Docker ve Mikro Hizmetler

Mikro hizmet mimarisi, yazılım uygulamaları için ölçeklenebilirlik, esneklik ve bakım konusunda önemli avantajlar sunduğu için son yıllarda giderek daha popüler hale geldi. Mikro hizmetler, özünde, tek bir uygulamanın, her biri belirli bir işlevsellikten sorumlu olan ve API'ler aracılığıyla birbirleriyle iletişim kuran küçük, bağımsız hizmetlerden oluşan bir mimari modeldir. Bu modülerlik, uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesine, dağıtılmasına, daha kolay test edilmesine ve uygun şekilde ölçeklendirilmesine olanak tanır.

Bu bağlamda Docker , mikro hizmetlerle çalışmak için güçlü bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Docker, konteynerleştirme yoluyla uygulama geliştirmeyi, devreye almayı ve yönetimi kolaylaştıran açık kaynaklı bir platformdur. Geliştiricilerin uygulamaları ve bağımlılıklarını hafif, taşınabilir kapsayıcılarda paketlemesine olanak tanıyarak uygulamaların farklı ortamlarda ve geliştirme aşamalarında tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlar. Docker'dan yararlanan geliştiriciler, mikro hizmetleri oluşturma, yönetme ve ölçeklendirme sürecini verimli bir şekilde düzene sokabilir.

Mikro Hizmet Mimarisi için Neden Docker Kullanılmalı?

Docker ve mikro hizmetler, birkaç önemli nedenden dolayı doğal olarak uygundur.

Standart Ortam

Docker, uygulamanın kendisi, kitaplıklar ve bağımlılıklar da dahil olmak üzere tüm gerekli bileşenleri kapsayıcı adı verilen bağımsız tek bir birimde paketleyerek geliştiricilerin standartlaştırılmış bir uygulama ortamı oluşturmasına olanak tanır. Bu standardizasyon, mikro hizmetlerin tutarlı bir şekilde beklendiği gibi davranmasını sağlayarak geliştirme, hazırlama ve üretim ortamları arasında oluşabilecek çevresel tutarsızlık riskini azaltır.

Hızlandırılmış Geliştirme

Docker kapsayıcılarını kullanmak, mikro hizmetler için geliştirme süreçlerini önemli ölçüde hızlandırır. Her kapsayıcı yalıtılmış bir ortam olduğundan, geliştiriciler, çakışan bağımlılıklar veya kitaplıklar hakkında endişelenmeden bireysel hizmetler üzerinde çalışabilirler. Ayrıca, Docker görüntüleri ekip üyeleri arasında kolayca paylaşılabilir, bu da onların yerel makinelerinde uygulamaları hızlı bir şekilde dağıtmalarına ve çalıştırmalarına olanak tanıyarak geliştirme ve işbirliğini hızlandırır.

Gelişmiş Taşınabilirlik

Docker ile oluşturulan konteynerler son derece taşınabilirdir ve geliştiricilerin uygulamaları farklı ortamlar ve platformlar arasında kolayca taşımasına olanak tanır. Bu taşınabilirlik, mikro hizmetlerin altta yatan altyapıdan bağımsız olarak farklı sistemlerde dağıtılabilmesini ve tutarlı bir şekilde çalıştırılabilmesini sağlar. Sonuç olarak, geliştirme ekipleri sisteme özgü nüanslar hakkında endişelenmeden mümkün olan en iyi uygulamaları oluşturmaya odaklanabilir.

Azaltılmış Sistem Kaynağı Kullanımı

Mikro hizmetler mimarisi, her hizmet ayrı makinelerde çalışabileceğinden ve sistem kaynaklarında ek yüke neden olabileceğinden potansiyel olarak kaynak tüketiminin artmasına neden olabilir. Docker, ana sistemin temel kaynaklarını paylaşan hafif kapsayıcılar oluşturarak bu sorunu giderir ve birden çok sanal makine çalıştırmaya kıyasla genel kaynak tüketimini azaltır.

Basitleştirilmiş Mikro Hizmet Yönetimi

Docker, kapsayıcıları dağıtmak ve çalıştırmak için tutarlı bir ortam sağlayarak mikro hizmetlerin yönetimini ve izlenmesini basitleştirir. Geliştiriciler, tek tek mikro hizmetler ve bağımlılıkları dahil olmak üzere tüm uygulama yığınını tanımlamak için Docker Compose gibi araçları kullanabilir ve bu da hizmetlerin tutarlı bir şekilde devreye alınmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır.

Docker ile Mikro Hizmetleri Konteyner Haline Getirmek

Docker ile mikro hizmetleri kapsayıcı hale getirme, bir Docker görüntüsü oluşturmaya yönelik talimatları içeren bir Docker dosyası oluşturmayı içerir. Bu bölüm, Docker kullanarak örnek bir mikro hizmeti kapsayıcıya alma sürecinde size yol gösterecektir.

Bir Docker dosyası oluşturun

Dockerfile, Docker görüntüsü oluşturmaya yönelik talimatları içeren bir betiktir. Dockerfile, hizmetin çalışması için gereken temel görüntüyü, uygulamanın kaynak kodunu, bağımlılıkları ve yapılandırmaları tanımlar. Mikro hizmetinizin kök dizininde "Dockerfile" adlı yeni bir dosya oluşturun.

Temel Görüntüyü Tanımlayın

Dockerfile dosyanıza 'FROM' komutunu ekleyerek mikro hizmetiniz için temel görüntüyü belirtin. Temel görüntü, kapsayıcınızın temelidir ve gerekli çalışma zamanı ortamını sağlar. Docker tarafından sağlanan resmi, minimal bir görüntü veya ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış özel bir görüntü gibi mikro hizmetiniz için uygun bir temel görüntü seçmek çok önemlidir. Örneğin, mikro hizmetiniz Node.js'de geliştirildiyse Dockerfile dosyanızda aşağıdaki satırı kullanabilirsiniz:

FROM node:14

Çalışma Dizinini Ayarla

`WORKDIR` komutunu kullanarak kabın çalışma dizinini ayarlayın. Bu dizin, uygulamanın kaynak kodunu ve bağımlılıklarını depolamak için kullanılacaktır.

WORKDIR /app

Kaynak Kodunu ve Bağımlılıkları Kopyalayın

"COPY" komutunu kullanarak kaynak kodunu ve gerekli tüm dosyaları yerel makineden kaba kopyalayın. Ek olarak, npm, pip veya Maven gibi paket yöneticilerini kullanarak gerekli bağımlılıkları kurun.

COPY package*.json ./ RUN npm install COPY . .

Servis Portunu Açığa Çıkarın

'EXPOSE' komutunu kullanarak mikro hizmetin erişilebileceği bağlantı noktasını gösterin. Bu, diğer kapsayıcılardan veya harici hizmetlerden mikro hizmetle iletişime izin verecektir.

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EXPOSE 8080

Uygulamayı Çalıştır

Uygulamayı yürütmek için gereken komutu belirterek "CMD" komutunu kullanarak mikro hizmeti başlatın.

CMD ["npm", "start"]

Dockerfile'ı oluşturduktan sonra Dockerfile ile aynı dizinde aşağıdaki komutu çalıştırarak Docker görüntüsünü oluşturun:

docker build -t your-image-name .

Son olarak, yeni oluşturulan görüntüyü kullanarak Docker kapsayıcısını çalıştırın:

docker run -p 8080:8080 your-image-name

Mikro hizmetiniz artık kapsayıcılıdır ve bir Docker kapsayıcısı içinde çalışır. Bu işlem, uygulamanızdaki her bir mikro hizmet için tekrarlanarak mikro hizmetlerinizi modern, verimli ve tutarlı bir şekilde geliştirmenize, test etmenize ve dağıtmanıza olanak tanır.

Docker Konteynerlerini Dağıtma ve Düzenleme

Docker kapsayıcılarını dağıtmak ve düzenlemek, mikro hizmet mimarilerini yönetmenin önemli bir parçasıdır. Kapsayıcı düzenleme araçları, tek tek kapların dağıtımını, yönetimini ve ölçeklendirmesini otomatikleştirerek mikro hizmetlerin verimli bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. İki popüler konteyner düzenleme platformu, Kubernetes ve Docker Swarm'dır.

Kubernet'ler

Kubernetes , kapsayıcılı uygulamaların dağıtımını, ölçeklendirmesini ve yönetimini otomatikleştiren açık kaynaklı bir kap düzenleme platformudur. Güçlü özellikleri ve güçlü ekosistemi nedeniyle yaygın olarak benimsenmiştir. Kubernetes'in bazı önemli avantajları şunları içerir:

Ölçeklenebilirlik: Kubernetes, kapsayıcı ölçeklendirmeyi yönetmek için bildirime dayalı yapılandırmayı kullanır ve uygulamaları talebe göre ölçeklendirmeyi kolaylaştırır.

Kubernetes, kapsayıcı ölçeklendirmeyi yönetmek için bildirime dayalı yapılandırmayı kullanır ve uygulamaları talebe göre ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Yüksek Kullanılabilirlik: Kubernetes, konteynerleri farklı düğümlere dağıtarak ve arıza durumunda konteyner yeniden başlatmalarını otomatik olarak yöneterek yüksek kullanılabilirlik sağlar.

Kubernetes, konteynerleri farklı düğümlere dağıtarak ve arıza durumunda konteyner yeniden başlatmalarını otomatik olarak yöneterek yüksek kullanılabilirlik sağlar. Yük Dengeleme: Kubernet'ler, bir mikro hizmetin birden çok örneği arasında istekleri dengeleyerek performansı ve hata toleransını artırabilir.

Kubernet'ler, bir mikro hizmetin birden çok örneği arasında istekleri dengeleyerek performansı ve hata toleransını artırabilir. Günlüğe Kaydetme ve İzleme: Kubernetes, çeşitli günlük kaydı ve izleme araçlarıyla entegre olarak uygulamaların sağlığının ve performansının izlenmesini basitleştirir.

liman işçisi sürüsü

Docker Swarm, Docker konteynerleri için yerel bir kümeleme ve düzenleme çözümüdür. Doğrudan Docker platformuna entegre edilmiştir ve Docker kullanıcıları için basit ve sezgisel bir seçimdir. Docker Swarm aşağıdaki avantajları sunar:

Kolay Kurulum: Docker Swarm, kapsamlı kurulum veya yapılandırma gerektirmez. Docker CLI ve API ile sorunsuz bir şekilde çalışarak kapsayıcıları dağıtmayı ve yönetmeyi basitleştirir.

Docker Swarm, kapsamlı kurulum veya yapılandırma gerektirmez. Docker CLI ve API ile sorunsuz bir şekilde çalışarak kapsayıcıları dağıtmayı ve yönetmeyi basitleştirir. Ölçeklendirme: Docker Swarm, kullanıcıların her hizmet için konteyner kopyası sayısını ayarlayarak hizmetleri hızlı ve verimli bir şekilde ölçeklendirmesine olanak tanır.

Docker Swarm, kullanıcıların her hizmet için konteyner kopyası sayısını ayarlayarak hizmetleri hızlı ve verimli bir şekilde ölçeklendirmesine olanak tanır. Yük Dengeleme: Docker Swarm, istekleri kapsayıcılar arasında otomatik olarak dağıtarak uygulama performansını ve dayanıklılığı artırır.

Docker Swarm, istekleri kapsayıcılar arasında otomatik olarak dağıtarak uygulama performansını ve dayanıklılığı artırır. Hizmet Keşfi: Docker Swarm, hizmet keşfi için katıştırılmış bir DNS sunucusu içerir ve kapların birbirini keşfetmesini ve birbiriyle iletişim kurmasını sağlar.

Görüntü kaynağı: Docker Belgeleri

Hem Kubernetes hem de Docker Swarm, mikro hizmet mimarilerinde Docker kapsayıcılarını yönetmek için popüler düzenleme araçlarıdır. Uygun aracı seçmek, uygulamanızın özel gereksinimlerine ve mevcut altyapı ile ekip uzmanlığına bağlıdır.

Dockerize Mikro Hizmet Uygulaması Oluşturma

Dockerlaştırılmış bir mikro hizmet uygulaması oluşturmak için adımları gözden geçirelim:

Tasarım Mikro Hizmetleri: Uygulamanızı bağımsız olarak geliştirilebilen, dağıtılabilen ve ölçeklendirilebilen çok sayıda küçük, modüler hizmete bölün. Her mikro hizmetin iyi tanımlanmış bir sorumluluğu olmalı ve diğerleriyle API'ler veya mesajlaşma kuyrukları aracılığıyla iletişim kurmalıdır. Docker dosyaları oluşturun: Her mikro hizmet için, bir Docker görüntüsü oluşturmak için gereken temel görüntüyü, uygulama kodunu, bağımlılıkları ve yapılandırmayı belirten bir Docker dosyası oluşturun. Bu görüntü, mikro hizmetleri kapsayıcılar olarak dağıtmak için kullanılır. Docker Görüntüleri Oluşturun: İlgili Docker dosyalarında tanımlanan talimatları izleyerek her bir mikro hizmet için Docker görüntüleri oluşturmak üzere Docker build komutunu çalıştırın. Ağ Oluşturma: Mikro hizmetler arasında iletişimi sağlamak için kapsayıcılar arasında ağ kurun. Ağ, Docker Compose veya Kubernetes ya da Docker Swarm gibi bir konteyner düzenleme aracı kullanılarak yapılabilir. Yük Dengelemeyi Yapılandırın: İstekleri mikro hizmet örnekleri arasında dağıtmak için bir yük dengeleyici kurun, optimum performans ve hata toleransı sağlayın. Kubernetes Ingress veya Docker Swarm'ın yerleşik yük dengelemesi gibi araçları kullanın. Mikro Hizmetleri Dağıtın: Seçtiğiniz kap düzenleme platformunu kullanarak mikro hizmetlerinizi Docker kapsayıcıları olarak dağıtın. Bu, mikro hizmetlerin çalışabileceği, birbiriyle iletişim kurabileceği ve talebe göre ölçeklenebileceği bir ortam yaratacaktır.

Tüm bu adımlar tamamlandıktan sonra, mikro hizmetler uygulaması, her bir mikro hizmet bir Docker kapsayıcısı olarak dağıtılarak çalışır durumda olacaktır.

Dockerize Mikro Hizmetleri İzleme ve Ölçeklendirme

Dockerized mikro hizmet uygulamasının performansını, güvenilirliğini ve verimliliğini sağlamak için izleme ve ölçeklendirme çok önemlidir. Dikkate alınması gereken bazı temel stratejiler şunlardır:

izleme

İzleme araçları, mikro hizmetlerinizin en iyi şekilde çalışmasını sağlayarak Docker kapsayıcılarının durumunu ve performansını izlemeye yardımcı olur. Bazı popüler izleme araçları şunları içerir:

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Prometheus : Görselleştirme ve uyarı için Grafana ile entegrasyonlar da dahil olmak üzere konteynerli ortamlar için güçlü bir açık kaynaklı izleme ve uyarı araç seti.

: Görselleştirme ve uyarı için Grafana ile entegrasyonlar da dahil olmak üzere konteynerli ortamlar için güçlü bir açık kaynaklı izleme ve uyarı araç seti. Datadog : Kapsayıcı ölçümlerini, günlükleri ve izlemeleri bir araya getirebilen ve uygulama performansına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlayan kapsamlı bir gözlemlenebilirlik platformu.

: Kapsayıcı ölçümlerini, günlükleri ve izlemeleri bir araya getirebilen ve uygulama performansına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlayan kapsamlı bir gözlemlenebilirlik platformu. ELK Stack : Docker kapsayıcılarından günlüklerin merkezi olarak aranması, analizi ve görselleştirilmesi için kullanılan Elasticsearch, Logstash ve Kibana'nın bir kombinasyonu.

İzleme kurulumunuzun olası sorunları belirlemek ve bunları etkili bir şekilde gidermek için ilgili ölçümleri, günlükleri ve performans verilerini topladığından emin olun.

ölçekleme

Ölçeklendirme Dockerized mikro hizmetler, değişen iş yüklerine ve taleplere uyum sağlamak için her bir hizmeti çalıştıran kapsayıcı sayısının ayarlanmasını içerir. Kubernetes ve Docker Swarm gibi konteyner düzenleme platformları, otomatik ölçeklendirmeyi kolaylaştırarak uygulama işlevselliğini geliştirmeye odaklanmanıza olanak tanır.

Yatay Ölçeklendirme: Yatay ölçeklendirme, talebe bağlı olarak her bir mikro hizmet için örnek sayısını artırmayı veya azaltmayı içerir. Bu, orkestrasyon platformunun yapılandırmasında her hizmet için istenen kopyaları ayarlayarak elde edilebilir.

Yatay ölçeklendirme, talebe bağlı olarak her bir mikro hizmet için örnek sayısını artırmayı veya azaltmayı içerir. Bu, orkestrasyon platformunun yapılandırmasında her hizmet için istenen kopyaları ayarlayarak elde edilebilir. Dikey Ölçeklendirme: Dikey ölçeklendirme, CPU ve bellek limitleri gibi ayrı kaplara tahsis edilen kaynakların ayarlanmasını gerektirir. Bu, optimum kaynak kullanımını sağlar ve orkestrasyon platformunun konfigürasyonu aracılığıyla yönetilebilir.

Dockerized mikro hizmet uygulamalarını etkili bir şekilde izleyerek ve ölçeklendirerek verimliliği en üst düzeye çıkarabilir ve yüksek kullanılabilirlik, performans ve dayanıklılık sağlayabilirsiniz.

Docker ve Mikro Hizmetler İçin En İyi Uygulamalar

Docker'ı bir mikro hizmet mimarisinde kullanmak çok sayıda avantaj sunar, ancak potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve sorunsuz bir geliştirme ve dağıtım süreci sağlamak için bazı en iyi uygulamaları takip etmek önemlidir:

Docker görüntü boyutunu en aza indirin: Docker görüntülerini küçük tutmak, bir mikro hizmet mimarisinde özellikle önemli olan oluşturma sürelerini ve kaynak tüketimini azaltmaya yardımcı olur. Çok aşamalı yapılardan yararlanın, küçük ve uygun temel görüntüler kullanın ve gereksiz dosyaları nihai görüntüden kaldırın. Docker görüntüleri için katmanlı mimari: Oluşturma sürelerini hızlandırmak için Docker görüntülerinizi katmanlı bir mimari kullanarak yapılandırın. Katmanlar, oluşturma işlemi sırasında Docker tarafından önbelleğe alınır, yani bir katmanın içeriği değişmediyse yeniden oluşturulmayacaktır. Sık değiştirilen katmanları dosyanın sonuna doğru yerleştirerek bu özellikten yararlanmak için Dockerfile dosyanızı düzenleyin. Tutarlı görüntü etiketleme ve sürüm oluşturma: Değişiklikleri kolayca izlemek ve gerekirse önceki sürümlere geri dönmek için görüntülerinizi uygun şekilde etiketleyin ve sürümlendirin. Bu, uygulama kararlılığının korunmasına yardımcı olur ve sorun gidermeyi basitleştirir. Günlük kaydı ve izlemeyi uygulayın: Kapsayıcılı mikro hizmetlerinizi etkili bir şekilde yönetmek ve gözlemlemek için günlük kaydı ve izleme çözümlerini birleştirin. Docker, yerel günlük kaydı sürücüleri sağlar, ancak Elasticsearch, Logstash ve Kibana (ELK Stack) veya Prometheus gibi mikro hizmet mimarileri için tasarlanmış üçüncü taraf araçlarını da entegre edebilirsiniz. Konteyner düzenleme platformlarını benimseyin: Dağıtım, ölçeklendirme ve yönetim görevlerini otomatikleştirmek için Kubernetes veya Docker Swarm gibi konteyner düzenleme araçlarını kullanın. Bu araçlar, mikro hizmetlerinizin verimli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlayarak yük dengeleme, sıralı güncellemeler ve otomatik ölçeklendirme gibi karmaşık görevleri yerine getirir. Güvenliği artırın: En az ayrıcalık ilkesini uygulayarak, güvenli temel görüntüleri kullanarak ve kurulu paket sayısını sınırlayarak saldırı yüzeyini en aza indirerek kapsayıcılı mikro hizmetlerinizin güvenliğini artırın. Hizmetler arasında ağ segmentasyonunu etkinleştirin ve Docker görüntülerinizdeki güvenlik açıklarını tarayın. Yapılandırma için ortam değişkenlerini kullanın: Yapılandırmayı Docker görüntülerinden ayırın ve endişeleri daha iyi ayırmak için ortam değişkenlerini kullanın. Bu, tek bir Docker görüntüsünün çeşitli ortamlar için farklı şekilde yapılandırılabilmesini sağlayarak esnekliği artırır ve yinelemeyi azaltır.

Çözüm

Docker'ı bir mikro hizmet mimarisinde kullanmak, geliştiricilerin ve kuruluşların konteynerleştirmenin tüm avantajlarından yararlanarak daha çevik, verimli ve ölçeklenebilir uygulamalara yol açmasını sağlar. Yukarıda özetlenen en iyi uygulamaları izleyerek, Docker'ı bir mikro hizmet mimarisinde geliştirme ve devreye alma süreçlerinize sorunsuz bir şekilde entegre edebilir, uygulamalarınızı oluşturma ve sürdürme şeklinizi dönüştürebilirsiniz.

Ayrıca, Docker'ı AppMaster gibi kodsuz platformlarla entegre etmek, uygulama geliştirme deneyiminizi yükseltmenize yardımcı olabilir. AppMaster kullanıcıların görsel olarak web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanır ve oluşturulan kaynak kodu, sorunsuz ve ölçeklenebilir dağıtım için Docker kullanılarak kapsayıcıya alınabilir ve yönetilebilir. Docker ve AppMaster gücünü birleştirmek, uygulama geliştirme sürecini büyük ölçüde geliştirerek onu her zamankinden daha verimli, uygun maliyetli ve daha hızlı hale getirebilir.