Teknoloji endüstrisi baş döndürücü bir hızla gelişirken, çevik, ölçeklenebilir ve verimli yazılım geliştirme talebi yoğunlaşıyor. Docker, geliştiricilerin uygulamaları tutarlı ve tekrarlanabilir ortamlarda oluşturmasına, göndermesine ve çalıştırmasına olanak tanıyan konteynerleştirmeyi sunarak sektörde şimdiden silinmez bir iz bıraktı. Docker ekosisteminin güçlü bir bileşeni olan Docker Compose, çok konteynerli uygulamaların yönetimini daha da optimize etmek için tasarlanmıştır.

Docker Compose, modern yazılım geliştirmedeki önemi ve temel özellikleri ve faydaları hakkında derinlemesine bir anlayış sağlamaya yönelik bu kapsamlı kılavuz. Docker Compose ekosistemini tanımlayan temel kavramları ve bileşenleri keşfederek, sizi projelerinizde potansiyelinden yararlanma ve sürekli genişleyen Docker topluluğuna katkıda bulunma konusunda bilgiyle donatacağız.

Docker Compose bu keşfinde şunları ele alacağız:

Konteyner Orkestrasyonu : Konteyner düzenlemesine kısa bir genel bakış ve konteynerli uygulamaların verimli yönetimi ihtiyacı.

Docker Compose : Docker Compose giriş, temel özellikleri ve kapsayıcı düzenleme bağlamındaki avantajları.

Compose Dosyası ve Hizmetleri : Bir Compose dosyasının yapısına, hizmetlerin rolüne ve uygulama bileşenlerini tanımlamanın önemine derinlemesine bir bakış.

Ağ Oluşturma ve Birimler : Docker Compose bulunan ağ oluşturma ve depolama seçenekleri ve bunların kapsayıcılar ile veri sürekliliği arasında sorunsuz iletişimi nasıl kolaylaştırdığına dair bir tartışma.

Ölçeklendirme ve Yük Dengeleme : Docker Compose artan talebi karşılamak için kapsayıcılı uygulamaların ölçeklendirilmesini ve verimli yük dengelemeyi nasıl sağladığının incelenmesi.

İş Akışı ve En İyi Uygulamalar : En iyi performansı sağlamak için Docker Compose kullanmaya yönelik tipik iş akışına ve önerilen bazı en iyi uygulamalara bir bakış.

Docker Compose dünyasını keşfederken bize katılın ve kapsayıcı düzenleme becerilerinizi geliştirmeye hazırlanın, daha düzenli ve verimli yazılım geliştirme süreçleri için zemin hazırlayın.

Docker Compose Genel Bakış

Docker Compose çok kapsayıcılı Docker uygulamalarını tanımlama, yapılandırma ve yönetme sürecini kolaylaştıran açık kaynaklı bir araçtır. Docker Compose tek bir YAML dosyası kullanarak birden fazla hizmeti bildirmenin ve bağlamanın karmaşık olmayan bir yolunu sunarak geliştirme, test etme ve devreye alma sürecini önemli ölçüde iyileştirir. Sonuç olarak, geliştiriciler, temeldeki altyapıyla ilgilenmeden kod yazmaya konsantre olabilirler.

Genişletilmiş temel özellikler

Dosya Oluştur : Genellikle docker-compose.yml olarak adlandırılan bir YAML dosyası kullanan Docker Compose , uygulamanızın hizmetlerini, ağlarını ve birimlerini tanımlamanıza olanak tanır. Bu dosya, tüm uygulamanız için kapsamlı bir plan görevi görerek uygulama yapılandırmasının yönetimini, çoğaltılmasını ve paylaşılmasını basitleştirir.

: Genellikle docker-compose.yml olarak adlandırılan bir dosyası kullanan , uygulamanızın hizmetlerini, ağlarını ve birimlerini tanımlamanıza olanak tanır. Bu dosya, tüm uygulamanız için kapsamlı bir plan görevi görerek uygulama yapılandırmasının yönetimini, çoğaltılmasını ve paylaşılmasını basitleştirir. Hizmetler : Docker Compose hizmetler, belirli Docker görüntülerinden oluşturulan ayrı kapsayıcı örneklerini belirtir. Bu hizmetler, çok kapsayıcılı bir uygulamanın temelidir ve hacimler kullanılarak veri paylaşılırken ağlar aracılığıyla birbirine bağlanabilir.

: hizmetler, belirli görüntülerinden oluşturulan ayrı kapsayıcı örneklerini belirtir. Bu hizmetler, çok kapsayıcılı bir uygulamanın temelidir ve hacimler kullanılarak veri paylaşılırken ağlar aracılığıyla birbirine bağlanabilir. Ağ Oluşturma : Docker Compose , kapsayıcılı uygulamalar için özel ağların oluşturulmasını kolaylaştırarak hizmetler arasında sorunsuz iletişim sağlar. Compose, varsayılan olarak tüm hizmetler için otomatik olarak tek bir ağ oluştursa da, belirli hizmetleri izole etmek veya karmaşık topolojiler oluşturmak için fazladan ağlar da tanımlayabilirsiniz.

: , kapsayıcılı uygulamalar için özel ağların oluşturulmasını kolaylaştırarak hizmetler arasında sorunsuz iletişim sağlar. Compose, varsayılan olarak tüm hizmetler için otomatik olarak tek bir ağ oluştursa da, belirli hizmetleri izole etmek veya karmaşık topolojiler oluşturmak için fazladan ağlar da tanımlayabilirsiniz. Birimler : Docker Compose Docker kapsayıcıları tarafından oluşturulan ve kullanılan verileri sürdürmek için birimler sunar. Birimler, kapsayıcılar arasında veri paylaşımını kolaylaştırır ve bir kap kaldırıldığında veya güncellendiğinde verilerin korunmasını sağlar.

: kapsayıcıları tarafından oluşturulan ve kullanılan verileri sürdürmek için birimler sunar. Birimler, kapsayıcılar arasında veri paylaşımını kolaylaştırır ve bir kap kaldırıldığında veya güncellendiğinde verilerin korunmasını sağlar. Ölçeklendirme : Docker Compose ile belirli bir hizmet için kapsayıcı bulut sunucusu sayısını ayarlayarak artan iş yüklerini yönetmek için hizmetleri kolayca ölçeklendirebilirsiniz. Bu, scale özniteliği veya --scale komut satırı seçeneği kullanılarak yapılabilir.

: ile belirli bir hizmet için kapsayıcı bulut sunucusu sayısını ayarlayarak artan iş yüklerini yönetmek için hizmetleri kolayca ölçeklendirebilirsiniz. Bu, scale özniteliği veya --scale komut satırı seçeneği kullanılarak yapılabilir. Ortam Değişkeni Değiştirme : Docker Compose , ortam değişkeni değiştirmeyi destekler ve Compose dosyasını geliştirme işlem hattınızın çeşitli ortamlarına veya aşamalarına uyarlamanıza olanak tanır. Bu özellik, farklı dağıtım senaryolarında daha fazla esneklik ve özelleştirme sağlar.

Kullanım örnekleri

Docker Compose aşağıdakiler gibi çeşitli senaryolar için idealdir:

Yerel geliştirme ve test etme : Geliştiriciler Docker Compose kullanarak yerel makinelerinde üretim ortamının bir kopyasını oluşturabilir ve farklı geliştirme yaşam döngüsü aşamalarında tutarlı davranış sağlar.

: Geliştiriciler kullanarak yerel makinelerinde üretim ortamının bir kopyasını oluşturabilir ve farklı geliştirme yaşam döngüsü aşamalarında tutarlı davranış sağlar. Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım ( CI/CD ): Docker Compose çok kapsayıcılı uygulamalar oluşturmak, test etmek ve devreye almak için CI/CD ardışık düzenlerine entegre edilebilir ve geliştirme sürecini kolaylaştırır.

): çok kapsayıcılı uygulamalar oluşturmak, test etmek ve devreye almak için ardışık düzenlerine entegre edilebilir ve geliştirme sürecini kolaylaştırır. Mikro hizmetler mimarisi : Docker Compose ile karmaşık mikro hizmet tabanlı uygulamaları kolayca yönetebilir ve düzenleyerek farklı hizmetler arasında verimli iletişim ve işbirliği sağlayabilirsiniz.

Docker Compose çok kapsayıcılı uygulamaların orkestrasyonunu ve yönetimini basitleştiren güçlü bir araçtır. Hizmetleri tek bir YAML dosyası aracılığıyla tanımlama, yapılandırma ve bağlama yeteneği, geliştirme sürecini geliştirir ve kapsayıcılı uygulamaların verimli ölçeklendirilmesine ve bakımına olanak tanır.

YAML yapılandırmasının açıklaması

" YAML Ain't Markup Language"in kısaltması olan YAML, basitlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış, insanlar tarafından okunabilen bir veri serileştirme biçimidir. Yapılandırma dosyaları, farklı veri yapılarına sahip diller arasında veri alışverişi ve XML veya JSON gibi biçimlere daha erişilebilir bir alternatif olarak yazılım geliştirme endüstrisinde sıklıkla kullanılır. YAML girintiye dayalı minimalist bir yapı kullanır, görsel olarak çekici hale getirir ve veri öğeleri arasındaki hiyerarşik ilişkilerin daha iyi anlaşılmasını destekler.

Örneğin, bir web uygulamasının yapılandırmasında bir geliştirici, yapılandırılmış bir YAML dosyası kullanarak veritabanı ayarlarını, API anahtarlarını ve önbelleğe alma tercihlerini tanımlayabilir. Geliştiriciler, YAML'nin bağlayıcılar, takma adlar ve özel etiketler gibi özelliklerinden yararlanarak fazlalığı azaltabilir ve projelerinin sürdürülebilirliğini iyileştirebilir. YAML yaygın olarak benimsenmesi, karmaşık yapılandırmaları basitleştirmedeki ve ekip üyeleri ile yazılım bileşenleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmadaki etkinliğinin bir kanıtıdır.

Docker Compose - kurulum

Docker Compose çok konteynerli Docker uygulamalarının yönetimini ve orkestrasyonunu kolaylaştırdığı için yazılım geliştirme alanında paha biçilmez bir araçtır. Docker Compose ile geliştiriciler, tümü tek bir YAML dosyası içinde hizmetleri, ağları ve birimleri kapsayan tüm uygulama yığınlarını kolayca tanımlayabilir ve yapılandırabilir. Bu aerodinamik yaklaşım, kapsayıcılı uygulamaların geliştirme, test ve üretim aşamaları boyunca tutarlı ve verimli bir şekilde ele alınmasını sağlar.

Docker Compose yüklemek için, Docker sisteminizde doğru şekilde yüklendiğini ve çalışır durumda olduğunu doğrulayarak başlayın. Bunu takiben, Docker Compose yükleme işlemi işletim sisteminize göre farklılık gösterecektir. Örneğin, Linux'ta bir curl komutu kullanarak GitHub'dan en son Compose sürümünü edinebilir, yürütülebilir izinler için başvurabilir ve ikili dosyayı sistemin PATH'sindeki bir konuma aktarabilirsiniz. Docker Compose, macOS ve Windows için Docker Desktop ile önceden paketlenmiş olarak gelir ve yükleme işlemini önemli ölçüde basitleştirir.

Docker Compose'un yeteneklerini sergileyen gerçek dünyadan bir örnek, bir ön uç hizmeti, bir arka uç API hizmeti ve bir veritabanı hizmeti gerektiren bir web uygulaması geliştirmek olabilir. Geliştiriciler, Docker Compose başarılı bir şekilde kurarak, karmaşık, çok kapsayıcılı uygulamaları tanımlamak için onun sezgisel ve bakımı kolay YAML yapılandırmasını kullanabilir, sonuç olarak geliştirme iş akışını geliştirebilir ve yazılım teslimini hızlandırabilir.

İlk Docker-Compose Dosyanızı Oluşturma

İlk Docker-Compose dosyanızı oluşturmak, çok kapsayıcılı uygulamaların yönetimini düzene sokmak ve basitleştirmek için önemli bir adımdır. Docker-Compose, birden çok kapsayıcıyı tek bir birim olarak tanımlamanıza, yapılandırmanıza ve çalıştırmanıza izin vererek genel geliştirme ve dağıtım deneyimini iyileştiren güçlü bir araçtır. Başlamak için yerel makinenize Docker ve Docker-Compose yüklemeniz gerekir. Kurulduktan sonra, projenizin kök dizininde " docker-compose.yml " adlı bir dosya oluşturun. Bu dosyada hizmetlerinizi, ağlarınızı ve birimlerinizi YAML sözdizimini kullanarak tanımlayacaksınız.

Örneğin, React kullanılarak oluşturulmuş bir ön uç, Node.js ile geliştirilmiş bir arka uç API ve bir MongoDB veritabanından oluşan bir web uygulamanız olduğunu varsayalım. docker-compose.yml dosyanızda her bileşen için bir tane olmak üzere üç hizmet tanımlayacaksınız. Her hizmet için Docker görüntülerini belirtmenin yanı sıra, birimler aracılığıyla ortam değişkenlerini, ağ bağlantılarını ve kalıcı depolamayı da tanımlayabilirsiniz. Docker-Compose dosyanız yerinde olduğunda, tüm hizmetleri oluşturmak ve başlatmak için terminalde " docker-compose up " komutunu çalıştırabilirsiniz, bu da çok konteynerli uygulamanızı çeşitli ortamlarda tutarlı bir şekilde yönetmeyi ve dağıtmayı kolaylaştırır.

İşte bir React ön ucu, bir Node.js arka ucu ve bir MongoDB veritabanından oluşan bir web uygulaması için basit bir docker-compose.yml dosyası örneği:

Bu örnekte, hizmetler bölümü üç hizmeti tanımlar: ön uç, arka uç ve db. Her hizmetin derleme içeriği, görüntü, bağlantı noktaları, bağımlılıklar, ortam değişkenleri ve ağlar gibi benzersiz bir yapılandırması vardır.

frontend hizmeti, React uygulamasını ./frontend to build kullanır ve bu, backend hizmetine bağlıdır. backend hizmeti, Node.js uygulamasını oluşturmak için yapı bağlamı ./backend kullanır ve db hizmetine bağlıdır. DATABASE_URL gibi ortam değişkenleri, yapılandırma ayrıntılarını arka uca iletmek için kullanılır.

db hizmeti, Docker Hub'dan alınan resmi MongoDB görüntüsünü kullanır ve veri kalıcılığı için myapp-data adlı bir birim belirtir.

Son olarak, alt kısımdaki networks ve volumes bölümleri, köprü sürücüsünü kullanan myapp-network adlı özel bir ağı ve myapp-data adlı adlandırılmış bir birimi tanımlar. Bu öğeler, hizmetleri bağlamak ve verileri kalıcı hale getirmek için kullanılır.