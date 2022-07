ラピッドアプリケーション開発(Rad)モデルは、長く引き延ばされた開発およびテストサイクルよりも、迅速なプロトタイピングと即時フィードバックを促進する開発モデルである。ラピッドアプリケーション開発モデルの助けを借りて、プログラマーは、毎回最初から始めることなく、短時間でソフトウェアに何度も反復と修正を加えることができます。これは、最終結果がより品質に重点を置き、エンドユーザーのニーズと同期していることを保証するのに貢献します。

ウォーターフォールモデルは、かつてソフトウェア開発のための最も一般的な技術でした。ソフトウェア開発に対する典型的なウォーターフォールアプローチは、綿密な計画を強く意識しています。しかし、開発プロセス中のさまざまな段階で顧客からの意見を取り入れるための柔軟性は比較的限られています。そのため、顧客からアイデアが出され、開発段階が最初からやり直しになることがよくあります。

当初、Barry Boehm、James Martin、および他の多くの人々は、ソフトウェアを開発するために従来のエンジニアリングの実践は必要ないことを認識していました。ソフトウェアは、あらかじめ決められたコンポーネントの配置を要求されるような孤独なリソースではありません。

当初、ラピッドアプリケーション開発モデルは、特定のプロジェクトまたはソフトウェア開発に取り組むために1つまたは複数の開発モデルを利用する、スパイラルモデルに従って組織化されました。これは他のモデルとは異なります。

迅速なアプリケーション開発(Rad)は、時間の経過とともに進化してきました。

高速アプリケーション開発の主なステップ

高速アプリケーション開発または Rad モデルは、4 つの異なる部分に分けることができます。

マネージャー、IT スタッフのメンバー、およびユーザーなど、プロジェクト チームのメンバーが全員集まり、プロジェクトの必要性、プロジェクトの範囲、発展しうる困難、およびプロジェクトのターゲットとニーズなどの目的を定義します。

開発プロセスの第2段階では、開発者とエンドユーザーの両方を含むチームが提供する仕様に従って、プロトタイプが作成されます。このフェーズは継続的に行われることが期待され、その間、消費者は開発者にフィードバックを提供するためにソフトウェアを使用します。

構築フェーズとユーザー入力は、アプリケーション開発または Rad モデルの最終製品を作成するために一緒に機能します。構築フェーズでは、ユーザー入力フェーズでユーザーから提供されたフィードバックが考慮されます。コーディングとテストは、これを達成するために取られる典型的なアプローチです。構築段階とユーザー入力段階の両方は、ユーザーが結果に満足するポイントに到達するまで続けられます。

ユーザー入力段階と構築期間がともに終了した後、ユーザーが完成品に完全に満足していると仮定すると、次の段階では製品を完成させることになります。テストやトレーニングなどを行い、製品を仕上げていく。そして、ユーザーの手元に届いた後、どれだけ長く使えるか、どれだけ安定しているかなどのテストが行われます。

When to Used Rad (Rapid Application Development) Models