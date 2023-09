Technische schulden definiëren, meten en beheren

Technische schulden begrijpen

Technische schuld, een term die is bedacht door software-ingenieur Ward Cunningham, verwijst naar de impliciete kosten van extra herbewerking die worden veroorzaakt door de keuze voor een snelle en gemakkelijke oplossing in plaats van een betere langetermijnaanpak te gebruiken tijdens de softwareontwikkeling . Net als financiële schulden accumuleren technische schulden rente in de vorm van hogere onderhoudskosten, verminderde productiviteit en lagere codekwaliteit. Als het niet zorgvuldig wordt beheerd en in de loop van de tijd wordt terugbetaald, kan het softwareprojecten verlammen en leiden tot aanzienlijke verliezen in termen van tijd en middelen. Technische schulden kunnen zich in verschillende vormen manifesteren, zoals:

Codeschuld: vloeit voort uit slechte codeerpraktijken, inadequate structurering of het gebruik van suboptimale algoritmen.

Architectonische schulden: komen voort uit slechte systeemontwerp- en architectuurkeuzes, waardoor toekomstige verbeteringen moeilijker en duurder kunnen worden.

Testschuld: treedt op wanneer er onvoldoende tests worden uitgevoerd, wat leidt tot onontdekte defecten en hogere kosten om deze later te repareren.

Documentatieschuld: treedt op wanneer documentatie ontbreekt of verouderd is, waardoor het voor ontwikkelaars moeilijk wordt om de codebase te begrijpen en ermee te werken.

Afhankelijkheidsschuld: wordt veroorzaakt door het vertrouwen op verouderde of verouderde bibliotheken, raamwerken of platforms die updates nodig hebben om veilig en compatibel te blijven met andere componenten.

Het zo vroeg mogelijk onderkennen en aanpakken van technische schulden is van cruciaal belang om te voorkomen dat deze uitgroeien tot een onbeheersbaar probleem.

Oorzaken van technische schulden

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan de accumulatie van technische schulden in een softwareproject. Enkele veel voorkomende oorzaken zijn:

Strakke deadlines: wanneer ontwikkelaars onder druk worden gezet om aan agressieve tijdlijnen te voldoen, kunnen ze sluiproutes gebruiken, zich richten op optimalisaties op de korte termijn of de richtlijnen voor beste praktijken verwaarlozen, wat resulteert in een suboptimale codekwaliteit.

Gebrek aan documentatie: Onvoldoende of verouderde documentatie kan het voor ontwikkelaars een uitdaging maken om de intentie of het ontwerp achter een stukje code te begrijpen, wat leidt tot ondermaatse wijzigingen en een grotere technische schuld.

Hoge complexiteit: te complexe softwaresystemen kunnen een uitdaging zijn om te onderhouden, te ontwikkelen en uit te breiden, waardoor er kansen ontstaan ​​voor de accumulatie van technische schulden.

Onervaren ontwikkelaars: Teamleden met beperkte ervaring of onvoldoende expertise kunnen onbedoeld technische schulden introduceren door gebrek aan bekendheid met best practices of de onderliggende technologieën.

Slechte architecturale beslissingen: Suboptimale architecturale keuzes kunnen resulteren in nauw gekoppelde componenten, verminderde modulariteit of rigide structuren die het aanpassen van de software aan toekomstige vereisten of verbeteringen uitdagend maken.

Het begrijpen van de oorzaken van technische schulden is noodzakelijk om passende preventieve maatregelen te nemen en best practices toe te passen om de impact ervan op softwareprojecten te minimaliseren.

Implicaties van technische schulden

De gevolgen van het toestaan ​​dat technische schulden zich ophopen, kunnen ernstig zijn voor zowel het softwareproject als het ontwikkelingsteam. Enkele veel voorkomende implicaties zijn:

Langzamere ontwikkeling: Technische schulden maken voortdurende ontwikkeling uitdagender, omdat ontwikkelaars meer tijd moeten besteden aan het aanpakken van codecomplexiteit, architecturale problemen of bugs, wat leidt tot verminderde voortgang bij nieuwe functies en verbeteringen.

Hogere onderhoudskosten: De middelen die nodig zijn om problemen op te lossen, code te refactoren en afhankelijkheden te beheren, groeien met de accumulatie van technische schulden, wat leidt tot hogere kosten voor het project.

Verminderde codekwaliteit: Naarmate de technische schulden toenemen, wordt het moeilijker om een ​​hoge codekwaliteit te behouden. Dit kan op zijn beurt toekomstige wijzigingen uitdagender maken en nieuwe bronnen van technische schulden introduceren.

Schaalbaarheids- en beveiligingsproblemen: Een softwaresysteem dat gebukt gaat onder technische schulden kan te maken krijgen met problemen die verband houden met schaalbaarheid, omdat veranderingen die nodig zijn voor betere prestaties of een groeiende gebruikersbasis moeilijker te implementeren worden. Verouderde afhankelijkheden kunnen het systeem ook blootstellen aan beveiligingsproblemen.

Verminderd teammoreel: Technische schulden kunnen tot frustratie leiden bij ontwikkelaars, omdat ze gedwongen worden om te gaan met de gevolgen ervan, zoals ingewikkelde code of inefficiënte systemen. Dit kan een negatief effect hebben op het moreel en de productiviteit van het team.

Het aanpakken van technische schulden en het implementeren van strategieën om deze te beheren en te beperken zijn van cruciaal belang voor het behoud van de gezondheid van een softwareproject en het garanderen van succes op de lange termijn.

Het meten van technische schulden

Om technische schulden effectief aan te pakken, is het meten en kwantificeren ervan noodzakelijk. Door dit te doen, kunt u de omvang van het probleem bepalen en verbeteringen aan uw codebase prioriteren en volgen. Hier volgen enkele technieken waarmee u de technische schulden kunt meten:

Codestatistieken

Deze statistieken bieden numerieke gegevens over verschillende aspecten van de codekwaliteit, zoals cyclomatische complexiteit, codeduplicatie en diepte van overerving. Door deze statistieken in de loop van de tijd bij te houden, is het mogelijk om delen van de codebase te identificeren die gevoelig zijn voor hoge technische schulden.

Statische codeanalyse

Tools voor statische codeanalyse onderzoeken uw broncode zonder deze daadwerkelijk uit te voeren. Door te vergelijken met een reeks vooraf gedefinieerde regels en coderingsstandaarden, helpen deze tools potentiële problemen te identificeren, zoals syntaxisfouten, slechte opmaak en kwetsbaarheden. Enkele populaire tools voor het analyseren van statische code zijn SonarQube, Checkstyle en ESLint.

Architectuuranalyse

Een grondig onderzoek van de architectuur van het systeem kan helpen ontwerpfouten aan het licht te brengen en gebieden te identificeren waar technische schulden bestaan. Technieken voor architectuuranalyse omvatten afhankelijkheidsanalyse, modulecohesieanalyse en componentkoppelingsanalyse. Deze technieken bieden inzicht in de kwaliteit van het ontwerp van uw software en helpen bij het opsporen van specifieke architecturale problemen die bijdragen aan technische schulden.

Deskundige beoordelingen

Soms is het nuttig om experts, zoals senior ontwikkelaars of softwarearchitecten, erbij te betrekken om de codebase te beoordelen en gebieden met een hoge technische schuld te identificeren. Deze personen kunnen gebruik maken van hun kennis en ervaring om problemen te herkennen die geautomatiseerde tools mogelijk niet kunnen onderkennen.

Schuldbeoordeling

Het toekennen van een schuldrating, vergelijkbaar met hoe kredietratings werken, kan u helpen uw technische schulden ten opzichte van het project te kwantificeren. De beoordeling kan gebaseerd zijn op factoren zoals de omvang en complexiteit van de codebase, het aantal en de ernst van bekende problemen, en de tijd die nodig is om deze op te lossen. Deze aanpak kan dienen als een indicator op hoog niveau van uw technische schulden en u helpen de gezondheid van uw project te meten.

Effectieve strategieën om technische schulden te beheren en te verminderen

Zodra u de technische schulden heeft geïdentificeerd en gemeten, is de volgende stap het beheren en beperken ervan. Hier zijn enkele effectieve strategieën om dit te doen:

Regelmatige codebeoordelingen: Creëer een cultuur van regelmatige codebeoordelingen waarbij ontwikkelaars en andere relevante belanghebbenden betrokken zijn. Codebeoordelingen helpen niet alleen fouten vroegtijdig op te sporen, maar stimuleren ook het delen van kennis en verbeterde codeerpraktijken.

Creëer een cultuur van regelmatige codebeoordelingen waarbij ontwikkelaars en andere relevante belanghebbenden betrokken zijn. Codebeoordelingen helpen niet alleen fouten vroegtijdig op te sporen, maar stimuleren ook het delen van kennis en verbeterde codeerpraktijken. Refactoring: wijs tijd toe voor het refactoring van uw codebase. Refactoring omvat het reorganiseren en vereenvoudigen van bestaande code zonder de functionaliteit ervan te veranderen, waardoor het gemakkelijker wordt om te onderhouden en uit te breiden.

wijs tijd toe voor het refactoring van uw codebase. Refactoring omvat het reorganiseren en vereenvoudigen van bestaande code zonder de functionaliteit ervan te veranderen, waardoor het gemakkelijker wordt om te onderhouden en uit te breiden. Geef prioriteit aan het beheer van technische schulden: Prioriteit geven aan het beheer van technische schulden is van cruciaal belang. Dit betekent dat u middelen moet toewijzen en tijd moet vrijmaken om technische schulden aan te pakken als onderdeel van uw softwareontwikkelingsproces .

Prioriteit geven aan het beheer van technische schulden is van cruciaal belang. Dit betekent dat u middelen moet toewijzen en tijd moet vrijmaken om technische schulden aan te pakken als onderdeel van uw softwareontwikkelingsproces . Continue integratie en continue levering (CI/CD): Het implementeren van CI/CD-praktijken zorgt ervoor dat code-updates automatisch worden geïntegreerd en geïmplementeerd, waardoor de kans op problemen en technische schulden die zich in de loop van de tijd ophopen, wordt verkleind.

Het implementeren van CI/CD-praktijken zorgt ervoor dat code-updates automatisch worden geïntegreerd en geïmplementeerd, waardoor de kans op problemen en technische schulden die zich in de loop van de tijd ophopen, wordt verkleind. Verbetering van de samenwerking met DevOps:DevOps- praktijken versterken de communicatie tussen ontwikkelings- en operationele teams. Nu DevOps is geïnstalleerd, kunnen beide teams samenwerken om technische schulden effectiever te identificeren, plannen en aanpakken.

Gebruik van No-code -platforms om de technische schulden te minimaliseren

No-code- platforms zoals AppMaster bieden een uitstekende manier om technische schulden te minimaliseren. Deze platforms bieden verschillende voordelen:

Snelle applicatie-ontwikkeling: No-code platforms maken een snellere applicatie-ontwikkeling mogelijk door het genereren van code te automatiseren en ontwikkelaars te voorzien van kant-en-klare componenten. Als gevolg hiervan is er minder druk om toevlucht te nemen tot snelle oplossingen die uiteindelijk bijdragen aan de technische schulden.

platforms maken een snellere applicatie-ontwikkeling mogelijk door het genereren van code te automatiseren en ontwikkelaars te voorzien van kant-en-klare componenten. Als gevolg hiervan is er minder druk om toevlucht te nemen tot snelle oplossingen die uiteindelijk bijdragen aan de technische schulden. Consistente architectuur: Consistentie in de architectuur is de sleutel tot het minimaliseren van technische schulden. No-code platforms zorgen ervoor dat applicaties worden gebouwd volgens een uniforme architectuur, waardoor de complexiteit van de codebase wordt verminderd en het onderhoud veel eenvoudiger wordt.

Consistentie in de architectuur is de sleutel tot het minimaliseren van technische schulden. platforms zorgen ervoor dat applicaties worden gebouwd volgens een uniforme architectuur, waardoor de complexiteit van de codebase wordt verminderd en het onderhoud veel eenvoudiger wordt. Visuele ontwikkelomgeving: Platformen No-code bieden een visuele ontwikkelomgeving die het voor ontwikkelaars gemakkelijker maakt om applicaties te ontwerpen, prototypen en valideren. Dit maakt een nauwkeurigere planning mogelijk, waardoor de noodzaak voor grote refactoring en toevoegingen later in het ontwikkelingsproces wordt verminderd.

Platformen bieden een visuele ontwikkelomgeving die het voor ontwikkelaars gemakkelijker maakt om applicaties te ontwerpen, prototypen en valideren. Dit maakt een nauwkeurigere planning mogelijk, waardoor de noodzaak voor grote refactoring en toevoegingen later in het ontwikkelingsproces wordt verminderd. Geautomatiseerde best practices: No-code platforms automatiseren de implementatie van best practices bij het genereren van code, waardoor de kwaliteit van de code wordt gewaarborgd en de kans op het binnensluipen van technische schulden wordt verkleind. Een voorbeeld hiervan is AppMaster , een innovatief no-code -platform dat technische schulden elimineert door applicaties opnieuw te genereren. vanaf nul wanneer de vereisten worden gewijzigd. Dit zorgt ervoor dat er geen technische schulden worden geërfd en dat veranderingen snel kunnen worden geïntegreerd met minimale impact op de bestaande ontwikkeling.

AppMaster biedt een uitgebreide ontwikkelingsoplossing voor het bouwen van web-, mobiele en backend-applicaties, waardoor het 10x sneller en 3x kosteneffectiever wordt voor een breed scala aan klanten, van kleine bedrijven tot ondernemingen. Door de technische schulden effectief te meten en te beheren, en gebruik te maken van no-code -platforms zoals AppMaster, kunnen organisaties hun softwareontwikkelingsproces aanzienlijk verbeteren en hoogwaardige, schaalbare en onderhoudbare applicaties leveren, terwijl de bijbehorende risico's en kosten worden verminderd.

Casestudy: AppMaster 's aanpak om technische schulden te elimineren

Een van de belangrijkste benaderingen om de technische schulden te minimaliseren is het gebruik maken van no-code platforms die een gebruiksvriendelijk en efficiënt ontwikkelingsproces bieden. Deze casestudy onderzoekt hoe AppMaster, een populair no-code, technische schulden elimineert en snelle en efficiënte applicatieontwikkeling mogelijk maakt.

Applicaties opnieuw genereren vanaf het begin

Een van de belangrijkste voordelen van AppMaster is de mogelijkheid om applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten worden gewijzigd. Dit betekent dat elke wijziging in de blauwdruk van de applicatie onmiddellijk wordt weerspiegeld in de applicatie, zodat er geen technische schulden worden overgenomen van eerdere versies. Bijgevolg kunnen ontwikkelaars veranderingen snel integreren met minimale impact op de bestaande ontwikkeling, waardoor de technische schulden die voortkomen uit vaak gewijzigde vereisten effectief worden geëlimineerd.

Ontwerpers van visuele blauwdrukken

AppMaster biedt visuele blauwdrukontwerpers voor backend-, web- en mobiele applicaties, waardoor gebruikers datamodellen , bedrijfslogica en gebruikersinterfaces kunnen creëren en wijzigen zonder code te schrijven. Dit vereenvoudigt het ontwikkelingsproces dramatisch en zorgt voor consistentie in de gehele applicatiearchitectuur, waardoor het risico op het genereren van technische schulden als gevolg van slechte architecturale beslissingen of onervaren ontwikkelaars wordt verminderd.

Automatische generatie en implementatie van broncodes

Telkens wanneer een gebruiker op de knop 'Publiceren' op AppMaster drukt, genereert het platform de broncode voor de applicaties, compileert deze, voert tests uit, verpakt ze in Docker-containers (voor backend-applicaties) en implementeert alles in de cloud. Dit geautomatiseerde proces elimineert de risico's en fouten die gepaard gaan met het handmatig schrijven, testen en implementeren van code, waardoor het genereren van technische schulden wordt geminimaliseerd.

Schaalbaarheid en beveiliging met AppMaster

AppMaster genereert backend-applicaties met behulp van Go, webapplicaties met behulp van het Vue3- framework en JS/TS, en mobiele applicaties met behulp van Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS. Dit zorgt ervoor dat de op het platform ontwikkelde applicaties zeer schaalbaar en veilig zijn, waardoor de kans op technische schulden in verband met schaalbaarheids- en beveiligingsproblemen wordt verkleind.

Hulpmiddelen en technieken om technische schulden aan te pakken

Naast het gebruik van een no-code platform zoals AppMaster, zijn er andere tools en technieken beschikbaar waarmee ontwikkelaars de technische schulden kunnen beheren en minimaliseren. Deze instrumenten vergemakkelijken het proces van het identificeren en aanpakken van technische schulden in bestaande projecten.

Tools voor statische codeanalyse analyseren de broncode zonder deze uit te voeren en identificeren potentiële problemen zoals beveiligingsproblemen, codegeuren en schendingen van codeconventies. Voorbeelden hiervan zijn SonarQube, Checkstyle en CodeClimate. Door uw code regelmatig te scannen en analyseren, kunt u technische schulden proactief identificeren en aanpakken.

Hulpmiddelen voor refactoring

Refactoringtools helpen bij het herstructureren van bestaande code zonder de functionaliteit ervan te veranderen, verbeteren de codekwaliteit en behouden een schone architectuur. Voorbeelden hiervan zijn ReSharper, IntelliJ IDEA en Visual Studio Code. Deze tools kunnen delen van de code detecteren die moeten worden aangepast en manieren voorstellen om de codekwaliteit te verbeteren, wat cruciaal is voor het beheer van technische schulden.

Hulpmiddelen voor architecturale analyse

Tools voor architecturale analyse evalueren de structuur en het ontwerp van uw applicatie en bieden waardevolle inzichten in systeemafhankelijkheden, modulariteit en potentiële knelpunten. Voorbeelden hiervan zijn Lattix, NDepend en CodeScene. Met deze hulpprogramma's kunt u de architectuur van uw toepassing optimaliseren om de technische schulden te minimaliseren.

Hulpmiddelen voor codebeoordeling

Codebeoordelingstools vergemakkelijken codebeoordelingsprocessen door samenwerkingsfuncties, geautomatiseerde kwaliteitscontroles en integratie met ontwikkelomgevingen en opslagplaatsen aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn Crucible, Gerrit en GitHub. Regelmatige codebeoordelingen zijn essentieel voor het identificeren van problemen in de codebase die tot technische schulden kunnen leiden.

CI/CD-tools automatiseren het proces van het bouwen, testen en implementeren van codewijzigingen en zorgen ervoor dat de codebase in een vrijgavebare staat blijft. Voorbeelden hiervan zijn Jenkins, Bamboo en GitLab. Door CI/CD-praktijken toe te passen, kunt u problemen vroeg in het ontwikkelingsproces identificeren en oplossen, waardoor de accumulatie van technische schulden wordt verminderd.

Conclusie

Technische schulden kunnen een aanzienlijke uitdaging vormen bij de ontwikkeling van software, wat leidt tot hogere kosten, verminderde kwaliteit en langzamere ontwikkelingscycli. Het begrijpen van de oorzaken ervan en het implementeren van effectieve strategieën om deze te beheersen en te beperken, is essentieel voor het behouden van een gezonde codebasis en het garanderen van projectsucces.

Door gebruik te maken van no-code platforms zoals AppMaster kunnen ontwikkelaars technische schulden aanpakken door snelle ontwikkeling mogelijk te maken, inconsistenties in de applicatiearchitectuur te elimineren en tijdrovende taken te automatiseren. Bovendien kan het gebruik van verschillende softwareontwikkelingstools en -technieken helpen bij het proactief identificeren en aanpakken van technische schulden, wat resulteert in een beter onderhoudbare, schaalbare en veilige applicatie.