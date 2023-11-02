دليل مصمم التطبيقات للتطوير بدون تعليمات برمجية

ما هو التطوير No-Code ؟

يشير التطوير بدون تعليمات برمجية إلى عملية إنشاء تطبيقات برمجية دون الحاجة إلى معرفة البرمجة التقليدية. بدلاً من كتابة أسطر معقدة من التعليمات البرمجية، يمكن للمطورين والمصممين استخدام أدوات الإنشاء المرئي، التي تتكون من مكونات السحب والإفلات والأنظمة القائمة على القوالب، لتجميع تطبيقاتهم. تتيح الأنظمة No-code للأشخاص الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في البرمجة إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة وكفاءة.

توفر هذه الأنظمة الأساسية أدوات متنوعة، بما في ذلك المحررات المرئية لتصميم واجهات المستخدم (UI)، وقوالب التطبيقات المعدة مسبقًا، وعمليات التكامل مع خدمات الجهات الخارجية أو مصادر البيانات. باستخدام منصات التطوير no-code ، يمكن للفرق التركيز بشكل أكبر على وظائف التطبيق وتجربة المستخدم وأهداف العمل بدلاً من تعقيدات البرمجة.

باختصار، يؤدي التطوير no-code إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية بناء التطبيق، مما يسمح لمجموعة أكثر شمولاً من الأشخاص بالمساهمة في إنشاء البرامج والاستفادة منها. فهو يمكّن الشركات والشركات الناشئة والأفراد من تحويل أفكارهم إلى تطبيقات وظيفية بسرعة وخفة حركة وفعالية من حيث التكلفة.

لماذا نختار No-Code بدلاً من التطوير التقليدي؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع الشركات والمطورين إلى اختيار الأنظمة الأساسية no-code بدلاً من الأساليب التقليدية لتطوير التطبيقات. وفيما يلي بعض الفوائد الرئيسية:

توفير التكاليف: نظرًا لأن الأنظمة no-code تلغي الحاجة إلى توظيف مطورين ذوي خبرة أو الاستثمار في التدريب المكثف، فيمكنها تقليل تكلفة إنشاء التطبيقات وصيانتها بشكل كبير. وقت أسرع للتسويق: تتيح الأنظمة الأساسية No-code للأفراد إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها بشكل أسرع من أساليب التطوير التقليدية. يمكن أن يساعد ذلك الشركات على الاستجابة لفرص السوق واحتياجات العملاء بشكل أكثر فعالية وسرعة. زيادة المرونة: مع القدرة على تكرار التطبيقات وتحديثها بسرعة أكبر، يسمح التطوير no-code للشركات بالتكيف مع ظروف السوق المتغيرة واحتياجات العملاء بسهولة. علاوة على ذلك، فهو يمكّن الشركات من ابتكار واختبار أفكار جديدة بسرعة وكفاءة. تمكين المطورين المواطنين: يعمل التطوير No-code على تمكين أعضاء الفريق غير التقنيين، مثل محللي الأعمال ومديري المنتجات والمصممين، من إنشاء تطبيقاتهم الخاصة وصيانتها. وهذا لا يقلل من الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات فحسب، بل يشجع أيضًا التعاون والابتكار بين الوظائف.

على الرغم من أن التطوير no-code يوفر العديد من الفوائد، إلا أنه قد لا يكون مناسبًا لكل حالة استخدام. قد تتطلب بعض المشاريع حلولاً معقدة ومخصصة لا تستطيع الأنظمة الأساسية التي no-code استيعابها. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من سيناريوهات بناء التطبيقات، تقدم الأنظمة الأساسية no-code بديلاً قويًا وفعالاً لأساليب التطوير التقليدية.

أنواع المنصات No-Code

هناك العديد من منصات التطوير no-code المتوفرة في السوق. على الرغم من أن جميعها تشترك في هدف مشترك وهو تبسيط إنشاء التطبيق، إلا أنها يمكن أن تختلف بشكل كبير من حيث ميزاتها وإمكانياتها وجمهورها المستهدف. فيما يلي بعض أنواع الأنظمة الأساسية no-code:

منشئو تطبيقات الويب: تتيح هذه الأنظمة الأساسية للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب، بما في ذلك مواقع الويب والمتاجر عبر الإنترنت وبوابات العملاء، باستخدام واجهة drag-and-drop . تتضمن بعض أدوات إنشاء تطبيقات الويب الشائعة Wix و Webflow وWordPress. منشئو تطبيقات الهاتف المحمول: تم تصميم هذه الأنظمة الأساسية خصيصًا لبناء تطبيقات الهاتف المحمول ، وتوفر مجموعة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا لتصميم التطبيقات لنظام التشغيل iOS أو Android أو كليهما. تتضمن أمثلة منشئي تطبيقات الهاتف المحمول Adalo و Glide و Bubble . الأنظمة الأساسية للواجهة الخلفية كخدمة (BaaS): توفر هذه الأنظمة الأساسية واجهات خلفية وقواعد بيانات معدة مسبقًا لدعم تطوير التطبيقات دون إدارة البنية التحتية المعقدة للخادم. تعد Firebase و Backendless و 8base أمثلة على منصات BaaS. منشئو تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT): يساعد منشئو تطبيقات إنترنت الأشياء في إنشاء تطبيقات تربط وتدير وتتحكم في مختلف الأجهزة وأجهزة الاستشعار والأنظمة المتصلة. تندرج منصات مثل Cayenne وThingWorx وUbidots ضمن هذه الفئة. أدوات أتمتة سير العمل وأتمتة عمليات الأعمال (BPA): تمكّن هذه الأنظمة no-code المستخدمين من أتمتة المهام الروتينية وسير العمل، غالبًا من خلال النمذجة المرئية والتكامل مع خدمات الجهات الخارجية. أدوات مثل Zapier، وMicrosoft Power Automate، وIntegromat تلبي احتياجات هذه الفئة.

عند اختيار نظام no-code ، من المهم مراعاة المتطلبات المحددة لمشروعك، وإمكانيات النظام الأساسي وقيوده، وسهولة الاستخدام، وقابلية التوسع، وموارد الدعم المتاحة. يمكن لمراجعات المستخدمين وتقييماتهم أيضًا أن توفر رؤى قيمة حول مدى ملاءمة منصة معينة لاحتياجاتك.

التنقل في منصة AppMaster

AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code تسمح لمصممي التطبيقات بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون عناء. ويهدف إلى تبسيط سير عمل تطوير التطبيقات الخاصة بك مع ضمان تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير. إليك كيفية التنقل والاستفادة من إمكانيات منصة AppMaster:

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التسجيل وخطط الاشتراك: لبدء استخدام AppMaster ، قم بإنشاء حساب مجاني . يقدم AppMaster ستة أنواع من الاشتراكات لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. اختر خطة الاشتراك المناسبة وفقًا لمتطلبات مشروعك وميزانيتك. فكر في الترقية إلى المستويات الأعلى مع نمو مشروعك.

لبدء استخدام ، قم بإنشاء حساب مجاني . يقدم ستة أنواع من الاشتراكات لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. اختر خطة الاشتراك المناسبة وفقًا لمتطلبات مشروعك وميزانيتك. فكر في الترقية إلى المستويات الأعلى مع نمو مشروعك. لوحة المعلومات: عند تسجيل الدخول إلى AppMaster ، سيتم الترحيب بك باستخدام لوحة المعلومات. هنا، يمكنك إنشاء مشاريع جديدة، وإدارة المشاريع الحالية، والوصول إلى الوثائق، وإدارة إعدادات حسابك. توفر لوحة المعلومات نظرة عامة على مشاريعك، مما يجعل من السهل تتبع تقدمك.

عند تسجيل الدخول إلى ، سيتم الترحيب بك باستخدام لوحة المعلومات. هنا، يمكنك إنشاء مشاريع جديدة، وإدارة المشاريع الحالية، والوصول إلى الوثائق، وإدارة إعدادات حسابك. توفر لوحة المعلومات نظرة عامة على مشاريعك، مما يجعل من السهل تتبع تقدمك. إدارة المشروع: من خلال منصة AppMaster ، يمكنك تنظيم عملك باستخدام أدوات إدارة المشروع المتوفرة. يتيح لك هذا إنشاء مشاريع متعددة، لكل منها إعدادات التصميم والتطوير والنشر الخاصة به. يمكّنك AppMaster أيضًا من استيراد مخططات المشروع من مشاريع أخرى وتحسين الإنتاجية.

تصميم تطبيقات الويب والجوال باستخدام AppMaster

مع AppMaster ، أصبح تصميم تطبيقات الويب والهاتف المحمول أمرًا بسيطًا وسريعًا لمصممي التطبيقات. توفر المنصة مجموعة متنوعة من الميزات والأدوات لمساعدتك في إنشاء تطبيقات مذهلة ومتكاملة الوظائف دون كتابة أي تعليمات برمجية.

تصميم واجهة المستخدم / تجربة المستخدم: يتميز AppMaster بواجهة قوية drag-and-drop لتصميم تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بك. تمكنك هذه الميزة من إنشاء واجهات مستخدم (UIs) جميلة وسريعة الاستجابة بسهولة. يمكن للمصممين الاختيار من بين العديد من مكونات واجهة المستخدم المعدة مسبقًا لبدء عملية التصميم الخاصة بك أو إنشاء مكونات مخصصة لتلبية احتياجات المشروع المحددة.

يتميز بواجهة قوية لتصميم تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بك. تمكنك هذه الميزة من إنشاء واجهات مستخدم (UIs) جميلة وسريعة الاستجابة بسهولة. يمكن للمصممين الاختيار من بين العديد من مكونات واجهة المستخدم المعدة مسبقًا لبدء عملية التصميم الخاصة بك أو إنشاء مكونات مخصصة لتلبية احتياجات المشروع المحددة. المكونات والتفاعلات الديناميكية: يتيح لك مصمم عمليات الأعمال على الويب والهواتف المحمولة (BP) الخاص بـ AppMaster إنشاء مكونات وتفاعلات ديناميكية من خلال تحديد منطقها بشكل مرئي. تمكنك هذه الميزة من جعل تطبيقك تفاعليًا للغاية وتخصيصه ليناسب احتياجات المستخدمين. يدعم AppMaster أيضًا إنشاء مكونات قابلة لإعادة الاستخدام، مما يعزز كفاءتك كمصمم تطبيقات.

يتيح لك مصمم عمليات الأعمال على الويب والهواتف المحمولة (BP) الخاص بـ إنشاء مكونات وتفاعلات ديناميكية من خلال تحديد منطقها بشكل مرئي. تمكنك هذه الميزة من جعل تطبيقك تفاعليًا للغاية وتخصيصه ليناسب احتياجات المستخدمين. يدعم أيضًا إنشاء مكونات قابلة لإعادة الاستخدام، مما يعزز كفاءتك كمصمم تطبيقات. التصميم سريع الاستجابة: بفضل نظام التخطيط الذكي، يمكّنك AppMaster من إنشاء تطبيقات تتكيف تلقائيًا مع أحجام الشاشات والأجهزة المختلفة. ويضمن ذلك تجربة مثالية للمستخدم النهائي بغض النظر عن الجهاز المستخدم – سواء كان متصفح سطح مكتب أو جهازًا لوحيًا أو هاتفًا محمولاً.

بفضل نظام التخطيط الذكي، يمكّنك من إنشاء تطبيقات تتكيف تلقائيًا مع أحجام الشاشات والأجهزة المختلفة. ويضمن ذلك تجربة مثالية للمستخدم النهائي بغض النظر عن الجهاز المستخدم – سواء كان متصفح سطح مكتب أو جهازًا لوحيًا أو هاتفًا محمولاً. معاينة التصميم: يتيح لك AppMaster معاينة تصميمات تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بك في الوقت الفعلي، مما يضمن الحصول على تعليقات فورية بشأن قرارات التصميم الخاصة بك. تدعم المنصة أيضًا مشاركة المعاينات المباشرة مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة لجمع التعليقات وإجراء التغييرات اللازمة.

التعامل مع المنطق الخلفي والتكامل

يقدم AppMaster مجموعة أدوات شاملة لإدارة منطق الواجهة الخلفية ونمذجة البيانات وعمليات التكامل داخل التطبيق الخاص بك. وهذا يوفر تجربة سلسة لمصممي التطبيقات عند إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير.

نمذجة البيانات المرئية: تتيح لك أداة نمذجة البيانات المرئية من AppMaster إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) لتطبيقك دون أي معرفة بالبرمجة. ما عليك سوى تحديد كياناتك وسماتها وعلاقاتها باستخدام الواجهة البديهية للنظام الأساسي، وسيقوم AppMaster بإنشاء مخطط قاعدة بيانات لتطبيقك.

تتيح لك أداة نمذجة البيانات المرئية من إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) لتطبيقك دون أي معرفة بالبرمجة. ما عليك سوى تحديد كياناتك وسماتها وعلاقاتها باستخدام الواجهة البديهية للنظام الأساسي، وسيقوم بإنشاء مخطط قاعدة بيانات لتطبيقك. عمليات الأعمال الخلفية: استخدم مصمم BP المرئي للنظام الأساسي لإنشاء منطق أعمال خلفي لتطبيقك دون الحاجة إلى برمجة. حدد العمليات التجارية وسير العمل والمنطق بشكل مرئي، وسيقوم AppMaster بإنشاء كود الواجهة الخلفية في Go (golang) لجعل تطبيقك يعمل بكامل طاقته.

استخدم مصمم BP المرئي للنظام الأساسي لإنشاء منطق أعمال خلفي لتطبيقك دون الحاجة إلى برمجة. حدد العمليات التجارية وسير العمل والمنطق بشكل مرئي، وسيقوم بإنشاء كود الواجهة الخلفية في Go (golang) لجعل تطبيقك يعمل بكامل طاقته. نقاط النهاية لواجهة برمجة التطبيقات وخدمات الويب: يقوم AppMaster بأتمتة إنشاء endpoints REST API وWebSocket Service (WSS) لتطبيقك، مما يضمن الاتصال السلس بين مكونات الواجهة الأمامية والخلفية. لكل مشروع، يقوم AppMaster بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم الخاص بك، مما يبسط عملية دمجها مع الخدمات الأخرى.

يقوم بأتمتة إنشاء REST API وWebSocket Service (WSS) لتطبيقك، مما يضمن الاتصال السلس بين مكونات الواجهة الأمامية والخلفية. لكل مشروع، يقوم بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) الخادم الخاص بك، مما يبسط عملية دمجها مع الخدمات الأخرى. التكامل والتوسعة: تتيح لك منصة AppMaster إمكانية دمج تطبيقك مع مختلف الخدمات وقواعد البيانات والأنظمة الخارجية الموجودة. مع دعم قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL والقدرة على إنشاء خدمات ويب مخصصة واستخدامها، يصبح توسيع إمكانيات تطبيقك أمرًا سهلاً.

من خلال فهم منصة AppMaster والاستفادة منها، يمكن لمصممي التطبيقات إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير دون عناء. يتيح لك النظام الأساسي التركيز على تجربة المستخدم ووظائفه دون القلق بشأن تطوير الواجهة الخلفية وعمليات النشر والمهام المعقدة الأخرى. احتضن عالم التطوير no-code مع AppMaster واطلق العنان لمستوى جديد من الإنتاجية والابتكار في رحلة تصميم التطبيق الخاص بك.

التحضير لنشر تطبيقك ونشره

بمجرد تصميم تطبيقك وبناء الواجهة الخلفية، فإن الخطوة التالية هي الاستعداد للنشر والنشر. تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على تبسيط عملية النشر والنشر، مما يجعلها في متناول مصممي التطبيقات دون معرفة تقنية واسعة.

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اختبر تطبيقك بدقة

قبل نشر تطبيقك، من الضروري إجراء اختبارات شاملة لتحديد أي مشكلات وإصلاحها. قد تحتوي الأنظمة No-code على أدوات اختبار، مما يسمح لك بمحاكاة تفاعلات المستخدم واختبار جميع جوانب أداء تطبيقك، بما في ذلك واجهة المستخدم/تجربة المستخدم، ومنطق الواجهة الخلفية، واستجابات واجهة برمجة التطبيقات، والوظائف. تأكد من أن تطبيقك يوفر استجابة سلسة وأوقات تحميل سريعة وتجارب مستخدم موثوقة مع تقديم الميزات والنتائج المطلوبة. قم بالاختبار على أجهزة ومنصات متعددة لضمان الأداء الأمثل.

الامتثال للمتطلبات والإرشادات الخاصة بالمنصة

عند نشر تطبيق على أنظمة أساسية مختلفة مثل iOS أو Android أو الويب، من المهم الالتزام بإرشادات ومتطلبات كل نظام أساسي. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى رفض التطبيق أو فرض قيود على وظائف التطبيق. على سبيل المثال، لدى Android وiOS متطلبات محددة لأيقونات التطبيقات وشاشات البداية وقوائم التطبيقات التي يجب تلبيتها. راجع إرشاداتهم عند إرسال تطبيقك إلى متاجر التطبيقات المعنية.

النشر والنشر باستخدام AppMaster

عندما يتعلق الأمر بنشر تطبيقك، يوفر AppMaster العديد من خطط الاشتراك المصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة. من خلال اشتراكات Business وBusiness+، يمكنك الحصول على ملفات ثنائية لاستضافة تطبيقك على البنية الأساسية المفضلة لديك أو محليًا. بالنسبة للمشاريع الأكبر ذات التخصيصات المحددة، يوفر اشتراك Enterprise الكود المصدري للتطبيقات. كلما قمت بإجراء تغييرات، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في غضون 30 ثانية، مما يضمن عدم وجود أي مشاكل فنية ويحافظ على تحديث تطبيقك ويتماشى مع النتائج المرجوة.

أفضل الممارسات لمصممي التطبيقات على الأنظمة الأساسية No-Code

لتحقيق أقصى استفادة من تجربتك كمصمم تطبيق يستغل قوة التطوير no-code ، إليك بعض أفضل الممارسات الأساسية التي يجب اتباعها:

خطط قبل أن تصمم

قبل أن تبدأ التصميم على نظام no-code ، خذ الوقت الكافي لتخطيط تطبيقك ووظائفه وكيفية توافقها مع أهدافك. ضع في اعتبارك رحلة المستخدم والجمهور المستهدف وتوقعات المستخدم لضمان تجربة سلسة عند التفاعل مع تطبيقك. قم بصياغة تخطيط، وإنشاء رسومات تخطيطية أو مخططات انسيابية، ووضع اللمسات النهائية على الميزات قبل البدء على النظام الأساسي no-code. سيساعدك هذا التخطيط على اتخاذ قرارات تصميم مستنيرة والحفاظ على مشروع تطوير تطبيق جيد التنظيم.

كن واعيًا بمبادئ واجهة المستخدم/تجربة المستخدم

تعد تجربة المستخدم الرائعة (UX) وتصميم واجهة المستخدم (UI) جوهر أي تطبيق ناجح. من الضروري فهم أفضل ممارسات واجهة المستخدم/تجربة المستخدم والالتزام بها لإنشاء تطبيق جذاب وسهل الاستخدام. بعض مبادئ التصميم الأساسية التي يجب مراعاتها هي الوضوح والاتساق والتغذية الراجعة وسهولة الاستخدام والمرونة. ضع في اعتبارك أن الغرض من تطبيقك هو خدمة المستخدمين، مما يجعل من الضروري إعطاء الأولوية لتجربتهم.

الاستفادة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا

توفر الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster مكونات وقوالب معدة مسبقًا يمكنها تسريع عملية التصميم. تم تصميم هذه المكونات مع وضع معايير الصناعة في الاعتبار ويمكن أن تساعد في الحفاظ على الاتساق في جميع أنحاء التطبيق الخاص بك. إن الاستفادة من هذه المكونات والقوالب المعدة مسبقًا لا توفر الوقت فحسب، بل تضمن أيضًا توفير تجربة متماسكة ومألوفة للمستخدمين.

تحسين الأداء وقابلية التوسع

يعمل التطبيق الممتاز بشكل جيد ويمكن التوسع فيه لاستيعاب نمو المستخدمين وزيادة الطلب. عند تصميم تطبيقك، قم بإعطاء الأولوية لتحسين الأداء وقابلية التوسع من خلال مراعاة استخدام الموارد وعمليات القراءة/الكتابة في قاعدة البيانات والتنفيذ المنطقي. توفر الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster إمكانية التوسع المضمنة من خلال تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها بواسطة Go وقواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL. من خلال تصميم بنية تطبيقك بعناية، يمكنك ضمان الأداء الممتاز.

مراقبة وتحسين تطبيقك باستمرار

إطلاق تطبيقك هو مجرد البداية. تعد مراقبة أدائه وجمع تعليقات المستخدمين وإجراء تحسينات تعتمد على البيانات أمرًا بالغ الأهمية لنجاح تطبيقك. استفد من أدوات التحليل والمراقبة المضمنة التي توفرها الأنظمة الأساسية no-code ، بالإضافة إلى الأدوات وعمليات التكامل الخارجية لتتبع مقاييس أداء تطبيقك. مع وجود هذه البيانات في متناول يدك، يمكنك تكرار تطبيقك وتطويره باستمرار لتوفير تجربة سلسة وقيمة للمستخدمين.

توفر الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster حلاً شاملاً لمصممي التطبيقات الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات حديثة وقابلة للتطوير ونشرها. ومن خلال اتباع أفضل الممارسات والإرشادات، يمكنك ضمان التنقل السلس وتجارب المستخدم، مما يؤدي إلى النشر الناجح لتطبيقك. يعمل التطوير No-code على تمكين غير المبرمجين من إنشاء التطبيقات بسرعة مع تقليل الديون الفنية وزيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى.