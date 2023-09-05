Teknik Borcu Tanımlama, Ölçme ve Yönetme

Teknik Borcu Anlamak

Yazılım mühendisi Ward Cunningham tarafından türetilen bir terim olan teknik borç, yazılım geliştirme sırasında daha iyi, uzun vadeli bir yaklaşım kullanmak yerine hızlı ve kolay bir çözümü tercih etmenin neden olduğu ek yeniden çalışmanın ima edilen maliyetini ifade eder. Tıpkı finansal borç gibi, teknik borç da artan bakım maliyetleri, azalan üretkenlik ve düşük kod kalitesi şeklinde faiz biriktirir. Dikkatli yönetilmediği ve bedelinin zamanla ödenmediği takdirde yazılım projelerini sekteye uğratabilir, zaman ve kaynak açısından büyük kayıplara yol açabilir. Teknik borç, aşağıdaki gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir:

Kod Borcu: Kötü kodlama uygulamalarından, yetersiz yapılanmadan veya optimal olmayan algoritmaların kullanılmasından kaynaklanan sonuçlar.

Kötü kodlama uygulamalarından, yetersiz yapılanmadan veya optimal olmayan algoritmaların kullanılmasından kaynaklanan sonuçlar. Mimari Borç: Gelecekteki iyileştirmeleri daha zor ve pahalı hale getirebilecek zayıf sistem tasarımı ve mimari seçimlerinden kaynaklanır.

Gelecekteki iyileştirmeleri daha zor ve pahalı hale getirebilecek zayıf sistem tasarımı ve mimari seçimlerinden kaynaklanır. Test Borcu: Yetersiz test yapıldığında ortaya çıkar ve keşfedilmemiş kusurlara ve bunların daha sonra düzeltilmesi için daha yüksek maliyetlere yol açar.

Yetersiz test yapıldığında ortaya çıkar ve keşfedilmemiş kusurlara ve bunların daha sonra düzeltilmesi için daha yüksek maliyetlere yol açar. Dokümantasyon Borcu: Dokümantasyon eksik veya güncel olmadığında ortaya çıkar ve geliştiricilerin kod tabanını anlayıp onunla çalışmasını zorlaştırır.

Dokümantasyon eksik veya güncel olmadığında ortaya çıkar ve geliştiricilerin kod tabanını anlayıp onunla çalışmasını zorlaştırır. Bağımlılık Borcu: Güvenli kalması ve diğer bileşenlerle uyumlu kalması için güncellemeler gerektiren eski veya kullanımdan kaldırılmış kitaplıklara, çerçevelere veya platformlara güvenilmesinden kaynaklanır.

Teknik borcun mümkün olduğu kadar erken tanınması ve ele alınması, onun kartopu gibi büyüyerek yönetilemez bir soruna dönüşmesini önlemek açısından çok önemlidir.

Teknik Borcun Nedenleri

Bir yazılım projesinde teknik borcun birikmesine çeşitli faktörler katkıda bulunabilir. Bazı yaygın nedenler şunlardır:

Sıkı son teslim tarihleri: Geliştiriciler agresif zaman çizelgelerine uyma konusunda baskı altında kaldıklarında kısayollar kullanabilir, kısa vadeli optimizasyonlara odaklanabilir veya en iyi uygulama yönergelerini ihmal edebilir ve bu da optimal olmayan kod kalitesine neden olabilir.

Geliştiriciler agresif zaman çizelgelerine uyma konusunda baskı altında kaldıklarında kısayollar kullanabilir, kısa vadeli optimizasyonlara odaklanabilir veya en iyi uygulama yönergelerini ihmal edebilir ve bu da optimal olmayan kod kalitesine neden olabilir. Belge eksikliği: Yetersiz veya güncel olmayan belgeler, geliştiricilerin bir kod parçasının ardındaki amacı veya tasarımı anlamasını zorlaştırabilir, bu da ortalamanın altında değişikliklere ve teknik borcun artmasına neden olabilir.

Yetersiz veya güncel olmayan belgeler, geliştiricilerin bir kod parçasının ardındaki amacı veya tasarımı anlamasını zorlaştırabilir, bu da ortalamanın altında değişikliklere ve teknik borcun artmasına neden olabilir. Yüksek karmaşıklık: Aşırı karmaşık yazılım sistemlerinin bakımı, geliştirilmesi ve arttırılması zor olabilir, bu da teknik borcun birikmesi için fırsatlar yaratabilir.

Aşırı karmaşık yazılım sistemlerinin bakımı, geliştirilmesi ve arttırılması zor olabilir, bu da teknik borcun birikmesi için fırsatlar yaratabilir. Deneyimsiz geliştiriciler: Sınırlı deneyime veya yetersiz uzmanlığa sahip ekip üyeleri, en iyi uygulamalara veya temel teknolojilere aşina olmamaları nedeniyle yanlışlıkla teknik borca ​​​​girebilirler.

Sınırlı deneyime veya yetersiz uzmanlığa sahip ekip üyeleri, en iyi uygulamalara veya temel teknolojilere aşina olmamaları nedeniyle yanlışlıkla teknik borca ​​​​girebilirler. Kötü mimari kararlar: İdeal olmayan mimari seçimler, sıkı bir şekilde birleştirilmiş bileşenlere, azaltılmış modülerliğe veya yazılımın gelecekteki gereksinimlere veya iyileştirmelere uyarlanmasını zorlaştıran katı yapılara neden olabilir.

Teknik borcun nedenlerini anlamak, uygun önleyici önlemlerin alınması ve yazılım projeleri üzerindeki etkisini en aza indirecek en iyi uygulamaların benimsenmesi için gereklidir.

Teknik Borcun Etkileri

Teknik borcun birikmesine izin vermenin sonuçları hem yazılım projesi hem de geliştirme ekibi açısından ciddi olabilir. Bazı yaygın çıkarımlar şunlardır:

Daha yavaş geliştirme: Geliştiricilerin kod karmaşıklıklarını, mimari sorunları veya hataları ele almak için daha fazla zaman harcaması gerektiğinden, teknik borç devam eden geliştirmeyi daha zorlu hale getirir ve bu da yeni özellikler ve geliştirmeler konusunda ilerlemenin azalmasına neden olur.

Geliştiricilerin kod karmaşıklıklarını, mimari sorunları veya hataları ele almak için daha fazla zaman harcaması gerektiğinden, teknik borç devam eden geliştirmeyi daha zorlu hale getirir ve bu da yeni özellikler ve geliştirmeler konusunda ilerlemenin azalmasına neden olur. Artan bakım maliyetleri: Sorunları düzeltmek, kodu yeniden düzenlemek ve bağımlılıkları yönetmek için gereken kaynaklar, teknik borç birikimiyle birlikte artar ve bu da proje için daha yüksek maliyetlere yol açar.

Sorunları düzeltmek, kodu yeniden düzenlemek ve bağımlılıkları yönetmek için gereken kaynaklar, teknik borç birikimiyle birlikte artar ve bu da proje için daha yüksek maliyetlere yol açar. Azalan kod kalitesi: Teknik borç arttıkça yüksek kod kalitesini korumak daha zor hale gelir. Bu da gelecekteki değişiklikleri daha zorlu hale getirebilir ve yeni teknik borç kaynakları ortaya çıkarabilir.

Teknik borç arttıkça yüksek kod kalitesini korumak daha zor hale gelir. Bu da gelecekteki değişiklikleri daha zorlu hale getirebilir ve yeni teknik borç kaynakları ortaya çıkarabilir. Ölçeklenebilirlik ve güvenlik sorunları: Teknik borç yüklü bir yazılım sistemi, daha iyi performans veya büyüyen kullanıcı tabanları için gerekli değişikliklerin uygulanması zorlaştıkça ölçeklenebilirlikle ilgili sorunlarla karşılaşabilir. Güncel olmayan bağımlılıklar da sistemi güvenlik açıklarına maruz bırakabilir.

Teknik borç yüklü bir yazılım sistemi, daha iyi performans veya büyüyen kullanıcı tabanları için gerekli değişikliklerin uygulanması zorlaştıkça ölçeklenebilirlikle ilgili sorunlarla karşılaşabilir. Güncel olmayan bağımlılıklar da sistemi güvenlik açıklarına maruz bırakabilir. Ekibin moralinin düşmesi: Teknik borç, karmaşık kod veya verimsiz sistemler gibi sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kaldıklarından geliştiriciler arasında hayal kırıklığına yol açabilir. Bu, ekibin moralini ve üretkenliğini olumsuz etkileyebilir.

Teknik borcu ele almak ve bunu yönetmek ve azaltmak için stratejiler uygulamak, bir yazılım projesinin sağlığını korumak ve uzun vadeli başarısını sağlamak için çok önemlidir.

Teknik Borcun Ölçülmesi

Teknik borcu etkili bir şekilde ele almak için, bunun ölçülmesi ve sayısallaştırılması gereklidir. Bunu yaparak sorunun boyutunu belirleyebilir ve kod tabanınızdaki iyileştirmeleri önceliklendirip takip edebilirsiniz. Teknik borcu ölçmenize yardımcı olacak bazı teknikler şunlardır:

Kod Metrikleri

Bu ölçümler, döngüsel karmaşıklık, kod çoğaltması ve mirasın derinliği gibi kod kalitesinin çeşitli yönleri hakkında sayısal veriler sağlar. Bu metrikleri zaman içinde takip ederek kod tabanında yüksek teknik borca ​​eğilimli alanları belirlemek mümkündür.

Statik Kod Analizi

Statik kod analiz araçları, kaynak kodunuzu gerçekte çalıştırmadan inceler. Bu araçlar, önceden tanımlanmış bir dizi kural ve kodlama standardını kontrol ederek sözdizimi hataları, zayıf biçimlendirme ve güvenlik açıkları gibi olası sorunların belirlenmesine yardımcı olur. Bazı popüler statik kod analiz araçları arasında SonarQube, Checkstyle ve ESLint bulunur.

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Mimari Analiz

Sistemin mimarisinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi, tasarım kusurlarının ortaya çıkarılmasına ve teknik borcun mevcut olduğu alanların belirlenmesine yardımcı olabilir. Mimari analiz teknikleri bağımlılık analizini, modül uyum analizini ve bileşen birleştirme analizini içerir. Bu teknikler, yazılımınızın tasarımının kalitesi hakkında bilgi sağlar ve teknik borca ​​katkıda bulunan belirli mimari sorunların belirlenmesine yardımcı olur.

Uzman Değerlendirmeleri

Bazen kod tabanını incelemek ve yüksek teknik borcu olan alanları belirlemek için kıdemli geliştiriciler veya yazılım mimarları gibi uzmanları dahil etmek yararlı olabilir. Bu kişiler, otomatik araçların yakalayamayabileceği sorunları tespit etmek için bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilirler.

Borç Derecelendirmesi

Kredi notlarının işleyişine benzer şekilde bir borç notu atamak, projeye ilişkin teknik borcunuzun miktarını belirlemenize yardımcı olabilir. Derecelendirme, kod tabanının boyutu ve karmaşıklığı, bilinen sorunların sayısı ve ciddiyeti ve bunları çözmek için gereken süre gibi faktörlere dayanabilir. Bu yaklaşım, teknik borcunuzun üst düzey bir göstergesi olarak hizmet edebilir ve projenizin durumunu ölçmenize yardımcı olabilir.

Teknik Borcu Yönetmek ve Azaltmak İçin Etkili Stratejiler

Teknik borcu tanımlayıp ölçtükten sonra, bir sonraki adım onu ​​yönetmek ve hafifletmektir. İşte bunu yapmak için bazı etkili stratejiler:

Düzenli Kod İncelemeleri: Geliştiricileri ve diğer ilgili paydaşları içeren düzenli kod incelemeleri kültürü oluşturun. Kod incelemeleri yalnızca hataların erkenden yakalanmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bilgi paylaşımını ve gelişmiş kodlama uygulamalarını da teşvik eder.

Geliştiricileri ve diğer ilgili paydaşları içeren düzenli kod incelemeleri kültürü oluşturun. Kod incelemeleri yalnızca hataların erkenden yakalanmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bilgi paylaşımını ve gelişmiş kodlama uygulamalarını da teşvik eder. Yeniden Düzenleme: Kod tabanınızı yeniden düzenlemek için zaman ayırın. Yeniden düzenleme, mevcut kodun işlevselliğini değiştirmeden yeniden düzenlenmesini ve basitleştirilmesini içerir, böylece bakımı ve genişletilmesi daha kolay hale gelir.

Kod tabanınızı yeniden düzenlemek için zaman ayırın. Yeniden düzenleme, mevcut kodun işlevselliğini değiştirmeden yeniden düzenlenmesini ve basitleştirilmesini içerir, böylece bakımı ve genişletilmesi daha kolay hale gelir. Teknik Borç Yönetimine Öncelik Verin: Teknik borç yönetimine öncelik vermek çok önemlidir. Bu, yazılım geliştirme sürecinizin bir parçası olarak teknik borcun üstesinden gelmek için kaynak tahsis etmek ve zaman ayırmak anlamına gelir.

Teknik borç yönetimine öncelik vermek çok önemlidir. Bu, yazılım geliştirme sürecinizin bir parçası olarak teknik borcun üstesinden gelmek için kaynak tahsis etmek ve zaman ayırmak anlamına gelir. Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat (CI/CD): CI/CD uygulamalarının uygulanması, kod güncellemelerinin otomatik olarak entegre edilmesini ve dağıtılmasını sağlayarak sorunların ve zaman içinde biriken teknik borcun olasılığını azaltır.

CI/CD uygulamalarının uygulanması, kod güncellemelerinin otomatik olarak entegre edilmesini ve dağıtılmasını sağlayarak sorunların ve zaman içinde biriken teknik borcun olasılığını azaltır. DevOps ile İşbirliğini Geliştirme: DevOps uygulamaları, geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki iletişimi güçlendirir. DevOps uygulandığında her iki ekip de teknik borcu daha etkili bir şekilde belirlemek, planlamak ve ele almak için birlikte çalışabilir.

Teknik Borcu En Aza İndirmek İçin No-code Platformları Kullanmak

AppMaster gibi kodsuz platformlar, teknik borcu en aza indirmenin mükemmel bir yolunu sunar. Bu platformlar çeşitli avantajlar sunar:

Hızlı Uygulama Geliştirme: No-code platformlar, kod oluşturmayı otomatikleştirerek ve geliştiricilere kullanıma hazır bileşenler sağlayarak daha hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılar. Sonuç olarak, teknik borca ​​katkıda bulunacak hızlı düzeltmelere başvurma konusunda daha az baskı var.

platformlar, kod oluşturmayı otomatikleştirerek ve geliştiricilere kullanıma hazır bileşenler sağlayarak daha hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılar. Sonuç olarak, teknik borca ​​katkıda bulunacak hızlı düzeltmelere başvurma konusunda daha az baskı var. Tutarlı Mimari: Mimaride tutarlılık, teknik borcu en aza indirmenin anahtarıdır. No-code platformlar, uygulamaların tek tip bir mimari kullanılarak oluşturulmasını sağlar; bu da kod tabanının karmaşıklığını azaltır ve bakımı çok daha basit hale getirir.

Mimaride tutarlılık, teknik borcu en aza indirmenin anahtarıdır. platformlar, uygulamaların tek tip bir mimari kullanılarak oluşturulmasını sağlar; bu da kod tabanının karmaşıklığını azaltır ve bakımı çok daha basit hale getirir. Görsel Geliştirme Ortamı: No-code platformlar, geliştiricilerin uygulamaları tasarlamasını, prototiplemesini ve doğrulamasını kolaylaştıran görsel bir geliştirme ortamı sunar. Bu, daha doğru planlamaya olanak tanır ve geliştirme sürecinin ilerleyen aşamalarındaki büyük yeniden düzenleme ve ekleme ihtiyacını azaltır.

platformlar, geliştiricilerin uygulamaları tasarlamasını, prototiplemesini ve doğrulamasını kolaylaştıran görsel bir geliştirme ortamı sunar. Bu, daha doğru planlamaya olanak tanır ve geliştirme sürecinin ilerleyen aşamalarındaki büyük yeniden düzenleme ve ekleme ihtiyacını azaltır. Otomatik En İyi Uygulamalar: No-code platformlar, kod oluşturmada en iyi uygulamaların uygulanmasını otomatikleştirerek kod kalitesini garanti eder ve teknik borcun sızma olasılığını azaltır. Bunun bir örneği, uygulamaları yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldıran yenilikçi bir no-code platform olan AppMaster . Gereksinimler değiştirildiğinde sıfırdan. Bu, hiçbir teknik borcun miras alınmamasını ve değişikliklerin mevcut geliştirme üzerinde minimum etkiyle hızla entegre edilebilmesini sağlar.

AppMaster web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için kapsamlı bir geliştirme çözümü sunarak küçük işletmelerden kuruluşlara kadar geniş bir müşteri yelpazesi için uygulamayı 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirir. Kuruluşlar, teknik borcu etkili bir şekilde ölçerek ve yöneterek ve AppMaster gibi no-code platformlardan yararlanarak, yazılım geliştirme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirebilir ve yüksek kaliteli, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar sunabilir ve aynı zamanda ilgili riskleri ve maliyetleri azaltabilir.

Örnek Olay: AppMaster Teknik Borcu Ortadan Kaldırma Yaklaşımı

Teknik borcu en aza indirmenin temel yaklaşımlarından biri, kullanımı kolay ve verimli bir geliştirme süreci sunan no-code platformlardan yararlanmaktır. Bu vaka çalışması, popüler bir no-code platform olan AppMaster teknik borcu nasıl ortadan kaldırdığını ve hızlı ve verimli uygulama geliştirmeyi nasıl kolaylaştırdığını araştırıyor.

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Uygulamaları Sıfırdan Yenileme

AppMaster en büyük avantajlarından biri, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturabilmesidir. Bu, uygulamanın planında yapılan her değişikliğin anında uygulamaya yansıtıldığı ve önceki sürümlerden herhangi bir teknik borcun devralınmadığı anlamına gelir. Sonuç olarak, geliştiriciler, sık sık değiştirilen gereksinimlerden kaynaklanan teknik borcu etkili bir şekilde ortadan kaldırarak, mevcut geliştirme üzerinde minimum etkiyle değişiklikleri hızlı bir şekilde entegre edebilir.

Görsel Plan Tasarımcıları

AppMaster arka uç, web ve mobil uygulamalar için görsel plan tasarımcıları sunarak kullanıcıların veri modellerini , iş mantığını ve kullanıcı arayüzlerini herhangi bir kod yazmadan oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Bu, geliştirme sürecini önemli ölçüde basitleştirir ve uygulama mimarisinin tamamında tutarlılık sağlayarak, kötü mimari kararlar veya deneyimsiz geliştiriciler nedeniyle teknik borç oluşma riskini azaltır.

Otomatik Kaynak Kodu Oluşturma ve Dağıtımı

Bir kullanıcı AppMaster 'Yayınla' düğmesine bastığında, platform uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler yapar, bunları Docker konteynerlerine (arka uç uygulamaları için) paketler ve her şeyi buluta dağıtır. Bu otomatikleştirilmiş süreç, manuel kod yazma, test etme ve devreye alma ile ilişkili riskleri ve hataları ortadan kaldırarak teknik borç oluşumunu en aza indirir.

AppMaster ile Ölçeklenebilirlik ve Güvenlik

AppMaster, Go'yu kullanarak arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesini ve JS/TS'yi kullanarak web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanarak mobil uygulamalar üretir. Bu, platformda geliştirilen uygulamaların yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve güvenli olmasını sağlayarak ölçeklenebilirlik ve güvenlik sorunlarıyla ilgili teknik borç olasılığını azaltır.

Teknik Borçla Başa Çıkmak İçin Araçlar ve Teknikler

AppMaster gibi no-code bir platform kullanmanın yanı sıra, geliştiricilerin teknik borcu yönetmesi ve en aza indirmesi için başka araçlar ve teknikler de mevcuttur. Bu araçlar, yerleşik projelerdeki teknik borcun belirlenmesi ve ele alınması sürecini kolaylaştırır.

Statik Kod Analiz Araçları

Statik kod analizi araçları, kaynak kodunu çalıştırmadan analiz ederek güvenlik açıkları, kod kokuları ve kodlama kuralları ihlalleri gibi olası sorunları belirler. Örnekler arasında SonarQube, Checkstyle ve CodeClimate yer alır. Kodunuzu düzenli olarak tarayıp analiz ederek teknik borcu proaktif bir şekilde tanımlayabilir ve giderebilirsiniz.

Yeniden Düzenleme Araçları

Yeniden düzenleme araçları, mevcut kodun işlevselliğini değiştirmeden yeniden yapılandırılmasına, kod kalitesinin iyileştirilmesine ve temiz bir mimarinin korunmasına yardımcı olur. Örnekler arasında ReSharper, IntelliJ IDEA ve Visual Studio Code sayılabilir. Bu araçlar, kodun yeniden düzenlenmesi gereken alanlarını tespit edebilir ve teknik borcun yönetilmesi açısından çok önemli olan kod kalitesini iyileştirmenin yollarını önerebilir.

Mimari Analiz Araçları

Mimari analiz araçları, uygulamanızın yapısını ve tasarımını değerlendirerek sistem bağımlılıkları, modülerlik ve potansiyel darboğazlar hakkında değerli bilgiler sağlar. Örnekler arasında Lattix, NDepend ve CodeScene yer alır. Bu araçlar, teknik borcu en aza indirecek şekilde uygulamanızın mimarisini optimize etmenize yardımcı olabilir.

Kod İnceleme Araçları

Kod inceleme araçları, işbirliği özellikleri, otomatik kalite kontrolleri ve geliştirme ortamları ve depolarıyla entegrasyon sunarak kod inceleme süreçlerini kolaylaştırır. Örnekler arasında Crucible, Gerrit ve GitHub yer alır. Kod tabanında teknik borca ​​yol açabilecek sorunların belirlenmesi için düzenli kod incelemeleri çok önemlidir.

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat (CI/CD) Araçları

CI/CD araçları, kod değişiklikleri oluşturma, test etme ve dağıtma sürecini otomatikleştirerek kod tabanının yayınlanabilir bir durumda kalmasını sağlar. Örnekler arasında Jenkins, Bamboo ve GitLab bulunmaktadır. CI/CD uygulamalarını kullanarak sorunları geliştirme sürecinin erken safhalarında tanımlayıp düzeltebilir, böylece teknik borç birikimini azaltabilirsiniz.

Çözüm

Teknik borç, yazılım geliştirmede önemli bir zorluk olabilir; maliyetlerin artmasına, kalitenin düşmesine ve geliştirme döngülerinin yavaşlamasına yol açabilir. Sebeplerini anlamak ve bunu yönetmek ve hafifletmek için etkili stratejiler uygulamak, sağlıklı bir kod tabanını korumak ve proje başarısını sağlamak için çok önemlidir.

Geliştiriciler, AppMaster gibi no-code platformlardan yararlanarak hızlı geliştirmeyi mümkün kılarak, uygulama mimarisindeki tutarsızlıkları ortadan kaldırarak ve zaman alan görevleri otomatikleştirerek teknik borçların üstesinden gelebilirler. Ayrıca, çeşitli yazılım geliştirme araçlarının ve tekniklerinin kullanılması, teknik borcun proaktif bir şekilde tanımlanmasına ve ele alınmasına yardımcı olabilir ve bu da daha sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve güvenli bir uygulamayla sonuçlanır.