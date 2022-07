Cómo elegir la base de datos correcta para su aplicación móvil

Como ya sabrás, elegir tu servicio de base de datos backend es un paso crucial en el proceso de desarrollo de tu aplicación móvil. A veces, la elección puede parecer abrumadora porque hay muchas opciones.

¿Qué es una aplicación sin código?



En primer lugar, aclaremos qué es una aplicación sin código. No-code es un proceso de desarrollo que no requiere que el desarrollador escriba cada línea de código. De hecho, los desarrolladores pueden construir aplicaciones móviles completas y funcionales sin escribir ningún código. Esto no significa que el código no esté ahí; sólo significa que se crea automáticamente, y si la herramienta de creación de aplicaciones sin código que estás utilizando lo permite, ¡puedes incluso exportarlo!

Esto es posible gracias a las plataformas de creación sin código: herramientas de software diseñadas específicamente para el objetivo que acabamos de describir, que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones móviles o web sin tener que escribir el código. Uno de los ejemplos más conocidos y recomendados de este tipo de herramientas es AppMaster: se trata de una plataforma de construcción de apps sin código con la que se pueden crear aplicaciones móviles o web.

AppMaster facilita mucho el proceso de desarrollo de aplicaciones: incluso un principiante sin experiencia en codificación puede empezar a trabajar con ella y crear su propia aplicación; sin embargo, AppMaster también es extremadamente útil para los desarrolladores expertos: hace que el proceso de desarrollo sea mucho más rápido, más fácil y menos lento. Cuando necesites acceder al código del backend, puedes simplemente acceder a él, exportarlo, modificarlo, utilizarlo en otra plataforma, etc.

¿Por qué necesitas un servicio de base de datos backend para tu aplicación sin código?



No importa la razón por la que estés construyendo una aplicación móvil (para uso personal, para tus clientes, para la gestión de tu negocio) cuando desarrollas una aplicación, necesitas acceder a los datos. Puedes almacenar tus datos en varios lugares, pero lo importante es que necesitas un servicio de base de datos backend y acceso a él.

¿Qué es una base de datos backend?



Como sabrás, los sistemas de software se componen de dos partes: el frontend y el backend. El frontend es lo que ven los usuarios; el backend es donde se almacenan, acceden y recuperan todos los datos. El backend es, en otras palabras más sencillas, todo lo que ocurre entre bastidores. La base de datos del backend es donde se almacenan todos los datos. Los datos de la base de datos pueden ser recuperados (además de ser actualizados o eliminados) para permitir que el sitio web, la aplicación o la plataforma funcionen. Además de las bases de datos, el backend también se compone de servidores y API (Interfaz de Programación Avanzada).

La importancia de los datos



La razón por la que se necesita una base de datos backend es que cualquier plataforma de software (ya sea un sitio web o una aplicación sin código) se alimenta de datos. La calidad y el rendimiento de una aplicación dependen de su capacidad para recoger y acceder a los datos de forma rápida y eficaz.

Importancia de seleccionar el servicio de base de datos backend ejemplar



Ahora que sabe qué es una base de datos backend y lo importante que es para garantizar el correcto funcionamiento de cualquier software, puede entender mejor lo importante que es seleccionar el servicio de base de datos backend adecuado. En primer lugar, vamos a entender lo que entendemos por servicio de base de datos backend.

Los servicios de base de datos backend son ofertas que permiten almacenar y gestionar datos a través de aplicaciones externas. La mayoría de los desarrolladores utilizan este tipo de servicios de bases de datos porque esta solución es mucho más conveniente que la alternativa: construir e instalar. Usted está configurando y manteniendo un servidor privado.

Dediquemos algo de tiempo a considerar las ventajas de un servicio de base de datos backend externo:

con los sistemas de servicios de bases de datos backend, los datos son accesibles desde cualquier lugar

se tiene acceso a los datos tanto en línea como fuera de línea

el servicio de base de datos móvil es más fácil de mantener, ya que suele requerir un esfuerzo mínimo por parte del desarrollador (el proveedor del servicio de base de datos backend hace el trabajo duro)

como el sistema de base de datos está sincronizado, ayuda a que varios usuarios accedan a los datos al mismo tiempo

con los servicios de bases de datos backend, también es más fácil sincronizar los datos en varios dispositivos (ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, etc.)

Como siempre, cuando se depende de un servicio externo, hay que asegurarse de que ofrece exactamente lo que se necesita y es fiable. Esta sección le ayudará a entender cómo buscar entre los servicios de bases de datos backend y encontrar el más adecuado para usted.

Tipos de bases de datos para aplicaciones móviles



Echemos un vistazo a las alternativas que tiene a su disposición cuando se trata de servicios de bases de datos backend.

Almacenes de datos



Los sistemas de almacén de datos están diseñados para apoyar las actividades de análisis: son enormes lugares virtuales donde se almacenan toneladas de datos históricos. Los datos proceden de diferentes recursos: aplicaciones móviles, archivos de registro, formularios, etc.

El objetivo principal de las bases de datos de almacén es recopilar toneladas de datos y luego realizar consultas y analizar esos datos. Las empresas suelen utilizarlas para obtener información de los datos que recopilan y, basándose en ella, tomar decisiones, diseñar estrategias, realizar inversiones, etc.

¿Cuándo hay que elegir un almacén de datos?



Tiene sentido cuando el objetivo principal de su aplicación móvil sin código es recopilar datos que pueda analizar posteriormente.

Almacén distribuido



Como su nombre indica, los almacenes de datos distribuidos están ubicados geográficamente en lugares distantes sin recursos físicos compartidos. Esta es la solución ideal si sus usuarios están repartidos por diferentes países.

Como ya sabrá, la distancia física entre el usuario y el servidor donde se encuentran los datos es importante cuando se trata de rendimiento. Unas decenas de kilómetros no suponen ninguna diferencia. Sin embargo, cuando tus usuarios están en el este de Europa y tus servidores en Norteamérica, esto puede convertirse en un problema (incluso porque tu competidor con servidores situados en Europa es capaz de ofrecer un servicio más eficiente y una aplicación móvil más rápida y con mayor rendimiento).

¿Cuándo debe optar por un almacén de datos distribuido?



Debería optar por un almacén de datos distribuido si los usuarios de su aplicación móvil están repartidos por distintos países. De este modo, podrá garantizar que todos los usuarios tengan la misma experiencia de uso de la aplicación móvil de máxima calidad, independientemente de su ubicación geográfica.

Base de datos operativa



Una base de datos operativa permitiría a los usuarios de su aplicación móvil editar o eliminar datos en tiempo real. Cuando una aplicación móvil es altamente interactiva, necesita tener una base de datos backend que pueda recuperar constantemente los datos y editarlos o eliminarlos según las necesidades del usuario. Las otras opciones de bases de datos que hemos visto hasta ahora no serían adecuadas para una aplicación móvil altamente interactiva porque la recuperación de datos sería demasiado lenta y, en consecuencia, los usuarios de la aplicación móvil serían lentos e ineficientes.

¿Cuándo debe optar por un servicio de base de datos operativa?



Si estás desarrollando una aplicación móvil que pueda considerarse una plataforma en la que los usuarios puedan gestionar opciones, datos, información, etc., entonces deberías optar por una base de datos operativa. Una aplicación móvil que permite cierta interacción y personalización debería tener un sistema de servicio de base de datos operativo.

Base de datos relacional



Hay otra opción que es adecuada para proyectos complejos de aplicaciones móviles, y es una base de datos relacional. Estas organizan los datos en tablas que se relacionan entre sí a través de puntos de datos compartidos. Esta característica permite a los usuarios recuperar más de una tabla de datos con una sola consulta.

¿Cuándo debe optar por una base de datos relacional?



Una de las principales ventajas de las bases de datos relacionales es que eliminan la redundancia. Si el proyecto de tu aplicación móvil es especialmente complejo y necesita gestionar grandes cantidades de datos, es posible que quieras optar por una base de datos relacional.

¿Qué es una hoja de cálculo y la necesita?



Especialmente para los principiantes, las bases de datos y las hojas de cálculo pueden parecer iguales o intercambiables. Ambas sirven para lo mismo: tanto las bases de datos como las hojas de cálculo permiten almacenar, crear, leer, actualizar o eliminar datos, pero si miramos un poco más a fondo, pueden mostrar importantes diferencias. Deberías ser consciente de estas diferencias para elegir si necesitas un servicio de base de datos backend o una hoja de cálculo para tu proyecto de desarrollo de aplicaciones móviles sin código.

¿Qué es una hoja de cálculo?



Las hojas de cálculo son más fáciles de entender e implementar que las bases de datos, aunque puedan tener algunas limitaciones. Como su nombre indica, las hojas de cálculo son herramientas básicas que utilizan un formato de filas y columnas. Los ejemplos más sencillos son Google Sheets o Excel: las hojas de cálculo creadas con estas plataformas permiten introducir y manipular datos de forma muy sencilla, pero ¿limitan el rendimiento de tu aplicación móvil? Examinemos las ventajas y desventajas de utilizar una hoja de cálculo.

Ventajas de utilizar hojas de cálculo

La principal ventaja de utilizar hojas de cálculo en lugar de una base de datos es que son muy sencillas y se integran en tu aplicación móvil. Al fin y al cabo, utilizar una hoja de cálculo es tan fácil como rellenar un formulario.

Además, las hojas de cálculo no son sistemas de gestión de datos con código, y son una de las mejores opciones para estudiantes y principiantes.

Desventajas del uso de hojas de cálculo



Por supuesto, las hojas de cálculo tienen muchas limitaciones. En cuanto empieces a gestionar muchos datos, las hojas de cálculo dejarán de ser adecuadas. Las hojas de cálculo sólo pueden contener una cantidad limitada de datos, o el proceso de recuperación y edición de datos se volverá demasiado largo e ineficiente. Los expertos, sin embargo, pueden seguir utilizando las hojas de cálculo para capturar sus ideas básicas o construir prototipos sencillos antes de pasar al proceso real de desarrollo de aplicaciones móviles.

La principal limitación de las hojas de cálculo es que no pueden procesar funciones complejas. Si la aplicación móvil que estás desarrollando es extremadamente sencilla, puedes utilizar hojas de cálculo, pero si tu aplicación móvil está destinada a alguien más, necesitarás un sistema de base de datos.

Cómo seleccionar la más adecuada para tus necesidades



Estructura de los datos



La estructura de los datos depende de los requisitos de la aplicación móvil. Diferentes aplicaciones móviles requieren diferentes tipos de estructura de datos y, por supuesto, la estructura de datos que has diseñado dicta tu elección del sistema de base de datos y el servicio de base de datos backend.

Tamaño de los datos



El tamaño de los datos depende de los requisitos de almacenamiento. Si la aplicación móvil sin código que estás desarrollando es muy sencilla, quizá sólo la necesites para uso personal, entonces puedes incluso prescindir de una base de datos y optar por una hoja de cálculo más sencilla. Pero cuando tienes grandes cantidades de datos, necesitas seleccionar un servicio de base de datos backend que tenga la capacidad de almacenarlos y las habilidades de rendimiento para recuperarlos y editarlos de forma rápida y eficiente.

Seguridad de los datos



La seguridad de los datos es un tema importante. Una de las principales ventajas de confiar en un servicio de base de datos backend externo es que no tienes que ocuparte de la seguridad en primera persona. El proveedor de servicios suele ser responsable de la seguridad de los datos, y la seguridad forma parte de su oferta.

También es importante destacar lo importante que es la seguridad de los datos para tu usuario: cuando utiliza tu aplicación móvil, te confía sus datos; a veces, son datos personales y sensibles como números de tarjetas de crédito o información sanitaria. Te ayudaría si garantizas a tus usuarios que los datos que te proporcionan están seguros y no son accesibles para ningún atacante. Esto sólo se puede conseguir contratando un servicio de base de datos backend fiable. Si tiene que gastar un poco más pero conseguir un servidor más seguro, el precio más alto siempre merece la pena cuando se trata de seguridad.

Flexibilidad del modelo de datos



Cuando elija su servicio de base de datos backend, asegúrese de que le permiten cierta flexibilidad. Ningún modelo estándar será exactamente lo que necesitas para tu proyecto de aplicación móvil sin código, así que debes asegurarte de que tienes espacio para algunos ajustes.

Soporte necesario



En un servicio de base de datos backend, el precio puede incluir o no el servicio de asistencia al cliente. El soporte siempre es importante cuando se adquiere este tipo de servicios (servicios de base de datos, alojamiento web u otros). Pero la cantidad de soporte que necesita depende de su experiencia. Si eres un principiante, puede que necesites a alguien que te guíe en cada paso de la configuración de tu base de datos: en este caso, asegúrate de conseguir un proveedor de bases de datos que ofrezca este servicio. Si sólo necesita apoyo en casos extremos porque es capaz de gestionar las tareas estándar por sí mismo, entonces puede ahorrar algo de dinero en el apoyo.

Escalabilidad de la aplicación móvil



Supongamos que estás empezando con algo pequeño pero que ya estás planeando escalar tu aplicación móvil sin código. En ese caso, deberías elegir un servicio de base de datos backend que permita esa escalabilidad para que, cuando llegue el momento, no tengas que cambiar de proveedor sino que puedas escalar el que ya estás utilizando.

Número de dispositivos



Supongamos que estás desarrollando una aplicación móvil sin código que los usuarios pueden utilizar en diferentes dispositivos. En ese caso, querrás asegurarte de que la base de datos que elijas tenga una función incluida para resolver los conflictos que puedan crearse entre dispositivos.

Hoy en día, la mayoría de las aplicaciones móviles pueden sincronizarse en varios dispositivos (muchos usuarios utilizan las mismas aplicaciones tanto en su smartphone como en sus tabletas). Por esta razón, ésta se convierte en una característica importante a tener en cuenta.

Ejemplos de bases de datos sin código móvil



Realm DB

Realm DB es una base de datos relacional de código abierto que, como hemos mencionado, es adecuada incluso para proyectos complejos de aplicaciones móviles sin código.

MongoDB

Esta es otra base de datos de código abierto diseñada para proyectos de aplicaciones móviles. Es un programa de base de datos NoSQL altamente escalable y basado en el modelo relacional. Hemos visto que las bases de datos relacionales son muy escalables y adecuadas para proyectos complejos. Incluso si estás comenzando con algo pequeño pero tienes la intención de escalar tu aplicación, nuestra recomendación es comenzar con una base de datos relacional, incluso si puede tomar algo de tiempo extra para configurar en comparación con una simple hoja de cálculo. Esto le permite tener su trabajo facilitado en el futuro.

Conclusión



En este artículo, has aprendido qué es una base de datos y por qué es importante para tu proyecto de aplicación móvil sin código. La selección de la base de datos más adecuada es la primera decisión importante que tienes que tomar cuando empiezas a desarrollar una aplicación móvil. Con este artículo, esperamos haber simplificado tu proceso de decisión.