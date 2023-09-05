تحديد وقياس وإدارة الديون الفنية

فهم الديون الفنية

الدين الفني، وهو مصطلح صاغه مهندس البرمجيات وارد كننغهام، يشير إلى التكلفة الضمنية لإعادة العمل الإضافية الناتجة عن اختيار حل سريع وسهل بدلاً من استخدام نهج أفضل وطويل الأجل أثناء تطوير البرمجيات . تمامًا مثل الديون المالية، تتراكم الفائدة على الديون الفنية في شكل زيادة تكاليف الصيانة، وانخفاض الإنتاجية، وانخفاض جودة التعليمات البرمجية. إذا لم يتم إدارتها بعناية وسدادها مع مرور الوقت، فإنها يمكن أن تشل مشاريع البرمجيات وتؤدي إلى خسائر كبيرة من حيث الوقت والموارد. ويمكن أن يظهر الدين الفني في أشكال مختلفة، مثل:

دين الكود: ينتج عن ممارسات الترميز السيئة، أو الهيكلة غير الكافية، أو استخدام خوارزميات دون المستوى الأمثل.

ينتج عن ممارسات الترميز السيئة، أو الهيكلة غير الكافية، أو استخدام خوارزميات دون المستوى الأمثل. الدين المعماري: ينشأ من سوء تصميم النظام وخيارات الهندسة المعمارية، مما قد يجعل التحسينات المستقبلية أكثر صعوبة وتكلفة.

ينشأ من سوء تصميم النظام وخيارات الهندسة المعمارية، مما قد يجعل التحسينات المستقبلية أكثر صعوبة وتكلفة. اختبار الديون: يحدث عند إجراء اختبارات غير كافية، مما يؤدي إلى عيوب غير مكتشفة وارتفاع تكاليف إصلاحها لاحقًا.

يحدث عند إجراء اختبارات غير كافية، مما يؤدي إلى عيوب غير مكتشفة وارتفاع تكاليف إصلاحها لاحقًا. دين التوثيق: يحدث عندما تكون الوثائق غير موجودة أو قديمة، مما يجعل من الصعب على المطورين فهم قاعدة التعليمات البرمجية والعمل معها.

يحدث عندما تكون الوثائق غير موجودة أو قديمة، مما يجعل من الصعب على المطورين فهم قاعدة التعليمات البرمجية والعمل معها. ديون التبعية: تنتج عن الاعتماد على المكتبات أو الأطر أو الأنظمة الأساسية القديمة أو المهملة التي تتطلب تحديثات لتظل آمنة ومتوافقة مع المكونات الأخرى.

يعد التعرف على الديون الفنية ومعالجتها في أقرب وقت ممكن أمرًا بالغ الأهمية لمنعها من التفاقم إلى مشكلة لا يمكن السيطرة عليها.

أسباب الديون الفنية

يمكن أن تساهم عدة عوامل في تراكم الديون الفنية في مشروع برمجي. تشمل بعض الأسباب الشائعة ما يلي:

المواعيد النهائية الضيقة: عندما يتم الضغط على المطورين للوفاء بجداول زمنية صارمة، فقد يستخدمون اختصارات، أو يركزون على التحسينات قصيرة المدى، أو يهملون إرشادات أفضل الممارسات، مما يؤدي إلى جودة التعليمات البرمجية دون المستوى الأمثل.

عندما يتم الضغط على المطورين للوفاء بجداول زمنية صارمة، فقد يستخدمون اختصارات، أو يركزون على التحسينات قصيرة المدى، أو يهملون إرشادات أفضل الممارسات، مما يؤدي إلى جودة التعليمات البرمجية دون المستوى الأمثل. الافتقار إلى التوثيق: يمكن أن يؤدي التوثيق غير الكافي أو القديم إلى صعوبة فهم المطورين للقصد أو التصميم الكامن وراء جزء من التعليمات البرمجية، مما يؤدي إلى تعديلات دون المستوى وزيادة الديون الفنية.

يمكن أن يؤدي التوثيق غير الكافي أو القديم إلى صعوبة فهم المطورين للقصد أو التصميم الكامن وراء جزء من التعليمات البرمجية، مما يؤدي إلى تعديلات دون المستوى وزيادة الديون الفنية. درجة عالية من التعقيد: قد يكون من الصعب الحفاظ على أنظمة البرامج المعقدة للغاية وتطويرها وزيادتها، مما يخلق فرصًا لتراكم الديون الفنية.

قد يكون من الصعب الحفاظ على أنظمة البرامج المعقدة للغاية وتطويرها وزيادتها، مما يخلق فرصًا لتراكم الديون الفنية. المطورون عديمو الخبرة: قد يقوم أعضاء الفريق ذوو الخبرة المحدودة أو الخبرة غير الكافية بإدخال الديون الفنية عن غير قصد من خلال عدم الإلمام بأفضل الممارسات أو التقنيات الأساسية.

قد يقوم أعضاء الفريق ذوو الخبرة المحدودة أو الخبرة غير الكافية بإدخال الديون الفنية عن غير قصد من خلال عدم الإلمام بأفضل الممارسات أو التقنيات الأساسية. القرارات المعمارية السيئة: يمكن أن تؤدي الاختيارات المعمارية دون المستوى الأمثل إلى مكونات مقترنة بإحكام، أو انخفاض في الوحدات النمطية، أو هياكل صلبة تجعل تكييف البرنامج مع المتطلبات أو التحسينات المستقبلية أمرًا صعبًا.

إن فهم أسباب الديون التقنية أمر ضروري لاتخاذ التدابير الوقائية المناسبة واعتماد أفضل الممارسات لتقليل تأثيرها على المشاريع البرمجية.

الآثار المترتبة على الديون الفنية

يمكن أن تكون عواقب السماح بتراكم الديون الفنية وخيمة على كل من مشروع البرنامج وفريق التطوير. تتضمن بعض الآثار الشائعة ما يلي:

التطوير البطيء: يجعل الدين الفني التطوير المستمر أكثر صعوبة، حيث يحتاج المطورون إلى قضاء المزيد من الوقت في معالجة تعقيدات التعليمات البرمجية أو المشكلات المعمارية أو الأخطاء، مما يؤدي إلى تقليل التقدم في الميزات والتحسينات الجديدة.

يجعل الدين الفني التطوير المستمر أكثر صعوبة، حيث يحتاج المطورون إلى قضاء المزيد من الوقت في معالجة تعقيدات التعليمات البرمجية أو المشكلات المعمارية أو الأخطاء، مما يؤدي إلى تقليل التقدم في الميزات والتحسينات الجديدة. زيادة تكاليف الصيانة: تتزايد الموارد المطلوبة لإصلاح المشكلات، وتعليمات إعادة البناء البرمجية، وإدارة التبعيات مع تراكم الديون الفنية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المشروع.

الموارد المطلوبة لإصلاح المشكلات، وتعليمات إعادة البناء البرمجية، وإدارة التبعيات مع تراكم الديون الفنية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المشروع. انخفاض جودة التعليمات البرمجية: مع زيادة الديون الفنية، يصبح من الصعب الحفاظ على جودة عالية للتعليمات البرمجية. وهذا بدوره يمكن أن يجعل التعديلات المستقبلية أكثر صعوبة ويقدم مصادر جديدة للديون الفنية.

مع زيادة الديون الفنية، يصبح من الصعب الحفاظ على جودة عالية للتعليمات البرمجية. وهذا بدوره يمكن أن يجعل التعديلات المستقبلية أكثر صعوبة ويقدم مصادر جديدة للديون الفنية. مشكلات قابلية التوسع والأمان: قد يواجه نظام برمجي مثقل بالديون الفنية مشكلات تتعلق بقابلية التوسع، حيث يصبح تنفيذ التغييرات المطلوبة لتحسين الأداء أو زيادة قواعد المستخدمين أكثر صعوبة. قد تؤدي التبعيات القديمة أيضًا إلى تعريض النظام لثغرات أمنية.

قد يواجه نظام برمجي مثقل بالديون الفنية مشكلات تتعلق بقابلية التوسع، حيث يصبح تنفيذ التغييرات المطلوبة لتحسين الأداء أو زيادة قواعد المستخدمين أكثر صعوبة. قد تؤدي التبعيات القديمة أيضًا إلى تعريض النظام لثغرات أمنية. انخفاض معنويات الفريق: يمكن أن يؤدي الدين الفني إلى الإحباط بين المطورين، حيث يضطرون إلى التعامل مع عواقبه، مثل التعليمات البرمجية المعقدة أو الأنظمة غير الفعالة. وهذا يمكن أن يؤثر سلبا على معنويات الفريق وإنتاجيته.

تعد معالجة الديون الفنية وتنفيذ استراتيجيات لإدارتها والتخفيف منها أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة مشروع البرنامج وضمان نجاحه على المدى الطويل.

قياس الدين الفني

لمعالجة الديون الفنية بشكل فعال، من الضروري قياسها وتحديد كميتها. ومن خلال القيام بذلك، يمكنك تحديد مدى المشكلة وتحديد أولويات وتتبع التحسينات في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك. فيما يلي بعض الأساليب التي تساعدك على قياس الدين الفني:

مقاييس الكود

توفر هذه المقاييس بيانات رقمية حول جوانب مختلفة من جودة الكود، مثل التعقيد الدوري، وتكرار الكود، وعمق الميراث. من خلال تتبع هذه المقاييس بمرور الوقت، من الممكن تحديد مناطق قاعدة التعليمات البرمجية المعرضة للديون الفنية العالية.

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تحليل الكود الثابت

تقوم أدوات تحليل التعليمات البرمجية الثابتة بفحص التعليمات البرمجية المصدر الخاصة بك دون تنفيذها فعليًا. من خلال التحقق من مجموعة من القواعد ومعايير الترميز المحددة مسبقًا، تساعد هذه الأدوات في تحديد المشكلات المحتملة مثل أخطاء بناء الجملة، والتنسيق السيئ، ونقاط الضعف. تتضمن بعض أدوات تحليل التعليمات البرمجية الثابتة الشائعة SonarQube وCheckstyle وESLint.

التحليل المعماري

يمكن أن يساعد الفحص الشامل لبنية النظام في الكشف عن عيوب التصميم وتحديد المناطق التي يوجد بها ديون فنية. تتضمن تقنيات التحليل المعماري تحليل التبعية، وتحليل تماسك الوحدة، وتحليل اقتران المكونات. توفر هذه التقنيات رؤى حول جودة تصميم برنامجك وتساعد في تحديد المشكلات المعمارية المحددة التي تساهم في الديون الفنية.

تقييمات الخبراء

في بعض الأحيان، يكون من المفيد إشراك خبراء، مثل كبار المطورين أو مهندسي البرمجيات، لمراجعة قاعدة التعليمات البرمجية وتحديد المجالات ذات الديون التقنية العالية. يمكن لهؤلاء الأفراد الاستفادة من معرفتهم وخبرتهم للتعرف على المشكلات التي قد لا تكتشفها الأدوات الآلية.

تصنيف الديون

يمكن أن يساعد تعيين تصنيف للديون، على غرار كيفية عمل التصنيفات الائتمانية، في تحديد حجم ديونك الفنية المتعلقة بالمشروع. يمكن أن يعتمد التصنيف على عوامل مثل حجم قاعدة التعليمات البرمجية وتعقيدها، وعدد المشكلات المعروفة وخطورتها، والوقت الذي يستغرقه حلها. يمكن أن يكون هذا النهج بمثابة مؤشر عالي المستوى لديونك الفنية ويساعدك على قياس صحة مشروعك.

استراتيجيات فعالة لإدارة وتخفيف الديون الفنية

بمجرد تحديد الديون الفنية وقياسها، فإن الخطوة التالية هي إدارتها وتخفيفها. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الفعالة للقيام بذلك:

مراجعات التعليمات البرمجية المنتظمة: إنشاء ثقافة مراجعات التعليمات البرمجية المنتظمة التي تشمل المطورين وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة. لا تساعد مراجعات التعليمات البرمجية في اكتشاف الأخطاء مبكرًا فحسب، بل تشجع أيضًا على تبادل المعرفة وتحسين ممارسات البرمجة.

إنشاء ثقافة مراجعات التعليمات البرمجية المنتظمة التي تشمل المطورين وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة. لا تساعد مراجعات التعليمات البرمجية في اكتشاف الأخطاء مبكرًا فحسب، بل تشجع أيضًا على تبادل المعرفة وتحسين ممارسات البرمجة. إعادة البناء: خصص وقتًا لإعادة هيكلة قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك. تتضمن إعادة البناء إعادة تنظيم وتبسيط التعليمات البرمجية الموجودة دون تغيير وظائفها، مما يسهل صيانتها وتوسيعها.

خصص وقتًا لإعادة هيكلة قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك. تتضمن إعادة البناء إعادة تنظيم وتبسيط التعليمات البرمجية الموجودة دون تغيير وظائفها، مما يسهل صيانتها وتوسيعها. إعطاء الأولوية لإدارة الديون الفنية: يعد إعطاء الأولوية لإدارة الديون الفنية أمرًا بالغ الأهمية. وهذا يعني تخصيص الموارد وتخصيص الوقت لمعالجة الديون الفنية كجزء من عملية تطوير البرامج الخاصة بك.

يعد إعطاء الأولوية لإدارة الديون الفنية أمرًا بالغ الأهمية. وهذا يعني تخصيص الموارد وتخصيص الوقت لمعالجة الديون الفنية كجزء من عملية تطوير البرامج الخاصة بك. التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD): يساعد تنفيذ ممارسات CI/CD على ضمان تكامل تحديثات التعليمات البرمجية ونشرها تلقائيًا، مما يقلل من فرص المشكلات وتراكم الديون الفنية بمرور الوقت.

يساعد تنفيذ ممارسات CI/CD على ضمان تكامل تحديثات التعليمات البرمجية ونشرها تلقائيًا، مما يقلل من فرص المشكلات وتراكم الديون الفنية بمرور الوقت. تعزيز التعاون مع DevOps: تعمل ممارسات DevOps على تعزيز التواصل بين فرق التطوير والعمليات. مع وجود DevOps، يمكن لكلا الفريقين العمل معًا لتحديد الديون الفنية وتخطيطها ومعالجتها بشكل أكثر فعالية.

استخدام منصات No-code لتقليل الديون الفنية

توفر الأنظمة الأساسية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية مثل AppMaster طريقة ممتازة لتقليل الديون الفنية. توفر هذه المنصات العديد من المزايا:

التطوير السريع للتطبيقات: تتيح الأنظمة الأساسية No-code تطويرًا أسرع للتطبيقات من خلال أتمتة إنشاء التعليمات البرمجية وتزويد المطورين بمكونات جاهزة للاستخدام. ونتيجة لذلك، هناك ضغط أقل للجوء إلى الحلول السريعة التي تساهم في نهاية المطاف في الديون الفنية.

تتيح الأنظمة الأساسية تطويرًا أسرع للتطبيقات من خلال أتمتة إنشاء التعليمات البرمجية وتزويد المطورين بمكونات جاهزة للاستخدام. ونتيجة لذلك، هناك ضغط أقل للجوء إلى الحلول السريعة التي تساهم في نهاية المطاف في الديون الفنية. البنية المتسقة: يعد الاتساق في البنية أمرًا أساسيًا لتقليل الديون الفنية. تضمن الأنظمة الأساسية No-code إنشاء التطبيقات باستخدام بنية موحدة، مما يقلل من تعقيد قاعدة التعليمات البرمجية ويجعل الصيانة أكثر بساطة.

يعد الاتساق في البنية أمرًا أساسيًا لتقليل الديون الفنية. تضمن الأنظمة الأساسية إنشاء التطبيقات باستخدام بنية موحدة، مما يقلل من تعقيد قاعدة التعليمات البرمجية ويجعل الصيانة أكثر بساطة. بيئة التطوير المرئي: توفر الأنظمة الأساسية No-code بيئة تطوير مرئية تسهل على المطورين تصميم التطبيقات وإنشاء نماذج أولية والتحقق من صحتها. وهذا يسمح بتخطيط أكثر دقة، مما يقلل الحاجة إلى إعادة البناء والإضافات الرئيسية لاحقًا في عملية التطوير.

توفر الأنظمة الأساسية بيئة تطوير مرئية تسهل على المطورين تصميم التطبيقات وإنشاء نماذج أولية والتحقق من صحتها. وهذا يسمح بتخطيط أكثر دقة، مما يقلل الحاجة إلى إعادة البناء والإضافات الرئيسية لاحقًا في عملية التطوير. أفضل الممارسات المؤتمتة: تعمل الأنظمة No-code على أتمتة تنفيذ أفضل الممارسات في إنشاء التعليمات البرمجية، مما يضمن جودة التعليمات البرمجية وتقليل احتمالية زحف الديون الفنية. أحد الأمثلة على ذلك هو AppMaster ، وهو نظام أساسي مبتكر no-code يزيل الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. وهذا يضمن عدم توريث أي ديون فنية وإمكانية دمج التغييرات بسرعة مع الحد الأدنى من التأثير على التنمية الحالية.

يوفر AppMaster حلاً تطويريًا شاملاً لبناء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية، مما يجعله أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات. من خلال قياس الديون التقنية وإدارتها بشكل فعال، والاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات تحسين عملية تطوير البرامج بشكل كبير وتقديم تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة، مع تقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بها.

دراسة حالة: نهج AppMaster للتخلص من الديون التقنية

أحد الأساليب الرئيسية لتقليل الديون الفنية هو الاستفادة من المنصات no-code والتي توفر عملية تطوير سهلة الاستخدام وفعالة. تتعمق دراسة الحالة هذه في كيفية قيام AppMaster ، وهي منصة شائعة no-code ، بالتخلص من الديون التقنية وتسهيل تطوير التطبيقات بسرعة وكفاءة.

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تجديد التطبيقات من الصفر

إحدى المزايا الرئيسية لـ AppMaster هي قدرته على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. وهذا يعني أن كل تغيير يتم إجراؤه في مخطط التطبيق ينعكس على الفور في التطبيق، مما يضمن عدم توريث أي ديون فنية من الإصدارات السابقة. وبالتالي، يمكن للمطورين دمج التغييرات بسرعة مع الحد الأدنى من التأثير على التطوير الحالي، والقضاء بشكل فعال على الديون الفنية الناتجة عن المتطلبات المعدلة بشكل متكرر.

مصممي المخططات المرئية

يقدم AppMaster مصممي المخططات المرئية لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء وتعديل نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم دون كتابة أي تعليمات برمجية. يؤدي هذا إلى تبسيط عملية التطوير بشكل كبير ويضمن الاتساق عبر بنية التطبيق بأكملها، مما يقلل من مخاطر توليد الديون الفنية بسبب القرارات المعمارية السيئة أو المطورين عديمي الخبرة.

إنشاء ونشر كود المصدر تلقائيًا

عندما يضغط المستخدم على زر "نشر" في AppMaster ، يقوم النظام الأساسي بإنشاء كود المصدر للتطبيقات، ويجمعها، ويجري الاختبارات، ويحزمها في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، وينشر كل شيء على السحابة. تعمل هذه العملية الآلية على التخلص من المخاطر والأخطاء المرتبطة بكتابة التعليمات البرمجية يدويًا واختبارها ونشرها، وبالتالي تقليل توليد الديون الفنية.

قابلية التوسع والأمان مع AppMaster

يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. ويضمن ذلك أن تكون التطبيقات التي تم تطويرها على النظام الأساسي قابلة للتطوير وآمنة بدرجة كبيرة، مما يقلل من احتمالية الديون الفنية المتعلقة بقضايا قابلية التوسع والأمن.

أدوات وتقنيات لمعالجة الديون الفنية

إلى جانب استخدام منصة no-code مثل AppMaster ، تتوفر أدوات وتقنيات أخرى للمطورين لإدارة الديون الفنية وتقليلها. تسهل هذه الأدوات عملية تحديد ومعالجة الديون الفنية في المشاريع القائمة.

أدوات تحليل التعليمات البرمجية الثابتة

تقوم أدوات تحليل التعليمات البرمجية الثابتة بتحليل التعليمات البرمجية المصدر دون تنفيذها، وتحديد المشكلات المحتملة مثل الثغرات الأمنية، وروائح التعليمات البرمجية، وانتهاكات اتفاقيات التشفير. تتضمن الأمثلة SonarQube، وCheckstyle، وCodeClimate. ومن خلال فحص التعليمات البرمجية الخاصة بك وتحليلها بانتظام، يمكنك تحديد الديون الفنية ومعالجتها بشكل استباقي.

أدوات إعادة البناء

تساعد أدوات إعادة البناء على إعادة هيكلة التعليمات البرمجية الموجودة دون تغيير وظائفها، وتحسين جودة التعليمات البرمجية، والحفاظ على بنية نظيفة. تتضمن الأمثلة ReSharper وIntelliJ IDEA وVisual Studio Code. يمكن لهذه الأدوات اكتشاف مناطق التعليمات البرمجية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة واقتراح طرق لتحسين جودة التعليمات البرمجية، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة الديون الفنية.

أدوات التحليل المعماري

تقوم أدوات التحليل المعماري بتقييم بنية تطبيقك وتصميمه، مما يوفر رؤى قيمة حول تبعيات النظام والنمطية والاختناقات المحتملة. تتضمن الأمثلة Latix وNDepend وCodeScene. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات على تحسين بنية التطبيق الخاص بك لتقليل الديون الفنية.

أدوات مراجعة الكود

تعمل أدوات مراجعة التعليمات البرمجية على تسهيل عمليات مراجعة التعليمات البرمجية من خلال تقديم ميزات التعاون وفحوصات الجودة الآلية والتكامل مع بيئات التطوير والمستودعات. تشمل الأمثلة Crucible وGerrit وGitHub. تعد مراجعات التعليمات البرمجية المنتظمة ضرورية لتحديد المشكلات في قاعدة التعليمات البرمجية التي يمكن أن تؤدي إلى ديون فنية.

أدوات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD).

تعمل أدوات CI/CD على أتمتة عملية إنشاء تغييرات التعليمات البرمجية واختبارها ونشرها، مما يضمن بقاء قاعدة التعليمات البرمجية في حالة قابلة للنشر. تشمل الأمثلة Jenkins وBamboo وGitLab. من خلال استخدام ممارسات CI/CD، يمكنك تحديد المشكلات وإصلاحها في وقت مبكر من عملية التطوير، مما يقلل من تراكم الديون الفنية.

خاتمة

يمكن أن يشكل الدين الفني تحديًا كبيرًا في تطوير البرمجيات، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف، وانخفاض الجودة، وتباطؤ دورات التطوير. يعد فهم أسبابها وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارتها والتخفيف منها أمرًا ضروريًا للحفاظ على قاعدة تعليمات برمجية صحية وضمان نجاح المشروع.

من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن للمطورين معالجة الديون التقنية من خلال تمكين التطوير السريع، والقضاء على التناقضات في بنية التطبيق، وأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد استخدام أدوات وتقنيات تطوير البرمجيات المختلفة في تحديد الديون التقنية ومعالجتها بشكل استباقي، مما يؤدي إلى تطبيق أكثر قابلية للصيانة وقابلية للتطوير وأمانًا.