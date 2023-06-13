ما هي المنصات منخفضة التعليمات البرمجية؟

المنصات منخفضة الكود هي أدوات تطوير برمجيات مصممة لتبسيط وتسريع عملية تطوير التطبيق عن طريق تقليل كمية الترميز اليدوي المطلوب. توفر هذه الأنظمة الأساسية النمذجة المرئية والمكونات المنشأة مسبقًا وواجهات السحب والإفلات التي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات مخصصة بكفاءة.

تستهدف الأنظمة الأساسية Low-code المطورين ذوي مستويات المهارات المختلفة ، من المبرمجين المخضرمين إلى المطورين المواطنين - الأفراد ذوي مهارات الترميز المحدودة الذين يمكنهم المساهمة في عملية تطوير البرمجيات . من خلال أتمتة المهام المتكررة واستخراج تعقيد التقنيات الأساسية ، تسمح الأنظمة low-code للمستخدمين بالتركيز على تصميم وتنفيذ منطق الأعمال بدلاً من القلق بشأن تفاصيل الترميز منخفضة المستوى. تتضمن بعض الميزات الرئيسية التي توفرها الأنظمة الأساسية low-code يلي:

نمذجة التطبيقات المرئية : يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات باستخدام واجهات drag-and-drop ، وتصور بنية وتدفق التطبيق دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية يدويًا.

: يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات باستخدام واجهات ، وتصور بنية وتدفق التطبيق دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية يدويًا. المكونات التي تم إنشاؤها مسبقًا : توفر الأنظمة الأساسية Low-code مجموعة مختارة من المكونات المصممة مسبقًا التي تتناول متطلبات التطبيق الشائعة والمعقدة ، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير.

: توفر الأنظمة الأساسية مجموعة مختارة من المكونات المصممة مسبقًا التي تتناول متطلبات التطبيق الشائعة والمعقدة ، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير. إمكانيات التكامل : غالبًا ما تشتمل الأنظمة الأساسية Low-code على موصلات مدمجة للتكامل مع الأنظمة الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات ، مما يسمح للتطبيقات بالاتصال بسلاسة مع البرامج أو الخدمات الأخرى.

: غالبًا ما تشتمل الأنظمة الأساسية على موصلات مدمجة للتكامل مع الأنظمة الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات ، مما يسمح للتطبيقات بالاتصال بسلاسة مع البرامج أو الخدمات الأخرى. القوالب القابلة لإعادة الاستخدام : توفر هذه الأنظمة الأساسية مجموعة من القوالب الجاهزة للاستخدام التي يمكن تخصيصها لتلبية متطلبات العمل المحددة ، مما يؤدي إلى تسريع عملية التطوير.

مزايا المنصات منخفضة التعليمات البرمجية

توفر الأنظمة الأساسية Low-code العديد من المزايا التي تجعلها جذابة لكل من المطورين وغير المطورين على حد سواء. بعض هذه الفوائد تشمل:

تطوير أسرع للتطبيق

تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تسريع عملية التطوير من خلال توفير مكونات وأدوات مرئية تم إنشاؤها مسبقًا ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء نماذج أولية للتطبيقات واختبارها ونشرها بسرعة.

تقليل التكاليف

مع اعتماد أقل على الترميز اليدوي ، يمكن لهذه الأنظمة الأساسية المساعدة في تقليل التكاليف المرتبطة بتطوير البرامج. من خلال أتمتة المهام المتكررة وجعل التطوير أكثر سهولة ، يمكن أيضًا للمنصات low-code تقليل الحاجة إلى توظيف مطورين جدد وضمهم.

تعزيز التعاون

تتيح الأنظمة الأساسية Low-code التعاون بين المطورين والمطورين المواطنين وأعضاء الفريق الآخرين ، مما يؤدي في النهاية إلى تبسيط عملية التطوير وتعزيز الاتصال الفعال بين الأدوار المختلفة داخل المؤسسة.

رشاقة محسنة

يمكن للشركات أن تتكيف بسرعة مع ظروف السوق المتغيرة عن طريق إنشاء التطبيقات وتعديلها ونشرها بسرعة باستخدام منصات low-code.

تمكين مطور المواطن

من خلال تقليل الحواجز التقنية المرتبطة بتطوير البرامج التقليدية ، تمكّن الأنظمة الأساسية low-code المستخدمين ذوي مهارات البرمجة المحدودة من المساهمة في عملية التطوير ، وتعزيز الابتكار والشمولية داخل المؤسسة.

الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية مقابل الأنظمة الأساسية No-Code : الاختلافات الرئيسية

بينما تشترك الأنظمة الأساسية low-code والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية في الهدف المشترك المتمثل في تبسيط تطوير التطبيقات ، إلا أن لها اختلافات واضحة تميزها عن بعضها البعض:

الخبرة الفنية : بينما تتطلب الأنظمة الأساسية low-code درجة معينة من المعرفة بالبرمجة ، فإن الأنظمة الأساسية no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات وظيفية دون كتابة أي تعليمات برمجية. تعتمد الأنظمة الأساسية No-code بالكامل على الواجهات المرئية والمكونات المنشأة مسبقًا ، مما يجعلها في متناول غير المطورين. قابلية التخصيص : توفر الأنظمة الأساسية Low-code قدرًا أكبر من المرونة وقابلية التخصيص من الأنظمة الأساسية no-code ، حيث توفر للمستخدمين خيار كتابة التعليمات البرمجية عند الحاجة. هذا يجعل الأنظمة الأساسية low-code أكثر ملاءمة للتطبيقات ذات الميزات الفريدة أو منطق الأعمال المعقد للغاية. الجمهور المستهدف : الأنظمة الأساسية Low-code تلبي احتياجات كل من المطورين التقليديين والمطورين المواطنين ، في حين أن الأنظمة الأساسية no-code تستهدف بشكل أساسي المستخدمين غير التقنيين أو الأفراد ذوي الخبرة المحدودة في الترميز.

من الضروري التعرف على الاختلافات بين الأنظمة الأساسية low-code والأنظمة no-code عند اختيار أفضل أداة لاحتياجاتك. تعد الأنظمة Low-code مناسبة تمامًا للمؤسسات التي تتطلب توازنًا في السهولة والتخصيص ، بينما تعد الأنظمة no-code مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى تمكين أعضاء الفريق غير التقنيين والنماذج الأولية للتطبيقات بسرعة.

AppMaster .io: حل قوي No-Code في النظام البيئي منخفض الكود

على الرغم من أن الأنظمة الأساسية low-code تمكن المستخدمين من تطوير التطبيقات بسرعة مع الحد الأدنى من متطلبات الترميز ، إلا أن الأنظمة no-code مثل AppMaster.io تأخذ إمكانية الوصول إلى تطوير البرامج إلى أبعد من ذلك. في النظام البيئي low-code ، يبرز AppMaster.io كحل قوي يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والخلفية والجوّال دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

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من خلال نمذجة البيانات المرئية ومصممي عمليات الأعمال وواجهة drag-and-drop لإنشاء واجهات المستخدم ، يعمل AppMaster.io على تسريع عملية تطوير البرامج ، مما يجعلها أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة من الطرق التقليدية. يؤدي إنشاء الكود الآلي الخاص به إلى التخلص من الديون التقنية ، مما يضمن تطبيقات قابلة للتطوير وقابلة للصيانة يمكن أن تتطور مع احتياجات عملك.

يدعم AppMaster.io نطاقًا واسعًا من العملاء ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات ، وهو مصمم لحالات الاستخدام المتنوعة ، مثل التطوير السريع للتطبيقات ، أو أتمتة العمليات التجارية ، أو إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول المخصصة. يعمل تكامله مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql ، وتطبيقات الواجهة الخلفية التي يتم إنشاؤها بواسطة Go ، ووثائق Swagger API على تعزيز قيمتها في مساحة low-code.

الميزات والمكونات الأساسية للمنصات منخفضة التعليمات البرمجية

هناك العديد من الميزات الرئيسية التي تحدد النظام الأساسي low-code والمساهمة في قدرته على تبسيط تطوير البرامج. تشمل المكونات الأساسية للمنصات low-code يلي:

نمذجة التطبيقات المرئية: تستخدم الأنظمة الأساسية Low-code أسلوبًا مرئيًا لتطوير البرامج ، مما يسمح للمستخدمين بتصميم التطبيقات وسير العمل من خلال العناصر الرسومية بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية. تعمل واجهة المستخدم drag-and-drop على تبسيط نمذجة التطبيقات ، وتمكين الأفراد الذين لديهم خبرة برمجية قليلة أو معدومة لإنشاء تطبيقات وظيفية.

تستخدم الأنظمة الأساسية أسلوبًا مرئيًا لتطوير البرامج ، مما يسمح للمستخدمين بتصميم التطبيقات وسير العمل من خلال العناصر الرسومية بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية. تعمل واجهة المستخدم على تبسيط نمذجة التطبيقات ، وتمكين الأفراد الذين لديهم خبرة برمجية قليلة أو معدومة لإنشاء تطبيقات وظيفية. المكونات والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام التي تم إنشاؤها مسبقًا: تعمل المكونات القياسية والقوالب المصممة مسبقًا على تسريع عملية تطوير البرامج من خلال تمكين المستخدمين من دمج الوظائف دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية يدويًا. لا تعمل هذه الوحدة النمطية على تسريع عملية التطوير فحسب ، بل تعمل أيضًا على تحسين قابلية الصيانة وقابلية التوسع.

تعمل المكونات القياسية والقوالب المصممة مسبقًا على تسريع عملية تطوير البرامج من خلال تمكين المستخدمين من دمج الوظائف دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية يدويًا. لا تعمل هذه الوحدة النمطية على تسريع عملية التطوير فحسب ، بل تعمل أيضًا على تحسين قابلية الصيانة وقابلية التوسع. قدرات التكامل: غالبًا ما تتضمن الأنظمة الأساسية Low-code ميزات للتكامل مع الأنظمة والخدمات الخارجية ، مثل واجهات برمجة التطبيقات وتطبيقات الطرف الثالث ، مما يسمح للمستخدمين بتوسيع وظائف برامجهم والاستفادة من المكونات الحالية لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

غالبًا ما تتضمن الأنظمة الأساسية ميزات للتكامل مع الأنظمة والخدمات الخارجية ، مثل واجهات برمجة التطبيقات وتطبيقات الطرف الثالث ، مما يسمح للمستخدمين بتوسيع وظائف برامجهم والاستفادة من المكونات الحالية لتلبية احتياجاتهم الفريدة. التعاون والتحكم في الإصدار: تعد ميزات التحكم في الإصدار وتعاون الفريق ضرورية لإدارة المشاريع مع العديد من المطورين أو المساهمين. عادةً ما توفر الأنظمة الأساسية Low-code أدوات سهلة الاستخدام تدعم التحكم في التعليمات البرمجية المصدر ودمج التعليمات البرمجية وحل التعارض.

تعد ميزات التحكم في الإصدار وتعاون الفريق ضرورية لإدارة المشاريع مع العديد من المطورين أو المساهمين. عادةً ما توفر الأنظمة الأساسية أدوات سهلة الاستخدام تدعم التحكم في التعليمات البرمجية المصدر ودمج التعليمات البرمجية وحل التعارض. قابلية التوسع والأداء: يجب أن تكون الأنظمة الأساسية Low-code قادرة على تقديم تطبيقات عالية الأداء يمكن توسيع نطاقها وفقًا للاحتياجات المتزايدة للشركات. يتضمن ذلك القدرة على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وحركة مرور المستخدم وطلبات العملية بشكل فعال.

يجب أن تكون الأنظمة الأساسية قادرة على تقديم تطبيقات عالية الأداء يمكن توسيع نطاقها وفقًا للاحتياجات المتزايدة للشركات. يتضمن ذلك القدرة على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وحركة مرور المستخدم وطلبات العملية بشكل فعال. الأمان والامتثال: يعد الأمان جانبًا مهمًا في أي نظام أساسي لتطوير البرامج. يجب أن توفر الأنظمة الأساسية Low-code ميزات أمان قوية ، بما في ذلك حماية البيانات والتحكم في الوصول والقدرة على الالتزام بلوائح الامتثال الخاصة بالصناعة.

حالات الاستخدام والسيناريوهات للمنصات منخفضة التعليمات البرمجية

تتفوق الأنظمة الأساسية Low-code في مجموعة متنوعة من المواقف ، مما يجعلها أدوات قيمة لمشاريع تطوير البرامج المتنوعة. تتضمن بعض حالات الاستخدام الشائعة للأنظمة الأساسية low-code يلي:

التطوير السريع للتطبيق

يمكن للشركات التي تواجه مواعيد نهائية ضيقة أو موارد محدودة أن تستفيد بشكل كبير من الأنظمة الأساسية low-code ، لأنها تبسط عملية التطوير وتقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في السوق.

أتمتة عمليات الأعمال

من خلال المكونات التي تم إنشاؤها مسبقًا وقدرات النمذجة المرئية ، تعد الأنظمة الأساسية low-code مناسبة تمامًا لأتمتة عمليات الأعمال ، وتمكين المؤسسات من تحسين الكفاءة وتقليل الجهد اليدوي وتحسين سير العمل.

تكامل البيانات

تعمل الأنظمة Low-code على تسهيل دمج البيانات من مصادر متعددة وتكاملها ، مما يسهل إدارتها وتحليلها. هذا مفيد للمؤسسات ذات الأنظمة المختلفة وكميات كبيرة من البيانات.

تطوير تطبيقات الويب المخصصة

تتيح الأنظمة Low-code إنشاء تطبيقات ويب مخصصة بسهولة ، حتى للمستخدمين ذوي مهارات الترميز المحدودة. هذا يمكّن الشركات من تطوير حلول مخصصة تتماشى مع متطلباتها الفريدة.

تطوير تطبيقات الجوال

يتزايد الطلب على تطبيقات الأجهزة المحمولة باستمرار ، وتسمح الأنظمة الأساسية low-code للمطورين بإنشاء تطبيقات جوال عبر الأنظمة الأساسية بكفاءة ، مما يوفر الوقت والموارد. باختصار ، تعد الأنظمة الأساسية low-code من العوامل التي تغير قواعد اللعبة ، مما يتيح تطوير البرامج بشكل أسرع وتمكين المطورين المواطنين من إنشاء التطبيقات ونشرها.

بينما توفر الأنظمة الأساسية low-code نهجًا فعالًا لتطوير البرامج مع الحد الأدنى من متطلبات الترميز ، تبرز الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster.io كحلول قوية في النظام البيئي low-code ، مما يجعل تطوير البرامج في متناول جمهور أكبر. من خلال فهم قدرات هذه المنصات والاستفادة منها ، يمكن لعملك الاستفادة بشكل كبير من كفاءتها وتطورها المتسارع وفعاليتها من حيث التكلفة.

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كيفية اختيار النظام الأساسي المناسب منخفض التعليمات البرمجية لاحتياجاتك

مع الأهمية المتزايدة للمنصات low-code ، قد يكون من الصعب تحديد أي منها هو الأنسب لمؤسستك ومشاريعك. فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار النظام الأساسي المناسب low-code:

الوظيفة: قم بتقييم قدرات كل نظام أساسي من خلال استكشاف الميزات التي تلبي احتياجاتك الخاصة. تأكد من أن النظام الأساسي يدعم تطوير التطبيقات للأنظمة الأساسية المستهدفة (الويب أو الهاتف المحمول أو سطح المكتب) ويقدم أدوات لإدارة قواعد البيانات وأتمتة العمليات وتصميم واجهة المستخدم. قابلية التوسع: ضع في اعتبارك مدى نجاح النظام الأساسي في النمو مع شركتك والتعامل مع الطلب المتزايد. ابحث عن الأنظمة الأساسية التي يمكنها التعامل مع سيناريوهات الحمل الكبير ، وتقديم خيارات لتحسين الأداء ، وتوفير أدوات لإدارة نشر تطبيقات متعددة. سهولة الاستخدام: يعد النظام الأساسي سهل الاستخدام أمرًا ضروريًا لضمان قدرة فرق التطوير لديك على إنشاء التطبيقات بسرعة وكفاءة. ابحث عن الواجهات البديهية وأدوات النمذجة المرئية والوثائق القوية لجعل عملية الإعداد سلسة. التكامل: نظرًا لأنه من المحتمل أن تتفاعل تطبيقاتك low-code مع أنظمة أخرى ، فمن الضروري اختيار نظام أساسي يتضمن موصلات مدمجة لأنظمة الطرف الثالث الشائعة أو يدعم عمليات تكامل مخصصة. سيؤدي ذلك إلى تبسيط تبادل البيانات وتبسيط العمليات وتحسين أداء النظام بشكل عام. خبرة الفريق: حدد المهارات الفنية لأعضاء فريقك وما إذا كان بإمكانهم تعلم العمل بسرعة مع النظام الأساسي المختار. تهدف الأنظمة الأساسية Low-code إلى جعل تطوير التطبيقات في متناول غير المطورين ؛ ومع ذلك ، قد تتطلب بعض المنصات معرفة تقنية أكثر من غيرها. التكلفة: تقييم نماذج التسعير وخطط الاشتراك التي تقدمها منصات مختلفة. تأكد من مراعاة عوامل مثل عدد المستخدمين والتطبيقات وعمليات الدمج التي تخطط لتنفيذها عند حساب التكلفة الإجمالية للملكية. دعم البائعين والمجتمع: اختر نظامًا أساسيًا مدعومًا بمورد موثوق به تاريخ في تقديم دعم عملاء ممتاز وتحسينات مستمرة على النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لمجتمع المستخدمين تقديم موارد وأدلة وإجابات قيّمة للأسئلة الشائعة.

بمجرد النظر في هذه العوامل ، قم بتقييم ومقارنة الأنظمة الأساسية low-code من خلال تجربة تجارب مجانية أو عروض توضيحية ، واستكشاف مراجعات العملاء ، والمشاركة في ندوات أو مؤتمرات عبر الإنترنت. سيساعدك جمع ملاحظات المستخدم والخبرة العملية في اتخاذ قرار مستنير.

تحسين المهارات لثورة القانون المنخفض

بينما تهدف الأنظمة الأساسية low-code إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات ، فمن الضروري الاستمرار في تعزيز مهاراتك ومعرفتك للبقاء على صلة بمشهد تطوير البرامج سريع التطور. فيما يلي بعض الاستراتيجيات للتحضير لثورة low-code:

ابق على اطلاع دائم: ابق نفسك على اطلاع بأحدث الاتجاهات والأخبار والتطورات في مساحة low-code . اشترك في النشرات الإخبارية ذات الصلة ، واقرأ المدونات الصناعية ، وتابع المؤثرين الرئيسيين على وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع على التطورات الصناعية. استكشف منصات مختلفة: طور خبرة عملية من خلال العمل مع العديد من الأنظمة الأساسية low-code ، حيث توفر كل منها ميزات وأدوات فريدة. سيمكنك فهم قدراتهم المميزة من اختيار أفضل منصة لاحتياجاتك الخاصة ومساعدتك على التكيف مع الأدوات الجديدة بسرعة. تعلم الأساسيات: بينما تبسط الأنظمة low-code عملية التطوير ، فإن بعض المعلومات الأساسية في أساسيات تطوير التطبيقات ولغات البرمجة (مثل JavaScript و SQL و HTML و CSS) يمكن أن تمنحك ميزة تنافسية. ستسمح لك هذه المعرفة التأسيسية بتخصيص تطبيقاتك low-code واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحسينها بشكل أكثر فعالية. تطوير المهارات اللينة: تشجع الأنظمة الأساسية Low-code على التعاون بين الفرق متعددة الوظائف ، وغالبًا ما تجمع بين خبراء الأعمال والمطورين ومديري المنتجات. عزز مهارات الاتصال والتعاون وحل المشكلات لديك للتميز في هذا العصر الجديد من تطوير التطبيقات. احضر التدريبات وورش العمل: يقدم العديد من موفري الأنظمة الأساسية low-code برامج تدريبية وشهادات وورش عمل لتحسين مجموعة المهارات الخاصة بك. شارك في هذه الأحداث لتوسيع معرفتك والتواصل مع زملائك المهنيين في هذا المجال. الانضمام إلى المجتمعات: شارك في المنتديات عبر الإنترنت ومجموعات المستخدمين ومجتمعات الوسائط الاجتماعية لمناقشة الموضوعات low-code وتبادل الأفكار وتعلم أفضل الممارسات من زملائك المطورين والمتحمسين low-code .

في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى ، يمكن أن يلعب اعتماد منصات low-code ورفع المهارات دورًا مهمًا في البقاء في المقدمة في صناعة تطوير البرمجيات التنافسية. من خلال تبني ثورة low-code ، يمكن للمؤسسات تسريع تطوير التطبيقات مع تمكين المطورين المواطنين والمطورين التقليديين على حدٍ سواء.