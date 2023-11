Comment créer une application Web sans serveur ?

Les bases des applications Web sans serveur

Lors de la création d'applications Web , l'architecture sans serveur gagne en popularité en tant qu'approche moderne offrant flexibilité, évolutivité et rentabilité. Une application Web sans serveur s'appuie sur des fournisseurs de services cloud pour gérer l'infrastructure sous-jacente. Cela signifie que vous, en tant que développeur, n'avez pas à vous soucier de la gestion des serveurs et pouvez plutôt vous concentrer sur la fourniture des fonctionnalités de votre application.

Cette section couvrira les principes fondamentaux des applications Web sans serveur et leur architecture. L'architecture sans serveur repose sur des fonctions en tant que service (FaaS). FaaS est un service de cloud computing qui fournit une plate-forme permettant d'exécuter des fonctions en réponse à des événements sans avoir besoin de gérer l'infrastructure prenant en charge ces fonctions. Cela permet aux développeurs d'exécuter leur code à la demande, en ne payant que le temps de calcul de la fonction. Une application Web sans serveur est composée de divers composants qui fonctionnent ensemble de manière transparente. Ces composants comprennent généralement :

Base de données : une base de données sans serveur, telle qu'Amazon DynamoDB ou Google Cloud Firestore, offre un stockage de données flexible et évolutif avec un provisionnement et une mise à l'échelle automatisés des ressources. Authentification : les fournisseurs d'authentification en tant que service comme AWS Cognito ou Firebase Authentication gèrent l'authentification et l'autorisation des utilisateurs de manière transparente sans nécessiter de configuration ou de maintenance manuelle. Exécution de fonctions : les plates-formes cloud telles qu'AWS Lambda, Google Cloud Functions ou Microsoft Azure Functions fournissent les fonctionnalités FaaS nécessaires pour exécuter la logique métier de votre application. API et intégrations : les passerelles API et les services d'intégration sans serveur comme AWS API Gateway, Google Cloud Endpoints ou Azure API Management permettent une communication sécurisée et efficace entre votre application Web et divers services. Frontend : les services d'hébergement Web statiques comme AWS S3, Google Cloud Storage ou Microsoft Azure Blob Storage vous permettent de stocker et de fournir les ressources frontend de votre application Web sans avoir besoin d'un serveur Web traditionnel.

En exploitant ces composants, une application Web sans serveur peut décharger une grande partie de la gestion de l'infrastructure et des coûts opérationnels sur les fournisseurs de services, permettant ainsi aux développeurs de se concentrer sur la création de fonctionnalités et l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Avantages du sans serveur

La création d’une application Web sans serveur présente plusieurs avantages par rapport à l’utilisation d’architectures traditionnelles basées sur serveur. Certains des avantages les plus notables comprennent :

Frais opérationnels réduits : vous pouvez vous concentrer sur la création de fonctionnalités et l'amélioration de l'expérience utilisateur en éliminant le besoin de gérer et de maintenir les serveurs. Cela permet des cycles de développement plus rapides et réduit les délais de commercialisation des nouvelles fonctionnalités. Mise à l'échelle automatique : les architectures sans serveur peuvent automatiquement évoluer en fonction de la demande, garantissant ainsi que votre application reste réactive malgré les augmentations de trafic soudaines et inattendues. Déploiement plus rapide : les fonctions peuvent être déployées individuellement, ce qui permet de mettre rapidement en œuvre de petits changements sans nécessiter de longs processus de création et de déploiement associés aux applications monolithiques. Rentabilité : avec le sans serveur, vous ne payez que pour le temps de calcul consommé par vos fonctions, plutôt que pour les ressources serveur pré-allouées. Cela signifie que vous pouvez économiser de l'argent, en particulier si votre application connaît des fluctuations de la demande. Flexibilité accrue : les architectures sans serveur prennent facilement en charge une approche de microservices, vous permettant de diviser votre application en composants plus petits et indépendants. Cela facilite la mise à jour, l’amélioration et la mise à l’échelle indépendante de certaines parties de votre application.

Guide étape par étape pour créer une application Web sans serveur

La création d'une application Web sans serveur implique plusieurs étapes qui peuvent différer en fonction de votre choix de fournisseur de cloud et d'outils. Voici néanmoins un aperçu général du processus :

Choisissez un fournisseur de services cloud : sélectionnez-en un qui propose les composants sans serveur dont vous avez besoin, tels que FaaS, des bases de données sans serveur et des services d'authentification. Les fournisseurs populaires incluent AWS , Google Cloud Platform et Microsoft Azure . Configurez votre environnement de développement : configurez votre espace de travail local avec les outils et SDK requis pour le fournisseur de services cloud de votre choix. Cela inclut généralement l'installation de la CLI, du SDK et de tous les plugins requis pour votre environnement de développement préféré. Créez une application frontend : créez le frontend de votre application Web à l'aide de votre framework ou bibliothèque Web préféré comme React, Angular ou Vue.js. Votre code frontend doit être conçu pour interagir avec votre backend sans serveur à l'aide d'API. Implémentez des fonctions sans serveur : écrivez vos fonctions à l'aide du langage de programmation et du runtime pris en charge par votre fournisseur FaaS. Ces fonctions géreront la logique de votre application et interagiront avec les passerelles API et autres services sans serveur. Configurer les passerelles API : configurez une passerelle API pour acheminer les requêtes de votre application frontale vers les fonctions sans serveur appropriées. Assurez-vous que la passerelle est correctement configurée pour fournir des fonctionnalités de contrôle d’accès, de mise en cache et de limitation. Provisionner des ressources sans serveur : à l'aide de la console de gestion ou de la CLI du fournisseur de services cloud, provisionnez les ressources sans serveur nécessaires à votre application. Cela peut inclure des bases de données, des services d'authentification et un stockage d'actifs Web statiques. Testez votre application sans serveur : effectuez des tests approfondis pour vous assurer que votre application Web sans serveur fonctionne comme prévu. Testez les fonctions individuelles sans serveur, ainsi que les interactions front-end et back-end pour garantir une fonctionnalité transparente. Déployez l'application Web sans serveur : déployez votre application Web sans serveur en téléchargeant les ressources frontales sur le service de stockage approprié et en déployant les fonctions sans serveur sur votre fournisseur FaaS. Surveillez et optimisez votre application : surveillez en permanence les performances de votre application Web sans serveur, en identifiant les domaines à améliorer et en optimisant vos fonctions pour garantir la rentabilité et une expérience utilisateur réactive. Créer une application Web sans serveur peut être un processus simple si vous disposez des outils et des connaissances appropriés.

En comprenant l'architecture et les composants impliqués et en suivant le processus étape par étape décrit ci-dessus, vous serez sur la bonne voie pour créer une application Web sans serveur évolutive et rentable.

Les plateformes sans code comme AppMaster rendent le développement d'applications Web sans serveur plus accessible et plus efficace. Ces plates-formes permettent d'économiser du temps et des ressources en offrant une approche visuelle de la création d'applications, permettant même à ceux qui ont peu ou pas d'expérience en codage de créer des applications Web sans serveur. Ci-dessous, nous décrivons comment AppMaster, en particulier, simplifie le processus de développement d'applications Web sans serveur.

Conception d'applications visuelles

AppMaster fournit une interface drag-and-drop pour concevoir l'interface utilisateur de votre application Web sans serveur. Cette approche conviviale vous permet de disposer divers composants et de créer une application visuellement attrayante sans écrire de code. Il s'adresse aux développeurs de tous niveaux, permettant à chacun de participer au processus de développement et d'apporter ses idées.

Création de schéma de base de données et de logique métier

Outre la conception de l'interface utilisateur, AppMaster facilite le développement de schémas de bases de données et de logique métier. Avec son concepteur visuel de schéma de base de données, vous pouvez facilement créer et gérer des modèles de données. De plus, Business Process Designer vous permet de définir visuellement la logique métier de votre application, rationalisant ainsi le processus et réduisant le risque d'erreurs.

Génération et déploiement automatiques de code

AppMaster génère automatiquement le code source de votre application Web sans serveur, en utilisant des langages tels que Go (golang) pour les applications backend, Vue3 pour les applications Web, Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Il compile votre application, exécute des tests, les regroupe dans des conteneurs Docker et les déploie sur le cloud. Toutes ces étapes se déroulent avec une contribution minimale du développeur, garantissant ainsi un processus de développement efficace et cohérent.

Intégration avec les services cloud

AppMaster s'intègre de manière transparente aux services cloud populaires pour les applications Web sans serveur pour un déploiement facile. Cette intégration vous permet d'exploiter toute la puissance de l'architecture sans serveur, en bénéficiant de la flexibilité et de l'évolutivité offertes par les plateformes cloud tout en évitant les complexités de la gestion des serveurs.

Éliminer la dette technique

La dette technique survient souvent lors de la modernisation ou de la refactorisation d’applications existantes. AppMaster résout ce problème en générant des applications à partir de zéro chaque fois que vous modifiez les plans de votre application. Cette approche élimine la dette technique, garantissant que votre application reste évolutive et fonctionne de manière optimale.

Bien que l’architecture sans serveur présente de nombreux avantages, il existe des limites à prendre en compte. Ci-dessous, nous discutons de certaines limitations courantes des applications Web sans serveur et de la manière dont vous pouvez y remédier.

Démarrages à froid

Les démarrages à froid se produisent lors de la première initialisation de votre fonction sans serveur, entraînant un retard dans son exécution. Cela peut entraîner une expérience utilisateur plus lente en raison de la latence supplémentaire. Pour atténuer les démarrages à froid, vous pouvez utiliser la concurrence provisionnée, qui maintient un nombre spécifié d'instances de fonction « au chaud » et prêtes à traiter les demandes. Vous pouvez également utiliser des techniques d'optimisation des applications, telles que le regroupement et la réduction du code, pour réduire le temps d'initialisation et ainsi minimiser l'impact des démarrages à froid.

Durées d'exécution limitées

Les fonctions sans serveur ont une durée d'exécution maximale, variable selon le fournisseur de services cloud. Si votre fonction sans serveur dépasse cette limite, elle sera interrompue. Pour éviter cela, assurez-vous que vos fonctions s'inscrivent dans les délais spécifiés et refactorisez les tâches complexes ou chronophages en fonctions distinctes et plus petites.

Verrouillage du fournisseur

Lorsque vous faites confiance à un fournisseur de services cloud spécifique pour votre application Web sans serveur, vous risquez de vous intégrer trop profondément dans son écosystème, ce qui rendra difficile le changement de fournisseur à l'avenir. Utilisez un framework sans serveur open source ou respectez des pratiques de codage indépendantes de la plate-forme pour réduire la dépendance vis-à-vis du fournisseur. Cela vous permettra de migrer facilement vers un autre fournisseur en cas de besoin.

Complexité de la surveillance et du débogage

La surveillance et le débogage des applications Web sans serveur peuvent s'avérer difficiles en raison de la nature éphémère des fonctions sans serveur et de l'architecture distribuée. Pour résoudre ces complexités, utilisez les services de journalisation et de surveillance fournis par votre fournisseur de services cloud ou une solution tierce. Ces outils peuvent vous aider à surveiller les performances de votre application et à identifier et résoudre rapidement les problèmes.

Le développement d'applications Web sans serveur est devenu de plus en plus accessible et pratique grâce aux solutions no-code comme AppMaster. En comprenant les avantages et les défis de l'architecture sans serveur et en tirant parti des fonctionnalités offertes par ces plates-formes, vous pouvez accélérer votre processus de développement d'applications et créer des applications Web évolutives et hautes performances avec une expérience de codage minimale, voire nulle.