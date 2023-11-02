Руководство для дизайнеров приложений по no-code разработке

Что такое разработка No-Code?

Разработка no-code относится к процессу создания программных приложений без необходимости традиционных знаний программирования. Вместо написания сложных строк кода разработчики и дизайнеры могут использовать для сборки своих приложений инструменты визуального построения, состоящие из компонентов с возможностью перетаскивания и систем на основе шаблонов. Платформы No-code позволяют людям с небольшим опытом программирования или вообще без него создавать и развертывать приложения быстро и эффективно.

Эти платформы предоставляют различные инструменты, включая визуальные редакторы для разработки пользовательских интерфейсов (UI), готовые шаблоны приложений и интеграцию со сторонними сервисами или источниками данных. Используя платформы разработки no-code, команды могут больше сосредоточиться на функциональности приложений, пользовательском опыте и бизнес-целях, а не на сложностях кодирования.

Короче говоря, разработка no-code демократизирует процесс создания приложений, позволяя более широкому кругу людей вносить свой вклад и получать выгоду от создания программного обеспечения. Оно позволяет предприятиям, стартапам и частным лицам быстро, гибко и экономично превращать свои идеи в функциональные приложения.

Почему стоит выбрать No-Code вместо традиционной разработки?

Существует несколько причин, по которым предприятия и разработчики могут предпочесть платформы no-code традиционным методам разработки приложений. Ниже приведены некоторые из ключевых преимуществ:

Экономия средств. Поскольку платформы no-code устраняют необходимость найма опытных разработчиков или инвестиций в обширное обучение, они могут значительно снизить затраты на создание и поддержку приложений. Ускоренный выход на рынок. Платформы No-code позволяют людям создавать, тестировать и развертывать приложения быстрее, чем традиционные методы разработки. Это может помочь предприятиям более эффективно и оперативно реагировать на рыночные возможности и потребности клиентов. Повышенная гибкость. Благодаря возможности более быстрой итерации и обновления приложений разработка no-code позволяет предприятиям легко адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и потребностям клиентов. Кроме того, это позволяет предприятиям быстро и эффективно внедрять инновации и тестировать новые идеи. Расширение прав и возможностей граждан-разработчиков: разработка No-code дает возможность нетехническим членам команды, таким как бизнес-аналитики, менеджеры по продуктам и дизайнеры, создавать и поддерживать свои собственные приложения. Это не только снижает зависимость от ИТ-команд, но и способствует межфункциональному сотрудничеству и инновациям.

Хотя разработка no-code предлагает множество преимуществ, она может подходить не для каждого случая использования. Некоторые проекты могут потребовать сложных, индивидуальных решений, которые не могут быть реализованы на платформах no-code. Тем не менее, для многих сценариев создания приложений платформы no-code представляют собой мощную и эффективную альтернативу традиционным методам разработки.

Типы платформ No-Code

На рынке доступно множество платформ разработки no-code. Хотя все они имеют общую цель — упростить создание приложений, они могут существенно различаться по своим функциям, возможностям и целевой аудитории. Вот несколько типов платформ no-code:

Разработчики веб-приложений: эти платформы позволяют пользователям создавать веб-приложения, включая веб-сайты, интернет-магазины и клиентские порталы, используя интерфейс drag-and-drop . Некоторые популярные конструкторы веб-приложений включают Wix, Webflow и WordPress. Разработчики мобильных приложений: эти платформы, разработанные специально для создания мобильных приложений , предоставляют набор готовых компонентов и шаблонов для разработки приложений для iOS, Android или обоих. Примеры разработчиков мобильных приложений: Adalo , Glide и Bubble . Платформы Backend-as-a-Service (BaaS). Эти платформы предлагают готовые серверные части и базы данных для поддержки разработки приложений без управления сложной серверной инфраструктурой. Firebase, Backendless и 8base — примеры платформ BaaS. Разработчики приложений Интернета вещей (IoT): Разработчики приложений Интернета вещей помогают создавать приложения, которые соединяют, управляют и контролируют различные подключенные устройства, датчики и системы. В эту категорию попадают такие платформы, как Cayenne, ThingWorx и Ubidots. Инструменты автоматизации рабочих процессов и автоматизации бизнес-процессов (BPA). Эти платформы no-code позволяют пользователям автоматизировать рутинные задачи и рабочие процессы, часто посредством визуального моделирования и интеграции со сторонними сервисами. К этой категории относятся такие инструменты, как Zapier, Microsoft Power Automate и Integromat.

При выборе платформы no-code крайне важно учитывать конкретные требования вашего проекта, возможности и ограничения платформы, простоту использования, масштабируемость и доступные ресурсы поддержки. Отзывы и рейтинги пользователей также могут дать ценную информацию о пригодности конкретной платформы для ваших нужд.

Навигация по платформе AppMaster

AppMaster — это мощная платформа no-code, которая позволяет дизайнерам приложений легко создавать серверные, веб- и мобильные приложения. Он направлен на оптимизацию рабочего процесса разработки приложений, обеспечивая при этом высококачественные и масштабируемые приложения. Вот как вы можете перемещаться и использовать возможности платформы AppMaster:

Попробуйте no-code платформу AppMaster AppMaster поможет создать любое веб, мобильное или серверное приложение в 10 раз быстрее и 3 раза дешевле Начать бесплатно

Регистрация и планы подписки: Чтобы начать использовать AppMaster , создайте бесплатную учетную запись . AppMaster предлагает шесть типов подписок для удовлетворения различных потребностей клиентов. Выберите подходящий план подписки в соответствии с требованиями и бюджетом вашего проекта. Рассмотрите возможность перехода на более высокие уровни по мере роста вашего проекта.

Чтобы начать использовать , создайте бесплатную учетную запись . предлагает шесть типов подписок для удовлетворения различных потребностей клиентов. Выберите подходящий план подписки в соответствии с требованиями и бюджетом вашего проекта. Рассмотрите возможность перехода на более высокие уровни по мере роста вашего проекта. Панель инструментов: при входе в AppMaster вас встретит панель инструментов. Здесь вы можете создавать новые проекты, управлять существующими, получать доступ к документации и управлять настройками своей учетной записи. Панель мониторинга предоставляет обзор ваших проектов, что позволяет легко отслеживать прогресс.

при входе в вас встретит панель инструментов. Здесь вы можете создавать новые проекты, управлять существующими, получать доступ к документации и управлять настройками своей учетной записи. Панель мониторинга предоставляет обзор ваших проектов, что позволяет легко отслеживать прогресс. Управление проектами: на платформе AppMaster организуйте свою работу, используя предоставленные инструменты управления проектами. Это позволяет создавать несколько проектов, каждый со своими собственными настройками проектирования, разработки и развертывания. AppMaster также позволяет импортировать чертежи проектов из других проектов и повышать производительность.

Проектирование веб- и мобильных приложений с помощью AppMaster

С AppMaster разработка веб- и мобильных приложений становится для дизайнеров приложений простым и быстрым. Платформа предлагает множество функций и инструментов, которые помогут вам создавать потрясающие и полнофункциональные приложения без написания кода.

UI/UX-дизайн: AppMaster может похвастаться мощным интерфейсом drag-and-drop для разработки веб-приложений и мобильных приложений. Эта функция позволяет с легкостью создавать эстетически привлекательные и отзывчивые пользовательские интерфейсы (UI). Дизайнеры могут выбирать из различных готовых компонентов пользовательского интерфейса, чтобы начать процесс проектирования, или создавать собственные компоненты для удовлетворения конкретных потребностей проекта.

может похвастаться мощным интерфейсом для разработки веб-приложений и мобильных приложений. Эта функция позволяет с легкостью создавать эстетически привлекательные и отзывчивые пользовательские интерфейсы (UI). Дизайнеры могут выбирать из различных готовых компонентов пользовательского интерфейса, чтобы начать процесс проектирования, или создавать собственные компоненты для удовлетворения конкретных потребностей проекта. Динамические компоненты и взаимодействия. Конструктор веб- и мобильных бизнес-процессов (BP) AppMaster позволяет создавать динамические компоненты и взаимодействия, визуально определяя их логику. Эта функция позволяет вам сделать ваше приложение высокоинтерактивным и адаптировать его к потребностям ваших пользователей. AppMaster также поддерживает создание повторно используемых компонентов, повышая вашу эффективность как разработчика приложений.

Конструктор веб- и мобильных бизнес-процессов (BP) позволяет создавать динамические компоненты и взаимодействия, визуально определяя их логику. Эта функция позволяет вам сделать ваше приложение высокоинтерактивным и адаптировать его к потребностям ваших пользователей. также поддерживает создание повторно используемых компонентов, повышая вашу эффективность как разработчика приложений. Адаптивный дизайн. Благодаря интеллектуальной системе макетирования AppMaster позволяет создавать приложения, которые автоматически адаптируются к различным размерам экрана и устройствам. Это обеспечивает оптимальное взаимодействие с конечным пользователем независимо от используемого устройства — будь то настольный браузер, планшет или мобильный телефон.

Благодаря интеллектуальной системе макетирования позволяет создавать приложения, которые автоматически адаптируются к различным размерам экрана и устройствам. Это обеспечивает оптимальное взаимодействие с конечным пользователем независимо от используемого устройства — будь то настольный браузер, планшет или мобильный телефон. Предварительный просмотр дизайна: AppMaster позволяет просматривать дизайны веб-сайтов и мобильных приложений в режиме реального времени, обеспечивая немедленную обратную связь по вашим дизайнерским решениям. Платформа также поддерживает обмен предварительным просмотром в реальном времени с членами команды и заинтересованными сторонами для сбора отзывов и внесения необходимых изменений.

Обработка внутренней логики и интеграции

AppMaster предлагает комплексный набор инструментов для управления внутренней логикой, моделированием данных и интеграцией в вашем приложении. Это обеспечивает разработчикам приложений удобство при создании мощных и масштабируемых приложений.

Визуальное моделирование данных: инструмент визуального моделирования данных AppMaster позволяет создавать модели данных (схему базы данных) для вашего приложения без каких-либо знаний в области кодирования. Просто определите свои сущности, их атрибуты и отношения, используя интуитивно понятный интерфейс платформы, и AppMaster сгенерирует схему базы данных для вашего приложения.

инструмент визуального моделирования данных позволяет создавать модели данных (схему базы данных) для вашего приложения без каких-либо знаний в области кодирования. Просто определите свои сущности, их атрибуты и отношения, используя интуитивно понятный интерфейс платформы, и сгенерирует схему базы данных для вашего приложения. Внутренние бизнес-процессы: используйте визуальный BP Designer платформы, чтобы создавать серверную бизнес-логику для вашего приложения без написания кода. Определите свои бизнес-процессы, рабочие процессы и логику визуально, и AppMaster сгенерирует внутренний код на Go (golang), чтобы сделать ваше приложение полностью функциональным.

используйте визуальный BP Designer платформы, чтобы создавать серверную бизнес-логику для вашего приложения без написания кода. Определите свои бизнес-процессы, рабочие процессы и логику визуально, и сгенерирует внутренний код на Go (golang), чтобы сделать ваше приложение полностью функциональным. Конечные точки API и веб-служб: AppMaster автоматизирует создание endpoints REST API и WebSocket Service (WSS) для вашего приложения, обеспечивая бесперебойную связь между внешними и внутренними компонентами. Для каждого проекта AppMaster генерирует документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints вашего сервера, упрощая процесс их интеграции с другими сервисами.

автоматизирует создание REST API и WebSocket Service (WSS) для вашего приложения, обеспечивая бесперебойную связь между внешними и внутренними компонентами. Для каждого проекта генерирует документацию Swagger (OpenAPI) для вашего сервера, упрощая процесс их интеграции с другими сервисами. Интеграция и расширяемость. Платформа AppMaster позволяет интегрировать ваше приложение с различными существующими сервисами, базами данных и внешними системами. Благодаря поддержке баз данных, совместимых с PostgreSQL , а также возможности создавать и использовать собственные веб-сервисы расширение возможностей вашего приложения становится проще простого.

Понимая и используя платформу AppMaster, разработчики приложений могут легко создавать мощные и масштабируемые приложения. Платформа позволяет вам сосредоточиться на пользовательском опыте и функциональности, не беспокоясь о внутренней разработке, развертывании и других сложных задачах. Окунитесь в мир разработки no-code с помощью AppMaster и откройте для себя новый уровень производительности и инноваций в дизайне приложений.

Подготовка к публикации и развертыванию вашего приложения

После того как ваше приложение спроектировано и серверная часть создана, следующим шагом будет подготовка к публикации и развертыванию. Платформы No-code такие как AppMaster упрощают процесс публикации и развертывания, делая его доступным для разработчиков приложений без обширных технических знаний.

Попробуйте no-code платформу AppMaster AppMaster поможет создать любое веб, мобильное или серверное приложение в 10 раз быстрее и 3 раза дешевле Начать бесплатно

Тщательно протестируйте свое приложение

Прежде чем публиковать приложение, крайне важно провести тщательное тестирование, чтобы выявить и устранить любые проблемы. Платформы No-code могут иметь инструменты тестирования, позволяющие моделировать взаимодействие с пользователем и тестировать все аспекты производительности вашего приложения, включая UI/UX, внутреннюю логику, ответы API и функциональность. Убедитесь, что ваше приложение обеспечивает плавное реагирование, быструю загрузку и надежный пользовательский интерфейс, обеспечивая при этом желаемые функции и результаты. Тестируйте на нескольких устройствах и платформах, чтобы обеспечить оптимальную производительность.

Соблюдайте требования и рекомендации, специфичные для платформы.

При развертывании приложения на различных платформах, таких как iOS, Android или в Интернете, важно соблюдать рекомендации и требования каждой платформы. Невыполнение этого требования может привести к отклонению приложения или ограничению его функций. Например, Android и iOS предъявляют особые требования к значкам приложений, заставкам и спискам приложений, которым необходимо соответствовать. Ознакомьтесь с их рекомендациями при отправке приложения в соответствующие магазины приложений.

Публикация и развертывание с помощью AppMaster

Когда дело доходит до развертывания вашего приложения, AppMaster предлагает несколько планов подписки, адаптированных для различных нужд. С подписками Business и Business+ вы можете получить двоичные файлы для размещения вашего приложения в предпочитаемой вами инфраструктуре или локально. Для более крупных проектов с особыми настройками подписка Enterprise предлагает исходный код приложений. Всякий раз, когда вы вносите изменения, AppMaster создает новый набор приложений в течение 30 секунд, гарантируя отсутствие технической задолженности и поддерживая обновление вашего приложения в соответствии с желаемыми результатами.

Лучшие практики для дизайнеров приложений на платформах No-Code

Чтобы максимально эффективно использовать свой опыт дизайнера приложений, используя возможности разработки no-code, вот несколько основных рекомендаций, которым следует следовать:

Планируйте перед проектированием

Прежде чем приступить к разработке на платформе no-code, потратьте время на то, чтобы спланировать свое приложение, его функции и то, как они соответствуют вашим целям. Учитывайте путь пользователя, целевую аудиторию и ожидания пользователей, чтобы обеспечить удобство взаимодействия с вашим приложением. Нарисуйте макет, создайте эскизы или блок-схемы и доработайте функции, прежде чем приступить к работе на платформе no-code. Такое планирование поможет вам принимать обоснованные дизайнерские решения и поддерживать хорошо структурированный проект разработки приложений.

Помните о принципах UI/UX

Отличный пользовательский опыт (UX) и дизайн пользовательского интерфейса (UI) лежат в основе любого успешного приложения. Крайне важно понимать и придерживаться лучших практик UI/UX для создания визуально привлекательного и удобного для пользователя приложения. Некоторые важные принципы дизайна, которые следует учитывать, — это ясность, последовательность, обратная связь, удобство использования и гибкость. Имейте в виду, что цель вашего приложения — обслуживать пользователей, поэтому крайне важно уделять первоочередное внимание их опыту.

Используйте готовые компоненты и шаблоны

Платформы No-code, такие как AppMaster предлагают готовые компоненты и шаблоны, которые могут ускорить процесс проектирования. Эти компоненты разработаны с учетом отраслевых стандартов и могут помочь обеспечить согласованность во всем приложении. Использование этих предварительно созданных компонентов и шаблонов не только экономит время, но и гарантирует, что вы предоставите пользователям целостный и знакомый интерфейс.

Оптимизация производительности и масштабируемости

Отличное приложение хорошо работает и может масштабироваться в соответствии с ростом пользователей и растущим спросом. При разработке приложения уделите приоритетное внимание оптимизации производительности и масштабируемости, уделяя внимание использованию ресурсов, операциям чтения/записи базы данных и выполнению логики. Платформы No-code такие как AppMaster обеспечивают встроенную масштабируемость благодаря своим серверным приложениям без сохранения состояния, созданным на Go, и базам данных, совместимым с PostgreSQL. Тщательно разработав архитектуру вашего приложения, вы сможете обеспечить отличную производительность.

Постоянно отслеживайте и улучшайте свое приложение

Запуск вашего приложения — это только начало. Мониторинг его производительности, сбор отзывов пользователей и внесение улучшений на основе данных имеют решающее значение для успеха вашего приложения. Воспользуйтесь преимуществами встроенных инструментов аналитики и мониторинга, предоставляемых платформами no-code, а также внешними инструментами и интеграциями, чтобы отслеживать показатели производительности вашего приложения. Имея эти данные, постоянно совершенствуйте и совершенствуйте свое приложение, чтобы обеспечить удобство и ценный опыт для ваших пользователей.

Платформы No-code такие как AppMaster предлагают комплексное решение для разработчиков приложений, желающих создавать и развертывать современные масштабируемые приложения. Следуя передовым практикам и рекомендациям, вы можете обеспечить плавную навигацию и взаимодействие с пользователем, что приведет к успешному развертыванию вашего приложения. Разработка No-code позволяет непрограммистам быстро создавать приложения, сводя к минимуму технический долг и максимизируя эффективность.