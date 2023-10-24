Sunucusuz Web Uygulaması Nasıl Oluşturulur?

Sunucusuz Web Uygulamalarının Temelleri

Web uygulamaları oluştururken sunucusuz mimari, esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet etkinliği sunan modern bir yaklaşım olarak popülerlik kazanıyor. Sunucusuz bir web uygulaması, temel altyapıyı yönetmek için bulut hizmeti sağlayıcılarına güvenir. Bu, bir geliştirici olarak sunucuları yönetme konusunda endişelenmenize gerek olmadığı ve bunun yerine uygulamanızın işlevselliğini sağlamaya odaklanabileceğiniz anlamına gelir.

Bu bölümde sunucusuz web uygulamalarının temelleri ve mimarileri ele alınacaktır. Sunucusuz mimari, Hizmet Olarak İşlevler (FaaS) üzerine kurulmuştur. FaaS, olaylara yanıt olarak işlevlerin, bu işlevleri destekleyen altyapıyı yönetmeye gerek kalmadan yürütülmesine yönelik bir platform sağlayan bir bulut bilişim hizmetidir. Bu, geliştiricilerin yalnızca işlevin işlem süresi için ödeme yaparak kodlarını talep üzerine çalıştırmasına olanak tanır. Sunucusuz bir web uygulaması, birlikte sorunsuz bir şekilde çalışan çeşitli bileşenlerden oluşur. Bu bileşenler genellikle şunları içerir:

Veritabanı : Amazon DynamoDB veya Google Cloud Firestore gibi sunucusuz bir veritabanı, kaynakların otomatik olarak sağlanması ve ölçeklendirilmesiyle esnek ve ölçeklenebilir veri depolama olanağı sunar. Kimlik Doğrulama : AWS Cognito veya Firebase Authentication gibi Hizmet Olarak Kimlik Doğrulama sağlayıcıları, manuel kurulum veya bakım gerektirmeden kullanıcı kimlik doğrulamasını ve yetkilendirmesini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirir. İşlev Yürütme : AWS Lambda, Google Cloud Functions veya Microsoft Azure Functions gibi bulut platformları, uygulamanızın iş mantığını çalıştırmak için gerekli FaaS yeteneklerini sağlar. API'ler ve Entegrasyonlar : API ağ geçitleri ve AWS API Gateway, Google Cloud Endpoints veya Azure API Management gibi sunucusuz entegrasyon hizmetleri, web uygulamanız ile çeşitli hizmetler arasında güvenli ve verimli iletişim sağlar. Ön Uç : AWS S3, Google Cloud Storage veya Microsoft Azure Blob Storage gibi statik web barındırma hizmetleri, geleneksel bir web sunucusuna ihtiyaç duymadan web uygulamanızın ön uç varlıklarını depolamanıza ve sunmanıza olanak tanır.

Sunucusuz bir web uygulaması, bu bileşenlerden yararlanarak altyapı yönetiminin ve operasyonel yükün çoğunu hizmet sağlayıcılara aktarabilir ve geliştiricilerin özellikler oluşturmaya ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanmasına olanak tanır.

Sunucusuz Geçişin Yararları

Sunucusuz bir web uygulaması oluşturmanın, geleneksel sunucu tabanlı mimarileri kullanmaya kıyasla çeşitli avantajları vardır. En dikkate değer faydalardan bazıları şunlardır:

Azaltılmış operasyonel ek yük : Sunucuları yönetme ve bakım ihtiyacını ortadan kaldırarak özellikler oluşturmaya ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanabilirsiniz. Bu, geliştirme döngülerinin daha hızlı olmasını sağlar ve yeni özelliklerin pazara sürülme süresini azaltır. Otomatik ölçeklendirme : Sunucusuz mimariler talebe göre otomatik olarak yukarı ve aşağı ölçeklenebilir, böylece ani ve beklenmedik trafik artışlarına rağmen uygulamanızın yanıt vermeye devam etmesini sağlar. Daha hızlı dağıtım : İşlevler ayrı ayrı dağıtılabilir ve böylece küçük değişikliklerin, yekpare uygulamalarla ilişkili uzun oluşturma ve dağıtma süreçleri gerektirmeden hızla hayata geçirilmesine olanak sağlanır. Maliyet verimliliği : Sunucusuz modda, önceden tahsis edilmiş sunucu kaynakları yerine yalnızca işlevlerinizin tükettiği işlem süresi için ödeme yaparsınız. Bu, özellikle uygulamanızda talepte dalgalanmalar yaşanıyorsa paradan tasarruf edebileceğiniz anlamına gelir. Artan esneklik : Sunucusuz mimariler, mikro hizmet yaklaşımını kolayca destekleyerek uygulamanızı daha küçük, bağımsız bileşenlere ayırmanıza olanak tanır. Bu, uygulamanızın ayrı bölümlerini bağımsız olarak güncellemenizi, geliştirmenizi ve ölçeklendirmenizi kolaylaştırır.

Sunucusuz Web Uygulaması Oluşturmak İçin Adım Adım Kılavuz

Sunucusuz bir web uygulaması oluşturmak, bulut sağlayıcısı ve araç seçiminize bağlı olarak farklılık gösterebilecek birkaç adım içerir. Yine de sürecin genel bir taslağını burada bulabilirsiniz:

Bir bulut hizmet sağlayıcısı seçin: FaaS, sunucusuz veritabanları ve kimlik doğrulama hizmetleri gibi ihtiyacınız olan sunucusuz bileşenleri sunan birini seçin. Popüler sağlayıcılar arasında AWS , Google Cloud Platform ve Microsoft Azure bulunur. Geliştirme ortamınızı kurun: Yerel çalışma alanınızı, seçtiğiniz bulut hizmeti sağlayıcınız için gereken araçlar ve SDK'larla yapılandırın. Bu genellikle sağlayıcının CLI'sini, SDK'sını ve tercih ettiğiniz geliştirme ortamı için gerekli eklentileri kurmayı içerir. Bir ön uç uygulaması oluşturun: Tercih ettiğiniz web çerçevesini veya React, Angular veya Vue.js gibi kitaplığı kullanarak web uygulamanızın ön ucunu oluşturun. Ön uç kodunuz, API'leri kullanarak sunucusuz arka ucunuzla etkileşim kuracak şekilde tasarlanmalıdır. Sunucusuz işlevleri uygulayın: İşlevlerinizi, FaaS sağlayıcınız tarafından desteklenen programlama dilini ve çalışma zamanını kullanarak yazın. Bu işlevler, uygulamanızın mantığını yönetecek ve API ağ geçitleri ve diğer sunucusuz hizmetlerle etkileşimde bulunacaktır. API ağ geçitlerini yapılandırın: İstekleri ön uç uygulamanızdan uygun sunucusuz işlevlere yönlendirmek için bir API ağ geçidi ayarlayın. Ağ geçidinin erişim kontrolü, önbelleğe alma ve kısıtlama özelliklerini sağlayacak şekilde düzgün şekilde yapılandırıldığından emin olun. Sunucusuz kaynakları sağlayın: Bulut hizmeti sağlayıcının yönetim konsolunu veya CLI'yi kullanarak uygulamanız için gereken sunucusuz kaynakları sağlayın. Bu, veritabanlarını, kimlik doğrulama hizmetlerini ve statik web varlıkları için depolamayı içerebilir. Sunucusuz uygulamanızı test edin: Sunucusuz web uygulamanızın beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için kapsamlı testler gerçekleştirin. Sorunsuz işlevsellik sağlamak için bireysel sunucusuz işlevlerin yanı sıra ön uç ve arka uç etkileşimlerini de test edin. Sunucusuz web uygulamasını dağıtın: Ön uç varlıklarını uygun depolama hizmetine yükleyerek ve sunucusuz işlevleri FaaS sağlayıcınıza dağıtarak sunucusuz web uygulamanızı dağıtın. Uygulamanızı izleyin ve optimize edin: Sunucusuz web uygulamanızın performansını sürekli olarak izleyin, iyileştirilecek alanları belirleyin ve maliyet verimliliği ve duyarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için işlevlerinizi optimize edin. Doğru araçlara ve bilgiye sahipseniz sunucusuz bir web uygulaması oluşturmak basit bir süreç olabilir.

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İlgili mimariyi ve bileşenleri anlayarak ve yukarıda özetlenen adım adım süreci takip ederek, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir sunucusuz web uygulaması oluşturma yolunda ilerlemiş olacaksınız.

AppMaster Gibi No-Code Çözümler Sunucusuz Geliştirmeyi Nasıl Kolaylaştırır?

AppMaster gibi kodsuz platformlar, sunucusuz web uygulaması geliştirmeyi daha erişilebilir ve verimli hale getirir. Bu platformlar, uygulama oluşturmaya görsel bir yaklaşım sunarak zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar ve kodlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayanların bile sunucusuz web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Aşağıda, özellikle AppMaster sunucusuz web uygulaması geliştirme sürecini nasıl basitleştirdiğini özetledik.

Görsel Uygulama Tasarımı

AppMaster sunucusuz web uygulamanızın kullanıcı arayüzünü tasarlamak için bir drag-and-drop arayüzü sağlar. Bu kullanıcı dostu yaklaşım, çeşitli bileşenleri yerleştirmenize ve herhangi bir kod yazmadan görsel olarak çekici bir uygulama oluşturmanıza olanak tanır. Her seviyeden geliştiriciye hitap ederek herkesin geliştirme sürecine katılmasını ve fikirleriyle katkıda bulunmasını sağlar.

Veritabanı Şeması ve İş Mantığı Oluşturma

AppMaster, kullanıcı arayüzü tasarımının yanı sıra veritabanı şemalarının ve iş mantığının geliştirilmesini de kolaylaştırır. Görsel Veritabanı Şema Tasarımcısı ile veri modellerini kolaylıkla oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca İş Süreci Tasarımcısı, uygulamanızın iş mantığını görsel olarak tanımlamanıza, süreci kolaylaştırmanıza ve hata riskini azaltmanıza olanak tanır.

Otomatik Kod Oluşturma ve Dağıtımı

AppMaster arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi dilleri kullanarak sunucusuz web uygulamanız için kaynak kodunu otomatik olarak oluşturur. Uygulamanızı derler, testler yapar, bunları Docker konteynerlerinde paketler ve buluta dağıtır. Tüm bu adımlar, geliştiricinin minimum girdisiyle gerçekleşir ve verimli ve tutarlı bir geliştirme süreci sağlar.

Bulut Hizmetleriyle Entegrasyon

AppMaster kolay dağıtım için sunucusuz web uygulamalarına yönelik popüler bulut hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Bu entegrasyon, sunucu yönetiminin karmaşıklıklarından kaçınırken bulut platformlarının sunduğu esneklik ve ölçeklenebilirlikten yararlanarak sunucusuz mimarinin tüm gücünden yararlanmanıza olanak tanır.

Teknik Borcun Ortadan Kaldırılması

Teknik borç genellikle mevcut uygulamaların modernleştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi sırasında ortaya çıkar. AppMaster uygulamanızın planlarını her değiştirdiğinizde sıfırdan uygulamalar oluşturarak bu sorunu çözer. Bu yaklaşım, teknik borcu ortadan kaldırarak uygulamanızın ölçeklenebilir kalmasını ve en iyi şekilde performans göstermesini sağlar.

Sunucusuz Sınırlamalar ve Bunların Giderilmesi

Sunucusuz mimarinin birçok avantajı olmasına rağmen dikkate alınması gereken sınırlamalar da vardır. Aşağıda sunucusuz web uygulamalarının bazı yaygın sınırlamalarını ve bunları nasıl çözebileceğinizi tartışıyoruz.

Soğuk Başlangıç

Soğuk başlatmalar, sunucusuz işleviniz ilk kez başlatıldığında meydana gelir ve yürütülmesinde gecikmeye neden olur. Bu, eklenen gecikme nedeniyle daha yavaş bir kullanıcı deneyimine neden olabilir. Soğuk başlatmaları azaltmak için, belirli sayıda işlev örneğini "sıcak" ve istekleri işlemeye hazır tutan, sağlanan eşzamanlılığı kullanabilirsiniz. Başlatma süresini azaltmak ve böylece soğuk başlatmaların etkisini en aza indirmek için kodu paketleme ve küçültme gibi uygulama optimizasyon tekniklerinden de yararlanabilirsiniz.

Sınırlı Yürütme Süreleri

Sunucusuz işlevlerin, bulut hizmeti sağlayıcısına bağlı olarak değişen maksimum yürütme süresi vardır. Sunucusuz işleviniz bu sınırı aşarsa sonlandırılacaktır. Bunu önlemek için, işlevlerinizin belirtilen zaman sınırlarına uyduğundan emin olun ve karmaşık veya zaman alan görevleri ayrı, daha küçük işlevler halinde yeniden düzenleyin.

Satıcıya Kilitlenme

Sunucusuz web uygulamanız için belirli bir bulut hizmeti sağlayıcısına güvendiğinizde, onların ekosistemine çok fazla entegre olabilirsiniz ve bu da gelecekte sağlayıcıları değiştirmenizi zorlaştırabilir. Satıcıya bağlılığı azaltmak için açık kaynaklı sunucusuz bir çerçeve kullanın veya platformdan bağımsız kodlama uygulamalarına sadık kalın. Bu, ihtiyaç duyulması halinde kolayca farklı bir sağlayıcıya geçmenizi sağlayacaktır.

Karmaşıklığı İzleme ve Hata Ayıklama

Sunucusuz web uygulamalarının izlenmesi ve hata ayıklaması, sunucusuz işlevlerin geçici doğası ve dağıtılmış mimari nedeniyle zorlayıcı olabilir. Bu karmaşıklıkları gidermek için bulut hizmeti sağlayıcınız veya üçüncü taraf bir çözüm tarafından sağlanan günlük kaydı ve izleme hizmetlerini kullanın. Bu araçlar, uygulamanızın performansını izlemenize ve sorunları hızlı bir şekilde tanımlayıp çözmenize yardımcı olabilir.

Sunucusuz web uygulaması geliştirme, AppMaster gibi no-code çözümlerle giderek daha erişilebilir ve kullanışlı hale geldi. Sunucusuz mimarinin avantajlarını ve zorluklarını anlayarak ve bu platformların sunduğu özelliklerden yararlanarak, uygulama geliştirme sürecinizi hızlandırabilir ve minimum kodlama deneyimiyle veya hiç kodlama deneyimi olmadan ölçeklenebilir, yüksek performanslı web uygulamaları oluşturabilirsiniz.