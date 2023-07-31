Facebook tarafından geliştirilen popüler bir JavaScript kitaplığı olan React , bileşen tabanlı bir mimariyle kullanıcı arabirimleri oluşturmaya odaklanır. Bu, geliştiricilerin küçük, modüler bileşenlerden oluşan karmaşık web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Bir React uygulamasındaki her bileşen, kendi durumunu oluşturmaktan ve yönetmekten sorumlu, bağımsız ve yeniden kullanılabilir bir UI öğesini temsil eder.

React'in bileşen tabanlı mimarisi, daha iyi kod organizasyonu ve kapsülleme sağlayarak uygulamaları yönetmeyi ve sürdürmeyi kolaylaştırır. Bileşenler iyi bir şekilde yapılandırıldığında, uygulamanın kullanıcı arayüzü geliştirmesi, test etmesi ve hata ayıklaması daha kolay olan daha küçük, modüler parçalara bölünebilir. Web uygulamaları oluşturmaya yönelik bu yaklaşım, geliştiriciler arasında hızla popülerlik kazandı ve ön uç geliştirme dünyasında oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak görülüyor.

React'te Bileşen Tabanlı Mimarinin Temel Avantajları

React'te bileşen tabanlı bir mimari kullanmanın birkaç önemli avantajı vardır:

Daha İyi Kod Organizasyonu ve Modülerlik : React'in bileşen tabanlı mimarisi, uygulamanın kullanıcı arayüzünü daha küçük, yeniden kullanılabilir bileşenlere ayırır. Bu modülerlik, daha iyi kod organizasyonuna ve daha temiz, daha sürdürülebilir bir kod tabanına yol açar. Bileşenlerin Yeniden Kullanılabilirliği : Bileşenler, uygulamanın farklı bölümlerinde veya birden çok uygulamada paylaşılabilir, bu da kod tekrarını azaltır ve DRY (Kendini Tekrarlama) ilkesi gibi en iyi uygulamaları destekler. Geliştirilmiş Test ve Bakım Bileşenler küçük ve odaklanmış olduğundan, bireysel işlevsellik için test yazmak ve sürdürmek daha kolay hale gelir. Ek olarak, bir bileşenin güncellenmesi diğerleri üzerinde istenmeyen yan etkilere neden olmayacak ve genel uygulamanın kararlılığını artıracaktır. Endişelerin Ayrılması : Bir React uygulamasındaki her bileşen, kendi oluşturma ve durum yönetiminden sorumludur. Bu, kaygıların net bir şekilde ayrılmasını zorunlu kılar ve geliştiricilerin kullanıcı arayüzünün karmaşıklıklarını her seferinde tek parça olarak ele almalarına olanak tanır.

React Bileşen Yaşam Döngüleri ve Durum Yönetimi

React bileşenlerinin yaşam döngüsünü anlamak ve durumlarını yönetmek, verimli ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak için çok önemlidir. React bileşen yaşam döngüleri, bir bileşenin kullanım ömrü boyunca, bağlamadan (DOM'a eklenir) ayırmaya (DOM'dan kaldırılır) kadar farklı aşamalarını temsil eder. Bileşen yaşam döngüsü yöntemleri, geliştiricilerin bileşen davranışı üzerinde kontrolü sürdürmek için yararlanabilecekleri işlevlerdir ve bileşen ömrünün belirli noktalarında çağrılır. Bazı önemli yaşam döngüsü yöntemleri şunları içerir:

constructor : Bileşen monte edilmeden önce çağrılan bu yöntem, bileşenin ilk durumunu ayarlar ve olay işleyicilerini bağlar.

: Bileşen monte edilmeden önce çağrılan bu yöntem, bileşenin ilk durumunu ayarlar ve olay işleyicilerini bağlar. componentDidMount : Bileşen DOM'a bağlandıktan sonra çağrılan geliştiriciler, verileri almak veya abonelikleri ayarlamak için genellikle bu yöntemi kullanır.

: Bileşen DOM'a bağlandıktan sonra çağrılan geliştiriciler, verileri almak veya abonelikleri ayarlamak için genellikle bu yöntemi kullanır. componentDidUpdate : Bir bileşen güncellendikten sonra çağrılan bu yöntem, bileşenin donanımı veya durumundaki değişikliklere bağlı olarak yan etkilere veya ek işlemeye izin verir.

: Bir bileşen güncellendikten sonra çağrılan bu yöntem, bileşenin donanımı veya durumundaki değişikliklere bağlı olarak yan etkilere veya ek işlemeye izin verir. componentWillUnmount : Bileşenin bağlantısı kesilip yok edilmeden hemen önce çağrılan bu, zamanlayıcılar veya abonelikler gibi kaynakları temizlemek için ideal yerdir.

Bileşenlerin yaşam döngüleri React uygulamalarının merkezinde yer aldığından durum yönetimi önemlidir. Her bileşen, bir JavaScript nesnesi tarafından temsil edilen ve setState yöntemi kullanılarak güncellenen kendi dahili durumuna sahip olabilir. React, durum güncellenen verileri yansıtacak şekilde değiştiğinde bileşeni otomatik olarak yeniden işler.

React'in durum güncellemelerinin eşzamansız olduğuna dikkat etmek önemlidir, bu nedenle geliştiriciler, duruma doğrudan erişmek yerine argüman olarak setState yönteminin geri aramasına veya önceki duruma sahip bir işleve güvenmelidir. Geliştiriciler, bileşen yaşam döngülerini ve durumunu anlayarak ve etkin bir şekilde yöneterek verimli, ölçeklenebilir React uygulamaları oluşturabilir ve işleme sürecini optimize edebilir.

Akıllı Bileşenler vs Aptal Bileşenler

React'in bileşen tabanlı mimarisiyle çalışırken, akıllı ve aptal bileşenler arasında ayrım yapmak gerekir. Bu iki bileşen türü, farklı işlevlere hitap eder ve bunların rollerini anlamak, temiz ve optimize edilmiş bir uygulama yapısını sürdürmek için çok önemlidir.

Akıllı Bileşenler

Genellikle konteyner bileşenleri olarak adlandırılan akıllı bileşenler, uygulama mantığını ve durumunu yönetmekten sorumludur. Dış kaynaklarla (ör. API'ler ) etkileşim için birincil iletişim noktaları olarak hizmet ederler ve bir bileşenin genel uygulama durumundan haberdar olması gereken durumlarda kullanılırlar. Akıllı bileşenler, Redux depoları ve gönderme eylemleriyle de bağlantı kurabilir. Akıllı bileşenlerin bazı özellikleri şunları içerir:

Uygulama durumunu ve veri getirme mantığını yönetme

Redux mağazalarına bağlanma

componentDidMount ve componentDidUpdate gibi yaşam döngüsü yöntemlerini uygulama

ve gibi yaşam döngüsü yöntemlerini uygulama Verileri ve işlevleri alt bileşenlere donanım olarak aktarma

Aptal Bileşenler

Sunum bileşenleri olarak da bilinen aptal bileşenler, yalnızca UI öğelerini oluşturmaya ve ana bileşenlerinden donanımlar aracılığıyla veri almaya odaklanır. Uygulama durumuna, harici API'lere veya Redux mağazalarına doğrudan bağlantıları yoktur ve uygulama verilerini görsel olarak temsil etmekten sorumludurlar. Aptal bileşenlerin bazı özellikleri şunları içerir:

Sahne olarak veri ve işlevleri alma

Durumu yönetmeden kullanıcı arayüzlerini oluşturma

Tipik olarak işlevsel bileşenler olarak oluşturulur

Uygulama ve diğer projeler içinde kolayca yeniden kullanılabilir

Optimal olarak, React uygulamanız akıllı ve aptal bileşenlerin sağlıklı bir karışımına sahip olmalıdır. Bu denge, endişelerin uygun şekilde ayrılmasını sağlar, bakımı kolaylaştırır ve uygulamanızdaki her bir bileşenin rolünün net bir şekilde anlaşılmasını destekler.

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React'te Bileşenleri Uygulamak İçin En İyi Uygulamalar

React projenizin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için bileşenlerle çalışırken aşağıdaki en iyi uygulamaları uygulamayı düşünün:

Kullanıcı arabirimini daha küçük, yeniden kullanılabilir bileşenlere ayırın: Uygulama kullanıcı arabiriminizi daha küçük bileşenlerden oluşan bir hiyerarşiye ayırmak, yeniden kullanılabilirliği artırır, okunabilirliği artırır ve uygulamanızın bakımını ve hata ayıklamasını kolaylaştırır. PropTypes'ı prop türlerini doğrulamak için kullanın: propTypes, propTypes olarak iletilen veri türünü doğrulayarak, geliştirme sırasında tür uyumsuzluklarını yakalayabilir ve bileşenlerinizin doğru veri türlerini almasını sağlar. Bileşen durumunu etkin bir şekilde yönetin: Durum bilgisi olan bileşenlerin kullanımını en aza indirerek ve mümkün olduğunda durum bilgisi olmayan işlevsel bileşenlerden yararlanarak durum yönetimini optimize edin. Ayrıca, uygulama durumunu daha geniş bir kapsamda yönetmek için Redux veya MobX gibi araçları kullanmayı düşünün. Tutarlı bir kodlama stili benimseyin: Tutarlı bir kodlama stilini takip etmek, adlandırma kurallarına bağlı kalmak ve kodu iyi organize edilmiş halde tutmak daha iyi işbirliğini teşvik eder ve bileşenlerinizin bakımını kolaylaştırır.

React ile Örnek Proje Oluşturma

Bir React örnek projesine başlamak için Create React App aracından yararlanabilirsiniz. Bu araç, kurulum sürecini büyük ölçüde basitleştirir ve temel bağımlılıklar ve yapılandırmalar ile kullanıma hazır bir proje yapısı sağlar. Yeni bir React projesi oluşturmak için şu adımları izleyin:

Terminalde node -v çalıştırarak Node.js'nin bilgisayarınızda kurulu olduğundan emin olun. Değilse, indirip yüklemek için Node.js web sitesini ziyaret edin. Terminalinizde npm install -g create-react-app çalıştırarak Create React App'i global olarak kurun. create-react-app my-sample-project çalıştırarak, "my-sample-project" ifadesini istediğiniz proje adıyla değiştirerek yeni bir React projesi oluşturun. cd my-sample-project komutunu çalıştırarak proje dizinine gidin. npm start çalıştırarak React geliştirme sunucunuzu başlatın. Bu komut, geliştirme sunucunuzu başlatacak ve yeni React uygulamanızı varsayılan web tarayıcısında açacaktır.

Geliştirme sunucusu başladığında, tarayıcınızda çalışan standart bir React uygulaması göreceksiniz. Bileşenlerinizi uygulamak ve React projenizi oluşturmak için bu temeli kullanın. Proje yapısında gezinirken, App.js (ana uygulama bileşeni) ve index.js (uygulamanızın giriş noktası) gibi temel proje dosyalarını içeren src klasörünü bulacaksınız. src klasörü içinde ek dosyalar oluşturarak ve bunları istediğiniz ana bileşenlere aktararak kendi bileşenlerinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.

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Çözüm

React'in bileşen tabanlı mimarisi, modern web uygulaması geliştirmede oyunun kurallarını değiştirdiğini kanıtladı. Modüler ve yeniden kullanılabilir bileşenleri aracılığıyla kullanıcı arabirimleri oluşturmak için verimli ve düzenli bir yol sağlar. Bu makalede vurgulanan kalıpları ve ilkeleri kapsamlı bir şekilde anlayarak, zamanın testine dayanacak ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve yüksek performanslı uygulamalar oluşturmak için React'in mimarisini verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

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