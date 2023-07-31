تركز React ، وهي مكتبة JavaScript شهيرة طورها Facebook ، على بناء واجهات مستخدم بهندسة قائمة على المكونات. يتيح ذلك للمطورين إنشاء تطبيقات ويب معقدة من خلال تكوين مكونات معيارية صغيرة. يمثل كل مكون في تطبيق React عنصر واجهة مستخدم مستقل وقابل لإعادة الاستخدام مسؤول عن عرض وإدارة حالته الخاصة.

توفر بنية React القائمة على المكونات تنظيمًا وتغليفًا أفضل للكود ، مما يجعل إدارة التطبيقات وصيانتها أسهل. عندما يتم تنظيم المكونات بشكل جيد ، يمكن تقسيم واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق إلى أجزاء معيارية أصغر يسهل تطويرها واختبارها وتصحيحها. اكتسب هذا النهج لبناء تطبيقات الويب شعبية بين المطورين بسرعة ويعتبر عامل تغيير في عالم تطوير الواجهة الأمامية .

المزايا الرئيسية للبنية القائمة على المكونات في React

يأتي استخدام البنية القائمة على المكونات في React بالعديد من الفوائد المهمة:

تنظيم ونمطية أكواد أفضل : تقسم بنية React القائمة على المكونات واجهة مستخدم التطبيق إلى مكونات أصغر قابلة لإعادة الاستخدام. تؤدي هذه الوحدة النمطية إلى تنظيم أفضل للكود وقاعدة كود برمجية أنظف وأكثر قابلية للصيانة. إعادة استخدام المكونات : يمكن مشاركة المكونات عبر أجزاء مختلفة من التطبيق أو تطبيقات متعددة ، مما يقلل من تكرار الكود ويعزز أفضل الممارسات مثل مبدأ DRY (لا تكرر نفسك). تحسين الاختبار والصيانة : نظرًا لأن المكونات صغيرة ومركزة ، فإن كتابة اختبارات الوظائف الفردية والمحافظة عليها تصبح أسهل. بالإضافة إلى ذلك ، لن يكون لتحديث أحد المكونات آثار جانبية غير مرغوب فيها على المكونات الأخرى ، مما يزيد من استقرار التطبيق الكلي. فصل الاهتمامات : كل مكون في تطبيق React مسؤول عن تصييره وإدارة الحالة الخاصة به. هذا يفرض فصلًا واضحًا للمخاوف ويسمح للمطورين بمعالجة تعقيدات واجهة المستخدم قطعة واحدة في كل مرة.

تفاعل دورات حياة المكون وإدارة الحالة

يعد فهم دورة حياة مكونات React وإدارة حالتها أمرًا بالغ الأهمية لبناء تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير. تمثل دورات حياة مكون React المراحل المختلفة للمكون خلال حياته ، بدءًا من التركيب (مضافًا إلى DOM) إلى فك التركيب (تمت إزالته من DOM). طرق دورة حياة المكون هي وظائف يمكن للمطورين الاستفادة منها للحفاظ على التحكم في سلوك المكون ، ويتم استدعاؤها في نقاط محددة من عمر المكون. تتضمن بعض طرق دورة الحياة المهمة ما يلي:

constructor : يُستدعى قبل تثبيت المكون ، تُنشئ هذه الطريقة الحالة الأولية للمكون وتربط معالجات الأحداث.

: يُستدعى قبل تثبيت المكون ، تُنشئ هذه الطريقة الحالة الأولية للمكون وتربط معالجات الأحداث. componentDidMount : يُستدعى بعد تحميل المكوِّن على DOM ، وغالبًا ما يستخدم المطورون هذه الطريقة لجلب البيانات أو إعداد الاشتراكات.

: يُستدعى بعد تحميل المكوِّن على DOM ، وغالبًا ما يستخدم المطورون هذه الطريقة لجلب البيانات أو إعداد الاشتراكات. componentDidUpdate : يُستدعى بعد تحديث المكوِّن ، تسمح هذه الطريقة بالتأثيرات الجانبية أو التصيير الإضافي بناءً على التغييرات في الخاصيات أو الحالة الخاصة بالمكون.

: يُستدعى بعد تحديث المكوِّن ، تسمح هذه الطريقة بالتأثيرات الجانبية أو التصيير الإضافي بناءً على التغييرات في الخاصيات أو الحالة الخاصة بالمكون. componentWillUnmount : يتم استدعاؤه على الفور قبل إلغاء تثبيت المكون وتلفه ، وهذا هو المكان المثالي لتنظيف الموارد مثل أجهزة ضبط الوقت أو الاشتراكات.

تعد إدارة الحالة أمرًا ضروريًا لأن دورات حياة المكونات أساسية لتطبيقات React. يمكن أن يكون لكل مكون حالته الداخلية الخاصة ، والتي يتم تمثيلها بواسطة كائن JavaScript وتحديثها باستخدام طريقة setState . يعيد React عرض المكون تلقائيًا كلما تغيرت الحالة لتعكس البيانات المحدثة.

من المهم ملاحظة أن تحديثات حالة React غير متزامنة ، لذلك يجب على المطورين الاعتماد على رد نداء التابع setState أو دالة بالحالة السابقة كوسيطة بدلاً من الوصول إلى الحالة مباشرةً. من خلال فهم دورات حياة المكونات وحالتها وإدارتها بفعالية ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات React فعالة وقابلة للتطوير وتحسين عملية العرض الخاصة بهم.

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المكونات الذكية مقابل المكونات الغبية

عند العمل باستخدام بنية React القائمة على المكونات ، من الضروري التمييز بين المكونات الذكية والغبية. يلبي هذان النوعان من المكونات وظائف مختلفة ، وفهم أدوارهما أمر بالغ الأهمية للحفاظ على بنية تطبيق نظيفة ومحسّنة.

مكونات ذكية

المكونات الذكية ، التي يشار إليها غالبًا باسم مكونات الحاوية ، هي المسؤولة عن إدارة منطق التطبيق وحالته. وهي بمثابة نقاط اتصال أولية للتفاعل مع الموارد الخارجية (على سبيل المثال ، واجهات برمجة التطبيقات ) ويتم استخدامها في المواقف التي يحتاج فيها المكون إلى أن يكون على دراية بالحالة العامة للتطبيق. يمكن للمكونات الذكية أيضًا إنشاء اتصالات مع متاجر Redux وإجراءات الإرسال. تتضمن بعض خصائص المكونات الذكية ما يلي:

إدارة حالة التطبيق ومنطق جلب البيانات

الاتصال بمتاجر Redux

تنفيذ طرق دورة الحياة ، مثل componentDidMount و componentDidUpdate

و تمرير البيانات والوظائف إلى المكونات الفرعية كدعامات

مكونات غبية

تركز المكونات الغبية ، والمعروفة أيضًا باسم مكونات العرض ، فقط على عرض عناصر واجهة المستخدم وتلقي البيانات من خلال الدعائم من المكونات الأصلية. ليس لديهم اتصال مباشر بحالة التطبيق أو واجهات برمجة تطبيقات خارجية أو متاجر Redux وهم مسؤولون عن تمثيل بيانات التطبيق بشكل مرئي. تتضمن بعض خصائص المكونات الغبية ما يلي:

تلقي البيانات والوظائف كدعامات

تقديم واجهات المستخدم دون إدارة الحالة

يتم إنشاؤها عادة كمكونات وظيفية

يمكن إعادة استخدامها بسهولة داخل التطبيق والمشاريع الأخرى

على النحو الأمثل ، يجب أن يحتوي تطبيق React الخاص بك على مزيج صحي من المكونات الذكية والغبية. يضمن هذا التوازن الفصل المناسب بين الاهتمامات ، وتسهيل إمكانية الصيانة وتعزيز الفهم الواضح لدور كل مكون داخل التطبيق الخاص بك.

أفضل الممارسات لتنفيذ المكونات في React

لتعظيم كفاءة مشروع React الخاص بك ، ضع في اعتبارك تنفيذ أفضل الممارسات التالية عند العمل مع المكونات:

قسِّم واجهة المستخدم إلى مكونات أصغر قابلة لإعادة الاستخدام: يؤدي تفكيك واجهة المستخدم للتطبيق إلى تسلسل هرمي من المكونات الأصغر إلى تعزيز إمكانية إعادة الاستخدام ، وتحسين إمكانية القراءة ، وتسهيل صيانة التطبيق وتصحيح أخطائه. استخدم propTypes للتحقق من أنواع العناصر: من خلال التحقق من نوع البيانات التي يتم تمريرها كدعم ، يمكن لـ propTypes التقاط عدم تطابق النوع أثناء التطوير ، مما يضمن تلقي مكوناتك لأنواع البيانات الصحيحة. إدارة حالة المكون بشكل فعال: قم بتحسين إدارة الحالة عن طريق تقليل استخدام المكونات ذات الحالة والاستفادة من المكونات الوظيفية عديمة الحالة كلما أمكن ذلك. ضع في اعتبارك أيضًا استخدام أدوات مثل Redux أو MobX لإدارة حالة التطبيق على نطاق أوسع. اعتماد أسلوب ترميز متسق: اتباع أسلوب ترميز متسق ، والالتزام باتفاقيات التسمية ، والحفاظ على الكود منظم جيدًا يشجع على تعاون أفضل ويسهل صيانة مكوناتك.

إنشاء نموذج مشروع باستخدام React

يمكنك الاستفادة من أداة Create React App للبدء في مشروع نموذجي من React. تعمل هذه الأداة على تبسيط عملية الإعداد بشكل كبير وتوفر بنية مشروع جاهزة للاستخدام مع تبعيات وتكوينات أساسية. اتبع هذه الخطوات لإنشاء مشروع React جديد:

تأكد من تثبيت Node.js على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق تشغيل node -v في الجهاز. إذا لم يكن كذلك ، فانتقل إلى موقع Node.js لتنزيله وتثبيته. قم بتثبيت تطبيق Create React عالميًا عن طريق تشغيل npm install -g create-react-app في جهازك الطرفي. أنشئ مشروع React جديدًا عن طريق تشغيل create-react-app my-sample-project ، واستبدل "my-sample-project" باسم المشروع الذي تريده. انتقل إلى دليل المشروع عن طريق تشغيل cd my-sample-project . ابدأ خادم تطوير React الخاص بك عن طريق تشغيل npm start . سيُطلق هذا الأمر خادم التطوير ويفتح تطبيق React الجديد في متصفح الويب الافتراضي.

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عندما يبدأ خادم التطوير ، سترى تطبيق Boilerplate React قيد التشغيل في متصفحك. استخدم هذا الأساس لتنفيذ مكوناتك وبناء مشروع React الخاص بك. من خلال التنقل في بنية المشروع ، ستجد مجلد src الذي يحتوي على ملفات المشروع الأساسية ، مثل App.js (مكون التطبيق الرئيسي) و index.js (نقطة دخول التطبيق الخاص بك). يمكنك البدء في بناء المكونات الخاصة بك عن طريق إنشاء ملفات إضافية داخل مجلد src واستيرادها إلى المكونات الأصلية التي تريدها.

على الرغم من أن React وبنيتها القائمة على المكونات يمكن أن توفر تجربة تطوير فعالة ، ففكر في استكشاف قوة الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster.io لتسريع عملية تطوير التطبيق بشكل أكبر. يوفر AppMaster.io نهجًا مرئيًا بدون رمز يعمل على تسريع تطوير التطبيقات مع تقليل الديون التقنية. من خلال دمج AppMaster.io في سير عملك ، يمكنك إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية بسرعة أكبر وفعالية من حيث التكلفة من أي وقت مضى.

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خاتمة

أثبتت بنية React القائمة على المكونات أنها غيرت قواعد اللعبة في تطوير تطبيقات الويب الحديثة. يوفر طريقة فعالة ومنظمة لبناء واجهات مستخدم من خلال مكوناتها المعيارية والقابلة لإعادة الاستخدام. من خلال الفهم الشامل للأنماط والمبادئ الموضحة في هذه المقالة ، يمكنك استخدام بنية React بكفاءة لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وقابلة للصيانة وعالية الأداء ستصمد أمام اختبار الزمن.

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