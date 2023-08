React, een populaire JavaScript-bibliotheek ontwikkeld door Facebook, richt zich op het bouwen van gebruikersinterfaces met een componentgebaseerde architectuur. Hierdoor kunnen ontwikkelaars complexe webapplicaties bouwen door kleine, modulaire componenten samen te stellen. Elk component in een React-applicatie vertegenwoordigt een onafhankelijk en herbruikbaar UI-element dat verantwoordelijk is voor het renderen en beheren van zijn eigen status.

De op componenten gebaseerde architectuur van React zorgt voor een betere organisatie en inkapseling van de code, waardoor het beheren en onderhouden van applicaties eenvoudiger wordt. Als componenten goed gestructureerd zijn, kan de UI van de toepassing worden opgesplitst in kleinere, modulaire onderdelen die gemakkelijker te ontwikkelen, te testen en te debuggen zijn. Deze benadering van het bouwen van webapplicaties heeft snel aan populariteit gewonnen onder ontwikkelaars en wordt beschouwd als een game-changer in de wereld van front-end ontwikkeling.

Belangrijkste voordelen van de op componenten gebaseerde architectuur in React

Het gebruik van een op componenten gebaseerde architectuur in React heeft een aantal belangrijke voordelen:

Betere codeorganisatie en modulariteit: De op componenten gebaseerde architectuur van React verdeelt de UI van de toepassing in kleinere, herbruikbare componenten. Deze modulariteit leidt tot een betere codeorganisatie en een schonere, beter onderhoudbare codebase. Herbruikbaarheid van componenten: Componenten kunnen worden gedeeld in verschillende delen van de applicatie of meerdere applicaties, waardoor dubbele code wordt verminderd en best practices zoals het DRY-principe (Don't Repeat Yourself) worden bevorderd. Verbeterde tests en onderhoud: Omdat componenten klein en gefocust zijn, wordt het schrijven en onderhouden van tests voor individuele functionaliteit eenvoudiger. Bovendien heeft het updaten van een component geen ongewenste neveneffecten op andere componenten, waardoor de stabiliteit van de applicatie als geheel toeneemt. Scheiding van zorgen: Elk component in een React-applicatie is verantwoordelijk voor zijn eigen rendering en statusbeheer. Dit dwingt een duidelijke scheiding van zorgen af en stelt ontwikkelaars in staat om de complexiteit van de UI stuk voor stuk af te handelen.

React Component levenscycli en statusbeheer

Het begrijpen van de levenscyclus van React componenten en het beheren van hun status is cruciaal voor het bouwen van efficiënte en schaalbare applicaties. React component levenscycli vertegenwoordigen de verschillende stadia van een component tijdens zijn leven, van mounting (toegevoegd aan het DOM) tot unmounting (verwijderd uit het DOM). Component lifecycle methods zijn functies die ontwikkelaars kunnen gebruiken om controle te houden over het gedrag van een component, en ze worden aangeroepen op specifieke momenten in de levenscyclus van een component. Enkele belangrijke levenscyclusmethodes zijn

constructor : Wordt aangeroepen voordat de component wordt gemonteerd, deze methode stelt de initiële status van de component in en bindt event handlers.

: Wordt aangeroepen voordat de component wordt gemonteerd, deze methode stelt de initiële status van de component in en bindt event handlers. componentDidMount : Wordt aangeroepen nadat de component aan het DOM is gekoppeld. Ontwikkelaars gebruiken deze methode vaak om gegevens op te halen of abonnementen in te stellen.

: Wordt aangeroepen nadat de component aan het DOM is gekoppeld. Ontwikkelaars gebruiken deze methode vaak om gegevens op te halen of abonnementen in te stellen. componentDidUpdate : Wordt aangeroepen nadat een component is bijgewerkt. Deze methode maakt neveneffecten of extra rendering mogelijk op basis van wijzigingen in de props of status van de component.

: Wordt aangeroepen nadat een component is bijgewerkt. Deze methode maakt neveneffecten of extra rendering mogelijk op basis van wijzigingen in de props of status van de component. componentWillUnmount : Wordt aangeroepen onmiddellijk voordat de component wordt ontkoppeld en vernietigd. Dit is de ideale plaats om bronnen zoals timers of abonnementen op te ruimen.

State management is essentieel omdat de levenscyclus van componenten centraal staat in React-toepassingen. Elk component kan zijn eigen interne status hebben, die wordt weergegeven door een JavaScript-object en bijgewerkt met de methode setState . React rendert de component automatisch opnieuw wanneer de state verandert om bijgewerkte gegevens weer te geven.

Het is belangrijk op te merken dat de statusupdates van React asynchroon zijn, dus ontwikkelaars moeten vertrouwen op de callback van de setState methode of een functie met de vorige status als argument in plaats van de status rechtstreeks te benaderen. Door de levenscycli en de status van componenten te begrijpen en effectief te beheren, kunnen ontwikkelaars efficiënte, schaalbare React-toepassingen maken en hun renderproces optimaliseren.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Slimme componenten versus domme componenten

Bij het werken met de op componenten gebaseerde architectuur van React is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen slimme en domme componenten. Deze twee componenttypes hebben verschillende functionaliteiten, en het begrijpen van hun rol is cruciaal voor het behouden van een schone en geoptimaliseerde applicatiestructuur.

Slimme componenten

Slimme componenten, vaak containercomponenten genoemd, zijn verantwoordelijk voor het beheren van applicatielogica en -status. Ze dienen als primaire communicatiepunten voor interactie met externe bronnen (bijv. API's) en worden gebruikt in situaties waarin een component zich bewust moet zijn van de algemene applicatiestatus. Smart components kunnen ook connecties maken met Redux stores en acties dispatchen. Enkele kenmerken van smart components zijn:

Beheren van application state en data-fetching logica

Verbinding maken met Redux stores

Implementeren van lifecycle methods, zoals componentDidMount en componentDidUpdate

en Data en functies als props doorgeven aan child components

Domme componenten

Dumb components, ook bekend als presentational components, richten zich alleen op het renderen van UI elementen en het ontvangen van data via props van hun parent components. Ze hebben geen directe verbinding met de applicatiestatus, externe API's of Redux-winkels en zijn verantwoordelijk voor het visueel weergeven van app-gegevens. Enkele kenmerken van domme componenten zijn

Ontvangen van data en functies als props

Gebruikersinterfaces renderen zonder state te beheren

Typisch gemaakt als functionele componenten

Gemakkelijk herbruikbaar binnen de applicatie en andere projecten

Optimaal zou je React-applicatie een gezonde mix van slimme en domme componenten moeten hebben. Deze balans zorgt voor een goede scheiding van zorgen, wat de onderhoudbaarheid vergemakkelijkt en een duidelijk begrip van de rol van elk component binnen uw applicatie bevordert.

Beste werkwijzen voor het implementeren van componenten in React

Om de efficiëntie van uw React-project te maximaliseren, kunt u overwegen de volgende best practices toe te passen bij het werken met componenten:

Splits de UI op in kleinere, herbruikbare componenten: Het opsplitsen van de UI van uw toepassing in een hiërarchie van kleinere componenten bevordert de herbruikbaarheid, verbetert de leesbaarheid en maakt het eenvoudiger om uw toepassing te onderhouden en te debuggen. Gebruik propTypes voor het valideren van prop types: Door het type gegevens te valideren dat wordt doorgegeven als props, kunnen propTypes typefouten opsporen tijdens de ontwikkeling en ervoor zorgen dat je componenten de juiste datatypes ontvangen. De status van componenten effectief beheren: Optimaliseer het statusbeheer door het gebruik van stateful componenten te minimaliseren en waar mogelijk gebruik te maken van stateless functionele componenten. Overweeg ook om tools als Redux of MobX te gebruiken om de toestand van applicaties op een breder gebied te beheren. Hanteer een consistente codeerstijl: Het volgen van een consistente coderingsstijl, het naleven van naamconventies en het overzichtelijk houden van code bevordert een betere samenwerking en vereenvoudigt het onderhoud van je componenten.

Een voorbeeldproject maken met React

Je kunt de tool Create React App gebruiken om aan de slag te gaan met een React-voorbeeldproject. Deze tool vereenvoudigt het installatieproces aanzienlijk en biedt een kant-en-klare projectstructuur met essentiële afhankelijkheden en configuraties. Volg deze stappen om een nieuw React-project te maken:

Zorg ervoor dat Node.js is geïnstalleerd op je computer door node -v uit te voeren in de terminal. Zo niet, ga dan naar de Node.js-website om het te downloaden en te installeren. Installeer Create React App wereldwijd door npm install -g create-react-app uit te voeren in je terminal. Maak een nieuw React-project door create-react-app my-sample-project uit te voeren, waarbij je "my-sample-project" vervangt door de gewenste projectnaam. Navigeer naar de projectmap met cd my-sample-project . Start je React-ontwikkelserver door npm start uit te voeren. Deze opdracht start je ontwikkelserver en opent je nieuwe React-applicatie in de standaard webbrowser.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Wanneer de ontwikkelserver start, zie je een boilerplate React-applicatie draaien in je browser. Gebruik deze basis om uw componenten te implementeren en uw React-project op te bouwen. Als je door de projectstructuur navigeert, vind je de map src met essentiële projectbestanden, zoals App.js (de belangrijkste applicatiecomponent) en index.js (het startpunt van je applicatie). Je kunt beginnen met het bouwen van je eigen componenten door extra bestanden te maken in de src-map en deze te importeren in de gewenste hoofdcomponenten.

Hoewel React en zijn componentgebaseerde architectuur een efficiënte ontwikkelervaring kunnen bieden, kun je overwegen om de kracht van no-code platforms zoals AppMaster.io te verkennen om het ontwikkelproces van je applicatie verder te versnellen. AppMaster.io biedt een visuele, no-code benadering die de ontwikkeling van applicaties versnelt en tegelijkertijd de technische schuld minimaliseert. Door AppMaster.io in uw workflow te integreren, kunt u sneller en kosteneffectiever dan ooit web-, mobiele en back-endtoepassingen maken.

AppMaster.io integreren voor verbeterde productiviteit

Hoewel de op componenten gebaseerde architectuur van React een efficiënte ontwikkeling en betere codeorganisatie mogelijk maakt, kan de integratie van een krachtig no-code platform zoals AppMaster.io de productiviteit nog verder verhogen. AppMaster Met .io kunnen ontwikkelaars backend-, web- en mobiele toepassingen maken zonder code te schrijven, wat React-projecten helpt stroomlijnen en de technische schuld tot een minimum beperkt.

AppMaster.io biedt ondersteuning voor het visueel maken van datamodellen, bedrijfslogica via BP Designer en REST API en WSS endpoints, waardoor het een uitgebreide tool is voor het ontwikkelen van applicaties met volledige functionaliteit. Voor webtoepassingen stelt de drag-and-drop interface ontwikkelaars in staat om eenvoudig UI-componenten te ontwerpen, bedrijfslogica te creëren voor elke component in de Web BP Designer en volledig interactieve toepassingen te ontwikkelen die direct in de browser van de gebruiker draaien.

Een ander voordeel van het gebruik van AppMaster.io in uw React-projecten is dat het technische schuld elimineert door applicaties vanaf nul te genereren wanneer de vereisten worden gewijzigd. Dit betekent dat uw applicatie up-to-date is met elke wijziging in de blauwdrukken zonder handmatige tussenkomst. Het genereert de broncode voor applicaties, compileert ze, voert tests uit en zet ze uit in de cloud of als binaire bestanden voor hosting op locatie.

Enkele belangrijke functies van AppMaster.io zijn de visuele BP Designer voor het maken van bedrijfslogica, realtime updates over wijzigingen in de blauwdruk, ondersteuning voor databaseschemamigratie en automatisch gegenereerde swagger (open API)-documentatie. Door de kracht van AppMaster.io te gebruiken in uw React-projecten kunt u tijd, middelen en energie besparen, zodat u zich kunt richten op het leveren van hoogwaardige toepassingen aan uw gebruikers.

Conclusie

De op componenten gebaseerde architectuur van React heeft bewezen een game-changer te zijn voor de ontwikkeling van moderne webapplicaties. Het biedt een efficiënte en georganiseerde manier om gebruikersinterfaces te bouwen dankzij de modulaire en herbruikbare componenten. Met een goed begrip van de patronen en principes die in dit artikel naar voren zijn gekomen, kun je de architectuur van React efficiënt gebruiken om schaalbare, onderhoudbare en goed presterende applicaties te maken die de tand des tijds zullen doorstaan.

Door een krachtig no-code platform zoals AppMaster.io in je React-projecten te integreren, kun je de ontwikkeling versnellen, processen stroomlijnen en je eenvoudig aanpassen aan veranderende vereisten zonder een technische schuld op te bouwen. Omarm vandaag nog de kracht van de op componenten gebaseerde architectuur van React en AppMaster.io en zie hoe uw toepassingen nieuwe hoogten van succes bereiken.