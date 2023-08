React, une bibliothèque JavaScript populaire développée par Facebook, se concentre sur la construction d'interfaces utilisateur avec une architecture basée sur des composants. Cela permet aux développeurs de construire des applications web complexes par la composition de petits composants modulaires. Chaque composant d'une application React représente un élément d'interface utilisateur indépendant et réutilisable, responsable du rendu et de la gestion de son propre état.

L'architecture à base de composants de React permet une meilleure organisation et encapsulation du code, ce qui facilite la gestion et la maintenance des applications. Lorsque les composants sont bien structurés, l'interface utilisateur de l'application peut être décomposée en parties plus petites et modulaires qui sont plus faciles à développer, à tester et à déboguer. Cette approche de la création d'applications web a rapidement gagné en popularité parmi les développeurs et est considérée comme un changement dans le monde du développement frontal.

Principaux avantages de l'architecture à base de composants dans React

L'utilisation d'une architecture à base de composants dans React s'accompagne de plusieurs avantages significatifs :

Meilleure organisation du code et modularité: L'architecture à base de composants de React divise l'interface utilisateur de l'application en composants plus petits et réutilisables. Cette modularité permet une meilleure organisation du code et une base de code plus propre et plus facile à maintenir. Réutilisation des composants: Les composants peuvent être partagés entre différentes parties de l'application ou entre plusieurs applications, ce qui réduit la duplication du code et favorise les meilleures pratiques telles que le principe DRY (Don't Repeat Yourself). Amélioration des tests et de la maintenance: Comme les composants sont petits et ciblés, il est plus facile d'écrire et de maintenir des tests pour chaque fonctionnalité. En outre, la mise à jour d'un composant n'aura pas d'effets secondaires indésirables sur les autres, ce qui accroît la stabilité de l'application dans son ensemble. Séparation des préoccupations: Chaque composant d'une application React est responsable de son propre rendu et de la gestion de son état. Cela permet de séparer clairement les préoccupations et permet aux développeurs de gérer les complexités de l'interface utilisateur un élément à la fois.

Cycles de vie des composants React et gestion des états

Il est essentiel de comprendre le cycle de vie des composants React et de gérer leur état pour créer des applications efficaces et évolutives. Les cycles de vie des composants React représentent les différentes étapes de la vie d'un composant, du montage (ajout au DOM) au démontage (suppression du DOM). Les méthodes de cycle de vie des composants sont des fonctions que les développeurs peuvent utiliser pour garder le contrôle sur le comportement des composants, et elles sont appelées à des moments spécifiques de la vie du composant. Voici quelques méthodes importantes du cycle de vie

le constructeur : Appelée avant le montage du composant, cette méthode définit l'état initial du composant et lie les gestionnaires d'événements.

: Appelée avant le montage du composant, cette méthode définit l'état initial du composant et lie les gestionnaires d'événements. componentDidMount : Appelée après le montage du composant dans le DOM, les développeurs utilisent souvent cette méthode pour récupérer des données ou mettre en place des abonnements.

: Appelée après le montage du composant dans le DOM, les développeurs utilisent souvent cette méthode pour récupérer des données ou mettre en place des abonnements. componentDidUpdate : invoquée après la mise à jour d'un composant, cette méthode permet d'obtenir des effets de bord ou un rendu supplémentaire en fonction des modifications apportées aux accessoires ou à l'état du composant.

: invoquée après la mise à jour d'un composant, cette méthode permet d'obtenir des effets de bord ou un rendu supplémentaire en fonction des modifications apportées aux accessoires ou à l'état du composant. componentWillUnmount : Appelée immédiatement avant que le composant ne soit démonté et détruit, c'est l'endroit idéal pour nettoyer les ressources telles que les minuteries ou les abonnements.

La gestion de l'état est essentielle car les cycles de vie des composants sont au cœur des applications React. Chaque composant peut avoir son propre état interne, qui est représenté par un objet JavaScript et mis à jour à l'aide de la méthode setState . React redessine automatiquement le composant chaque fois que l'état change pour refléter les données mises à jour.

Il est important de noter que les mises à jour de l'état de React sont asynchrones, de sorte que les développeurs doivent s'appuyer sur le rappel de la méthode setState ou sur une fonction avec l'état précédent comme argument au lieu d'accéder directement à l'état. En comprenant et en gérant efficacement les cycles de vie et l'état des composants, les développeurs peuvent créer des applications React efficaces et évolutives et optimiser leur processus de rendu.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Composants intelligents et composants stupides

Lorsque l'on travaille avec l'architecture à base de composants de React, il est nécessaire de faire la distinction entre les composants intelligents et les composants idiots. Ces deux types de composants répondent à des fonctionnalités différentes, et la compréhension de leurs rôles est cruciale pour maintenir une structure d'application propre et optimisée.

Composants intelligents

Les composants intelligents, souvent appelés composants conteneurs, sont responsables de la gestion de la logique et de l'état de l'application. Ils servent de points de communication principaux pour interagir avec les ressources externes (par exemple, les API) et sont utilisés dans les situations où un composant doit être au courant de l'état global de l'application. Les composants intelligents peuvent également établir des connexions avec les magasins Redux et distribuer des actions. Voici quelques caractéristiques des composants intelligents

Gestion de l'état de l'application et de la logique de récupération des données

Connexion aux magasins Redux

Mise en œuvre de méthodes de cycle de vie, telles que componentDidMount et componentDidUpdate

et Transmettre des données et des fonctions aux composants enfants en tant qu'accessoires.

Composants muets

Les composants muets, également connus sous le nom de composants de présentation, se concentrent uniquement sur le rendu des éléments de l'interface utilisateur et sur la réception de données par l'intermédiaire d'accessoires (props) de leurs composants parents. Ils n'ont pas de connexion directe avec l'état de l'application, les API externes ou les magasins Redux et sont responsables de la représentation visuelle des données de l'application. Voici quelques caractéristiques des composants muets

Recevoir des données et des fonctions en tant que props

Rendre des interfaces utilisateur sans gérer l'état

Généralement créés en tant que composants fonctionnels

Facilement réutilisables au sein de l'application et d'autres projets.

De manière optimale, votre application React devrait comporter un mélange sain de composants intelligents et non intelligents. Cet équilibre garantit une bonne séparation des préoccupations, facilite la maintenabilité et favorise une compréhension claire du rôle de chaque composant au sein de votre application.

Meilleures pratiques pour l'implémentation de composants dans React

Pour maximiser l'efficacité de votre projet React, envisagez de mettre en œuvre les meilleures pratiques suivantes lorsque vous travaillez avec des composants :

Décomposer l'interface utilisateur en composants plus petits et réutilisables : La décomposition de l'interface utilisateur de votre application en une hiérarchie de composants plus petits favorise la réutilisation, améliore la lisibilité et facilite la maintenance et le débogage de votre application. Utiliser propTypes pour valider les types de données : En validant le type des données transmises en tant qu'accessoires, les propTypes peuvent détecter les incohérences de type au cours du développement, garantissant ainsi que vos composants reçoivent les bons types de données. Gérer efficacement l'état des composants : Optimisez la gestion de l'état en minimisant l'utilisation de composants avec état et en tirant parti de composants fonctionnels sans état chaque fois que cela est possible. Envisagez également d'utiliser des outils tels que Redux ou MobX pour gérer l'état de l'application sur une plus grande échelle. Adopter un style de codage cohérent : L'adoption d'un style de codage cohérent, le respect des conventions de dénomination et la bonne organisation du code favorisent une meilleure collaboration et facilitent la maintenance de vos composants.

Création d'un exemple de projet avec React

Vous pouvez utiliser l'outil Créer une application React pour démarrer avec un exemple de projet React. Cet outil simplifie grandement le processus d'installation et fournit une structure de projet prête à l'emploi avec les dépendances et les configurations essentielles. Suivez les étapes suivantes pour créer un nouveau projet React :

Assurez-vous que Node.js est installé sur votre ordinateur en exécutant node -v dans le terminal. Si ce n'est pas le cas, visitez le site web de Node.js pour le télécharger et l'installer. Installez globalement Create React App en exécutant npm install -g create-react-app dans votre terminal. Créez un nouveau projet React en exécutant create-react-app my-sample-project , en remplaçant "my-sample-project" par le nom de votre projet. Naviguez jusqu'au répertoire du projet en exécutant cd mon-projet-échantillon . Démarrez votre serveur de développement React en exécutant npm start . Cette commande lancera votre serveur de développement et ouvrira votre nouvelle application React dans le navigateur web par défaut.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Lorsque le serveur de développement démarre, vous verrez une application React standard s'exécuter dans votre navigateur. Utilisez cette base pour implémenter vos composants et construire votre projet React. En naviguant dans la structure du projet, vous trouverez le dossier src qui contient des fichiers de projet essentiels, tels que App.js (le composant principal de l'application) et index.js (le point d'entrée de votre application). Vous pouvez commencer à construire vos propres composants en créant des fichiers supplémentaires dans le dossier src et en les important dans les composants parents de votre choix.

Bien que React et son architecture basée sur les composants puissent offrir une expérience de développement efficace, envisagez d'explorer la puissance des plateformes no-code comme AppMaster.io pour accélérer davantage votre processus de développement d'applications. AppMaster.io offre une approche visuelle, sans code, qui accélère le développement d'applications tout en minimisant la dette technique. En intégrant AppMaster.io dans votre flux de travail, vous pouvez créer des applications web, mobiles et backend plus rapidement et plus économiquement que jamais.

Intégrer AppMaster.io pour améliorer la productivité

Si l'architecture à base de composants de React permet un développement efficace et une meilleure organisation du code, l'intégration d'une puissante plateforme no-code telle que AppMaster.io peut encore améliorer la productivité. AppMaster.io permet aux développeurs de créer des applications backend, web et mobiles sans écrire de code, ce qui contribue à rationaliser les projets React et à minimiser la dette technique.

AppMaster.io prend en charge la création visuelle de modèles de données, la logique commerciale via son concepteur BP, ainsi que l'API REST et WSS endpoints, ce qui en fait un outil complet pour le développement d'applications complètes. Pour les applications web, son interface "glisser-déposer" permet aux développeurs de concevoir facilement des composants d'interface utilisateur, de créer une logique d'entreprise pour chaque composant dans le concepteur de BP Web et de développer des applications entièrement interactives qui s'exécutent directement dans le navigateur de l'utilisateur.

Un autre avantage de l'utilisation de AppMaster.io dans vos projets React est qu'il élimine la dette technique en générant des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées. Cela signifie que votre application sera à jour avec chaque changement dans les blueprints sans intervention manuelle. Il génère le code source des applications, les compile, exécute des tests et les déploie dans le cloud ou sous forme de fichiers binaires pour un hébergement sur site.

Parmi les principales caractéristiques de AppMaster.io, citons son concepteur visuel BP pour la création de la logique commerciale, les mises à jour en temps réel des modifications apportées aux plans, la prise en charge de la migration des schémas de base de données et la documentation swagger (API ouverte) générée automatiquement. Tirer parti de la puissance de AppMaster.io dans vos projets React peut vous faire gagner du temps, des ressources et de l'énergie, ce qui vous permettra de vous concentrer sur la fourniture d'applications de haute qualité à vos utilisateurs.

Conclusion

L'architecture à base de composants de React a changé la donne dans le développement d'applications web modernes. Elle fournit un moyen efficace et organisé de construire des interfaces utilisateur grâce à ses composants modulaires et réutilisables. Avec une compréhension complète des modèles et des principes mis en évidence dans cet article, vous pouvez utiliser efficacement l'architecture de React pour créer des applications évolutives, maintenables et performantes qui résisteront à l'épreuve du temps.

L'intégration d'une puissante plateforme no-code telle que AppMaster.io dans vos projets React vous permet d'accélérer le développement, de rationaliser les processus et de vous adapter facilement à l'évolution des besoins sans accumuler de dette technique. Profitez dès aujourd'hui de la puissance de l'architecture à base de composants de React et de AppMaster.io, et voyez vos applications atteindre de nouveaux sommets de réussite.