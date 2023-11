Hoe bouw je een serverloze webapplicatie?

De basisprincipes van serverloze webapplicaties

Bij het bouwen van webapplicaties wint serverloze architectuur aan populariteit als een moderne aanpak die flexibiliteit, schaalbaarheid en kosteneffectiviteit biedt. Een serverloze webapplicatie is afhankelijk van cloudserviceproviders om de onderliggende infrastructuur af te handelen. Dit betekent dat u als ontwikkelaar zich geen zorgen hoeft te maken over het beheer van servers en zich kunt concentreren op het leveren van de functionaliteit van uw applicatie.

In dit gedeelte worden de grondbeginselen van serverloze webapplicaties en hun architectuur behandeld. Serverloze architectuur is gebaseerd op Functions as a Service (FaaS). FaaS is een cloud computing-service die een platform biedt voor het uitvoeren van functies als reactie op gebeurtenissen zonder dat de infrastructuur die deze functies ondersteunt, hoeft te worden beheerd. Hierdoor kunnen ontwikkelaars hun code op aanvraag uitvoeren en alleen betalen voor de rekentijd van de functie. Een serverloze webapplicatie bestaat uit verschillende componenten die naadloos met elkaar samenwerken. Deze componenten omvatten doorgaans:

Database : Een serverloze database, zoals Amazon DynamoDB of Google Cloud Firestore, biedt flexibele en schaalbare gegevensopslag met geautomatiseerde inrichting en schaling van bronnen. Authenticatie : Authentication-as-a-Service-providers zoals AWS Cognito of Firebase Authentication verwerken gebruikersauthenticatie en -autorisatie naadloos zonder handmatige installatie of onderhoud. Functie-uitvoering : Cloudplatforms zoals AWS Lambda, Google Cloud Functions of Microsoft Azure Functions bieden de FaaS-mogelijkheden die nodig zijn om de bedrijfslogica van uw applicatie uit te voeren. API's en integraties : API-gateways en serverloze integratieservices zoals AWS API Gateway, Google Cloud Endpoints of Azure API Management maken veilige en efficiënte communicatie tussen uw webapplicatie en verschillende services mogelijk. Frontend : Met statische webhostingservices zoals AWS S3, Google Cloud Storage of Microsoft Azure Blob Storage kunt u de frontend-middelen van uw webapplicatie opslaan en leveren zonder dat u een traditionele webserver nodig heeft.

Door gebruik te maken van deze componenten kan een serverloze webapplicatie een groot deel van het infrastructuurbeheer en de operationele overhead overdragen aan de serviceproviders, waardoor ontwikkelaars zich kunnen concentreren op het bouwen van functies en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Voordelen van serverloos gaan

Er zijn verschillende voordelen aan het bouwen van een serverloze webapplicatie vergeleken met het gebruik van traditionele servergebaseerde architecturen. Enkele van de meest opvallende voordelen zijn:

Verminderde operationele overhead : U kunt zich concentreren op het bouwen van functies en het verbeteren van de gebruikerservaring door de noodzaak voor het beheren en onderhouden van servers te elimineren. Dit maakt snellere ontwikkelingscycli mogelijk en verkort de time-to-market voor nieuwe functies. Automatisch schalen : Serverloze architecturen kunnen automatisch op- en afschalen op basis van de vraag, zodat uw applicatie responsief blijft ondanks plotselinge en onverwachte verkeerspieken. Snellere implementatie : Functies kunnen afzonderlijk worden geïmplementeerd, waardoor kleine wijzigingen snel live kunnen worden doorgevoerd zonder dat er langdurige bouw- en implementatieprocessen nodig zijn die verband houden met monolithische applicaties. Kostenefficiëntie : Met serverless betaalt u alleen voor de rekentijd die uw functies verbruiken, en niet voor vooraf toegewezen serverbronnen. Dit betekent dat u geld kunt besparen, vooral als de vraag naar uw toepassing fluctueert. Grotere flexibiliteit : Serverloze architecturen ondersteunen gemakkelijk een microservices-aanpak, waardoor u uw applicatie kunt opsplitsen in kleinere, onafhankelijke componenten. Dit maakt het eenvoudiger om afzonderlijke delen van uw applicatie onafhankelijk bij te werken, te verbeteren en te schalen.

Stapsgewijze handleiding voor het bouwen van een serverloze webapp

Het bouwen van een serverloze webapplicatie omvat verschillende stappen die kunnen verschillen afhankelijk van uw keuze voor de cloudprovider en tools. Toch is hier een algemeen overzicht van het proces:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Kies een cloudserviceprovider: Selecteer er een die de serverloze componenten biedt die u nodig hebt, zoals FaaS, serverloze databases en authenticatieservices. Populaire providers zijn onder meer AWS , Google Cloud Platform en Microsoft Azure . Zet uw ontwikkelomgeving op: Configureer uw lokale werkruimte met de tools en SDK's die vereist zijn voor de door u gekozen cloudserviceprovider. Dit omvat doorgaans het installeren van de CLI, SDK en eventuele vereiste plug-ins van de provider voor de ontwikkelomgeving van uw voorkeur. Maak een frontend-applicatie: bouw de frontend van uw webapplicatie met behulp van uw favoriete webframework of bibliotheek zoals React, Angular of Vue.js. Uw frontendcode moet zijn ontworpen om te communiceren met uw serverloze backend met behulp van API's. Implementeer serverloze functies: schrijf uw functies met behulp van de programmeertaal en runtime die worden ondersteund door uw FaaS-provider. Deze functies zorgen voor de logica van uw applicatie en communiceren met API-gateways en andere serverloze services. Configureer API-gateways: Stel een API-gateway in om verzoeken van uw frontend-applicatie naar de juiste serverloze functies te routeren. Zorg ervoor dat de gateway correct is geconfigureerd om toegangscontrole, caching en beperkingsmogelijkheden te bieden. Serverloze bronnen inrichten: Met behulp van de beheerconsole of CLI van de cloudserviceprovider kunt u de serverloze bronnen inrichten die nodig zijn voor uw toepassing. Dit kunnen databases, authenticatieservices en opslag voor statische webmiddelen zijn. Test uw serverloze applicatie: voer grondige tests uit om ervoor te zorgen dat uw serverloze webapplicatie naar verwachting functioneert. Test de individuele serverloze functies, evenals de frontend- en backend-interacties om naadloze functionaliteit te garanderen. Implementeer de serverloze webapp: Implementeer uw serverloze webtoepassing door de frontend-middelen naar de juiste opslagservice te uploaden en de serverloze functies bij uw FaaS-provider te implementeren. Bewaak en optimaliseer uw applicatie: Bewaak voortdurend de prestaties van uw serverloze webapplicatie, identificeer gebieden voor verbetering en optimaliseer uw functies om kostenefficiëntie en een responsieve gebruikerservaring te garanderen. Het bouwen van een serverloze webapplicatie kan een eenvoudig proces zijn als u over de juiste tools en kennis beschikt.

Door de betrokken architectuur en componenten te begrijpen en het hierboven beschreven stapsgewijze proces te volgen, bent u goed op weg om een ​​schaalbare en kosteneffectieve serverloze web-app te creëren.

Hoe oplossingen No-Code zoals AppMaster serverloze ontwikkeling mogelijk maken

No-code platforms zoals AppMaster maken de ontwikkeling van serverloze webapplicaties toegankelijker en efficiënter. Deze platforms besparen tijd en middelen door een visuele benadering van het bouwen van applicaties te bieden, waardoor zelfs mensen met weinig of geen codeerervaring serverloze webapplicaties kunnen maken. Hieronder schetsen we hoe AppMaster in het bijzonder het proces van serverloze ontwikkeling van webapplicaties vereenvoudigt.

Visueel applicatieontwerp

AppMaster biedt een drag-and-drop interface voor het ontwerpen van de gebruikersinterface van uw serverloze webapplicatie. Dankzij deze gebruiksvriendelijke aanpak kunt u verschillende componenten indelen en een visueel aantrekkelijke applicatie creëren zonder code te schrijven. Het is geschikt voor ontwikkelaars van alle niveaus, waardoor iedereen kan deelnemen aan het ontwikkelingsproces en zijn/haar ideeën kan bijdragen.

Databaseschema en creatie van bedrijfslogica

Naast UI-ontwerp faciliteert AppMaster de ontwikkeling van databaseschema's en bedrijfslogica. Met de visuele Database Schema Designer kunt u eenvoudig datamodellen maken en beheren. Bovendien kunt u met de Business Process Designer de bedrijfslogica van uw applicatie visueel definiëren, waardoor het proces wordt gestroomlijnd en de kans op fouten wordt verkleind.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Automatische codegeneratie en -implementatie

AppMaster genereert automatisch de broncode voor uw serverloze webapplicatie, met behulp van talen zoals Go (golang) voor backend-applicaties, Vue3 voor webapplicaties, en Kotlin en Jetpack Compose voor Android, en SwiftUI voor iOS. Het compileert uw applicatie, voert tests uit, verpakt ze in Docker-containers en implementeert ze in de cloud. Al deze stappen vinden plaats met minimale input van de ontwikkelaar, waardoor een efficiënt en consistent ontwikkelingsproces wordt gegarandeerd.

Integratie met Clouddiensten

AppMaster kan naadloos worden geïntegreerd met populaire cloudservices voor serverloze webapplicaties, voor eenvoudige implementatie. Dankzij deze integratie kunt u de volledige kracht van serverloze architectuur benutten, profiteren van de flexibiliteit en schaalbaarheid die cloudplatforms bieden, terwijl u de complexiteit van serverbeheer vermijdt.

Het elimineren van technische schulden

Technische schulden ontstaan ​​vaak bij het moderniseren of herstructureren van bestaande applicaties. AppMaster pakt dit probleem aan door telkens opnieuw applicaties te genereren wanneer u de blauwdrukken van uw app wijzigt. Deze aanpak elimineert technische schulden en zorgt ervoor dat uw applicatie schaalbaar blijft en optimaal presteert.

Serverloze beperkingen en hoe u deze kunt aanpakken

Hoewel serverloze architectuur talloze voordelen heeft, zijn er ook beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden. Hieronder bespreken we enkele veelvoorkomende beperkingen van serverloze webapplicaties en hoe u deze kunt aanpakken.

Koude start

Koude starts vinden plaats wanneer uw serverloze functie voor het eerst wordt geïnitialiseerd, waardoor de uitvoering ervan wordt vertraagd. Dit kan resulteren in een langzamere gebruikerservaring vanwege de extra latentie. Om koude starts te voorkomen, kunt u ingerichte gelijktijdigheid gebruiken, waardoor een bepaald aantal functie-instanties 'warm' blijft en gereed is om aanvragen af ​​te handelen. U kunt ook toepassingsoptimalisatietechnieken gebruiken, zoals het bundelen en verkleinen van code, om de initialisatietijd te verkorten en zo de impact van een koude start te minimaliseren.

Beperkte uitvoeringsduur

Serverloze functies hebben een maximale uitvoeringsduur, variërend afhankelijk van de cloudserviceprovider. Als uw serverloze functie deze limiet overschrijdt, wordt deze beëindigd. Om dit te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw functies binnen de opgegeven tijdslimieten passen en complexe of tijdrovende taken herverdelen in afzonderlijke, kleinere functies.

Vendor lock-in

Wanneer u voor uw serverloze webapplicatie afhankelijk bent van een specifieke cloudserviceprovider, raakt u mogelijk te diep geïntegreerd in hun ecosysteem, waardoor het moeilijk wordt om in de toekomst van provider te wisselen. Gebruik een open-source serverloos raamwerk of houd u aan platformonafhankelijke codeermethoden om de afhankelijkheid van leveranciers te verminderen. Hierdoor kunt u eenvoudig naar een andere aanbieder migreren als dat nodig mocht zijn.

Complexiteit bewaken en debuggen

Het monitoren en debuggen van serverloze webapplicaties kan een uitdaging zijn vanwege de kortstondige aard van serverloze functies en de gedistribueerde architectuur. Om deze complexiteiten aan te pakken, kunt u gebruikmaken van de logboek- en monitoringservices die worden aangeboden door uw cloudserviceprovider of een oplossing van derden. Met deze hulpprogramma's kunt u de prestaties van uw toepassing controleren en problemen snel identificeren en oplossen.

Serverloze ontwikkeling van webapplicaties is steeds toegankelijker en handiger geworden met no-code oplossingen zoals AppMaster. Door de voordelen en uitdagingen van serverloze architectuur te begrijpen en gebruik te maken van de functies die deze platforms bieden, kunt u uw applicatieontwikkelingsproces versnellen en schaalbare, krachtige webapplicaties creëren met minimale tot geen codeerervaring.