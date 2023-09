Définir, mesurer et gérer la dette technique

Comprendre la dette technique

La dette technique, terme inventé par l'ingénieur logiciel Ward Cunningham, fait référence au coût implicite de retouches supplémentaires provoquées par le choix d'une solution rapide et simple au lieu d'utiliser une meilleure approche à long terme lors du développement logiciel . Tout comme la dette financière, la dette technique accumule des intérêts sous la forme d’une augmentation des coûts de maintenance, d’une diminution de la productivité et d’une qualité de code inférieure. S’il n’est pas géré avec soin et amorti au fil du temps, il peut paralyser les projets logiciels et entraîner des pertes substantielles en termes de temps et de ressources. La dette technique peut se manifester sous diverses formes, telles que :

Dette de code : résultats de mauvaises pratiques de codage, d'une structuration inadéquate ou de l'utilisation d'algorithmes sous-optimaux.

résultats de mauvaises pratiques de codage, d'une structuration inadéquate ou de l'utilisation d'algorithmes sous-optimaux. Dette architecturale : découle d’une mauvaise conception du système et de mauvais choix d’architecture, qui peuvent rendre les améliorations futures plus difficiles et plus coûteuses.

découle d’une mauvaise conception du système et de mauvais choix d’architecture, qui peuvent rendre les améliorations futures plus difficiles et plus coûteuses. Test de dette : se produit lorsque des tests insuffisants sont effectués, ce qui entraîne des défauts non découverts et des coûts plus élevés pour les réparer ultérieurement.

se produit lorsque des tests insuffisants sont effectués, ce qui entraîne des défauts non découverts et des coûts plus élevés pour les réparer ultérieurement. Dette de documentation : cela se produit lorsque la documentation est manquante ou obsolète, ce qui rend difficile pour les développeurs de comprendre et de travailler avec la base de code.

cela se produit lorsque la documentation est manquante ou obsolète, ce qui rend difficile pour les développeurs de comprendre et de travailler avec la base de code. Dette de dépendance : causée par le recours à des bibliothèques, des cadres ou des plates-formes obsolètes ou obsolètes qui nécessitent des mises à jour pour rester sécurisés et compatibles avec d'autres composants.

Il est crucial de reconnaître et de traiter la dette technique le plus tôt possible pour éviter qu’elle ne devienne un problème ingérable.

Causes de la dette technique

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l’accumulation de dette technique dans un projet logiciel. Certaines causes courantes incluent :

Délais serrés : lorsque les développeurs sont contraints de respecter des délais serrés, ils peuvent recourir à des raccourcis, se concentrer sur des optimisations à court terme ou négliger les directives de bonnes pratiques, ce qui entraîne une qualité de code sous-optimale.

lorsque les développeurs sont contraints de respecter des délais serrés, ils peuvent recourir à des raccourcis, se concentrer sur des optimisations à court terme ou négliger les directives de bonnes pratiques, ce qui entraîne une qualité de code sous-optimale. Manque de documentation : une documentation insuffisante ou obsolète peut rendre difficile pour les développeurs de comprendre l'intention ou la conception derrière un morceau de code, ce qui entraîne des modifications médiocres et une dette technique accrue.

une documentation insuffisante ou obsolète peut rendre difficile pour les développeurs de comprendre l'intention ou la conception derrière un morceau de code, ce qui entraîne des modifications médiocres et une dette technique accrue. Complexité élevée : les systèmes logiciels trop complexes peuvent être difficiles à maintenir, à faire évoluer et à augmenter, créant ainsi des opportunités d'accumulation de dette technique.

les systèmes logiciels trop complexes peuvent être difficiles à maintenir, à faire évoluer et à augmenter, créant ainsi des opportunités d'accumulation de dette technique. Développeurs inexpérimentés : les membres de l'équipe ayant une expérience limitée ou une expertise inadéquate peuvent introduire par inadvertance une dette technique en raison d'un manque de familiarité avec les meilleures pratiques ou les technologies sous-jacentes.

les membres de l'équipe ayant une expérience limitée ou une expertise inadéquate peuvent introduire par inadvertance une dette technique en raison d'un manque de familiarité avec les meilleures pratiques ou les technologies sous-jacentes. Mauvaises décisions architecturales : des choix architecturaux sous-optimaux peuvent entraîner des composants étroitement couplés, une modularité réduite ou des structures rigides qui rendent difficile l'adaptation du logiciel aux exigences ou améliorations futures.

Comprendre les causes de la dette technique est nécessaire pour prendre les mesures préventives appropriées et adopter les meilleures pratiques afin de minimiser son impact sur les projets logiciels.

Implications de la dette technique

Les conséquences de l’accumulation de la dette technique peuvent être graves à la fois sur le projet logiciel et sur l’équipe de développement. Certaines implications courantes incluent :

Développement plus lent : la dette technique rend le développement en cours plus difficile, car les développeurs doivent consacrer plus de temps à résoudre les complexités du code, les problèmes d'architecture ou les bogues, ce qui réduit la progression des nouvelles fonctionnalités et améliorations.

la dette technique rend le développement en cours plus difficile, car les développeurs doivent consacrer plus de temps à résoudre les complexités du code, les problèmes d'architecture ou les bogues, ce qui réduit la progression des nouvelles fonctionnalités et améliorations. Augmentation des coûts de maintenance : les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes, refactoriser le code et gérer les dépendances augmentent avec l'accumulation de dette technique, ce qui entraîne des coûts plus élevés pour le projet.

les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes, refactoriser le code et gérer les dépendances augmentent avec l'accumulation de dette technique, ce qui entraîne des coûts plus élevés pour le projet. Qualité du code réduite : à mesure que la dette technique augmente, il devient plus difficile de maintenir une qualité de code élevée. Ceci, à son tour, peut rendre les modifications futures plus difficiles et introduire de nouvelles sources de dette technique.

à mesure que la dette technique augmente, il devient plus difficile de maintenir une qualité de code élevée. Ceci, à son tour, peut rendre les modifications futures plus difficiles et introduire de nouvelles sources de dette technique. Problèmes d'évolutivité et de sécurité : un système logiciel accablé de dettes techniques peut être confronté à des problèmes liés à l'évolutivité, car les changements requis pour de meilleures performances ou pour accroître la base d'utilisateurs deviennent plus difficiles à mettre en œuvre. Les dépendances obsolètes peuvent également exposer le système à des failles de sécurité.

un système logiciel accablé de dettes techniques peut être confronté à des problèmes liés à l'évolutivité, car les changements requis pour de meilleures performances ou pour accroître la base d'utilisateurs deviennent plus difficiles à mettre en œuvre. Les dépendances obsolètes peuvent également exposer le système à des failles de sécurité. Diminution du moral de l'équipe : la dette technique peut entraîner de la frustration chez les développeurs, car ils sont obligés de faire face à ses conséquences, telles qu'un code alambiqué ou des systèmes inefficaces. Cela peut avoir un impact négatif sur le moral et la productivité de l’équipe.

Résoudre la dette technique et mettre en œuvre des stratégies pour la gérer et l’atténuer sont essentiels pour maintenir la santé d’un projet logiciel et assurer son succès à long terme.

Mesurer la dette technique

Pour remédier efficacement à la dette technique, il est nécessaire de la mesurer et de la quantifier. Ce faisant, vous pouvez déterminer l’étendue du problème, hiérarchiser et suivre les améliorations apportées à votre base de code. Voici quelques techniques pour vous aider à mesurer la dette technique :

Métriques de code

Ces métriques fournissent des données numériques sur divers aspects de la qualité du code, tels que la complexité cyclomatique, la duplication du code et la profondeur de l'héritage. En suivant ces mesures au fil du temps, il est possible d'identifier les zones de la base de code sujettes à une dette technique élevée.

Analyse du code statique

Les outils d'analyse de code statique examinent votre code source sans réellement l'exécuter. En vérifiant un ensemble de règles et de normes de codage prédéfinies, ces outils aident à identifier les problèmes potentiels tels que les erreurs de syntaxe, un mauvais formatage et les vulnérabilités. Certains outils d'analyse de code statique populaires incluent SonarQube, Checkstyle et ESLint.

Analyse architecturale

Un examen approfondi de l'architecture du système peut aider à découvrir les défauts de conception et à identifier les domaines dans lesquels il existe une dette technique. Les techniques d'analyse architecturale comprennent l'analyse des dépendances, l'analyse de la cohésion des modules et l'analyse du couplage des composants. Ces techniques fournissent un aperçu de la qualité de la conception de votre logiciel et aident à identifier les problèmes architecturaux spécifiques qui contribuent à la dette technique.

Expertises

Parfois, il est utile de faire appel à des experts, tels que des développeurs seniors ou des architectes logiciels, pour examiner la base de code et identifier les domaines présentant une dette technique élevée. Ces personnes peuvent s'appuyer sur leurs connaissances et leur expérience pour identifier les problèmes que les outils automatisés pourraient ne pas détecter.

Notation de la dette

L'attribution d'une notation de dette, similaire au fonctionnement des notations de crédit, peut vous aider à quantifier votre dette technique par rapport au projet. L'évaluation peut être basée sur des facteurs tels que la taille et la complexité de la base de code, le nombre et la gravité des problèmes connus, ainsi que le temps qu'il faudrait pour les résoudre. Cette approche peut servir d'indicateur de haut niveau de votre dette technique et vous aider à évaluer la santé de votre projet.

Stratégies efficaces pour gérer et atténuer la dette technique

Une fois que vous avez identifié et mesuré la dette technique, l’étape suivante consiste à la gérer et à l’atténuer. Voici quelques stratégies efficaces pour y parvenir :

Révisions régulières du code : établir une culture de révisions régulières du code impliquant les développeurs et autres parties prenantes concernées. Les révisions de code permettent non seulement de détecter rapidement les erreurs, mais encouragent également le partage des connaissances et l’amélioration des pratiques de codage.

établir une culture de révisions régulières du code impliquant les développeurs et autres parties prenantes concernées. Les révisions de code permettent non seulement de détecter rapidement les erreurs, mais encouragent également le partage des connaissances et l’amélioration des pratiques de codage. Refactoring : allouez du temps pour refactoriser votre base de code. La refactorisation implique de réorganiser et de simplifier le code existant sans modifier ses fonctionnalités, ce qui facilite sa maintenance et son extension.

allouez du temps pour refactoriser votre base de code. La refactorisation implique de réorganiser et de simplifier le code existant sans modifier ses fonctionnalités, ce qui facilite sa maintenance et son extension. Donner la priorité à la gestion technique de la dette : donner la priorité à la gestion technique de la dette est cruciale. Cela signifie allouer des ressources et réserver du temps pour régler la dette technique dans le cadre de votre processus de développement logiciel .

donner la priorité à la gestion technique de la dette est cruciale. Cela signifie allouer des ressources et réserver du temps pour régler la dette technique dans le cadre de votre processus de développement logiciel . Intégration continue et livraison continue (CI/CD) : la mise en œuvre de pratiques CI/CD permet de garantir que les mises à jour du code sont intégrées et déployées automatiquement, réduisant ainsi les risques d'accumulation de problèmes et de dettes techniques au fil du temps.

la mise en œuvre de pratiques CI/CD permet de garantir que les mises à jour du code sont intégrées et déployées automatiquement, réduisant ainsi les risques d'accumulation de problèmes et de dettes techniques au fil du temps. Améliorer la collaboration avec DevOps : les pratiquesDevOps renforcent la communication entre les équipes de développement et d'exploitation. Une fois DevOps en place, les deux équipes peuvent travailler ensemble pour identifier, planifier et traiter plus efficacement la dette technique.

Utiliser des plateformes No-code pour minimiser la dette technique

Les plateformes sans code comme AppMaster constituent un excellent moyen de minimiser la dette technique. Ces plateformes offrent plusieurs avantages :

Développement rapide d'applications : les plates No-code permettent un développement d'applications plus rapide en automatisant la génération de code et en fournissant aux développeurs des composants prêts à l'emploi. En conséquence, il y a moins de pression pour recourir à des solutions rapides qui finissent par contribuer à la dette technique.

les plates permettent un développement d'applications plus rapide en automatisant la génération de code et en fournissant aux développeurs des composants prêts à l'emploi. En conséquence, il y a moins de pression pour recourir à des solutions rapides qui finissent par contribuer à la dette technique. Architecture cohérente : la cohérence de l'architecture est essentielle pour minimiser la dette technique. Les plates No-code garantissent que les applications sont créées à l'aide d'une architecture uniforme, ce qui réduit la complexité de la base de code et simplifie considérablement la maintenance.

la cohérence de l'architecture est essentielle pour minimiser la dette technique. Les plates garantissent que les applications sont créées à l'aide d'une architecture uniforme, ce qui réduit la complexité de la base de code et simplifie considérablement la maintenance. Environnement de développement visuel : les plates No-code offrent un environnement de développement visuel qui permet aux développeurs de concevoir, de prototyper et de valider plus facilement des applications. Cela permet une planification plus précise, réduisant ainsi le besoin de refactorisation majeure et d’ajouts ultérieurs dans le processus de développement.

les plates offrent un environnement de développement visuel qui permet aux développeurs de concevoir, de prototyper et de valider plus facilement des applications. Cela permet une planification plus précise, réduisant ainsi le besoin de refactorisation majeure et d’ajouts ultérieurs dans le processus de développement. Meilleures pratiques automatisées : les plates No-code automatisent la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de génération de code, garantissant ainsi la qualité du code et réduisant le risque d'apparition d'une dette technique. Un exemple est AppMaster , une plate no-code qui élimine la dette technique en régénérant les applications. à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées. Cela garantit qu’aucune dette technique n’est héritée et que les changements peuvent être rapidement intégrés avec un impact minimal sur le développement existant.

AppMaster fournit une solution de développement complète pour créer des applications Web, mobiles et backend, la rendant 10 fois plus rapide et 3 fois plus rentable pour un large éventail de clients, des petites entreprises aux grandes entreprises. En mesurant et en gérant efficacement la dette technique et en tirant parti des plateformes no-code comme AppMaster, les organisations peuvent améliorer considérablement leur processus de développement logiciel et fournir des applications de haute qualité, évolutives et maintenables, tout en réduisant les risques et les coûts associés.

Étude de cas : l'approche d' AppMaster pour éliminer la dette technique

L'une des approches clés pour minimiser la dette technique consiste à tirer parti des plates no-code qui offrent un processus de développement facile à utiliser et efficace. Cette étude de cas explique comment AppMaster, une plateforme no-code populaire, élimine la dette technique et facilite le développement d'applications rapide et efficace.

Régénérer les applications à partir de zéro

L'un des avantages majeurs d' AppMaster est sa capacité à régénérer les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées. Cela signifie que chaque modification apportée au plan de l'application est immédiatement reflétée dans l'application, garantissant ainsi qu'aucune dette technique n'est héritée des versions antérieures. Par conséquent, les développeurs peuvent intégrer les changements rapidement avec un impact minimal sur le développement existant, éliminant ainsi efficacement la dette technique générée par les exigences fréquemment modifiées.

Concepteurs de plans visuels

AppMaster propose des concepteurs de plans visuels pour les applications backend, Web et mobiles, permettant aux utilisateurs de créer et de modifier des modèles de données , une logique métier et des interfaces utilisateur sans écrire de code. Cela simplifie considérablement le processus de développement et garantit la cohérence dans l'ensemble de l'architecture de l'application, réduisant ainsi le risque de générer une dette technique due à de mauvaises décisions architecturales ou à des développeurs inexpérimentés.

Génération et déploiement automatiques de code source

Chaque fois qu'un utilisateur appuie sur le bouton « Publier » sur AppMaster, la plate-forme génère le code source des applications, les compile, exécute des tests, les emballe dans des conteneurs Docker (pour les applications backend) et déploie le tout dans le cloud. Ce processus automatisé élimine les risques et les erreurs associés à l'écriture, aux tests et au déploiement manuels du code, minimisant ainsi la génération de dette technique.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Évolutivité et sécurité avec AppMaster

AppMaster génère des applications backend à l'aide de Go, des applications Web à l'aide du framework Vue3 et JS/TS, et des applications mobiles à l'aide de Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Cela garantit que les applications développées sur la plateforme sont hautement évolutives et sécurisées, réduisant ainsi le risque de dette technique liée aux problèmes d'évolutivité et de sécurité.

Outils et techniques pour lutter contre la dette technique

Outre l'utilisation d'une plate no-code comme AppMaster, d'autres outils et techniques sont disponibles pour permettre aux développeurs de gérer et de minimiser la dette technique. Ces outils facilitent le processus d’identification et de traitement de la dette technique dans les projets établis.

Outils d'analyse de code statique

Les outils d'analyse de code statique analysent le code source sans l'exécuter, identifiant ainsi les problèmes potentiels tels que les vulnérabilités de sécurité, les odeurs de code et les violations des conventions de codage. Les exemples incluent SonarQube, Checkstyle et CodeClimate. En scannant et en analysant régulièrement votre code, vous pouvez identifier et traiter les dettes techniques de manière proactive.

Outils de refactorisation

Les outils de refactoring aident à restructurer le code existant sans modifier ses fonctionnalités, à améliorer la qualité du code et à maintenir une architecture propre. Les exemples incluent ReSharper, IntelliJ IDEA et Visual Studio Code. Ces outils peuvent détecter les zones du code qui nécessitent une refactorisation et suggérer des moyens d'améliorer la qualité du code, ce qui est crucial pour la gestion de la dette technique.

Outils d'analyse architecturale

Les outils d'analyse architecturale évaluent la structure et la conception de votre application, fournissant des informations précieuses sur les dépendances du système, la modularité et les goulots d'étranglement potentiels. Les exemples incluent Lattix, NDepend et CodeScene. Ces outils peuvent vous aider à optimiser l'architecture de votre application afin de minimiser la dette technique.

Outils de révision de code

Les outils de révision de code facilitent les processus de révision de code en offrant des fonctionnalités de collaboration, des contrôles de qualité automatisés et une intégration avec les environnements de développement et les référentiels. Les exemples incluent Crucible, Gerrit et GitHub. Des révisions régulières du code sont essentielles pour identifier les problèmes dans la base de code pouvant conduire à une dette technique.

Outils d'intégration continue et de livraison continue (CI/CD)

Les outils CI/CD automatisent le processus de création, de test et de déploiement des modifications de code, garantissant ainsi que la base de code reste dans un état publiable. Les exemples incluent Jenkins, Bamboo et GitLab. En employant des pratiques CI/CD, vous pouvez identifier et résoudre les problèmes dès le début du processus de développement, réduisant ainsi l'accumulation de dette technique.

Conclusion

La dette technique peut constituer un défi important dans le développement de logiciels, entraînant une augmentation des coûts, une qualité réduite et des cycles de développement plus lents. Comprendre ses causes et mettre en œuvre des stratégies efficaces pour les gérer et les atténuer est essentiel pour maintenir une base de code saine et garantir le succès du projet.

En tirant parti des plateformes no-code comme AppMaster, les développeurs peuvent réduire leur dette technique en permettant un développement rapide, en éliminant les incohérences dans l'architecture des applications et en automatisant les tâches chronophages. De plus, l'utilisation de divers outils et techniques de développement logiciel peut aider à identifier et à résoudre de manière proactive la dette technique, ce qui aboutit à une application plus maintenable, évolutive et sécurisée.