gewünschten Ergebnissen entspricht.

Best Practices für App-Designer auf No-Code -Plattformen

Um Ihre Erfahrung als App-Designer optimal zu nutzen und die Leistungsfähigkeit der no-code Entwicklung zu nutzen, sollten Sie die folgenden grundlegenden Best Practices befolgen:

Planen Sie, bevor Sie entwerfen

Bevor Sie mit dem Entwerfen auf einer no-code Plattform beginnen, nehmen Sie sich die Zeit, Ihre App, ihre Funktionen und deren Übereinstimmung mit Ihren Zielen zu planen. Berücksichtigen Sie die User Journey, die Zielgruppe und die Erwartungen der Benutzer, um ein nahtloses Erlebnis bei der Interaktion mit Ihrer Anwendung zu gewährleisten. Entwerfen Sie ein Layout, erstellen Sie Skizzen oder Flussdiagramme und finalisieren Sie Funktionen, bevor Sie mit der no-code -Plattform beginnen. Diese Planung hilft Ihnen, fundierte Designentscheidungen zu treffen und ein gut strukturiertes App-Entwicklungsprojekt aufrechtzuerhalten.

Beachten Sie die UI/UX-Prinzipien

Eine großartige Benutzererfahrung (UX) und ein gutes Design der Benutzeroberfläche (UI) sind der Kern jeder erfolgreichen App. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Best Practices für UI/UX zu verstehen und einzuhalten, um eine visuell ansprechende und benutzerfreundliche Anwendung zu erstellen. Einige wesentliche zu berücksichtigende Designprinzipien sind Klarheit, Konsistenz, Feedback, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. Bedenken Sie, dass der Zweck Ihrer App darin besteht, Ihre Benutzer zu bedienen, weshalb es wichtig ist, deren Erfahrung zu priorisieren.

Nutzen Sie vorgefertigte Komponenten und Vorlagen

No-code Plattformen wie AppMaster bieten vorgefertigte Komponenten und Vorlagen, die den Designprozess beschleunigen können. Diese Komponenten wurden unter Berücksichtigung von Industriestandards entwickelt und können dazu beitragen, die Konsistenz in Ihrer gesamten App aufrechtzuerhalten. Die Nutzung dieser vorgefertigten Komponenten und Vorlagen spart nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass Sie den Benutzern ein zusammenhängendes und vertrautes Erlebnis bieten.

Optimieren Sie Leistung und Skalierbarkeit

Eine hervorragende App bietet eine gute Leistung und kann an das Benutzerwachstum und die erhöhte Nachfrage angepasst werden. Priorisieren Sie beim Entwerfen Ihrer App die Optimierung hinsichtlich Leistung und Skalierbarkeit, indem Sie die Ressourcennutzung, Lese-/Schreibvorgänge in der Datenbank und die Logikausführung berücksichtigen. No-code Plattformen wie AppMaster bieten integrierte Skalierbarkeit durch ihre von Go generierten zustandslosen Backend-Anwendungen und PostgreSQL-kompatiblen Datenbanken. Durch sorgfältiges Entwerfen der Architektur Ihrer App können Sie darüber hinaus eine hervorragende Leistung sicherstellen.

Überwachen und verbessern Sie Ihre App kontinuierlich

Der Start Ihrer App ist nur der Anfang. Die Überwachung der Leistung, das Sammeln von Benutzerfeedback und die Durchführung datengesteuerter Verbesserungen sind entscheidend für den Erfolg Ihrer App. Nutzen Sie die integrierten Analyse- und Überwachungstools von no-code Plattformen sowie externe Tools und Integrationen, um die Leistungsmetriken Ihrer App im Auge zu behalten. Mit diesen Daten können Sie Ihre App kontinuierlich iterieren und weiterentwickeln, um Ihren Benutzern ein nahtloses und wertvolles Erlebnis zu bieten.

No-code Plattformen wie AppMaster bieten eine umfassende Lösung für App-Designer, die moderne, skalierbare Anwendungen erstellen und bereitstellen möchten. Durch die Befolgung von Best Practices und Richtlinien können Sie eine reibungslose Navigation und Benutzererfahrung gewährleisten und so zur erfolgreichen Bereitstellung Ihrer Anwendung führen. No-code Entwicklung ermöglicht es Nicht-Programmierern, Anwendungen schnell zu erstellen und gleichzeitig technische Schulden zu minimieren und die Effizienz zu maximieren.