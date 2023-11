Handleiding voor app-ontwerpers voor ontwikkeling zonder code

Wat is ontwikkeling No-Code?

No-code- ontwikkeling verwijst naar het proces van het creëren van softwareapplicaties zonder de noodzaak van traditionele programmeerkennis. In plaats van complexe coderegels te schrijven, kunnen ontwikkelaars en ontwerpers visuele bouwtools gebruiken, bestaande uit drag-and-drop- componenten en op sjablonen gebaseerde systemen, om hun applicaties samen te stellen. Met platforms No-code kunnen mensen met weinig of geen programmeerervaring snel en efficiënt applicaties bouwen en implementeren.

Deze platforms bieden verschillende tools, waaronder visuele editors voor het ontwerpen van gebruikersinterfaces (UI), vooraf gebouwde app-sjablonen en integraties met services of gegevensbronnen van derden. Door ontwikkelingsplatforms no-code te gebruiken, kunnen teams zich meer concentreren op app-functionaliteit, gebruikerservaring en bedrijfsdoelen dan op de complexiteit van coderen.

Kortom: ontwikkeling no-code democratiseert het proces van het bouwen van apps, waardoor een breder scala aan mensen kan bijdragen aan en profiteren van de ontwikkeling van software. Het stelt bedrijven, startups en individuen in staat hun ideeën snel, flexibel en kosteneffectief om te zetten in functionele toepassingen.

Waarom kiezen voor No-Code boven traditionele ontwikkeling?

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven en ontwikkelaars zouden kunnen kiezen voor platforms no-code boven traditionele methoden voor applicatieontwikkeling. Hier volgen enkele van de belangrijkste voordelen:

Kostenbesparingen: Omdat platforms no-code de noodzaak elimineren om ervaren ontwikkelaars in te huren of te investeren in uitgebreide training, kunnen ze de kosten voor het maken en onderhouden van applicaties drastisch verlagen. Snellere time-to-market: Met platforms No-code kunnen individuen sneller applicaties bouwen, testen en implementeren dan traditionele ontwikkelmethoden. Dit kan bedrijven helpen effectiever en sneller in te spelen op marktkansen en klantbehoeften. Grotere flexibiliteit: Met de mogelijkheid om applicaties sneller te herhalen en bij te werken, stelt no-code ontwikkeling bedrijven in staat zich gemakkelijk aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften. Bovendien stelt het bedrijven in staat om snel en efficiënt te innoveren en nieuwe ideeën te testen. Empowerment van burgerontwikkelaars: Ontwikkeling No-code stelt niet-technische teamleden, zoals bedrijfsanalisten, productmanagers en ontwerpers, in staat hun eigen applicaties te creëren en te onderhouden. Dit vermindert niet alleen de afhankelijkheid van IT-teams, maar stimuleert ook cross-functionele samenwerking en innovatie.

Hoewel ontwikkeling no-code veel voordelen biedt, is het mogelijk niet geschikt voor elk gebruiksscenario. Sommige projecten vereisen mogelijk complexe, op maat gemaakte oplossingen waar platforms no-code niet in kunnen voorzien. Toch vormen no-code platforms voor veel scenario's voor het bouwen van apps een krachtig en efficiënt alternatief voor traditionele ontwikkelingsmethoden.

Soorten platforms No-Code

Er zijn talloze ontwikkelingsplatforms no-code op de markt beschikbaar. Hoewel ze allemaal een gemeenschappelijk doel hebben: het vereenvoudigen van het maken van apps, kunnen ze aanzienlijk verschillen wat betreft hun functies, mogelijkheden en doelgroepen. Hier zijn een paar soorten platforms no-code:

Webapplicatiebouwers: Met deze platforms kunnen gebruikers webapplicaties maken, waaronder websites, online winkels en klantportals, met behulp van een drag-and-drop interface. Enkele populaire webapp-bouwers zijn Wix, Webflow en WordPress. Bouwers van mobiele applicaties: Deze platforms zijn speciaal ontworpen voor het bouwen van mobiele apps en bieden een reeks vooraf gebouwde componenten en sjablonen voor het ontwerpen van apps voor iOS, Android of beide. Voorbeelden van bouwers van mobiele apps zijn Adalo , Glide en Bubble . Backend-as-a-Service (BaaS)-platforms: deze platforms bieden vooraf gebouwde backends en databases om app-ontwikkeling te ondersteunen zonder de complexe serverinfrastructuur te beheren. Firebase, Backendless en 8base zijn voorbeelden van BaaS-platforms. Internet of Things (IoT) App-bouwers: IoT- app-bouwers helpen bij het creëren van applicaties die verschillende verbonden apparaten, sensoren en systemen verbinden, beheren en besturen. Platforms zoals Cayenne, ThingWorx en Ubidots vallen in deze categorie. Workflow Automation en Business Process Automation (BPA) Tools: Deze no-code platforms stellen gebruikers in staat routinetaken en workflows te automatiseren, vaak door middel van visuele modellering en integraties met services van derden. Tools zoals Zapier, Microsoft Power Automate en Integromat richten zich op deze categorie.

Bij het selecteren van een platform no-code is het van cruciaal belang om rekening te houden met de specifieke vereisten van uw project, de mogelijkheden en beperkingen van het platform, het gebruiksgemak, de schaalbaarheid en de beschikbare ondersteuningsbronnen. Gebruikersrecensies en beoordelingen kunnen ook waardevolle inzichten bieden in de geschiktheid van een bepaald platform voor uw behoeften.

Navigeren door het AppMaster platform

AppMaster is een krachtig platform no-code waarmee app-ontwerpers moeiteloos backend-, web- en mobiele applicaties kunnen maken. Het is bedoeld om uw workflow voor applicatieontwikkeling te stroomlijnen en tegelijkertijd hoogwaardige en schaalbare applicaties te garanderen. Hier leest u hoe u door de mogelijkheden van het AppMaster platform kunt navigeren en deze kunt benutten:

Aanmelden en abonnementsplannen: Om AppMaster te gaan gebruiken, maakt u een gratis account aan. AppMaster biedt zes soorten abonnementen om tegemoet te komen aan verschillende klantbehoeften. Kies een geschikt abonnement op basis van uw projectvereisten en budget. Overweeg een upgrade naar de hogere niveaus naarmate uw project groeit.

Dashboard: Wanneer u zich aanmeldt bij AppMaster, wordt u begroet met het Dashboard. Hier kunt u nieuwe projecten maken, bestaande projecten beheren, toegang krijgen tot documentatie en uw accountinstellingen beheren. Het Dashboard geeft een overzicht van uw projecten, waardoor u eenvoudig uw voortgang kunt volgen.

Projectbeheer: Binnen het AppMaster platform kunt u uw werk organiseren met behulp van de meegeleverde projectbeheertools. Hierdoor kunt u meerdere projecten maken, elk met zijn eigen ontwerp-, ontwikkelings- en implementatie-instellingen. AppMaster kunt u ook projectblauwdrukken van andere projecten importeren en de productiviteit verbeteren.

Web- en mobiele apps ontwerpen met AppMaster

Met AppMaster wordt het ontwerpen van web- en mobiele applicaties eenvoudig en snel gemaakt voor app-ontwerpers. Het platform biedt een verscheidenheid aan functies en tools waarmee u verbluffende en volledig functionele applicaties kunt maken zonder code te schrijven.

UI / UX-ontwerp: AppMaster beschikt over een krachtige drag-and-drop interface voor het ontwerpen van uw web- en mobiele applicaties. Met deze functie kunt u eenvoudig esthetisch aantrekkelijke en responsieve gebruikersinterfaces (UI's) creëren. Ontwerpers kunnen kiezen uit verschillende vooraf gebouwde UI-componenten om uw ontwerpproces een vliegende start te geven, of aangepaste componenten maken om aan specifieke projectbehoeften te voldoen.

Dynamische componenten en interacties: Met de Web and Mobile Business Process (BP) Designer van AppMaster kunt u dynamische componenten en interacties bouwen door hun logica visueel te definiëren. Met deze functie kunt u uw toepassing zeer interactief maken en afstemmen op de behoeften van uw gebruikers. AppMaster ondersteunt ook de creatie van herbruikbare componenten, waardoor uw efficiëntie als app-ontwerper wordt vergroot.

Responsive Design: Met zijn intelligente lay-outsysteem kunt u met AppMaster applicaties maken die zich automatisch aanpassen aan verschillende schermformaten en apparaten. Dit zorgt voor een optimale eindgebruikerservaring, ongeacht het gebruikte apparaat – of het nu een desktopbrowser, tablet of mobiele telefoon is.

Ontwerpvoorbeeld: AppMaster kunt u in realtime een voorbeeld van uw web- en mobiele app-ontwerpen bekijken, zodat u onmiddellijke feedback krijgt over uw ontwerpbeslissingen. Het platform ondersteunt ook het delen van live previews met teamleden en belanghebbenden om feedback te verzamelen en de nodige wijzigingen aan te brengen.

Omgaan met backend-logica en integraties

AppMaster biedt een uitgebreide toolset voor het beheren van backend-logica, datamodellering en integraties binnen uw applicatie. Dit biedt app-ontwerpers een naadloze ervaring bij het bouwen van krachtige en schaalbare applicaties.

Visuele datamodellering: Met de visuele datamodelleringstool van AppMaster kunt u datamodellen (databaseschema) voor uw applicatie maken zonder enige codeerkennis. Definieer eenvoudig uw entiteiten, hun attributen en relaties met behulp van de intuïtieve interface van het platform, en AppMaster genereert een databaseschema voor uw applicatie.

Backend-bedrijfsprocessen: gebruik de visuele BP Designer van het platform om back-end-bedrijfslogica voor uw applicatie te creëren zonder codering. Definieer uw bedrijfsprocessen, workflows en logica visueel, en AppMaster genereert de backend-code in Go (golang) om uw app volledig functioneel te maken.

API- en webservice-eindpunten: AppMaster automatiseert de creatie van REST API- en WebSocket Service (WSS) endpoints voor uw applicatie, waardoor een naadloze communicatie tussen de frontend- en backend-componenten wordt gegarandeerd. Voor elk project genereert AppMaster Swagger-documentatie (OpenAPI) voor uw endpoints, waardoor het integratieproces met andere services wordt vereenvoudigd.

Integratie en uitbreidbaarheid: Met het AppMaster platform kunt u uw applicatie integreren met verschillende bestaande services, databases en externe systemen. Met ondersteuning voor PostgreSQL-compatibele databases en de mogelijkheid om aangepaste webservices te maken en te gebruiken, wordt het uitbreiden van de mogelijkheden van uw applicatie een fluitje van een cent.

Door het AppMaster platform te begrijpen en te benutten, kunnen app-ontwerpers moeiteloos krachtige en schaalbare applicaties creëren. Met het platform kunt u zich concentreren op de gebruikerservaring en functionaliteit zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over backend-ontwikkeling, implementaties en andere complexe taken. Omarm de wereld van no-code ontwikkeling met AppMaster en ontgrendel een nieuw niveau van productiviteit en innovatie in uw app-ontwerptraject.

Voorbereiden op publicatie en implementatie van uw app

Zodra uw app is ontworpen en de backend is gebouwd, is de volgende stap het voorbereiden van publicatie en implementatie. No-code platforms zoals AppMaster stroomlijnen het publicatie- en implementatieproces, waardoor het toegankelijk wordt voor app-ontwerpers zonder uitgebreide technische kennis.

Test uw app grondig

Voordat u uw app publiceert, is het van cruciaal belang dat u grondige tests uitvoert om eventuele problemen te identificeren en op te lossen. Platforms No-code beschikken mogelijk over testtools waarmee u gebruikersinteracties kunt simuleren en alle aspecten van de prestaties van uw app kunt testen, inclusief UI/UX, backend-logica, API-reacties en functionaliteit. Zorg ervoor dat uw app soepel reageert, snelle laadtijden en betrouwbare gebruikerservaringen biedt en tegelijkertijd de gewenste functies en resultaten levert. Test op meerdere apparaten en platforms om optimale prestaties te garanderen.

Voldoe aan platformspecifieke vereisten en richtlijnen

Wanneer u een app op verschillende platforms zoals iOS, Android of internet implementeert, is het belangrijk om te voldoen aan de richtlijnen en vereisten van elk platform. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot afwijzing van de app of tot beperkingen van de app-functionaliteit. Android en iOS hebben bijvoorbeeld specifieke vereisten voor app-pictogrammen, splash-schermen en app-vermeldingen waaraan moet worden voldaan. Bekijk hun richtlijnen wanneer u uw app indient bij de respectievelijke appstores.

Publiceer en implementeer met AppMaster

Als het gaat om de implementatie van uw app, biedt AppMaster verschillende abonnementsplannen die zijn afgestemd op verschillende behoeften. Met de Business- en Business+-abonnementen kunt u binaire bestanden verkrijgen voor het hosten van uw app op de infrastructuur van uw voorkeur of op locatie. Voor grotere projecten met specifiek maatwerk biedt het Enterprise-abonnement de broncode van de applicaties. Telkens wanneer u wijzigingen aanbrengt, genereert AppMaster binnen 30 seconden een nieuwe reeks applicaties, waardoor er geen technische schulden zijn en uw app up-to-date en in lijn met uw gewenste resultaten blijft.

Best practices voor app-ontwerpers op platforms No-Code

Om het meeste uit uw ervaring als app-ontwerper te halen en de kracht van no-code ontwikkeling te benutten, volgen hier enkele fundamentele best practices die u kunt volgen:

Plan voordat u ontwerpt

Voordat u begint met ontwerpen op een platform no-code, moet u de tijd nemen om uw app, de functies ervan en hoe deze aansluiten bij uw doelen te plannen. Houd rekening met het gebruikerstraject, de doelgroep en de verwachtingen van gebruikers om een ​​naadloze ervaring te garanderen bij de interactie met uw applicatie. Maak een lay-out, maak schetsen of stroomdiagrammen en voltooi de functies voordat u aan de slag gaat op het no-code platform. Met deze planning kunt u weloverwogen ontwerpbeslissingen nemen en een goed gestructureerd app-ontwikkelingsproject onderhouden.

Houd rekening met de UI/UX-principes

Geweldige gebruikerservaring (UX) en gebruikersinterfaceontwerp (UI) vormen de kern van elke succesvolle app. Het is van cruciaal belang om de best practices van UI/UX te begrijpen en na te leven om een ​​visueel aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke applicatie te creëren. Enkele essentiële ontwerpprincipes waarmee u rekening moet houden, zijn duidelijkheid, consistentie, feedback, bruikbaarheid en flexibiliteit. Houd er rekening mee dat het doel van uw app is om uw gebruikers van dienst te zijn, waardoor het essentieel is om prioriteit te geven aan hun ervaring.

Maak gebruik van kant-en-klare componenten en sjablonen

No-code platforms zoals AppMaster bieden kant-en-klare componenten en sjablonen die het ontwerpproces kunnen versnellen. Deze componenten zijn ontworpen met industriestandaarden in gedachten en kunnen helpen de consistentie in uw app te behouden. Door gebruik te maken van deze kant-en-klare componenten en sjablonen bespaart u niet alleen tijd, maar zorgt u er ook voor dat u gebruikers een samenhangende en vertrouwde ervaring biedt.

Optimaliseer voor prestaties en schaalbaarheid

Een uitstekende app presteert goed en kan worden geschaald om tegemoet te komen aan de gebruikersgroei en de toegenomen vraag. Geef bij het ontwerpen van uw app prioriteit aan het optimaliseren van de prestaties en schaalbaarheid door rekening te houden met het gebruik van bronnen, lees-/schrijfbewerkingen in de database en de uitvoering van logica. No-code platforms zoals AppMaster bieden ingebouwde schaalbaarheid via hun door Go gegenereerde staatloze backend-applicaties en PostgreSQL-compatibele databases. Door de architectuur van uw app zorgvuldig te ontwerpen, kunt u uitstekende prestaties garanderen.

Monitor en verbeter uw app voortdurend

Het starten van uw app is nog maar het begin. Het monitoren van de prestaties, het verzamelen van gebruikersfeedback en het doorvoeren van datagestuurde verbeteringen zijn cruciaal voor het succes van uw app. Profiteer van de ingebouwde analyse- en monitoringtools van platforms no-code, maar ook van externe tools en integraties om de prestatiestatistieken van uw app bij te houden. Met deze gegevens bij de hand kunt u uw app voortdurend herhalen en ontwikkelen om uw gebruikers een naadloze en waardevolle ervaring te bieden.

No-code platforms zoals AppMaster bieden een uitgebreide oplossing voor app-ontwerpers die moderne, schaalbare applicaties willen bouwen en implementeren. Door best practices en richtlijnen te volgen, kunt u zorgen voor soepele navigatie en gebruikerservaringen, wat leidt tot de succesvolle implementatie van uw applicatie. Ontwikkeling No-code stelt niet-programmeurs in staat snel applicaties te bouwen, terwijl de technische schulden worden geminimaliseerd en de efficiëntie wordt gemaximaliseerd.