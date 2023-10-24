كيفية إنشاء تطبيق ويب بدون خادم؟

أساسيات تطبيقات الويب بدون خادم

عند بناء تطبيقات الويب ، تكتسب البنية بدون خادم شعبية باعتبارها نهجًا حديثًا يوفر المرونة وقابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة. يعتمد تطبيق الويب بدون خادم على موفري الخدمات السحابية للتعامل مع البنية التحتية الأساسية. وهذا يعني أنك، كمطور، لا داعي للقلق بشأن إدارة الخوادم ويمكنك بدلاً من ذلك التركيز على تقديم وظائف التطبيق الخاص بك.

سيغطي هذا القسم أساسيات تطبيقات الويب بدون خادم وبنيتها. تم بناء البنية بدون خادم على الوظائف كخدمة (FaaS). FaaS هي خدمة حوسبة سحابية توفر منصة لتنفيذ الوظائف استجابة للأحداث دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية التي تدعم تلك الوظائف. يسمح هذا للمطورين بتشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بهم عند الطلب، والدفع فقط مقابل وقت حساب الوظيفة. يتكون تطبيق الويب بدون خادم من مكونات مختلفة تعمل معًا بسلاسة. تتضمن هذه المكونات عادةً ما يلي:

قاعدة البيانات : توفر قاعدة البيانات بدون خادم، مثل Amazon DynamoDB أو Google Cloud Firestore، مساحة تخزين مرنة وقابلة للتطوير للبيانات مع توفير آلي للموارد وتوسيع نطاقها. المصادقة : يتعامل موفرو المصادقة كخدمة مثل AWS Cognito أو Firebase Authentication مع مصادقة المستخدم والترخيص بسلاسة دون الحاجة إلى الإعداد اليدوي أو الصيانة. تنفيذ الوظيفة : توفر الأنظمة الأساسية السحابية مثل AWS Lambda أو Google Cloud Functions أو Microsoft Azure Functions إمكانات FaaS اللازمة لتشغيل منطق أعمال التطبيق الخاص بك. واجهات برمجة التطبيقات وعمليات التكامل : تعمل بوابات واجهة برمجة التطبيقات وخدمات التكامل بدون خادم مثل AWS API Gateway أو Google Cloud Endpoints أو Azure API Management على تمكين الاتصال الآمن والفعال بين تطبيق الويب الخاص بك والخدمات المتنوعة. الواجهة الأمامية : تتيح لك خدمات استضافة الويب الثابتة مثل AWS S3 أو Google Cloud Storage أو Microsoft Azure Blob Storage تخزين أصول الواجهة الأمامية لتطبيق الويب الخاص بك وتقديمها دون الحاجة إلى خادم ويب تقليدي.

من خلال الاستفادة من هذه المكونات، يمكن لتطبيق ويب بدون خادم تفريغ الكثير من إدارة البنية التحتية والنفقات التشغيلية لمقدمي الخدمة، مما يسمح للمطورين بالتركيز على بناء الميزات وتحسين تجربة المستخدم.

فوائد العمل بدون خادم

هناك العديد من المزايا لبناء تطبيق ويب بدون خادم مقارنة باستخدام البنى التقليدية القائمة على الخادم. تشمل بعض أبرز الفوائد ما يلي:

تقليل النفقات التشغيلية : يمكنك التركيز على بناء الميزات وتحسين تجربة المستخدم من خلال التخلص من الحاجة إلى إدارة الخوادم وصيانتها. وهذا يتيح دورات تطوير أسرع ويقلل الوقت اللازم لتسويق الميزات الجديدة. التوسع التلقائي : يمكن للبنيات بدون خادم أن تتوسع تلقائيًا لأعلى ولأسفل بناءً على الطلب، مما يضمن بقاء التطبيق الخاص بك مستجيبًا على الرغم من الزيادات المفاجئة وغير المتوقعة في حركة المرور. نشر أسرع : يمكن نشر الوظائف بشكل فردي، مما يسمح بنشر التغييرات الصغيرة بسرعة دون الحاجة إلى عمليات إنشاء ونشر طويلة مرتبطة بالتطبيقات المتجانسة. كفاءة التكلفة : مع عدم وجود خادم، فإنك تدفع فقط مقابل وقت الحوسبة الذي تستهلكه وظائفك، بدلاً من دفع موارد الخادم المخصصة مسبقًا. وهذا يعني أنه يمكنك توفير المال، خاصة إذا كان طلبك يواجه تقلبات في الطلب. مرونة متزايدة : تدعم البنى بدون خادم نهج الخدمات الصغيرة بسهولة، مما يسمح لك بتقسيم تطبيقك إلى مكونات أصغر ومستقلة. وهذا يجعل من السهل تحديث الأجزاء الفردية من تطبيقك وتحسينها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل.

دليل خطوة بخطوة لإنشاء تطبيق ويب بدون خادم

يتضمن إنشاء تطبيق ويب بدون خادم عدة خطوات قد تختلف وفقًا لاختيارك لموفر السحابة والأدوات. ومع ذلك، إليك مخطط عام للعملية:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

اختر موفر خدمة سحابية: حدد موفرًا يقدم المكونات التي لا تحتاج إلى خادم والتي تحتاجها، مثل FaaS وقواعد البيانات التي لا تحتوي على خادم وخدمات المصادقة. من بين موفري الخدمة المشهورين AWS وGoogle Cloud Platform و Microsoft Azure . قم بإعداد بيئة التطوير الخاصة بك: قم بتكوين مساحة العمل المحلية الخاصة بك باستخدام الأدوات ومجموعات SDK المطلوبة لموفر الخدمة السحابية الذي اخترته. يتضمن هذا عادةً تثبيت واجهة سطر الأوامر (CLI) وSDK الخاصة بالموفر وأي مكونات إضافية مطلوبة لبيئة التطوير المفضلة لديك. إنشاء تطبيق واجهة أمامية: أنشئ الواجهة الأمامية لتطبيق الويب الخاص بك باستخدام إطار عمل الويب أو المكتبة المفضلة لديك مثل React أو Angular أو Vue.js. يجب أن يتم تصميم رمز الواجهة الأمامية الخاص بك للتفاعل مع الواجهة الخلفية بدون خادم باستخدام واجهات برمجة التطبيقات. تنفيذ وظائف بدون خادم: اكتب وظائفك باستخدام لغة البرمجة ووقت التشغيل المدعوم من موفر FaaS الخاص بك. ستتعامل هذه الوظائف مع منطق تطبيقك وتتفاعل مع بوابات واجهة برمجة التطبيقات (API) والخدمات الأخرى التي لا تحتوي على خادم. تكوين بوابات واجهة برمجة التطبيقات: قم بإعداد بوابة واجهة برمجة التطبيقات لتوجيه الطلبات من تطبيق الواجهة الأمامية الخاص بك إلى الوظائف المناسبة بدون خادم. تأكد من تكوين البوابة بشكل صحيح لتوفير إمكانات التحكم في الوصول والتخزين المؤقت والتقييد. توفير موارد بدون خادم: باستخدام وحدة التحكم الإدارية لموفر الخدمة السحابية أو واجهة سطر الأوامر (CLI)، قم بتوفير الموارد بدون خادم اللازمة لتطبيقك. قد يشمل ذلك قواعد البيانات وخدمات المصادقة وتخزين أصول الويب الثابتة. اختبار تطبيقك بدون خادم: قم بإجراء اختبار شامل للتأكد من أن تطبيق الويب بدون خادم الخاص بك يعمل كما هو متوقع. اختبر الوظائف الفردية بدون خادم، بالإضافة إلى تفاعلات الواجهة الأمامية والخلفية لضمان الأداء السلس. نشر تطبيق الويب بدون خادم: انشر تطبيق الويب بدون خادم الخاص بك عن طريق تحميل أصول الواجهة الأمامية إلى خدمة التخزين المناسبة، ونشر الوظائف بدون خادم إلى موفر FaaS الخاص بك. مراقبة تطبيقك وتحسينه: راقب أداء تطبيق الويب بدون خادم بشكل مستمر، مع تحديد مجالات التحسين وتحسين وظائفك لضمان فعالية التكلفة وتجربة مستخدم سريعة الاستجابة. يمكن أن يكون إنشاء تطبيق ويب بدون خادم عملية مباشرة إذا كانت لديك الأدوات والمعرفة المناسبة.

من خلال فهم البنية والمكونات المعنية، واتباع العملية الموضحة أعلاه خطوة بخطوة، ستكون في طريقك لإنشاء تطبيق ويب بدون خادم قابل للتطوير وفعال من حيث التكلفة.

كيف تعمل الحلول No-Code مثل AppMaster على تسهيل التطوير بدون خادم

تعمل الأنظمة الأساسية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية مثل AppMaster على جعل تطوير تطبيقات الويب بدون خادم أكثر سهولة وفعالية. توفر هذه الأنظمة الأساسية الوقت والموارد من خلال تقديم نهج مرئي لبناء التطبيقات، مما يتيح حتى لأولئك الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في البرمجة إنشاء تطبيقات ويب بدون خادم. نوضح أدناه كيفية قيام AppMaster ، على وجه الخصوص، بتبسيط عملية تطوير تطبيقات الويب بدون خادم.

تصميم التطبيقات المرئية

يوفر AppMaster واجهة drag-and-drop لتصميم واجهة المستخدم لتطبيق الويب بدون خادم. يسمح لك هذا الأسلوب سهل الاستخدام بوضع مكونات مختلفة وإنشاء تطبيق جذاب بصريًا دون كتابة أي تعليمات برمجية. إنه يلبي احتياجات المطورين من جميع المستويات، ويمكّن الجميع من المشاركة في عملية التطوير والمساهمة بأفكارهم.

مخطط قاعدة البيانات وإنشاء منطق الأعمال

إلى جانب تصميم واجهة المستخدم، يسهل AppMaster تطوير مخططات قاعدة البيانات ومنطق الأعمال. باستخدام مصمم مخطط قاعدة البيانات المرئي، يمكنك بسهولة إنشاء نماذج البيانات وإدارتها. علاوة على ذلك، يتيح لك مصمم عمليات الأعمال تحديد منطق الأعمال الخاص بتطبيقك بشكل مرئي، مما يؤدي إلى تبسيط العملية وتقليل مخاطر الأخطاء.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

إنشاء التعليمات البرمجية ونشرها تلقائيًا

يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء كود المصدر لتطبيق الويب بدون خادم، باستخدام لغات مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، و Vue3 لتطبيقات الويب، و Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. فهو يجمع تطبيقك، ويجري الاختبارات، ويجمعها في حاويات Docker ، وينشرها على السحابة. تتم كل هذه الخطوات بأقل قدر من المدخلات من المطور، مما يضمن عملية تطوير فعالة ومتسقة.

التكامل مع الخدمات السحابية

يتكامل AppMaster بسلاسة مع الخدمات السحابية الشائعة لتطبيقات الويب بدون خادم لسهولة النشر. يمكّنك هذا التكامل من الاستفادة من القوة الكاملة للبنية بدون خادم، والاستفادة من المرونة وقابلية التوسع التي توفرها الأنظمة الأساسية السحابية مع تجنب تعقيدات إدارة الخادم.

القضاء على الديون الفنية

غالبًا ما ينشأ الدين الفني عند تحديث التطبيقات الحالية أو إعادة هيكلتها. يعالج AppMaster هذه المشكلة عن طريق إنشاء تطبيقات من البداية في كل مرة تقوم فيها بتعديل مخططات تطبيقك. يعمل هذا النهج على التخلص من الديون الفنية، مما يضمن بقاء تطبيقك قابلاً للتطوير ويعمل على النحو الأمثل.

القيود دون خادم وكيفية معالجتها

على الرغم من أن البنية بدون خادم لها العديد من المزايا، إلا أن هناك قيودًا يجب مراعاتها. نناقش أدناه بعض القيود الشائعة لتطبيقات الويب بدون خادم وكيف يمكنك معالجتها.

بدايات باردة

تحدث عمليات التشغيل الباردة عند تهيئة وظيفتك بدون خادم لأول مرة، مما يتسبب في تأخير تنفيذها. يمكن أن يؤدي هذا إلى تجربة مستخدم أبطأ بسبب زمن الوصول الإضافي. للتخفيف من عمليات التشغيل الباردة، يمكنك استخدام التزامن المقدم، والذي يحافظ على عدد محدد من مثيلات الوظائف "دافئة" وجاهزة للتعامل مع الطلبات. يمكنك أيضًا استخدام تقنيات تحسين التطبيقات، مثل تجميع التعليمات البرمجية وتصغيرها، لتقليل وقت التهيئة وبالتالي تقليل تأثير عمليات التشغيل الباردة.

فترات تنفيذ محدودة

تتمتع الوظائف بدون خادم بأقصى مدة للتنفيذ، وتختلف وفقًا لموفر الخدمة السحابية. إذا تجاوزت وظيفتك بدون خادم هذا الحد، فسيتم إنهاؤها. لتجنب ذلك، تأكد من أن وظائفك تتناسب مع الحدود الزمنية المحددة وأعد هيكلة المهام المعقدة أو التي تستغرق وقتًا طويلاً في وظائف منفصلة أصغر.

قبضة الباعة في

عند الاعتماد على مزود خدمة سحابية محدد لتطبيق الويب بدون خادم، فقد تصبح مندمجًا بشكل عميق جدًا في النظام البيئي الخاص بهم، مما يجعل من الصعب تبديل مقدمي الخدمة في المستقبل. استخدم إطار عمل مفتوح المصدر بدون خادم أو التزم بممارسات الترميز المحايدة للنظام الأساسي لتقليل تقييد البائعين. سيمكنك هذا من الانتقال إلى مزود خدمة مختلف بسهولة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

تعقيد المراقبة والتصحيح

يمكن أن تكون مراقبة وتصحيح تطبيقات الويب التي لا تحتوي على خادم أمرًا صعبًا نظرًا للطبيعة المؤقتة للوظائف التي لا تحتوي على خادم والبنية الموزعة. لمعالجة هذه التعقيدات، استخدم خدمات التسجيل والمراقبة التي يوفرها موفر الخدمة السحابية لديك أو حل تابع لجهة خارجية. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في مراقبة أداء تطبيقك وتحديد المشكلات ومعالجتها بسرعة.

أصبح تطوير تطبيقات الويب بدون خادم متاحًا وملائمًا بشكل متزايد من خلال الحلول no-code مثل AppMaster. من خلال فهم فوائد وتحديات البنية بدون خادم، والاستفادة من الميزات التي تقدمها هذه الأنظمة الأساسية، يمكنك تسريع عملية تطوير التطبيقات الخاصة بك وإنشاء تطبيقات ويب قابلة للتطوير وعالية الأداء مع الحد الأدنى من الخبرة في البرمجة أو عدم وجودها على الإطلاق.