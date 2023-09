Definiowanie, pomiar i zarządzanie długiem technicznym

Zrozumienie długu technicznego

Dług techniczny, termin ukuty przez inżyniera oprogramowania Warda Cunninghama, odnosi się do sugerowanych kosztów dodatkowych przeróbek spowodowanych wyborem szybkiego i łatwego rozwiązania zamiast stosowania lepszego, długoterminowego podejścia podczas tworzenia oprogramowania . Podobnie jak dług finansowy, dług techniczny kumuluje odsetki w postaci zwiększonych kosztów utrzymania, zmniejszonej produktywności i niższej jakości kodu. Jeśli nie będzie starannie zarządzane i nie będzie spłacane w miarę upływu czasu, może sparaliżować projekty oprogramowania i prowadzić do znacznych strat czasu i zasobów. Dług technologiczny może objawiać się w różnych formach, takich jak:

Dług kodowy: wynika ze złych praktyk kodowania, nieodpowiedniej struktury lub używania nieoptymalnych algorytmów.

wynika ze złych praktyk kodowania, nieodpowiedniej struktury lub używania nieoptymalnych algorytmów. Dług architektoniczny: wynika ze złego projektu systemu i wyborów dotyczących architektury, co może sprawić, że przyszłe ulepszenia będą trudniejsze i droższe.

wynika ze złego projektu systemu i wyborów dotyczących architektury, co może sprawić, że przyszłe ulepszenia będą trudniejsze i droższe. Zadłużenie testowe: Występuje, gdy przeprowadzane są niewystarczające testy, co prowadzi do nieodkrytych defektów i wyższych kosztów ich późniejszej naprawy.

Występuje, gdy przeprowadzane są niewystarczające testy, co prowadzi do nieodkrytych defektów i wyższych kosztów ich późniejszej naprawy. Dług w dokumentacji: Dzieje się tak, gdy brakuje dokumentacji lub jest ona nieaktualna, co utrudnia programistom zrozumienie bazy kodu i pracę z nią.

Dzieje się tak, gdy brakuje dokumentacji lub jest ona nieaktualna, co utrudnia programistom zrozumienie bazy kodu i pracę z nią. Dług zależny: spowodowany poleganiem na przestarzałych lub przestarzałych bibliotekach, frameworkach lub platformach, które wymagają aktualizacji, aby zachować bezpieczeństwo i kompatybilność z innymi komponentami.

Rozpoznawanie długu technologicznego i eliminowanie go tak wcześnie, jak to możliwe, ma kluczowe znaczenie, aby zapobiec jego przekształceniu się w problem niemożliwy do zarządzania.

Przyczyny długu technicznego

Do akumulacji długu technicznego w projekcie oprogramowania może przyczynić się kilka czynników. Niektóre typowe przyczyny obejmują:

Napięte terminy: gdy programiści są pod presją dotrzymywania agresywnych terminów, mogą stosować skróty, skupiać się na krótkoterminowych optymalizacjach lub zaniedbywać wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, co skutkuje nieoptymalną jakością kodu.

gdy programiści są pod presją dotrzymywania agresywnych terminów, mogą stosować skróty, skupiać się na krótkoterminowych optymalizacjach lub zaniedbywać wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, co skutkuje nieoptymalną jakością kodu. Brak dokumentacji: Niewystarczająca lub nieaktualna dokumentacja może utrudnić programistom zrozumienie intencji lub projektu fragmentu kodu, co prowadzi do kiepskich modyfikacji i zwiększonego zadłużenia technicznego.

Niewystarczająca lub nieaktualna dokumentacja może utrudnić programistom zrozumienie intencji lub projektu fragmentu kodu, co prowadzi do kiepskich modyfikacji i zwiększonego zadłużenia technicznego. Wysoka złożoność: zbyt złożone systemy oprogramowania mogą być trudne w utrzymaniu, ewolucji i rozszerzaniu, stwarzając możliwości narastania długu technicznego.

zbyt złożone systemy oprogramowania mogą być trudne w utrzymaniu, ewolucji i rozszerzaniu, stwarzając możliwości narastania długu technicznego. Niedoświadczeni programiści: Członkowie zespołu z ograniczonym doświadczeniem lub niewystarczającą wiedzą specjalistyczną mogą nieumyślnie wprowadzić dług techniczny z powodu braku znajomości najlepszych praktyk lub leżących u ich podstaw technologii.

Członkowie zespołu z ograniczonym doświadczeniem lub niewystarczającą wiedzą specjalistyczną mogą nieumyślnie wprowadzić dług techniczny z powodu braku znajomości najlepszych praktyk lub leżących u ich podstaw technologii. Złe decyzje dotyczące architektury: Nieoptymalne wybory architektury mogą skutkować ciasno powiązanymi komponentami, zmniejszoną modułowością lub sztywnymi strukturami, co utrudnia dostosowanie oprogramowania do przyszłych wymagań lub ulepszeń.

Zrozumienie przyczyn długu technicznego jest konieczne, aby podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze i przyjąć najlepsze praktyki minimalizujące jego wpływ na projekty programistyczne.

Konsekwencje długu technicznego

Konsekwencje narastania długu technicznego mogą być poważne zarówno dla projektu oprogramowania, jak i zespołu programistów. Niektóre typowe implikacje obejmują:

Wolniejszy rozwój: dług techniczny sprawia, że ​​ciągły rozwój staje się większym wyzwaniem, ponieważ programiści muszą spędzać więcej czasu na rozwiązywaniu złożoności kodu, problemach architektonicznych lub błędach, co prowadzi do ograniczonego postępu w zakresie nowych funkcji i ulepszeń.

dług techniczny sprawia, że ​​ciągły rozwój staje się większym wyzwaniem, ponieważ programiści muszą spędzać więcej czasu na rozwiązywaniu złożoności kodu, problemach architektonicznych lub błędach, co prowadzi do ograniczonego postępu w zakresie nowych funkcji i ulepszeń. Zwiększone koszty utrzymania: Zasoby wymagane do rozwiązywania problemów, refaktoryzacji kodu i zarządzania zależnościami rosną wraz z kumulacją długu technicznego, co prowadzi do wyższych kosztów projektu.

Zasoby wymagane do rozwiązywania problemów, refaktoryzacji kodu i zarządzania zależnościami rosną wraz z kumulacją długu technicznego, co prowadzi do wyższych kosztów projektu. Obniżona jakość kodu: wraz ze wzrostem długu technicznego utrzymanie wysokiej jakości kodu staje się coraz trudniejsze. To z kolei może utrudnić przyszłe modyfikacje i wprowadzić nowe źródła długu technicznego.

wraz ze wzrostem długu technicznego utrzymanie wysokiej jakości kodu staje się coraz trudniejsze. To z kolei może utrudnić przyszłe modyfikacje i wprowadzić nowe źródła długu technicznego. Skalowalność i kwestie bezpieczeństwa: system oprogramowania obciążony długiem technicznym może napotkać problemy związane ze skalowalnością, ponieważ zmiany wymagane w celu uzyskania lepszej wydajności lub rosnącej bazy użytkowników stają się trudniejsze do wdrożenia. Nieaktualne zależności mogą również narazić system na luki w zabezpieczeniach.

system oprogramowania obciążony długiem technicznym może napotkać problemy związane ze skalowalnością, ponieważ zmiany wymagane w celu uzyskania lepszej wydajności lub rosnącej bazy użytkowników stają się trudniejsze do wdrożenia. Nieaktualne zależności mogą również narazić system na luki w zabezpieczeniach. Obniżone morale zespołu: Dług techniczny może prowadzić do frustracji wśród programistów, ponieważ są oni zmuszeni radzić sobie z jego konsekwencjami, takimi jak zawiły kod lub nieefektywne systemy. Może to negatywnie wpłynąć na morale i produktywność zespołu.

Rozwiązanie problemu długu technicznego i wdrożenie strategii zarządzania nim i jego łagodzenia ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrego stanu projektu oprogramowania i zapewnienia jego długoterminowego sukcesu.

Pomiar długu technicznego

Aby skutecznie rozwiązać problem długu technologicznego, konieczne jest jego zmierzenie i określenie ilościowe. W ten sposób możesz określić zakres problemu oraz ustalić priorytety i śledzić ulepszenia bazy kodu. Oto kilka technik, które pomogą Ci zmierzyć dług techniczny:

Metryki kodu

Metryki te dostarczają danych liczbowych na temat różnych aspektów jakości kodu, takich jak złożoność cykliczna, duplikacja kodu i głębokość dziedziczenia. Śledząc te wskaźniki w czasie, można zidentyfikować obszary bazy kodu, które są podatne na wysoki dług techniczny.

Analiza kodu statycznego

Narzędzia do statycznej analizy kodu sprawdzają kod źródłowy bez jego faktycznego wykonywania. Sprawdzając zestaw predefiniowanych reguł i standardów kodowania, narzędzia te pomagają zidentyfikować potencjalne problemy, takie jak błędy składniowe, złe formatowanie i luki w zabezpieczeniach. Niektóre popularne narzędzia do analizy kodu statycznego obejmują SonarQube, Checkstyle i ESLint.

Analiza architektoniczna

Dokładne zbadanie architektury systemu może pomóc w wykryciu wad projektowych i zidentyfikowaniu obszarów, w których występują problemy techniczne. Techniki analizy architektonicznej obejmują analizę zależności, analizę spójności modułów i analizę sprzężenia komponentów. Techniki te zapewniają wgląd w jakość projektu oprogramowania i pomagają w określeniu konkretnych problemów architektonicznych, które przyczyniają się do długu technicznego.

Oceny ekspertów

Czasami pomocne jest zaangażowanie ekspertów, takich jak starsi programiści lub architekci oprogramowania, w celu przeglądu bazy kodu i zidentyfikowania obszarów o wysokim długu technicznym. Osoby te mogą wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, aby rozpoznać problemy, których zautomatyzowane narzędzia mogą nie wychwycić.

Ocena zadłużenia

Przypisanie ratingu zadłużenia, podobnie jak ratingi kredytowe, może pomóc w określeniu długu technicznego w stosunku do projektu. Ocena może opierać się na takich czynnikach, jak rozmiar i złożoność bazy kodu, liczba i waga znanych problemów oraz czas potrzebny na ich rozwiązanie. Takie podejście może służyć jako ogólny wskaźnik zadłużenia technicznego i pomóc ocenić kondycję projektu.

Skuteczne strategie zarządzania długiem technicznym i jego łagodzenia

Po zidentyfikowaniu i zmierzeniu długu technologicznego następnym krokiem jest zarządzanie nim i jego ograniczanie. Oto kilka skutecznych strategii, jak to zrobić:

Regularne przeglądy kodu: Stwórz kulturę regularnych przeglądów kodu z udziałem programistów i innych odpowiednich interesariuszy. Recenzje kodu nie tylko pomagają wcześnie wykryć błędy, ale także zachęcają do dzielenia się wiedzą i ulepszania praktyk kodowania.

Stwórz kulturę regularnych przeglądów kodu z udziałem programistów i innych odpowiednich interesariuszy. Recenzje kodu nie tylko pomagają wcześnie wykryć błędy, ale także zachęcają do dzielenia się wiedzą i ulepszania praktyk kodowania. Refaktoryzacja: Przydziel czas na refaktoryzację bazy kodu. Refaktoryzacja polega na reorganizacji i uproszczeniu istniejącego kodu bez zmiany jego funkcjonalności, co ułatwia jego utrzymanie i rozbudowę.

Przydziel czas na refaktoryzację bazy kodu. Refaktoryzacja polega na reorganizacji i uproszczeniu istniejącego kodu bez zmiany jego funkcjonalności, co ułatwia jego utrzymanie i rozbudowę. Nadaj priorytet zarządzaniu długiem technicznym: Nadanie priorytetu zarządzaniu długiem technicznym ma kluczowe znaczenie. Oznacza to alokację zasobów i poświęcenie czasu na zajęcie się długiem technicznym w ramach procesu tworzenia oprogramowania .

Nadanie priorytetu zarządzaniu długiem technicznym ma kluczowe znaczenie. Oznacza to alokację zasobów i poświęcenie czasu na zajęcie się długiem technicznym w ramach procesu tworzenia oprogramowania . Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie (CI/CD): wdrożenie praktyk CI/CD pomaga zapewnić integrację i automatyczne wdrażanie aktualizacji kodu, zmniejszając ryzyko wystąpienia problemów i narastania długu technicznego w czasie.

wdrożenie praktyk CI/CD pomaga zapewnić integrację i automatyczne wdrażanie aktualizacji kodu, zmniejszając ryzyko wystąpienia problemów i narastania długu technicznego w czasie. Wzmocnienie współpracy z DevOps: Praktyki DevOps wzmacniają komunikację między zespołami programistycznymi i operacyjnymi. Dzięki DevOps oba zespoły mogą współpracować w celu skuteczniejszej identyfikacji, planowania i rozwiązywania problemów technicznych.

Korzystanie z platform No-code w celu zminimalizowania długu technicznego

Platformy niewymagające kodu, takie jak AppMaster, stanowią doskonały sposób na zminimalizowanie długu technicznego. Platformy te mają kilka zalet:

Szybkie tworzenie aplikacji: Platformy No-code umożliwiają szybsze tworzenie aplikacji poprzez automatyzację generowania kodu i dostarczanie programistom gotowych do użycia komponentów. W rezultacie presja na uciekanie się do szybkich rozwiązań, które ostatecznie przyczyniają się do powstania długu technicznego, jest mniejsza.

Platformy umożliwiają szybsze tworzenie aplikacji poprzez automatyzację generowania kodu i dostarczanie programistom gotowych do użycia komponentów. W rezultacie presja na uciekanie się do szybkich rozwiązań, które ostatecznie przyczyniają się do powstania długu technicznego, jest mniejsza. Spójna architektura: Spójność w architekturze jest kluczem do minimalizacji długu technicznego. Platformy No-code zapewniają, że aplikacje są budowane przy użyciu jednolitej architektury, co zmniejsza złożoność bazy kodu i znacznie ułatwia konserwację.

Spójność w architekturze jest kluczem do minimalizacji długu technicznego. Platformy zapewniają, że aplikacje są budowane przy użyciu jednolitej architektury, co zmniejsza złożoność bazy kodu i znacznie ułatwia konserwację. Środowisko programowania wizualnego: Platformy No-code oferują wizualne środowisko programistyczne, które ułatwia programistom projektowanie, prototypowanie i sprawdzanie poprawności aplikacji. Pozwala to na dokładniejsze planowanie, zmniejszając potrzebę dokonywania większych refaktoryzacji i uzupełnień na późniejszym etapie procesu programowania.

Platformy oferują wizualne środowisko programistyczne, które ułatwia programistom projektowanie, prototypowanie i sprawdzanie poprawności aplikacji. Pozwala to na dokładniejsze planowanie, zmniejszając potrzebę dokonywania większych refaktoryzacji i uzupełnień na późniejszym etapie procesu programowania. Zautomatyzowane najlepsze praktyki: Platformy No-code automatyzują wdrażanie najlepszych praktyk w generowaniu kodu, zapewniając jakość kodu i zmniejszając prawdopodobieństwo wkradania się długu technicznego. Jednym z takich przykładów jest AppMaster , innowacyjna platforma no-code , która eliminuje dług techniczny poprzez regenerację aplikacji od zera za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane. Gwarantuje to, że żaden dług technologiczny nie zostanie odziedziczony, a zmiany można szybko zintegrować przy minimalnym wpływie na istniejący rozwój.

AppMaster zapewnia kompleksowe rozwiązanie programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, dzięki czemu jest 10 razy szybsze i 3 razy bardziej opłacalne dla szerokiego grona klientów, od małych firm po przedsiębiorstwa. Skutecznie mierząc i zarządzając długiem technicznym oraz wykorzystując platformy no-code, takie jak AppMaster, organizacje mogą znacznie usprawnić proces tworzenia oprogramowania i dostarczać wysokiej jakości, skalowalne i łatwe w utrzymaniu aplikacje, jednocześnie zmniejszając związane z tym ryzyko i koszty.

Studium przypadku: podejście AppMaster do eliminacji długu technicznego

Jednym z kluczowych podejść do minimalizacji długu technicznego jest wykorzystanie platform no-code, które oferują łatwy w użyciu i wydajny proces programowania. To studium przypadku opisuje, w jaki sposób AppMaster, popularna platforma no-code, eliminuje dług techniczny i ułatwia szybkie i wydajne tworzenie aplikacji.

Regeneracja aplikacji od podstaw

Jedną z głównych zalet AppMaster jest możliwość ponownego generowania aplikacji od zera po każdej modyfikacji wymagań. Oznacza to, że każda zmiana dokonana w projekcie aplikacji jest natychmiast odzwierciedlana w aplikacji, co gwarantuje, że żaden dług techniczny nie zostanie odziedziczony z wcześniejszych wersji. W rezultacie programiści mogą szybko integrować zmiany przy minimalnym wpływie na istniejący rozwój, skutecznie eliminując dług techniczny generowany przez często modyfikowane wymagania.

Projektanci planów wizualnych

AppMaster oferuje projektantów wizualnych projektów aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, umożliwiając użytkownikom tworzenie i modyfikowanie modeli danych , logiki biznesowej i interfejsów użytkownika bez konieczności pisania kodu. To znacznie upraszcza proces programowania i zapewnia spójność w całej architekturze aplikacji, zmniejszając ryzyko generowania długu technicznego z powodu złych decyzji architektonicznych lub niedoświadczonych programistów.

Automatyczne generowanie i wdrażanie kodu źródłowego

Za każdym razem, gdy użytkownik naciśnie przycisk „Publikuj” w AppMaster, platforma generuje kod źródłowy aplikacji, kompiluje je, uruchamia testy, pakuje je do kontenerów Docker (dla aplikacji backendowych) i wdraża wszystko w chmurze. Ten zautomatyzowany proces eliminuje ryzyko i błędy związane z ręcznym pisaniem, testowaniem i wdrażaniem kodu, minimalizując w ten sposób powstawanie długu technicznego.

Skalowalność i bezpieczeństwo dzięki AppMaster

AppMaster generuje aplikacje backendowe przy użyciu Go, aplikacje internetowe wykorzystujące framework Vue3 i JS/TS oraz aplikacje mobilne wykorzystując Kotlin i Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS. Dzięki temu aplikacje tworzone na platformie są wysoce skalowalne i bezpieczne, zmniejszając prawdopodobieństwo powstania długu technicznego związanego ze skalowalnością i kwestiami bezpieczeństwa.

Narzędzia i techniki radzenia sobie z długiem technicznym

Oprócz korzystania z platformy no-code takiej jak AppMaster, programiści mają do dyspozycji inne narzędzia i techniki umożliwiające zarządzanie długiem technicznym i minimalizowanie go. Narzędzia te ułatwiają proces identyfikacji i rozwiązywania długu technicznego w powstałych projektach.

Narzędzia do analizy kodu statycznego

Narzędzia do statycznej analizy kodu analizują kod źródłowy bez jego wykonywania, identyfikując potencjalne problemy, takie jak luki w zabezpieczeniach, zapach kodu i naruszenia konwencji kodowania. Przykładami są SonarQube, Checkstyle i CodeClimate. Regularnie skanując i analizując swój kod, możesz aktywnie identyfikować i rozwiązywać problemy techniczne.

Narzędzia do refaktoryzacji

Narzędzia do refaktoryzacji pomagają restrukturyzować istniejący kod bez zmiany jego funkcjonalności, poprawiać jakość kodu i utrzymywać czystą architekturę. Przykładami są ReSharper, IntelliJ IDEA i Visual Studio Code. Narzędzia te mogą wykryć obszary kodu wymagające refaktoryzacji i zasugerować sposoby poprawy jakości kodu, co jest kluczowe w zarządzaniu długiem technicznym.

Narzędzia analizy architektonicznej

Narzędzia do analizy architektury oceniają strukturę i projekt aplikacji, dostarczając cennych informacji na temat zależności systemowych, modułowości i potencjalnych wąskich gardeł. Przykładami są Lattix, NDepend i CodeScene. Narzędzia te mogą pomóc w optymalizacji architektury aplikacji w celu zminimalizowania długu technicznego.

Narzędzia do przeglądu kodu

Narzędzia do przeglądu kodu ułatwiają procesy przeglądu kodu, oferując funkcje współpracy, automatyczne kontrole jakości oraz integrację ze środowiskami programistycznymi i repozytoriami. Przykładami są Crucible, Gerrit i GitHub. Regularne przeglądy kodu są niezbędne do identyfikowania problemów w bazie kodu, które mogą prowadzić do długu technicznego.

Narzędzia ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD).

Narzędzia CI/CD automatyzują proces budowania, testowania i wdrażania zmian w kodzie, zapewniając, że baza kodu pozostaje w stanie umożliwiającym wydanie. Przykładami są Jenkins, Bamboo i GitLab. Stosując praktyki CI/CD, możesz identyfikować i naprawiać problemy na wczesnym etapie procesu programowania, redukując akumulację długu technicznego.

Wniosek

Dług techniczny może stanowić poważne wyzwanie w rozwoju oprogramowania, prowadząc do wzrostu kosztów, obniżenia jakości i wolniejszych cykli rozwoju. Zrozumienie jego przyczyn i wdrożenie skutecznych strategii zarządzania nimi i łagodzenia ich jest niezbędne do utrzymania zdrowej bazy kodu i zapewnienia powodzenia projektu.

Wykorzystując platformy no-code takie jak AppMaster, programiści mogą uporać się z długiem technicznym, umożliwiając szybki rozwój, eliminując niespójności w architekturze aplikacji i automatyzując czasochłonne zadania. Co więcej, korzystanie z różnych narzędzi i technik tworzenia oprogramowania może pomóc w proaktywnym identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych, co skutkuje łatwiejszą w utrzymaniu, skalowalną i bezpieczną aplikacją.