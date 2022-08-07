В то время как технологии все больше входят в нашу повседневную жизнь, мы способствуем тому, что называют "демократизацией технологий", означающей, что сегодня все больше людей могут не только использовать, но и создавать технологии.

Сегодня каждый пользователь может создать веб-сайт, мобильное приложение или веб-приложение благодаря инструментам, не требующим знаний программирования. Однако когда дело доходит до разработки и создания приложений, все еще существует множество заблуждений. Многие владельцы бизнеса и даже разработчики до сих пор убеждены, что программирование по-прежнему является лучшим способом создания приложения. Кроме того, инструменты no-code - это также отличный ресурс для тех, кто глубоко разбирается в языках программирования.

В этой статье мы расскажем о пяти самых больших заблуждениях, связанных с no-code разработкой.

Что такое no-code разработка?

Как вы уже догадались, no-code - это не новый подход к разработке IT продуктов. Но его популярность растет с каждым годом. Вместо того чтобы создавать приложение с нуля и писать строки кода вручную, при no-code разработке используются определенные инструменты.

Инструменты no-code - это платформы, разработанные для того, чтобы пользователи с разным уровнем знаний могли создавать веб-приложения и мобильные приложения без использования традиционного подхода разработки. Платформы no-code позволяют пользователям использовать модули, элементы интерфейса и логические блоки, созданные и протестированные разработчиками этих платформ, в том числе с помощью подхода drag-and-drop.

Говоря о заблуждениях относительно no-code, иногда его путают с подходом low-code. Но между этими двумя подходами есть разница.

Low-code, в частности, похож на no-code, но:

платформы low-code предоставляют инструменты, где разработчики могут и должны добавлять код для создания функциональных возможностей;

меньше автоматизации;

разработчики должны иметь глубокое понимание языков программирования.

По сравнению с low-code, no-code позволяет большему количеству людей участвовать в процессе создания приложений. Требуются лишь некоторые знания в области современных технологий и четкое представление о конечном результате, который хочет получить разработчик.

Лучший инструмент для разработки no-code: AppMaster

Когда речь заходит о no-code разработке, одним из наиболее важных аспектов, которые необходимо учитывать, является то, какой инструмент для создания приложений вы будете использовать. От его качества во многом зависит конечный результат.

AppMaster - один из лучших no-code инструментов для создания IT продуктов на сегодняшний день. Он был разработан, чтобы облегчить работу профессионалов, позволяя людям с меньшим опытом создавать свои мобильные приложения, а профессиональным разработчикам тратить меньше времени на рутинные задачи.

AppMaster предлагает простой интерфейс, множество интеграционных модулей и возможность получить исходный код вашего приложения. Как мы вскоре узнаем, одно из самых больших заблуждений об инструментах no-code заключается в том, что там полностью отсутствует программный код. Как мы увидим в следующем параграфе, сам код существует, но генерируется автоматически. Ваш no-code инструмент должен обеспечивать легкий доступ к исходному коду для экспорта, доступа к нему и даже его редактирования, если вы знакомы с используемыми языками программирования.

5 самых больших заблуждений о no-code

Появление no-code платформ для разработки приложений породило несколько заблуждений. Вот несколько из них:

No-code означает полное отсутствие программного кода

Как мы уже говорили, это первое большое заблуждение о no-code. Создание приложения с использованием инструментов no-code не означает, что код отсутствует. Языки программирования по-прежнему является основой разработки, но no-code платформы создают код автоматически, без необходимости его написания разработчиком вручную.

Программирования все еще существует, если используемый вами no-code инструмент высокого качества, например как AppMaster.

Разработчики no-code должны иметь глубокое понимание языков программирования. Нет! И это главное отличие от других подходов, а не отсутствие программного кода! С помощью инструментов no-code люди, имеющие понимание и базовые знания языков программирования, могут редактировать код, экспортировать его и использовать по своему усмотрению. Напротив, люди, не знающие ни одного языка программирования, все равно могут создать нужное им приложение, так как no-code платформы генерируют для них код автоматически.

No-code заменит профессиональных разработчиков

Рост числа no-code инструментов и подходов к них не означает устранения роли и важности профессиональных разработчиков. Наоборот, его следует рассматривать в первую очередь как отличный ресурс для разработчиков.

Инструменты no-code позволяют разработчикам выполнять задачи намного быстрее и эффективнее. Их работа становится доступной, и они могут получить лучшие результаты за меньшее время. Это беспроигрышная ситуация для разработчиков и тех, кто их нанимает: специалисты могут выполнять больше работы за меньшее время. Как следствие, они могут находить все больше клиентов. С другой стороны, предприниматели могут снизить затраты на разработку приложений. Когда процесс становится более гладким, а затраты - более низкими, цифровой трансформация любого бизнеса становится проще.

Однако no-code инструменты - которые иногда предлагают решения типа "drag-and-drop", не требуют навыков написания кода и поэтому просты в использовании - позволяют любому человеку создать приложение, необходимое для его бизнеса.

Инструменты no-code не допускают кастомизации

Это еще одно большое заблуждение, мешающее многим использовать преимущества no-code инструментов.

Мы уже говорили об AppMaster выше в этой статье. Давайте рассмотрим эту ведущую no-code платформу в качестве примера, чтобы развеять это заблуждение.

Как мы уже говорили, при создании веб-приложения или мобильного приложения код генерируется автоматически. У вас есть доступ к такому коду, вы можете:

экспортировать его;

редактировать его.

При этом такие no-code платформы, как AppMaster, позволяют осуществлять глубокую кастомизацию на двойном уровне:

использование элементов no-code внутри платформы;

доступ к исходному коду и редактирование его внутри или вне no-code платформы.

No-code предназначен для простых приложений

Еще одно популярное заблуждение заключается в том, что no-code можно использовать только в тех случаях, когда вам нужно разрабатывать очень простые приложения. Это не так: no-code не только можно использовать для сложных приложений и проектов веб-сайтов, но он также может облегчить процесс и помочь вам получить лучшие результаты.

Платформы no-code помогают вам упростить значительную часть сложных задач до более мелких. Вы можете контролировать отдельные задачи и при этом иметь полное представление и понимание вашего проекта с помощью визуальных инструментов.

Мы можем пойти еще глубже. No-code упрощает еще один аспект: обновление. Создаете ли вы простой или сложный сайт или приложение, вам придется постоянно его обновлять. Если вы разработчик, вы уже знаете, как обновление кода вручную может быть утомительным и бесконечным. С инструментами no-code обновление кода, мобильных приложений или других проектов становится намного проще.

Ограниченные возможности no-code платформ

Последнее заблуждение относительно no-code заключается в том, что он ограничивает разработчика в некоторых отношениях, следовательно, ваш процесс разработки и творческие возможности ограничены.

На это есть свои аргументы. Во-первых, платформы no-code могут ограничивать вашу работу только в том случае, если вы выбрали не ту платформу. Когда вы выбираете качественную платформу no-code, у вас нет никаких ограничений.

Почему no-code не ограничивает ваши возможности?

Предположим, вы выбрали no-code AppMaster (одну из лучших на сегодня), и ограничились использованием предоставленного интерфейса. В этом случае у вас нет ограничений из-за высокого уровня предоставляемых элементов и интеграции между ними. Конечно, очень важно, чтобы вы выбрали качественную no-code платформу, например такую как AppMaster.

Поскольку инструменты no-code, такие как AppMaster, гарантируют доступ к исходному коду, у вас нет никаких ограничений, поскольку вы можете редактировать код любым удобным для вас способом. Вы можете пойти еще дальше: экспортировать свой код и продолжить разработку приложения для сайта или мобильного приложения за пределами no-code платформы.

Какие ограничения имеют no-code платформы?

Самый короткий ответ: у платформ no-code есть ограничения, если вы выбрали неправильную платформу для разработки no-code приложений. Как мы уже неоднократно упоминали в этой статье, крайне важно полагаться только на высококлассные инструменты no-code, такие как у AppMaster. С какими ограничениями вы можете столкнуться, если вы выберете низкокачественную no-code платформу?

Ограниченное количество шаблонов

Когда вы создаете приложение с помощью no-code инструмента, вы обычно начинаете с предоставленного шаблона. Вам следует избегать no-code платформ, чьи шаблоны слишком недостаточно гибкие, чтобы иметь полную свободу настройки.

Вы должны выбирать только те инструменты no-code, которые дают вам полный контроль над создаваемым приложением. Почему? Потому что вам не нужны ограничения для вашего творчества, а также потому, что вы хотите иметь полный контроль над безопасностью вашего продукта.

Если вы не контролируете создаваемое приложение, то контроль над ними находится в руках самих платформ.

Нет доступа к исходному коду

Убедитесь, что no-code платформа, которую вы выбираете, не только позволяет вам создавать приложение с полной свободой и контролем над создаваемым приложением, но и предоставляет доступ к коду.

Вы можете полностью контролировать то, что вы создаете, только имея доступ к программному коду.

Какая польза no-code разработки для бизнеса?

Подход no-code становится все более и более важным, особенно для бизнеса. Основное преимущество заключается в том, что он снижает стоимость создания пользовательского мобильного приложения или веб-приложения.

Сегодня компании не могут выжить без социальных сетей, присутствие в Интернете жизненно необходимо, и лучший способ сделать это - во многих случаях предоставить своим клиентам веб-приложение, с которым они могут взаимодействовать, или мобильное приложение для просмотра предложений компании со своего смартфона.

Однако no-code полезен не только при создании пользовательских приложений для клиентов. Как вы, возможно, знаете, иногда автоматизация некоторых процессов может сделать рабочий процесс в компании намного более плавным, легким и быстрым, что позволяет повысить производительность труда. Создание пользовательских приложений без кода - отличное решение для автоматизации этих процессов. Предприятиям больше не нужно нанимать дорогостоящие команды разработчиков для создания простых пользовательских приложений, облегчающих рабочий процесс.

Предприятия, которые еще не начали свой переход на цифровые технологии, вероятно, напуганы расходами, которые могут потребоваться в связи с такими изменениями. Для них важно знать, что существует подход no-code, который позволяет снизить затраты и повысить качество результатов.

Заключение

Эта статья предназначена для тех, кому необходимо создать пользовательское приложение или веб-приложение для бизнеса или частного использования, но кто боится полагаться на инструменты без использования программного кода. Ваш страх зависит от некоторых представлений о разработке программного обеспечения, которые являются заблуждениями. Мы надеемся, что эта статья помогла вам понять ценность подхода no-code. Мы также выделили ограничения, которые могут иметь инструменты no-code, но мы также показали вам, как их преодолеть: полагайтесь только на высококлассные no-code платформы, такие как AppMaster.