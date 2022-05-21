Bir restoran oluşturmak veya bir restoran uygulaması oluşturmak için sabırsızlanıyor musunuz? Cevabınız evet ise bu rehber tam size göre.

Neden Restoran Uygulamaları Oluşturmanız Gerekiyor?

Bir restoran sahibi olarak, unutulmaz bir restoran müşteri deneyimi yaratmanın anahtarı, yemek sipariş sürecini müşteri için olabildiğince kolay ve sorunsuz hale getirmektir. Bu deneyim, bir işi yapan veya bozan şeydir; müşteri memnun değilse, tüm sosyal medya dünyasının bunu duyacağından emin olabilirsiniz!

Peki, girişimci işletme sahipleri, birçok girişimci tarafından sunulan düzenli sadakat programlarının dışında, müşterilerini memnun edecek bir restoran sipariş deneyimi yaratmak için patronlarını artırmak için ne yapabilir? Yönetim ekibinin iş sürecini gözden geçirmesini sağladıktan sonra, çoğu işletme sahibi, müşterilerin restoran web sitelerinden sipariş vermesine ek olarak, başka bir yardımcı araca ihtiyaç duyulduğuna karar verir. Genellikle doğru cevap, müşterilere sorunsuz ve müşteri odaklı bir şekilde yemek siparişi vermeleri için başka bir seçenek sunacak mobil restoran uygulamaları oluşturmaktır.

Bir mobil restoran uygulaması oluşturmak hem müşteriye hem de restoran sahibine fayda sağlar. Daha sorunsuz bir yemek siparişi deneyimi yaratmanın yanı sıra, bekleme süresini ve hatalı sipariş olasılığını azaltır.

Restoran Uygulamaları Nasıl Çalışır?

İşletme sahibi için marka bilinirliğini artırır ve uygulama içi müşteri sadakat programları aracılığıyla restoran sadakati oluşturabilir. Mobil uygulamalar, müşteri tercihlerine ilişkin daha fazla içgörü sağlar, uygulama içi müşteri sadakat programlarını tanıtmayı çok daha kolaylaştırır ve çalışan bekleme personeli üzerindeki stresi azaltır. Ve böylece karlılığı artırır.

Restoran mobil uygulaması oluşturma, mobil uygulama geliştirme alanında uzmanların hizmetlerini gerektirir. İhtiyaç duyulabilecek işlevsellik ve özelliklere bağlı olarak özel yazılım geliştirmeyi içerebilir. Ancak, iyi tasarlanmış bir restoran mobil uygulamasına yatırım yapmaya değer. Yıldan yıla karşılaştırma, restoran uygulamalarının kullanımının her yıl önemli ölçüde arttığını ve hızla müşterilerin yemek siparişi vermek için tercih ettiği araç haline geldiğini gösteriyor!

Restoran Uygulaması Oluşturmanın Temel Adımları

Pazar araştırması

Hedef pazarınızı anlamak, etkili bir mobil restoran uygulaması geliştirmenin ilk adımıdır. Öncelikle hangi durumların işletme sahibi ve müşterileri için restoran sorunları yarattığını bulmak gerekir. Bu araştırmadan elde edilen verilere dayanarak, işiniz için en iyi yazılım geliştirme çözümünü seçmek için daha iyi bir konumda olacaksınız! Bunu restoranınızdan sipariş verme sürecini kolaylaştıracak şekilde ele almak için!

Stratejinizi Düşünün

Etkili bir mobil uygulama oluştururken, genel iş hedefleri ve hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. İşiniz neyi başarmayı umuyor? Bu, restoran mobil uygulama geliştirmesini bu hedeflere nasıl yardımcı olur? Şirketin vizyonunu ve temel performans göstergelerini bir yönetim ekibi tarafından gözden geçirmek, iş hedefleriyle uyumlu olacak şekilde uygulama geliştirme sürecine yardımcı olacaktır.

En İyi Yazılım Geliştirme Ekibini Seçin

Artık işletmenin genel hedeflerini ve bir mobil restoran uygulamasının geliştirilmesinin bu iş hedefleriyle nasıl uyumlu olacağını belirlediğinize göre, restoran sipariş sürecini iyileştirmenin önemli bir parçası, işi doğru yapmak için en iyi yazılım geliştirme ekibini seçmektir. !

MLSDev konsept uygulamasında kullanılan hizmetler paketi gibi mobil uygulama geliştirme ve uygulama geliştirme sürecinde yetenekli, etkili bir proje yönetimi ekibi, işletmenizin müşterinizin ihtiyaçlarına daha duyarlı hale gelmesi için harika bir başlangıçtır. Bu, sipariş sürecinin kolaylığından etkilenen daha fazla müşteri haberi sosyal medyada ve diğer platformlarda yaydığından, uzun vadede artan satış ve karlılık anlamına gelir!

Uygulama Konsepti ve İşlevsellik Özellikleri Oluşturun

Bir mobil restoran uygulaması oluşturmaya karar verdiğinizde, göz önünde bulundurulması gereken ana özelliklerden biri, uygulama geliştirme sürecinin bir parçası olarak amaçlanan işlevselliği veya tasarımıdır. Örneğin, restoran web sitesi yeni siparişlerle aşırı yüklendiğinde, mobil uygulama ana sitenin yükünü almak ve müşterileri mobil restoran uygulamasına yönlendirmek için mi tasarlandı? Mobil uygulama yemek siparişi için bekleme süresini kısaltacak şekilde mi tasarlandı?

Özel yazılım çözümleri sunan yetkin bir yazılım geliştirme ekibi tarafından geliştirilen iyi tasarlanmış bir mobil uygulama, mobil uygulamanın işlevselliği müşterilerinizin restoranınızdan yemek sipariş ederken istedikleri sonucu vermesi durumunda işinizi büyütebilir.

Sorunsuz, Kullanıcı Dostu Bir Uygulama Tasarlayın

Tasarım sürecinde, mobil uygulama için proje yönetim ekibinin, uygulama geliştirme süreci boyunca yazılımın özelliklerine son kullanıcıya büyük önem vermesi önemlidir. Kullanıcı deneyimi en yüksek öncelik olmalıdır ve özellikle bir işletme sahibinin müşterilerinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir yazılım çözümü oluşturmaya karar verdiği durumlarda önemlidir. Bunu akılda tutarak, yazılım geliştirme ekipleri şunları dikkate almalıdır:

Kullanıcı Dostu Gezinme: Ortalama bir kullanıcı için restoran sipariş sürecini tamamlamada uygulamada gezinme deneyimi ne kadar kolay veya sezgisel?

Restoran Logosu ve Marka Oluşturma: İşletmenin logosu mobil uygulamada belirgin bir şekilde görüntüleniyor mu?

Görsel çekicilik: Restoran uygulaması renkleri tutarlı, çekici ve kullanıcıyı estetik olarak memnun ediyor mu?

Arayüz Yeteneği: Mobil uygulama, çeşitli sosyal medya platformlarıyla ne kadar iyi arayüz oluşturuyor?

Geri bildirim: Bu restoran uygulamasının özellikleri, işletme sahibinin ilgili verileri toplamasına ve işletmeyi geliştirmeye yardımcı olabilecek müşterilerinin ihtiyaçlarını araştırmasına olanak tanıyor mu?

Güncellemeler ve Sorun Giderme Geliştirme Sorunları: Restoran uygulaması oluşturmak için geliştirme sürecinde, yükseltmeler, güncellemeler ve arka uçtaki yazılım hatalarını düzeltme ne kadar kolay uygulanabilir?

Test testleri

Yetkili bir geliştirme şirketi, yeni geliştirilen restoran mobil uygulamasının özelliklerini test etmek için Mobil Uygulama test uzmanlarının hizmetlerinden yararlanacaktır. Uygulama geliştirme sürecinin bu önemli yönü sırasında, restoran uygulaması aracılığıyla yemek siparişi verirken gerçek son kullanıcı deneyimini simüle etmek için test cihazları kullanılacaktır.

Görevleri, bu uygulamanın kullanımında tespit edilen sorunları belirlemek ve ayrıca kullanıcı deneyiminin ne kadar sorunsuz olduğunu kontrol ederek yazılım geliştirme ekibine kritik geri bildirim sağlamak olacaktır. Bu geri bildirim, geliştirme şirketine restoran uygulamasını halka sunmadan önce sorun giderme ve restoran uygulamasıyla ilgili bekleyen sorunları giderme konusunda yardımcı olur.

Hazır, Ayarla, Başlat

Müşterinizin ihtiyaçlarını karşılamak için bir restoran mobil uygulama yazılımı oluşturmak için büyük miktarda araştırma, düşünce ve çaba harcadıktan sonra, mobil restoran uygulamasının resmi lansmanını oluşturmanın zamanı geldi. Bu şüphesiz pazarlama bütçesinden büyük bir pay alacaktır ve oldukça pahalı bir süreç olabilir.

Ancak, bu kapsamlı geliştirme sürecinin sonucu ve bir mobil uygulama lansmanının amacı; restoran markanızın artan müşteri farkındalığını yaratmak olacaktır! Müşteriler markanız tarafından daha fazla yiyecek ve içecek sağlandığını hissettikçe, bu artan farkındalığın daha fazla satışa ve daha güçlü bir müşteri sadakat programına dönüşeceği tahmin edilmektedir.

Kalabalık Yanıtı

Mobil uygulama kullanıma sunulduktan sonra, insanların buna nasıl tepki verdiğini ölçmek ve uygulamayı hoş ve kullanımı kolay bulup bulmadıklarını analiz etmek büyük önem taşıyor. Amaç, işletmeniz için bu mobil restoran uygulamasını oluşturmanın markanıza ek müşteri sadakati oluşturup oluşturmadığı ve müşteri tabanınızı ve dolayısıyla satışlarınızı artırıp artırmadığı sorusuna cevap vermektir. Bu veriler size; işletme sahibinin ihtiyaç duyduğu içgörü ve sizi (son kullanıcıların geri bildirimlerine dayanarak) bu mobil uygulamanın geliştirilmesinin nihayetinde müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı konusunda daha bilinçli hale getirir.

Sonuçları İzleme ve Optimizasyon

Verimli mobil uygulama kullanıcı desteği, müşteriler tarafından kullanıldığında optimum düzeyde olması için restoran uygulaması özelliklerinin işlevselliğini korumanın anahtarıdır. Ayrıca yazılım geliştirme kullanıcı destek ekibinin sorun giderme, mobil uygulama aksaklıkları veya hataları gibi sorunları çözme ve restoran uygulamasını mümkün olduğunca güncel tutmak için özelliklerini yükseltme konusunda ne kadar yetkin olduğunu da gösterir. Özellikle sürekli değişen teknoloji ile çeşitli işletim sistemleriyle uyumluluk da önemlidir. Duyarlı işletme sahipleri, bu dinamik teknolojik sorunların farkındadır ve çoğu, mobil uygulama geliştirme ve bakımını harici bir yazılım geliştirme proje yönetim ekibine dış kaynak sağlamayı tercih eder.

Bütçe, Bütçe, Bütçe

Restoran oluşturma uygulaması yapmanın maliyeti nedir? Özellikle restoran kategorisinde bir mobil uygulama oluşturmak, geliştirmek ve sürdürmek, iyi tasarlanmış ve kullanıcı dostu bir uygulama elde etmek için makul bir bütçe ayırmanız gereken maliyetli bir süreç olabilir. Bu nedenle, bu yazılım geliştirmeden yaptığı yatırımdan en fazla getiriyi elde etmek için akıllı iş adamının dikkatli bir planlama yapması gerekir.

İşlevsel bir mobil restoran uygulaması edinmenin genel başlangıç fiyatı, tasarıma eklemek isteyebileceğiniz özelliklerin karmaşıklığına bağlı olarak 65.000 ABD Doları ve yukarısı arasında değişebilir. Ayrıca, yazılım geliştirme sürecinde, tasarımın diğer yönlerine ek olarak, uygulamanın çok çeşitli işletim sistemleriyle (örneğin, Android veya IOS) arayüz oluşturmak için ne kadar iyi veya sorunsuz bir şekilde oluşturulabileceği gibi unsurları dikkate almanız gerekecektir. özelleştirme amacıyla dahil etmeyi seçebileceğiniz animasyon ve süslü özellikler gibi.

Ne kadar çok 'çan ve ıslık veya süslü özellikler eklenirse, o kadar maliyetli olacağını beklemek mantıklıdır. Ek öğeler ayrıca özelleştirilebilir avatarları, otomatik Chabot sistemlerini, gerçek zamanlı ETA çizelgelerini, teslimat izleme sistemlerini ve hatta kişiselleştirilmiş görsel öğeleri ve bildirim seslerini içerebilir.

Restoran mobil uygulaması oluşturma için ortalama yazılım programı geliştirme ekibi, Kullanıcı Arayüzü Tasarımı, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı ve Mobil ve Arka Uç Programcıları alanlarında uzmanlardan oluşacaktır. Ek olarak, güvenli ve güvenli ödeme için gerekli SSL sertifikalarını alma, bir alan adı satın alma ve çevrimiçi web barındırma ile ilgili maliyetler vardır.

Kendin Yap Mobil Uygulama Tasarımı

Mobil restoran uygulamalarının oluşturulmasıyla ilişkilendirilebilecek önemli maliyetler nedeniyle, bazı kişiler internetteki kaynakları kullanarak bu uygulamaları ücretsiz olarak oluşturmaya çalışabilir. Ancak, mobil uygulama geliştirme konusunda, özellikle de restoran kategorisinde eğitim almadıysanız, bazı yazılım uygulama geliştirme profesyonellerinin görünmesini sağladığı kadar kolay değildir ve başlamak için önemli miktarda zaman, araştırma ve hatta baş ağrısı gerektirebilir!

Neyse ki, mobil uygulama geliştirme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek bazı web kaynakları ve mevcut restoran oluşturucu uygulamaları var. Restoran uygulamanızın adını girmenize ve renklerinizi, düzeninizi ve uygulama işlevselliği özelliklerinizi istediğiniz gibi özelleştirmenize olanak tanıyan önceden ayarlanmış şablonlara sahip olabilir.

Geliştirme Araçları

Birçok aracın, daha fazla mobil uygulama oluşturma özelliğine erişmek için ücretli bir sürüme yükseltilebilen ücretsiz bir sürümü vardır. Bazıları, bir miktar başarı ile basit bir mobil uygulama oluşturmak için ücretsiz araçları mümkün olan en iyi şekilde kullanmaya çalışabilir. Bununla birlikte, ücretsiz sürümlerin ücretli sürümlerden önemli ölçüde daha az seçeneğe sahip olmasına rağmen, yine de faydalı olduklarına dikkat edilmelidir.

Bu tür kaynaklar, aşağıdakiler gibi restoran uygulaması oluşturucularını içerir:

AppMaster - restoran sahiplerinin mobil uygulama hizmetleri oluşturarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, uzman yazılım geliştirme ekibinin ihtiyaçlarınıza ve cebinize en uygun mobil uygulama çözümünü oluşturmanıza yardımcı olabilmesi için bir danışma planlama seçeneği de vardır. Ayrıca, güvenli bir ödeme arayüzü kupon oluşturma aracına ve canlı sipariş yönetim sistemine sahiptirler.

Restoran İşletmenizi Ölçeklendirin ve Evinize Pastırmayı Getirin!

Sonuç olarak, restoran uygulamanızın oluşturulmasını yönetirken hangi seçeneği seçerseniz seçin, mobil restoran uygulaması ihtiyaçlarınızı, tercihlerinizi ve bütçenizi karşılayacak bir seçenek mevcuttur. İster uygulama oluşturma araçlarını kullanmayı, ister bu ve diğer hizmet sağlayıcılardan bir yazılım geliştirici ekibini kullanmayı seçin, yatırıma değeceği açıktır.

İyi tasarlanmış bir mobil restoran uygulaması, işinizi büyütmenize, daha fazla müşteriye hizmet vermenize ve dolayısıyla kârınızı artırmanıza yardımcı olacaktır. Müşterileriniz mutlu olacak ve eve pastırmayı ve ardından birazını getirdiğiniz için bu, kârlılığınız için harika bir haber!