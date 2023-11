Como construir um aplicativo da Web sem servidor?

Os princípios básicos de aplicativos da Web sem servidor

Ao construir aplicações web , a arquitetura sem servidor está ganhando popularidade como uma abordagem moderna que oferece flexibilidade, escalabilidade e economia. Um aplicativo web sem servidor depende de provedores de serviços em nuvem para lidar com a infraestrutura subjacente. Isso significa que você, como desenvolvedor, não precisa se preocupar com o gerenciamento de servidores e pode se concentrar em fornecer a funcionalidade do seu aplicativo.

Esta seção abordará os fundamentos dos aplicativos Web sem servidor e sua arquitetura. A arquitetura sem servidor é construída sobre Funções como Serviço (FaaS). FaaS é um serviço de computação em nuvem que fornece uma plataforma para executar funções em resposta a eventos sem a necessidade de gerenciar a infraestrutura que suporta essas funções. Isso permite que os desenvolvedores executem seu código sob demanda, pagando apenas pelo tempo de computação da função. Um aplicativo da web sem servidor é composto de vários componentes que funcionam perfeitamente juntos. Esses componentes normalmente incluem:

Banco de dados : um banco de dados sem servidor, como Amazon DynamoDB ou Google Cloud Firestore, oferece armazenamento de dados flexível e escalonável com provisionamento automatizado e escalonamento de recursos. Autenticação : provedores de autenticação como serviço, como AWS Cognito ou Firebase Authentication, lidam com autenticação e autorização de usuários perfeitamente, sem exigir configuração ou manutenção manual. Execução de funções : plataformas em nuvem como AWS Lambda, Google Cloud Functions ou Microsoft Azure Functions fornecem os recursos FaaS necessários para executar a lógica de negócios do seu aplicativo. APIs e integrações : gateways de API e serviços de integração sem servidor, como AWS API Gateway, Google Cloud Endpoints ou Azure API Management, permitem uma comunicação segura e eficiente entre seu aplicativo da web e vários serviços. Front-end : serviços estáticos de hospedagem na web, como AWS S3, Google Cloud Storage ou Microsoft Azure Blob Storage, permitem armazenar e entregar os ativos de front-end do seu aplicativo da web sem a necessidade de um servidor da web tradicional.

Ao aproveitar esses componentes, um aplicativo Web sem servidor pode transferir grande parte do gerenciamento da infraestrutura e da sobrecarga operacional para os provedores de serviços, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na criação de recursos e na melhoria da experiência do usuário.

Benefícios de ficar sem servidor

Existem várias vantagens em construir um aplicativo Web sem servidor em comparação ao uso de arquiteturas tradicionais baseadas em servidor. Alguns dos benefícios mais notáveis ​​incluem:

Sobrecarga operacional reduzida : você pode se concentrar na criação de recursos e na melhoria da experiência do usuário, eliminando a necessidade de gerenciar e manter servidores. Isso permite ciclos de desenvolvimento mais rápidos e reduz o tempo de lançamento de novos recursos no mercado. Escalabilidade automática : as arquiteturas sem servidor podem aumentar ou diminuir automaticamente com base na demanda, garantindo que seu aplicativo permaneça responsivo apesar de picos de tráfego repentinos e inesperados. Implantação mais rápida : as funções podem ser implantadas individualmente, permitindo que pequenas alterações sejam rapidamente implementadas sem a necessidade de longos processos de construção e implantação associados a aplicativos monolíticos. Eficiência de custos : com o serverless, você paga apenas pelo tempo de computação que suas funções consomem, e não pelos recursos pré-alocados do servidor. Isso significa que você pode economizar dinheiro, principalmente se sua aplicação sofrer flutuações na demanda. Maior flexibilidade : as arquiteturas sem servidor suportam prontamente uma abordagem de microsserviços, permitindo dividir seu aplicativo em componentes menores e independentes. Isso torna mais fácil atualizar, melhorar e dimensionar partes individuais do seu aplicativo de forma independente.

Guia passo a passo para construir um aplicativo Web sem servidor

Construir um aplicativo da web sem servidor envolve várias etapas que podem diferir dependendo da sua escolha de provedor de nuvem e ferramentas. Ainda assim, aqui está um esboço geral do processo:

Escolha um provedor de serviços em nuvem: selecione um que ofereça os componentes sem servidor necessários, como FaaS, bancos de dados sem servidor e serviços de autenticação. Provedores populares incluem AWS , Google Cloud Platform e Microsoft Azure . Configure seu ambiente de desenvolvimento: Configure seu espaço de trabalho local com as ferramentas e SDKs necessários para o provedor de serviços de nuvem escolhido. Isso normalmente inclui a instalação da CLI do provedor, do SDK e de quaisquer plug-ins necessários para seu ambiente de desenvolvimento preferido. Crie um aplicativo front-end: construa o front-end de seu aplicativo web usando sua estrutura web ou biblioteca preferida, como React, Angular ou Vue.js. Seu código de front-end deve ser projetado para interagir com seu back-end sem servidor usando APIs. Implemente funções sem servidor: escreva suas funções usando a linguagem de programação e o tempo de execução suportados pelo seu provedor de FaaS. Essas funções cuidarão da lógica do seu aplicativo e interagirão com gateways de API e outros serviços sem servidor. Configurar gateways de API: configure um gateway de API para rotear solicitações do seu aplicativo front-end para as funções sem servidor apropriadas. Certifique-se de que o gateway esteja configurado corretamente para fornecer recursos de controle de acesso, armazenamento em cache e limitação. Provisione recursos sem servidor: usando o console de gerenciamento ou CLI do provedor de serviços de nuvem, provisione os recursos sem servidor necessários para seu aplicativo. Isso pode incluir bancos de dados, serviços de autenticação e armazenamento para ativos estáticos da web. Teste seu aplicativo sem servidor: realize testes completos para garantir que seu aplicativo Web sem servidor esteja funcionando conforme o esperado. Teste as funções individuais sem servidor, bem como as interações de front-end e back-end para garantir uma funcionalidade perfeita. Implante o aplicativo Web sem servidor: implante seu aplicativo Web sem servidor fazendo upload dos ativos de front-end para o serviço de armazenamento apropriado e implantando as funções sem servidor em seu provedor de FaaS. Monitore e otimize seu aplicativo: monitore continuamente o desempenho de seu aplicativo Web sem servidor, identificando áreas de melhoria e otimizando suas funções para garantir economia e uma experiência de usuário responsiva. Construir um aplicativo web sem servidor pode ser um processo simples se você tiver as ferramentas e o conhecimento certos.

Ao compreender a arquitetura e os componentes envolvidos e seguir o processo passo a passo descrito acima, você estará no caminho certo para criar um aplicativo Web sem servidor escalonável e econômico.

Como soluções No-Code como AppMaster facilitam o desenvolvimento sem servidor

Plataformas sem código como AppMaster tornam o desenvolvimento de aplicativos web sem servidor mais acessível e eficiente. Essas plataformas economizam tempo e recursos ao oferecer uma abordagem visual para a construção de aplicativos, permitindo que mesmo aqueles com pouca ou nenhuma experiência em codificação criem aplicativos Web sem servidor. Abaixo, descrevemos como AppMaster, em particular, simplifica o processo de desenvolvimento de aplicativos da web sem servidor.

Design de aplicação visual

AppMaster fornece uma interface drag-and-drop para projetar a interface do usuário de seu aplicativo da web sem servidor. Essa abordagem amigável permite definir vários componentes e criar um aplicativo visualmente atraente sem escrever nenhum código. Atende desenvolvedores de todos os níveis, capacitando todos a participar do processo de desenvolvimento e contribuir com suas ideias.

Esquema de banco de dados e criação de lógica de negócios

Além do design da UI, AppMaster facilita o desenvolvimento de esquemas de banco de dados e lógica de negócios. Com seu designer de esquema de banco de dados visual, você pode criar e gerenciar facilmente modelos de dados. Além disso, o Business Process Designer permite definir visualmente a lógica de negócio da sua aplicação, agilizando o processo e reduzindo o risco de erros.

Geração e implantação automática de código

AppMaster gera automaticamente o código-fonte para seu aplicativo da web sem servidor, usando linguagens como Go (golang) para aplicativos de back-end, Vue3 para aplicativos da web e Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Ele compila seu aplicativo, executa testes, empacota-os em contêineres Docker e os implanta na nuvem. Todas essas etapas ocorrem com o mínimo de contribuição do desenvolvedor, garantindo um processo de desenvolvimento eficiente e consistente.

Integração com serviços em nuvem

AppMaster integra-se perfeitamente com serviços de nuvem populares para aplicativos da web sem servidor para fácil implantação. Essa integração permite aproveitar todo o poder da arquitetura sem servidor, beneficiando-se da flexibilidade e escalabilidade oferecidas pelas plataformas em nuvem, evitando as complexidades do gerenciamento de servidores.

Eliminando dívida técnica

A dívida técnica surge frequentemente ao modernizar ou refatorar aplicações existentes. AppMaster resolve esse problema gerando aplicativos do zero sempre que você modifica os projetos do seu aplicativo. Essa abordagem elimina dívidas técnicas, garantindo que seu aplicativo permaneça escalonável e tenha desempenho ideal.

Limitações sem servidor e como resolvê-las

Embora a arquitetura sem servidor tenha inúmeras vantagens, há limitações a serem consideradas. Abaixo, discutimos algumas limitações comuns de aplicativos da web sem servidor e como você pode resolvê-las.

Partidas a frio

As inicializações a frio ocorrem quando sua função sem servidor é inicializada pela primeira vez, causando um atraso em sua execução. Isso pode resultar em uma experiência do usuário mais lenta devido à latência adicional. Para mitigar inicializações a frio, você pode usar a simultaneidade provisionada, que mantém um número especificado de instâncias de função "quentes" e prontas para lidar com solicitações. Você também pode empregar técnicas de otimização de aplicativos, como agrupamento e redução de código, para reduzir o tempo de inicialização e, assim, minimizar o impacto das inicializações a frio.

Durações de execução limitadas

As funções serverless têm duração máxima de execução, variando dependendo do provedor de serviços em nuvem. Se sua função sem servidor exceder esse limite, ela será encerrada. Para evitar isso, certifique-se de que suas funções se ajustem aos limites de tempo especificados e refatore tarefas complexas ou demoradas em funções menores e separadas.

Bloqueio do fornecedor

Ao confiar em um provedor de serviços de nuvem específico para seu aplicativo Web sem servidor, você pode ficar profundamente integrado ao ecossistema dele, dificultando a troca de provedor no futuro. Use uma estrutura de código aberto sem servidor ou siga práticas de codificação independentes de plataforma para reduzir a dependência do fornecedor. Isso permitirá que você migre facilmente para um provedor diferente, caso seja necessário.

Complexidade de monitoramento e depuração

Monitorar e depurar aplicativos web sem servidor pode ser um desafio devido à natureza efêmera das funções sem servidor e à arquitetura distribuída. Para resolver essas complexidades, use serviços de registro e monitoramento fornecidos pelo seu provedor de serviços em nuvem ou por uma solução de terceiros. Essas ferramentas podem ajudá-lo a monitorar o desempenho do seu aplicativo e identificar e resolver problemas rapidamente.

O desenvolvimento de aplicativos web sem servidor tornou-se cada vez mais acessível e conveniente com soluções no-code como AppMaster. Ao compreender os benefícios e desafios da arquitetura sem servidor e aproveitar os recursos oferecidos por essas plataformas, você pode acelerar o processo de desenvolvimento de aplicativos e criar aplicativos Web escaláveis ​​e de alto desempenho com pouca ou nenhuma experiência em codificação.