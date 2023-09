Technische Schulden definieren, messen und verwalten

Technische Schulden verstehen

Technische Schulden, ein Begriff, der vom Softwareentwickler Ward Cunningham geprägt wurde, beziehen sich auf die impliziten Kosten zusätzlicher Nacharbeit, die durch die Entscheidung für eine schnelle und einfache Lösung anstelle eines besseren, langfristigen Ansatzes während der Softwareentwicklung entstehen. Ebenso wie finanzielle Schulden häufen sich bei technischen Schulden Zinsen in Form erhöhter Wartungskosten, verringerter Produktivität und geringerer Codequalität an. Wenn es nicht sorgfältig verwaltet und im Laufe der Zeit abbezahlt wird, kann es Softwareprojekte lahmlegen und zu erheblichen Zeit- und Ressourcenverlusten führen. Technische Schulden können sich in verschiedenen Formen manifestieren, wie zum Beispiel:

Code-Schulden: Ergebnisse schlechter Codierungspraktiken, unzureichender Strukturierung oder der Verwendung suboptimaler Algorithmen.

Ergebnisse schlechter Codierungspraktiken, unzureichender Strukturierung oder der Verwendung suboptimaler Algorithmen. Architekturschulden: Entstehen durch schlechte Systemdesign- und Architekturentscheidungen, die zukünftige Verbesserungen schwieriger und teurer machen können.

Entstehen durch schlechte Systemdesign- und Architekturentscheidungen, die zukünftige Verbesserungen schwieriger und teurer machen können. Testschulden: Tritt auf, wenn unzureichende Tests durchgeführt werden, was zu unentdeckten Fehlern und höheren Kosten für deren spätere Behebung führt.

Tritt auf, wenn unzureichende Tests durchgeführt werden, was zu unentdeckten Fehlern und höheren Kosten für deren spätere Behebung führt. Dokumentationsschulden: Tritt auf, wenn die Dokumentation fehlt oder veraltet ist, was es für Entwickler schwierig macht, die Codebasis zu verstehen und mit ihr zu arbeiten.

Tritt auf, wenn die Dokumentation fehlt oder veraltet ist, was es für Entwickler schwierig macht, die Codebasis zu verstehen und mit ihr zu arbeiten. Abhängigkeitsschulden: Verursacht durch die Abhängigkeit von veralteten oder veralteten Bibliotheken, Frameworks oder Plattformen, die Aktualisierungen erfordern, um sicher und kompatibel mit anderen Komponenten zu bleiben.

Es ist von entscheidender Bedeutung, technische Schulden so früh wie möglich zu erkennen und anzugehen, um zu verhindern, dass sie sich zu einem unkontrollierbaren Problem entwickeln.

Ursachen technischer Schulden

Mehrere Faktoren können zur Anhäufung technischer Schulden in einem Softwareprojekt beitragen. Einige häufige Ursachen sind:

Enge Fristen: Wenn Entwickler unter Druck stehen, strenge Zeitpläne einzuhalten, verwenden sie möglicherweise Abkürzungen, konzentrieren sich auf kurzfristige Optimierungen oder vernachlässigen Best-Practice-Richtlinien, was zu einer suboptimalen Codequalität führt.

Wenn Entwickler unter Druck stehen, strenge Zeitpläne einzuhalten, verwenden sie möglicherweise Abkürzungen, konzentrieren sich auf kurzfristige Optimierungen oder vernachlässigen Best-Practice-Richtlinien, was zu einer suboptimalen Codequalität führt. Fehlende Dokumentation: Unzureichende oder veraltete Dokumentation kann es für Entwickler schwierig machen, die Absicht oder das Design hinter einem Code zu verstehen, was zu unterdurchschnittlichen Änderungen und einer erhöhten technischen Verschuldung führt.

Unzureichende oder veraltete Dokumentation kann es für Entwickler schwierig machen, die Absicht oder das Design hinter einem Code zu verstehen, was zu unterdurchschnittlichen Änderungen und einer erhöhten technischen Verschuldung führt. Hohe Komplexität: Übermäßig komplexe Softwaresysteme können schwierig zu warten, weiterzuentwickeln und zu erweitern sein und die Möglichkeit zur Anhäufung technischer Schulden schaffen.

Übermäßig komplexe Softwaresysteme können schwierig zu warten, weiterzuentwickeln und zu erweitern sein und die Möglichkeit zur Anhäufung technischer Schulden schaffen. Unerfahrene Entwickler: Teammitglieder mit begrenzter Erfahrung oder unzureichendem Fachwissen können unbeabsichtigt technische Schulden verursachen, weil sie mit Best Practices oder den zugrunde liegenden Technologien nicht vertraut sind.

Teammitglieder mit begrenzter Erfahrung oder unzureichendem Fachwissen können unbeabsichtigt technische Schulden verursachen, weil sie mit Best Practices oder den zugrunde liegenden Technologien nicht vertraut sind. Schlechte Architekturentscheidungen: Suboptimale Architekturentscheidungen können zu eng gekoppelten Komponenten, reduzierter Modularität oder starren Strukturen führen, die die Anpassung der Software an zukünftige Anforderungen oder Verbesserungen erschweren.

Es ist notwendig, die Ursachen technischer Schulden zu verstehen, um geeignete vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen und Best Practices einzuführen, um deren Auswirkungen auf Softwareprojekte zu minimieren.

Auswirkungen technischer Schulden

Die Anhäufung technischer Schulden kann schwerwiegende Folgen sowohl für das Softwareprojekt als auch für das Entwicklungsteam haben. Einige häufige Implikationen sind:

Langsamere Entwicklung: Technische Schulden machen die laufende Entwicklung schwieriger, da Entwickler mehr Zeit mit der Behebung von Codekomplexitäten, Architekturproblemen oder Fehlern verbringen müssen, was zu geringeren Fortschritten bei neuen Funktionen und Verbesserungen führt.

Technische Schulden machen die laufende Entwicklung schwieriger, da Entwickler mehr Zeit mit der Behebung von Codekomplexitäten, Architekturproblemen oder Fehlern verbringen müssen, was zu geringeren Fortschritten bei neuen Funktionen und Verbesserungen führt. Erhöhte Wartungskosten: Die für die Behebung von Problemen, die Umgestaltung von Code und die Verwaltung von Abhängigkeiten erforderlichen Ressourcen nehmen mit der Anhäufung technischer Schulden zu, was zu höheren Kosten für das Projekt führt.

Die für die Behebung von Problemen, die Umgestaltung von Code und die Verwaltung von Abhängigkeiten erforderlichen Ressourcen nehmen mit der Anhäufung technischer Schulden zu, was zu höheren Kosten für das Projekt führt. Reduzierte Codequalität: Mit zunehmender technischer Verschuldung wird es schwieriger, eine hohe Codequalität aufrechtzuerhalten. Dies wiederum kann zukünftige Modifikationen schwieriger machen und neue Quellen für technische Schulden schaffen.

Mit zunehmender technischer Verschuldung wird es schwieriger, eine hohe Codequalität aufrechtzuerhalten. Dies wiederum kann zukünftige Modifikationen schwieriger machen und neue Quellen für technische Schulden schaffen. Skalierbarkeits- und Sicherheitsprobleme: Ein mit technischen Schulden belastetes Softwaresystem kann mit Problemen im Zusammenhang mit der Skalierbarkeit konfrontiert sein, da Änderungen, die für eine bessere Leistung oder eine wachsende Benutzerbasis erforderlich sind, schwieriger umzusetzen sind. Veraltete Abhängigkeiten können das System auch Sicherheitslücken aussetzen.

Ein mit technischen Schulden belastetes Softwaresystem kann mit Problemen im Zusammenhang mit der Skalierbarkeit konfrontiert sein, da Änderungen, die für eine bessere Leistung oder eine wachsende Benutzerbasis erforderlich sind, schwieriger umzusetzen sind. Veraltete Abhängigkeiten können das System auch Sicherheitslücken aussetzen. Verminderte Teammoral: Technische Schulden können zu Frustration bei Entwicklern führen, da sie gezwungen sind, sich mit den Folgen auseinanderzusetzen, beispielsweise mit kompliziertem Code oder ineffizienten Systemen. Dies kann sich negativ auf die Moral und Produktivität des Teams auswirken.

Der Umgang mit technischen Schulden und die Implementierung von Strategien zu deren Verwaltung und Minderung sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Gesundheit eines Softwareprojekts und die Sicherstellung seines langfristigen Erfolgs.

Technische Schulden messen

Um technische Schulden effektiv anzugehen, ist es notwendig, sie zu messen und zu quantifizieren. Auf diese Weise können Sie das Ausmaß des Problems ermitteln und Verbesserungen an Ihrer Codebasis priorisieren und verfolgen. Hier sind einige Techniken, die Ihnen bei der Messung der technischen Verschuldung helfen:

Code-Metriken

Diese Metriken liefern numerische Daten zu verschiedenen Aspekten der Codequalität, wie z. B. zyklomatischer Komplexität, Codeduplizierung und Vererbungstiefe. Durch die Verfolgung dieser Metriken über einen längeren Zeitraum ist es möglich, Bereiche der Codebasis zu identifizieren, die anfällig für hohe technische Schulden sind.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Statische Code-Analyse

Statische Code-Analysetools untersuchen Ihren Quellcode, ohne ihn tatsächlich auszuführen. Durch die Prüfung anhand einer Reihe vordefinierter Regeln und Codierungsstandards helfen diese Tools dabei, potenzielle Probleme wie Syntaxfehler, schlechte Formatierung und Schwachstellen zu identifizieren. Zu den beliebten Tools zur statischen Codeanalyse gehören SonarQube, Checkstyle und ESLint.

Architekturanalyse

Eine gründliche Untersuchung der Systemarchitektur kann dabei helfen, Designfehler aufzudecken und Bereiche zu identifizieren, in denen technische Schulden bestehen. Zu den Techniken für die Architekturanalyse gehören die Abhängigkeitsanalyse, die Modulkohäsionsanalyse und die Komponentenkopplungsanalyse. Diese Techniken bieten Einblicke in die Qualität des Softwaredesigns und helfen bei der Identifizierung spezifischer Architekturprobleme, die zu technischen Schulden beitragen.

Expertenbewertungen

Manchmal ist es hilfreich, Experten wie leitende Entwickler oder Softwarearchitekten einzubeziehen, um die Codebasis zu überprüfen und Bereiche mit hoher technischer Verschuldung zu identifizieren. Diese Personen können auf ihr Wissen und ihre Erfahrung zurückgreifen, um Probleme zu erkennen, die automatisierte Tools möglicherweise nicht erkennen.

Schuldenrating

Die Zuweisung eines Schuldenratings, ähnlich wie bei Kreditratings, kann dabei helfen, Ihre technische Verschuldung im Verhältnis zum Projekt zu quantifizieren. Die Bewertung kann auf Faktoren wie der Größe und Komplexität der Codebasis, der Anzahl und Schwere bekannter Probleme und der Zeit basieren, die für deren Lösung erforderlich wäre. Dieser Ansatz kann als allgemeiner Indikator für Ihre technische Verschuldung dienen und Ihnen dabei helfen, den Zustand Ihres Projekts einzuschätzen.

Effektive Strategien zur Verwaltung und Minderung technischer Schulden

Sobald Sie technische Schulden identifiziert und gemessen haben, besteht der nächste Schritt darin, diese zu verwalten und zu mindern. Hier sind einige wirksame Strategien dafür:

Regelmäßige Codeüberprüfungen: Etablieren Sie eine Kultur regelmäßiger Codeüberprüfungen unter Einbeziehung von Entwicklern und anderen relevanten Stakeholdern. Codeüberprüfungen helfen nicht nur, Fehler frühzeitig zu erkennen, sondern fördern auch den Wissensaustausch und verbesserte Codierungspraktiken.

Etablieren Sie eine Kultur regelmäßiger Codeüberprüfungen unter Einbeziehung von Entwicklern und anderen relevanten Stakeholdern. Codeüberprüfungen helfen nicht nur, Fehler frühzeitig zu erkennen, sondern fördern auch den Wissensaustausch und verbesserte Codierungspraktiken. Refactoring: Planen Sie Zeit für die Umgestaltung Ihrer Codebasis ein. Beim Refactoring geht es darum, vorhandenen Code neu zu organisieren und zu vereinfachen, ohne seine Funktionalität zu ändern, wodurch er einfacher zu warten und zu erweitern ist.

Planen Sie Zeit für die Umgestaltung Ihrer Codebasis ein. Beim Refactoring geht es darum, vorhandenen Code neu zu organisieren und zu vereinfachen, ohne seine Funktionalität zu ändern, wodurch er einfacher zu warten und zu erweitern ist. Priorisieren Sie das technische Schuldenmanagement: Die Priorisierung des technischen Schuldenmanagements ist von entscheidender Bedeutung. Das bedeutet, dass Sie im Rahmen Ihres Softwareentwicklungsprozesses Ressourcen zuweisen und Zeit für die Behebung technischer Schulden einplanen müssen.

Die Priorisierung des technischen Schuldenmanagements ist von entscheidender Bedeutung. Das bedeutet, dass Sie im Rahmen Ihres Softwareentwicklungsprozesses Ressourcen zuweisen und Zeit für die Behebung technischer Schulden einplanen müssen. Kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD): Durch die Implementierung von CI/CD-Praktiken wird sichergestellt, dass Codeaktualisierungen automatisch integriert und bereitgestellt werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass sich im Laufe der Zeit Probleme und technische Schulden ansammeln.

Durch die Implementierung von CI/CD-Praktiken wird sichergestellt, dass Codeaktualisierungen automatisch integriert und bereitgestellt werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass sich im Laufe der Zeit Probleme und technische Schulden ansammeln. Verbesserung der Zusammenarbeit mit DevOps: DevOps- Praktiken stärken die Kommunikation zwischen Entwicklungs- und Betriebsteams. Mit DevOps können beide Teams zusammenarbeiten, um technische Schulden effektiver zu identifizieren, zu planen und anzugehen.

Verwendung von No-code -Plattformen zur Minimierung technischer Schulden

No-Code- Plattformen wie AppMaster bieten eine hervorragende Möglichkeit, technische Schulden zu minimieren. Diese Plattformen bieten mehrere Vorteile:

Schnelle Anwendungsentwicklung: No-code Plattformen ermöglichen eine schnellere Anwendungsentwicklung, indem sie die Codegenerierung automatisieren und Entwicklern gebrauchsfertige Komponenten bereitstellen. Dadurch besteht weniger Druck, auf schnelle Lösungen zurückzugreifen, die letztendlich zu technischen Schulden führen.

Plattformen ermöglichen eine schnellere Anwendungsentwicklung, indem sie die Codegenerierung automatisieren und Entwicklern gebrauchsfertige Komponenten bereitstellen. Dadurch besteht weniger Druck, auf schnelle Lösungen zurückzugreifen, die letztendlich zu technischen Schulden führen. Konsistente Architektur: Konsistenz in der Architektur ist der Schlüssel zur Minimierung technischer Schulden. No-code Plattformen stellen sicher, dass Anwendungen mit einer einheitlichen Architektur erstellt werden, was die Komplexität der Codebasis reduziert und die Wartung erheblich vereinfacht.

Konsistenz in der Architektur ist der Schlüssel zur Minimierung technischer Schulden. Plattformen stellen sicher, dass Anwendungen mit einer einheitlichen Architektur erstellt werden, was die Komplexität der Codebasis reduziert und die Wartung erheblich vereinfacht. Visuelle Entwicklungsumgebung: No-code Plattformen bieten eine visuelle Entwicklungsumgebung, die es Entwicklern erleichtert, Anwendungen zu entwerfen, Prototypen zu erstellen und zu validieren. Dies ermöglicht eine genauere Planung und reduziert den Bedarf an größeren Umgestaltungen und Ergänzungen später im Entwicklungsprozess.

Plattformen bieten eine visuelle Entwicklungsumgebung, die es Entwicklern erleichtert, Anwendungen zu entwerfen, Prototypen zu erstellen und zu validieren. Dies ermöglicht eine genauere Planung und reduziert den Bedarf an größeren Umgestaltungen und Ergänzungen später im Entwicklungsprozess. Automatisierte Best Practices: No-code Plattformen automatisieren die Implementierung von Best Practices bei der Codegenerierung, stellen die Codequalität sicher und verringern die Wahrscheinlichkeit, dass sich technische Schulden einschleichen. Ein solches Beispiel ist AppMaster , eine innovative no-code Plattform, die technische Schulden durch die Neugenerierung von Anwendungen beseitigt von Grund auf, wenn Anforderungen geändert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass keine technischen Schulden vererbt werden und dass Änderungen schnell und mit minimalen Auswirkungen auf die bestehende Entwicklung integriert werden können.

AppMaster bietet eine umfassende Entwicklungslösung für die Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen und macht diese für ein breites Kundenspektrum, von kleinen Unternehmen bis hin zu Konzernen, 10-mal schneller und 3-mal kostengünstiger. Durch die effektive Messung und Verwaltung technischer Schulden und die Nutzung von no-code Plattformen wie AppMaster können Unternehmen ihren Softwareentwicklungsprozess erheblich verbessern und qualitativ hochwertige, skalierbare und wartbare Anwendungen bereitstellen und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken und Kosten reduzieren.

Fallstudie: AppMaster Ansatz zur Beseitigung technischer Schulden

Einer der wichtigsten Ansätze zur Minimierung technischer Schulden ist die Nutzung no-code Plattformen, die einen benutzerfreundlichen und effizienten Entwicklungsprozess bieten. In dieser Fallstudie wird untersucht, wie AppMaster, eine beliebte no-code Plattform, technische Schulden eliminiert und eine schnelle und effiziente Anwendungsentwicklung ermöglicht.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Anwendungen von Grund auf neu generieren

Einer der Hauptvorteile von AppMaster ist die Möglichkeit, Anwendungen bei jeder Änderung der Anforderungen von Grund auf neu zu generieren. Dies bedeutet, dass jede im Blueprint der Anwendung vorgenommene Änderung sofort in der Anwendung widergespiegelt wird, wodurch sichergestellt wird, dass keine technischen Schulden aus früheren Versionen übernommen werden. Folglich können Entwickler Änderungen schnell und mit minimalen Auswirkungen auf die bestehende Entwicklung integrieren und so effektiv technische Schulden beseitigen, die durch häufig geänderte Anforderungen entstehen.

Visuelle Blueprint-Designer

AppMaster bietet visuelle Blueprint-Designer für Backend-, Web- und mobile Anwendungen und ermöglicht es Benutzern, Datenmodelle , Geschäftslogik und Benutzeroberflächen zu erstellen und zu ändern, ohne Code schreiben zu müssen. Dies vereinfacht den Entwicklungsprozess erheblich und sorgt für Konsistenz in der gesamten Anwendungsarchitektur, wodurch das Risiko verringert wird, dass aufgrund schlechter Architekturentscheidungen oder unerfahrener Entwickler technische Schulden entstehen.

Automatische Quellcodegenerierung und -bereitstellung

Immer wenn ein Benutzer auf AppMaster auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klickt, generiert die Plattform Quellcode für die Anwendungen, kompiliert sie, führt Tests durch, packt sie in Docker-Container (für Backend-Anwendungen) und stellt alles in der Cloud bereit. Dieser automatisierte Prozess eliminiert die Risiken und Fehler, die mit dem manuellen Schreiben, Testen und Bereitstellen von Code verbunden sind, und minimiert so die Entstehung technischer Schulden.

Skalierbarkeit und Sicherheit mit AppMaster

AppMaster generiert Backend-Anwendungen mit Go, Webanwendungen mit dem Vue3- Framework und JS/TS sowie mobile Anwendungen mit Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. Dadurch wird sichergestellt, dass die auf der Plattform entwickelten Anwendungen hoch skalierbar und sicher sind, wodurch die Wahrscheinlichkeit technischer Schulden aufgrund von Skalierbarkeits- und Sicherheitsproblemen verringert wird.

Neben der Verwendung einer no-code Plattform wie AppMaster stehen Entwicklern auch andere Tools und Techniken zur Verfügung, um technische Schulden zu verwalten und zu minimieren. Diese Tools erleichtern die Identifizierung und Behebung technischer Schulden in etablierten Projekten.

Statische Code-Analysetools analysieren den Quellcode, ohne ihn auszuführen, und identifizieren potenzielle Probleme wie Sicherheitslücken, Code-Smells und Verstöße gegen Codierungskonventionen. Beispiele hierfür sind SonarQube, Checkstyle und CodeClimate. Durch regelmäßiges Scannen und Analysieren Ihres Codes können Sie technische Schulden proaktiv erkennen und beheben.

Refactoring-Tools helfen dabei, vorhandenen Code umzustrukturieren, ohne seine Funktionalität zu ändern, die Codequalität zu verbessern und eine saubere Architektur aufrechtzuerhalten. Beispiele hierfür sind ReSharper, IntelliJ IDEA und Visual Studio Code. Diese Tools können Bereiche des Codes erkennen, die einer Umgestaltung bedürfen, und Möglichkeiten zur Verbesserung der Codequalität vorschlagen, was für die Verwaltung technischer Schulden von entscheidender Bedeutung ist.

Architekturanalysetools bewerten die Struktur und das Design Ihrer Anwendung und liefern wertvolle Einblicke in Systemabhängigkeiten, Modularität und potenzielle Engpässe. Beispiele hierfür sind Lattix, NDepend und CodeScene. Diese Tools können Ihnen dabei helfen, die Architektur Ihrer Anwendung zu optimieren, um technische Schulden zu minimieren.

Code-Review-Tools erleichtern Code-Review-Prozesse, indem sie Funktionen für die Zusammenarbeit, automatisierte Qualitätsprüfungen und die Integration in Entwicklungsumgebungen und Repositorys bieten. Beispiele hierfür sind Crucible, Gerrit und GitHub. Regelmäßige Codeüberprüfungen sind unerlässlich, um Probleme in der Codebasis zu identifizieren, die zu technischen Schulden führen können.

CI/CD-Tools automatisieren den Prozess des Erstellens, Testens und Bereitstellens von Codeänderungen und stellen so sicher, dass die Codebasis in einem veröffentlichungsfähigen Zustand bleibt. Beispiele hierfür sind Jenkins, Bamboo und GitLab. Durch den Einsatz von CI/CD-Praktiken können Sie Probleme frühzeitig im Entwicklungsprozess erkennen und beheben und so die Anhäufung technischer Schulden reduzieren.

Abschluss

Technische Schulden können eine erhebliche Herausforderung bei der Softwareentwicklung darstellen und zu höheren Kosten, geringerer Qualität und langsameren Entwicklungszyklen führen. Um eine gesunde Codebasis aufrechtzuerhalten und den Projekterfolg sicherzustellen, ist es wichtig, die Ursachen zu verstehen und wirksame Strategien zur Bewältigung und Abschwächung umzusetzen.

Durch die Nutzung von no-code Plattformen wie AppMaster können Entwickler technische Schulden abbauen, indem sie eine schnelle Entwicklung ermöglichen, Inkonsistenzen in der Anwendungsarchitektur beseitigen und zeitaufwändige Aufgaben automatisieren. Darüber hinaus kann der Einsatz verschiedener Softwareentwicklungstools und -techniken dazu beitragen, technische Mängel proaktiv zu erkennen und zu beheben, was zu einer wartbareren, skalierbareren und sichereren Anwendung führt.