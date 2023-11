Come creare un'applicazione Web serverless?

Le basi delle applicazioni Web serverless

Quando si creano applicazioni Web , l'architettura serverless sta guadagnando popolarità come approccio moderno che offre flessibilità, scalabilità e convenienza. Un'applicazione Web serverless si affida ai fornitori di servizi cloud per gestire l'infrastruttura sottostante. Ciò significa che tu, come sviluppatore, non devi preoccuparti della gestione dei server e puoi invece concentrarti sulla fornitura delle funzionalità della tua applicazione.

Questa sezione tratterà i fondamenti delle applicazioni web serverless e la loro architettura. L'architettura serverless è basata su Functions as a Service (FaaS). FaaS è un servizio di cloud computing che fornisce una piattaforma per l'esecuzione di funzioni in risposta a eventi senza la necessità di gestire l'infrastruttura che supporta tali funzioni. Ciò consente agli sviluppatori di eseguire il proprio codice su richiesta, pagando solo il tempo di calcolo della funzione. Un'applicazione Web serverless è composta da vari componenti che funzionano perfettamente insieme. Questi componenti in genere includono:

Database : un database serverless, come Amazon DynamoDB o Google Cloud Firestore, offre un'archiviazione dei dati flessibile e scalabile con provisioning e ridimensionamento automatizzati delle risorse. Autenticazione : i fornitori di autenticazione come servizio come AWS Cognito o Firebase Authentication gestiscono l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti senza problemi, senza richiedere configurazione o manutenzione manuale. Esecuzione di funzioni : piattaforme cloud come AWS Lambda, Google Cloud Functions o Microsoft Azure Functions forniscono le funzionalità FaaS necessarie per eseguire la logica aziendale della tua applicazione. API e integrazioni : gateway API e servizi di integrazione serverless come AWS API Gateway, Google Cloud Endpoints o Gestione API di Azure consentono una comunicazione sicura ed efficiente tra la tua applicazione Web e vari servizi. Frontend : i servizi di hosting web statici come AWS S3, Google Cloud Storage o Microsoft Azure Blob Storage ti consentono di archiviare e distribuire le risorse frontend della tua applicazione web senza la necessità di un server web tradizionale.

Sfruttando questi componenti, un'applicazione web serverless può scaricare gran parte della gestione dell'infrastruttura e del sovraccarico operativo sui fornitori di servizi, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sulla creazione di funzionalità e sul miglioramento dell'esperienza dell'utente.

Vantaggi del passaggio al serverless

Esistono diversi vantaggi nella creazione di un'applicazione Web serverless rispetto all'utilizzo di architetture tradizionali basate su server. Alcuni dei vantaggi più notevoli includono:

Riduzione dei costi operativi : puoi concentrarti sulla creazione di funzionalità e sul miglioramento dell'esperienza utente eliminando la necessità di gestire e mantenere i server. Ciò consente cicli di sviluppo più rapidi e riduce il tempo di commercializzazione delle nuove funzionalità. Scalabilità automatica : le architetture serverless possono scalare automaticamente verso l'alto e verso il basso in base alla domanda, garantendo che la tua applicazione rimanga reattiva nonostante i picchi di traffico improvvisi e inaspettati. Distribuzione più rapida : le funzioni possono essere distribuite individualmente, consentendo di implementare rapidamente piccole modifiche senza richiedere lunghi processi di creazione e distribuzione associati alle applicazioni monolitiche. Efficienza dei costi : con serverless, paghi solo per il tempo di elaborazione consumato dalle tue funzioni, anziché per le risorse del server preassegnate. Ciò significa che puoi risparmiare denaro, soprattutto se la tua applicazione subisce fluttuazioni nella domanda. Maggiore flessibilità : le architetture serverless supportano facilmente un approccio basato sui microservizi, consentendoti di suddividere l'applicazione in componenti più piccoli e indipendenti. Ciò semplifica l'aggiornamento, il miglioramento e il dimensionamento indipendente delle singole parti dell'applicazione.

Guida dettagliata alla creazione di un'app Web serverless

La creazione di un'applicazione Web serverless prevede diversi passaggi che possono variare a seconda del provider cloud e degli strumenti scelti. Tuttavia, ecco uno schema generale del processo:

Scegli un fornitore di servizi cloud: selezionane uno che offra i componenti serverless di cui hai bisogno, come FaaS, database serverless e servizi di autenticazione. I fornitori più diffusi includono AWS , Google Cloud Platform e Microsoft Azure . Configura il tuo ambiente di sviluppo: configura il tuo spazio di lavoro locale con gli strumenti e gli SDK richiesti per il fornitore di servizi cloud prescelto. Ciò in genere include l'installazione della CLI del provider, dell'SDK e di eventuali plug-in richiesti per il tuo ambiente di sviluppo preferito. Crea un'applicazione frontend: crea il frontend della tua applicazione web utilizzando il framework web o la libreria che preferisci come React, Angular o Vue.js. Il tuo codice frontend dovrebbe essere progettato per interagire con il tuo backend serverless utilizzando le API. Implementa funzioni serverless: scrivi le tue funzioni utilizzando il linguaggio di programmazione e il runtime supportati dal tuo provider FaaS. Queste funzioni gestiranno la logica della tua applicazione e interagiranno con gateway API e altri servizi serverless. Configura gateway API: configura un gateway API per instradare le richieste dalla tua applicazione frontend alle funzioni serverless appropriate. Assicurarsi che il gateway sia configurato correttamente per fornire funzionalità di controllo degli accessi, memorizzazione nella cache e limitazione. Effettua il provisioning delle risorse serverless: utilizzando la console di gestione o la CLI del fornitore di servizi cloud, esegui il provisioning delle risorse serverless necessarie per la tua applicazione. Ciò può includere database, servizi di autenticazione e archiviazione di risorse Web statiche. Testa la tua applicazione serverless: esegui test approfonditi per assicurarti che la tua applicazione web serverless funzioni come previsto. Testa le singole funzioni serverless, nonché le interazioni frontend e backend per garantire una funzionalità senza interruzioni. Distribuisci l'applicazione Web serverless: distribuisci la tua applicazione Web serverless caricando le risorse frontend nel servizio di archiviazione appropriato e distribuendo le funzioni serverless al tuo provider FaaS. Monitora e ottimizza la tua applicazione: monitora continuamente le prestazioni della tua applicazione web serverless, identificando le aree di miglioramento e ottimizzando le tue funzioni per garantire efficienza in termini di costi e un'esperienza utente reattiva. Costruire un'applicazione web serverless può essere un processo semplice se si hanno gli strumenti e le conoscenze giuste.

Comprendendo l'architettura e i componenti coinvolti e seguendo il processo passo passo descritto sopra, sarai sulla buona strada per creare un'app Web serverless scalabile ed economica.

In che modo soluzioni No-Code come AppMaster facilitano lo sviluppo serverless

Le piattaforme senza codice come AppMaster rendono lo sviluppo di applicazioni Web serverless più accessibile ed efficiente. Queste piattaforme fanno risparmiare tempo e risorse offrendo un approccio visivo alla creazione di applicazioni, consentendo anche a chi ha poca o nessuna esperienza di codifica di creare applicazioni web serverless. Di seguito, descriviamo come AppMaster, in particolare, semplifica il processo di sviluppo di applicazioni web serverless.

Progettazione di applicazioni visive

AppMaster fornisce un'interfaccia drag-and-drop per progettare l'interfaccia utente della tua applicazione web serverless. Questo approccio intuitivo consente di disporre vari componenti e creare un'applicazione visivamente accattivante senza scrivere alcun codice. Si rivolge a sviluppatori di tutti i livelli, consentendo a tutti di partecipare al processo di sviluppo e contribuire con le proprie idee.

Creazione di schemi di database e logica di business

Oltre alla progettazione dell'interfaccia utente, AppMaster facilita lo sviluppo di schemi di database e logica di business. Con il suo Database Schema Designer visivo, puoi creare e gestire facilmente modelli di dati. Inoltre, il Business Process Designer ti consente di definire visivamente la logica di business della tua applicazione, snellendo il processo e riducendo il rischio di errori.

Generazione e distribuzione automatica del codice

AppMaster genera automaticamente il codice sorgente per la tua applicazione web serverless, utilizzando linguaggi come Go (golang) per le applicazioni backend, Vue3 per le applicazioni web e Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Compila la tua applicazione, esegue test, li impacchetta in contenitori Docker e li distribuisce nel cloud. Tutti questi passaggi avvengono con un input minimo da parte dello sviluppatore, garantendo un processo di sviluppo efficiente e coerente.

Integrazione con servizi cloud

AppMaster si integra perfettamente con i servizi cloud più diffusi per applicazioni Web serverless per una facile implementazione. Questa integrazione ti consente di sfruttare tutta la potenza dell'architettura serverless, beneficiando della flessibilità e della scalabilità offerte dalle piattaforme cloud evitando le complessità della gestione dei server.

Eliminazione del debito tecnico

Il debito tecnico spesso si presenta durante la modernizzazione o il refactoring delle applicazioni esistenti. AppMaster affronta questo problema generando applicazioni da zero ogni volta che modifichi i progetti della tua app. Questo approccio elimina il debito tecnico, garantendo che l'applicazione rimanga scalabile e funzioni in modo ottimale.

Limitazioni del serverless e come affrontarle

Sebbene l'architettura serverless presenti numerosi vantaggi, esistono dei limiti da considerare. Di seguito, discuteremo alcune limitazioni comuni delle applicazioni Web serverless e come risolverle.

Partenze a freddo

Gli avvii a freddo si verificano quando la funzione serverless viene inizializzata per la prima volta, causando un ritardo nell'esecuzione. Ciò può comportare un'esperienza utente più lenta a causa della latenza aggiuntiva. Per mitigare gli avvii a freddo, è possibile utilizzare la concorrenza fornita, che mantiene un numero specificato di istanze di funzione "calde" e pronte a gestire le richieste. È inoltre possibile utilizzare tecniche di ottimizzazione delle applicazioni, come il raggruppamento e la minimizzazione del codice, per ridurre il tempo di inizializzazione e quindi minimizzare l'impatto degli avvii a freddo.

Durate di esecuzione limitate

Le funzioni serverless hanno una durata massima di esecuzione, che varia a seconda del fornitore di servizi cloud. Se la tua funzione serverless supera questo limite, verrà terminata. Per evitare ciò, assicurati che le tue funzioni rientrino nei limiti di tempo specificati ed effettua il refactoring di attività complesse o dispendiose in termini di tempo in funzioni separate e più piccole.

Blocco del fornitore

Quando ti affidi a un fornitore di servizi cloud specifico per la tua applicazione web serverless, potresti integrarti troppo profondamente nel suo ecosistema, rendendo difficile cambiare fornitore in futuro. Utilizza un framework serverless open source o attieniti a pratiche di codifica indipendenti dalla piattaforma per ridurre i vincoli al fornitore. Ciò ti consentirà di migrare facilmente a un altro provider in caso di necessità.

Complessità di monitoraggio e debug

Il monitoraggio e il debug delle applicazioni Web serverless possono risultare impegnativi a causa della natura effimera delle funzioni serverless e dell'architettura distribuita. Per risolvere queste complessità, utilizza i servizi di registrazione e monitoraggio forniti dal tuo fornitore di servizi cloud o da una soluzione di terze parti. Questi strumenti possono aiutarti a monitorare le prestazioni della tua applicazione e a identificare e risolvere rapidamente i problemi.

Lo sviluppo di applicazioni Web serverless è diventato sempre più accessibile e conveniente con soluzioni no-code come AppMaster. Comprendendo i vantaggi e le sfide dell'architettura serverless e sfruttando le funzionalità offerte da queste piattaforme, puoi accelerare il processo di sviluppo delle applicazioni e creare applicazioni Web scalabili e ad alte prestazioni con un'esperienza di codifica minima o nulla.