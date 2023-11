Guia do designer de aplicativos para desenvolvimento sem código

O que é desenvolvimento No-Code?

O desenvolvimento sem código refere-se ao processo de criação de aplicativos de software sem a necessidade de conhecimento tradicional de programação. Em vez de escrever linhas complexas de código, os desenvolvedores e designers podem usar ferramentas de construção visual, que consistem em componentes de arrastar e soltar e sistemas baseados em modelos, para montar seus aplicativos. As plataformas No-code permitem que pessoas com pouca ou nenhuma experiência em programação criem e implantem aplicativos de forma rápida e eficiente.

Essas plataformas fornecem várias ferramentas, incluindo editores visuais para projetar interfaces de usuário (IU), modelos de aplicativos pré-construídos e integrações com serviços ou fontes de dados de terceiros. Ao usar plataformas de desenvolvimento no-code, as equipes podem se concentrar mais na funcionalidade do aplicativo, na experiência do usuário e nas metas de negócios, em vez das complexidades da codificação.

Em suma, o desenvolvimento no-code democratiza o processo de construção de aplicativos, permitindo que uma gama mais abrangente de pessoas contribua e se beneficie da criação de software. Ele permite que empresas, startups e indivíduos transformem suas ideias em aplicações funcionais com velocidade, agilidade e economia.

Por que escolher No-Code em vez do desenvolvimento tradicional?

Existem vários motivos pelos quais empresas e desenvolvedores podem optar por plataformas no-code em vez de métodos tradicionais de desenvolvimento de aplicativos. A seguir estão alguns dos principais benefícios:

Economia de custos: como as plataformas no-code eliminam a necessidade de contratar desenvolvedores experientes ou de investir em treinamento extensivo, elas podem reduzir drasticamente o custo de criação e manutenção de aplicativos. Tempo de lançamento no mercado mais rápido: as plataformas No-code permitem que os indivíduos criem, testem e implantem aplicativos mais rapidamente do que os métodos de desenvolvimento tradicionais. Isso pode ajudar as empresas a responder às oportunidades do mercado e às necessidades dos clientes de forma mais eficaz e rápida. Maior agilidade: com a capacidade de iterar e atualizar aplicativos mais rapidamente, o desenvolvimento no-code permite que as empresas se adaptem com facilidade às mudanças nas condições do mercado e nas necessidades dos clientes. Além disso, permite que as empresas inovem e testem novas ideias de forma rápida e eficiente. Capacitação do Desenvolvedor Cidadão: O desenvolvimento No-code capacita membros não técnicos da equipe, como analistas de negócios, gerentes de produto e designers, a criar e manter seus próprios aplicativos. Isto não só reduz a dependência das equipas de TI, mas também incentiva a colaboração e a inovação interfuncionais.

Embora o desenvolvimento no-code ofereça muitos benefícios, pode não ser adequado para todos os casos de uso. Alguns projetos podem exigir soluções complexas e personalizadas que as plataformas no-code não conseguem acomodar. Ainda assim, para muitos cenários de construção de aplicativos, as plataformas no-code apresentam uma alternativa poderosa e eficiente aos métodos tradicionais de desenvolvimento.

Tipos de plataformas No-Code

Existem inúmeras plataformas de desenvolvimento no-code disponíveis no mercado. Embora todos compartilhem um objetivo comum de simplificar a criação de aplicativos, eles podem diferir significativamente em termos de recursos, capacidades e públicos-alvo. Aqui estão alguns tipos de plataformas no-code:

Construtores de aplicativos web: essas plataformas permitem aos usuários criar aplicativos web, incluindo sites, lojas online e portais de clientes, usando uma interface drag-and-drop . Alguns criadores de aplicativos da web populares incluem Wix, Webflow e WordPress. Construtores de aplicativos móveis: projetadas especificamente para a criação de aplicativos móveis , essas plataformas fornecem um conjunto de componentes e modelos pré-construídos para projetar aplicativos para iOS, Android ou ambos. Exemplos de construtores de aplicativos móveis incluem Adalo , Glide e Bubble . Plataformas de back-end como serviço (BaaS): essas plataformas oferecem back-ends e bancos de dados pré-construídos para dar suporte ao desenvolvimento de aplicativos sem gerenciar infraestrutura de servidor complexa. Firebase, Backendless e 8base são exemplos de plataformas BaaS. Construtores de aplicativos de Internet das Coisas (IoT): os criadores de aplicativos de IoT auxiliam na criação de aplicativos que conectam, gerenciam e controlam vários dispositivos, sensores e sistemas conectados. Plataformas como Cayenne, ThingWorx e Ubidots se enquadram nesta categoria. Ferramentas de automação de fluxo de trabalho e automação de processos de negócios (BPA): essas plataformas no-code permitem que os usuários automatizem tarefas e fluxos de trabalho rotineiros, geralmente por meio de modelagem visual e integrações com serviços de terceiros. Ferramentas como Zapier, Microsoft Power Automate e Integromat atendem a esta categoria.

Ao selecionar uma plataforma no-code, é crucial considerar os requisitos específicos do seu projeto, as capacidades e limitações da plataforma, a facilidade de uso, a escalabilidade e os recursos de suporte disponíveis. As avaliações e classificações dos usuários também podem fornecer informações valiosas sobre a adequação de uma determinada plataforma às suas necessidades.

Navegando na plataforma AppMaster

AppMaster é uma plataforma poderosa no-code que permite aos designers de aplicativos criar aplicativos back-end, web e móveis sem esforço. Seu objetivo é agilizar o fluxo de trabalho de desenvolvimento de aplicativos e, ao mesmo tempo, garantir aplicativos escalonáveis ​​e de alta qualidade. Veja como você pode navegar e aproveitar os recursos da plataforma AppMaster:

Inscrição e planos de assinatura: Para começar a usar AppMaster , crie uma conta gratuita . AppMaster oferece seis tipos de assinaturas para atender às diferentes necessidades dos clientes. Escolha um plano de assinatura adequado de acordo com os requisitos e orçamento do seu projeto. Considere atualizar para níveis mais altos à medida que seu projeto cresce.

Para começar a usar , crie uma conta gratuita . oferece seis tipos de assinaturas para atender às diferentes necessidades dos clientes. Escolha um plano de assinatura adequado de acordo com os requisitos e orçamento do seu projeto. Considere atualizar para níveis mais altos à medida que seu projeto cresce. Dashboard: Ao fazer login no AppMaster , você será saudado com o Dashboard. Aqui você pode criar novos projetos, gerenciar os existentes, acessar a documentação e gerenciar as configurações da sua conta. O Dashboard fornece uma visão geral dos seus projetos, facilitando o acompanhamento do seu progresso.

Ao fazer login no , você será saudado com o Dashboard. Aqui você pode criar novos projetos, gerenciar os existentes, acessar a documentação e gerenciar as configurações da sua conta. O Dashboard fornece uma visão geral dos seus projetos, facilitando o acompanhamento do seu progresso. Gerenciamento de projetos: Dentro da plataforma AppMaster , organize seu trabalho usando as ferramentas de gerenciamento de projetos fornecidas. Isso permite criar vários projetos, cada um com suas próprias configurações de design, desenvolvimento e implantação. AppMaster também permite importar projetos de outros projetos e melhorar a produtividade.

Projetando aplicativos da Web e móveis com AppMaster

Com AppMaster, o design de aplicativos web e móveis é simples e rápido para designers de aplicativos. A plataforma oferece uma variedade de recursos e ferramentas para ajudá-lo a criar aplicativos impressionantes e totalmente funcionais sem escrever nenhum código.

UI / UX Design: AppMaster possui uma interface poderosa drag-and-drop para projetar seus aplicativos web e móveis. Esse recurso permite que você crie interfaces de usuário (UIs) esteticamente agradáveis ​​e responsivas com facilidade. Os designers podem escolher entre vários componentes de UI pré-construídos para iniciar seu processo de design ou criar componentes personalizados para atender às necessidades específicas do projeto.

possui uma interface poderosa para projetar seus aplicativos web e móveis. Esse recurso permite que você crie interfaces de usuário (UIs) esteticamente agradáveis ​​e responsivas com facilidade. Os designers podem escolher entre vários componentes de UI pré-construídos para iniciar seu processo de design ou criar componentes personalizados para atender às necessidades específicas do projeto. Componentes dinâmicos e interações: O Designer de processos de negócios (BP) Web e Mobile do AppMaster permite que você crie componentes e interações dinâmicas definindo sua lógica visualmente. Esse recurso permite que você torne seu aplicativo altamente interativo e adapte-o às necessidades dos usuários. AppMaster também oferece suporte à criação de componentes reutilizáveis, aumentando sua eficiência como designer de aplicativos.

O Designer de processos de negócios (BP) Web e Mobile do permite que você crie componentes e interações dinâmicas definindo sua lógica visualmente. Esse recurso permite que você torne seu aplicativo altamente interativo e adapte-o às necessidades dos usuários. também oferece suporte à criação de componentes reutilizáveis, aumentando sua eficiência como designer de aplicativos. Design Responsivo: Com seu sistema de layout inteligente, AppMaster permite criar aplicativos que se adaptam automaticamente a diferentes tamanhos de tela e dispositivos. Isso garante uma experiência ideal para o usuário final, independentemente do dispositivo usado – seja um navegador de desktop, tablet ou telefone celular.

Com seu sistema de layout inteligente, permite criar aplicativos que se adaptam automaticamente a diferentes tamanhos de tela e dispositivos. Isso garante uma experiência ideal para o usuário final, independentemente do dispositivo usado – seja um navegador de desktop, tablet ou telefone celular. Visualização de design: AppMaster permite visualizar seus designs de aplicativos web e móveis em tempo real, garantindo feedback imediato sobre suas decisões de design. A plataforma também oferece suporte ao compartilhamento de visualizações ao vivo com membros da equipe e partes interessadas para coletar feedback e fazer as alterações necessárias.

Lidando com lógica e integrações de back-end

AppMaster oferece um conjunto de ferramentas abrangente para gerenciar lógica de back-end, modelagem de dados e integrações em seu aplicativo. Isso fornece uma experiência perfeita para designers de aplicativos ao criar aplicativos poderosos e escaláveis.

Modelagem de dados visuais: a ferramenta de modelagem de dados visuais do AppMaster permite criar modelos de dados (esquema de banco de dados) para seu aplicativo sem qualquer conhecimento de codificação. Basta definir suas entidades, seus atributos e relacionamentos usando a interface intuitiva da plataforma e AppMaster gerará um esquema de banco de dados para sua aplicação.

a ferramenta de modelagem de dados visuais do permite criar modelos de dados (esquema de banco de dados) para seu aplicativo sem qualquer conhecimento de codificação. Basta definir suas entidades, seus atributos e relacionamentos usando a interface intuitiva da plataforma e gerará um esquema de banco de dados para sua aplicação. Processos de negócios de back-end: Utilize o BP Designer visual da plataforma para criar lógica de negócios de back-end para seu aplicativo sem codificação. Defina visualmente seus processos de negócios, fluxos de trabalho e lógica, e AppMaster gerará o código de back-end em Go (golang) para tornar seu aplicativo totalmente funcional.

Utilize o BP Designer visual da plataforma para criar lógica de negócios de back-end para seu aplicativo sem codificação. Defina visualmente seus processos de negócios, fluxos de trabalho e lógica, e gerará o código de back-end em Go (golang) para tornar seu aplicativo totalmente funcional. Endpoints de API e serviços da Web: AppMaster automatiza a criação de endpoints de API REST e WebSocket Service (WSS) para seu aplicativo, garantindo comunicação perfeita entre os componentes de front-end e back-end. Para cada projeto, AppMaster gera documentação Swagger (OpenAPI) para endpoints do seu servidor, simplificando o processo de integração deles com outros serviços.

automatiza a criação de de API REST e WebSocket Service (WSS) para seu aplicativo, garantindo comunicação perfeita entre os componentes de front-end e back-end. Para cada projeto, gera documentação Swagger (OpenAPI) para do seu servidor, simplificando o processo de integração deles com outros serviços. Integração e extensibilidade: A plataforma AppMaster permite integrar seu aplicativo com vários serviços, bancos de dados e sistemas externos existentes. Com suporte para bancos de dados compatíveis com PostgreSQL e a capacidade de criar e utilizar serviços web personalizados, ampliar os recursos do seu aplicativo se torna muito fácil.

Ao compreender e aproveitar a plataforma AppMaster, os designers de aplicativos podem criar aplicativos poderosos e escalonáveis ​​sem esforço. A plataforma permite que você se concentre na experiência e na funcionalidade do usuário sem se preocupar com desenvolvimento de back-end, implantações e outras tarefas complexas. Abrace o mundo do desenvolvimento no-code com AppMaster e desbloqueie um novo nível de produtividade e inovação em sua jornada de design de aplicativos.

Preparando-se para publicar e implantar seu aplicativo

Depois que seu aplicativo for projetado e o back-end construído, a próxima etapa é preparar-se para publicação e implantação. Plataformas No-code como AppMaster agilizam o processo de publicação e implantação, tornando-o acessível a designers de aplicativos sem amplo conhecimento técnico.

Teste seu aplicativo completamente

Antes de publicar seu aplicativo, é fundamental realizar testes completos para identificar e corrigir quaisquer problemas. As plataformas No-code podem ter ferramentas de teste, permitindo simular interações do usuário e testar todos os aspectos do desempenho do seu aplicativo, incluindo UI/UX, lógica de back-end, respostas de API e funcionalidade. Garanta que seu aplicativo forneça capacidade de resposta suave, tempos de carregamento rápidos e experiências de usuário confiáveis, ao mesmo tempo que fornece os recursos e resultados desejados. Teste em vários dispositivos e plataformas para garantir o desempenho ideal.

Cumprir os requisitos e diretrizes específicos da plataforma

Ao implantar um aplicativo em diversas plataformas, como iOS, Android ou Web, é importante cumprir as diretrizes e requisitos de cada plataforma. Não fazer isso pode resultar na rejeição do aplicativo ou em limitações de funcionalidades do aplicativo. Por exemplo, Android e iOS têm requisitos específicos para ícones de aplicativos, telas iniciais e listagens de aplicativos que precisam ser atendidos. Revise as diretrizes ao enviar seu aplicativo às respectivas lojas de aplicativos.

Publique e implante com AppMaster

Quando se trata de implantar seu aplicativo, AppMaster oferece vários planos de assinatura adaptados para diferentes necessidades. Com as assinaturas Business e Business+, você pode obter arquivos binários para hospedar seu aplicativo na infraestrutura de sua preferência ou no local. Para projetos maiores e com customizações específicas, a assinatura Enterprise oferece o código-fonte das aplicações. Sempre que você faz alterações, AppMaster gera um novo conjunto de aplicativos em 30 segundos, garantindo nenhum débito técnico e mantendo seu aplicativo atualizado e alinhado com os resultados desejados.

Melhores práticas para designers de aplicativos em plataformas No-Code

Para aproveitar ao máximo sua experiência como designer de aplicativos aproveitando o poder do desenvolvimento no-code, aqui estão algumas práticas recomendadas fundamentais a serem seguidas:

Planeje antes de projetar

Antes de começar a projetar em uma plataforma no-code, reserve um tempo para planejar seu aplicativo, suas funções e como elas se alinham aos seus objetivos. Considere a jornada do usuário, o público-alvo e as expectativas do usuário para garantir uma experiência perfeita ao interagir com seu aplicativo. Elabore um layout, crie esboços ou fluxogramas e finalize recursos antes de começar a usar a plataforma no-code. Esse planejamento o ajudará a tomar decisões de design informadas e a manter um projeto de desenvolvimento de aplicativos bem estruturado.

Esteja atento aos princípios UI/UX

A excelente experiência do usuário (UX) e o design da interface do usuário (UI) estão no centro de qualquer aplicativo de sucesso. É crucial compreender e aderir às melhores práticas de UI/UX para criar um aplicativo visualmente envolvente e fácil de usar. Alguns princípios essenciais de design a serem considerados são clareza, consistência, feedback, usabilidade e flexibilidade. Lembre-se de que o objetivo do seu aplicativo é atender seus usuários, sendo fundamental priorizar sua experiência.

Faça uso de componentes e modelos pré-construídos

Plataformas No-code como AppMaster oferecem componentes e modelos pré-construídos que podem agilizar o processo de design. Esses componentes são projetados tendo em mente os padrões do setor e podem ajudar a manter a consistência em todo o seu aplicativo. Aproveitar esses componentes e modelos pré-construídos não apenas economiza tempo, mas também garante que você forneça uma experiência coesa e familiar aos usuários.

Otimize para desempenho e escalabilidade

Um aplicativo excelente tem um bom desempenho e pode ser dimensionado para acomodar o crescimento do usuário e o aumento da demanda. Ao projetar seu aplicativo, priorize a otimização do desempenho e da escalabilidade, tendo em mente o uso de recursos, as operações de leitura/gravação do banco de dados e a execução lógica. Plataformas No-code como AppMaster fornecem escalabilidade integrada por meio de aplicativos de back-end sem estado gerados por Go e bancos de dados compatíveis com PostgreSQL. Ao projetar cuidadosamente a arquitetura do seu aplicativo, você pode garantir ainda mais um excelente desempenho.

Monitore e melhore continuamente seu aplicativo

Lançar seu aplicativo é apenas o começo. Monitorar seu desempenho, coletar feedback dos usuários e fazer melhorias baseadas em dados é crucial para o sucesso do seu aplicativo. Aproveite as ferramentas integradas de análise e monitoramento fornecidas por plataformas no-code, bem como ferramentas e integrações externas para acompanhar as métricas de desempenho do seu aplicativo. Com esses dados em mãos, itere e evolua continuamente seu aplicativo para fornecer uma experiência contínua e valiosa para seus usuários.

Plataformas No-code como AppMaster oferecem uma solução abrangente para designers de aplicativos que buscam construir e implantar aplicativos modernos e escalonáveis. Seguindo as melhores práticas e diretrizes, você pode garantir uma navegação e experiências de usuário tranquilas, levando à implantação bem-sucedida de seu aplicativo. O desenvolvimento No-code permite que não-programadores criem aplicativos rapidamente, minimizando o débito técnico e maximizando a eficiência.