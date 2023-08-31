2023'ün En İyi ve En Popüler CMS Platformları

Potansiyel müşterilere ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak için güçlü bir çevrimiçi varlığa sahip olmanın hayati önem taşıdığı bir çağda, mükemmel web sitesini oluşturmak ve sürdürmek, her büyüklükteki işletme için bir zorunluluk haline geldi. Bunu yapmak için, içeriği verimli bir şekilde oluşturmanıza, yönetmenize ve yayınlamanıza olanak tanıyan bir araç olan doğru İçerik Yönetim Sistemini (CMS) seçmek sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu makalede, web siteniz için doğru CMS'yi seçmenin önemine değineceğiz ve ardından 2023'te mevcut olan en iyi CMS platformlarını vurgulayarak bunların özelliklerinin, fiyatlarının, güçlü ve zayıf yönlerinin kapsamlı bir karşılaştırmasını sunacağız.

Doğru CMS'yi Seçmenin Önemi

Doğru CMS platformunu seçmek, çevrimiçi varlığınızın çeşitli yönlerini etkilediğinden web sitenizin başarısı için kritik öneme sahiptir. Uygun CMS'nin seçilmesinin birincil öneme sahip olmasının bazı temel nedenleri şunlardır:

Kullanılabilirlik: Kullanıcı dostu bir CMS, ekibinizin içeriği verimli bir şekilde oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak sitenizi güncel ve alakalı tutmanıza yardımcı olur.

Kullanıcı dostu bir CMS, ekibinizin içeriği verimli bir şekilde oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak sitenizi güncel ve alakalı tutmanıza yardımcı olur. Performans: Verimli önbellekleme ve sıkıştırma özelliklerine sahip, iyi optimize edilmiş bir CMS, sitenizin yükleme süresini artıracaktır; bu, hem kullanıcı deneyimi hem de arama motoru optimizasyonu (SEO) için hayati öneme sahiptir.

Verimli önbellekleme ve sıkıştırma özelliklerine sahip, iyi optimize edilmiş bir CMS, sitenizin yükleme süresini artıracaktır; bu, hem kullanıcı deneyimi hem de arama motoru optimizasyonu (SEO) için hayati öneme sahiptir. Özelleştirme seçenekleri: Doğru CMS, geliştiricilerinize sitenizin tasarımını ve işlevselliğini markanıza ve ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirme konusunda esneklik ve kolaylık sunmalıdır.

Doğru CMS, geliştiricilerinize sitenizin tasarımını ve işlevselliğini markanıza ve ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirme konusunda esneklik ve kolaylık sunmalıdır. Genişletilebilirlik ve entegrasyon: İşletmeniz büyüdükçe eklentiler, modüller veya üçüncü taraf entegrasyonları aracılığıyla genişletilmiş içerik ve işlevsellik gereksinimlerini karşılayabilecek bir CMS'ye ihtiyacınız vardır.

İşletmeniz büyüdükçe eklentiler, modüller veya üçüncü taraf entegrasyonları aracılığıyla genişletilmiş içerik ve işlevsellik gereksinimlerini karşılayabilecek bir CMS'ye ihtiyacınız vardır. Güvenlik: Güçlü özelliklere ve düzenli güncellemelere sahip güvenli bir CMS, sitenizi saldırılara karşı koruyacak, verilerinizin güvenliğini ve kullanıcılarınızın güvenini sağlayacaktır.

Güçlü özelliklere ve düzenli güncellemelere sahip güvenli bir CMS, sitenizi saldırılara karşı koruyacak, verilerinizin güvenliğini ve kullanıcılarınızın güvenini sağlayacaktır. SEO: İdeal CMS, daha iyi arama sıralaması ve görünürlük için sitenizi optimize etmenize yardımcı olacak yerleşik SEO araçları ve ilgili eklentiler veya eklentiler için destek sunmalıdır.

2023'ün En İyi CMS Platformları

Farklı CMS platformları, değişen özellik setleri, fiyatlandırma seçenekleri ve hedef kitlelerle farklı ihtiyaçları karşılar. Bu nedenle ideal seçim, web sitenizin benzersiz gereksinimlerine bağlı olacaktır. İşte 2023'teki en iyi CMS platformları, belirli bir sıraya göre:

WordPress : Kullanıcı dostu olması ve genişletilebilir ekosistemi nedeniyle hem yeni başlayanlar hem de profesyonel geliştiriciler tarafından sevilen açık kaynaklı bir CMS.

: Kullanıcı dostu olması ve genişletilebilir ekosistemi nedeniyle hem yeni başlayanlar hem de profesyonel geliştiriciler tarafından sevilen açık kaynaklı bir CMS. Drupal : Güvenliği ön planda tutan son derece esnek ve güçlü bir açık kaynaklı CMS çerçevesi, onu devlet web siteleri için popüler bir seçim haline getiriyor.

: Güvenliği ön planda tutan son derece esnek ve güçlü bir açık kaynaklı CMS çerçevesi, onu devlet web siteleri için popüler bir seçim haline getiriyor. Joomla! : Karmaşıklık açısından WordPress ile Drupal arasında yer alan, daha gelişmiş özellikler sunan ve biraz daha fazla uzmanlık gerektiren açık kaynaklı bir platform.

: Karmaşıklık açısından WordPress ile Drupal arasında yer alan, daha gelişmiş özellikler sunan ve biraz daha fazla uzmanlık gerektiren açık kaynaklı bir platform. Wix : Profesyonel olarak tasarlanmış çeşitli şablonlara ve sezgisel bir sürükle drag-and-drop düzenleyiciye sahip, kullanıcı dostu, bulut tabanlı bir web sitesi oluşturucu.

: Profesyonel olarak tasarlanmış çeşitli şablonlara ve sezgisel bir sürükle düzenleyiciye sahip, kullanıcı dostu, bulut tabanlı bir web sitesi oluşturucu. Squarespace : Güzel şablonlara, e-Ticaret işlevselliğine ve mükemmel müşteri desteğine sahip gelişmiş bir web sitesi oluşturucu, onu estetiğe ve kullanım kolaylığına öncelik veren işletmeler için mükemmel kılar.

: Güzel şablonlara, e-Ticaret işlevselliğine ve mükemmel müşteri desteğine sahip gelişmiş bir web sitesi oluşturucu, onu estetiğe ve kullanım kolaylığına öncelik veren işletmeler için mükemmel kılar. Shopify : Çevrimiçi bir mağaza oluşturmak, yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren eksiksiz bir e-Ticaret odaklı CMS.

Bu platformların her birinin, aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak tartışacağımız kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bu derinlemesine analiz, hangi CMS platformunun web sitenizin özel ihtiyaçlarına uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

WordPress

WordPress, dünyadaki tüm web sitelerinin %40'ından fazlasına güç veren, dünyanın en popüler CMS platformudur. 2003 yılında basit bir blog platformu olarak başladı ancak o zamandan beri kişisel bloglardan büyük ölçekli e-ticaret mağazalarına ve kurumsal web sitelerine kadar çeşitli web sitesi türlerine uygun, tam teşekküllü bir içerik yönetim sistemine dönüştü.

WordPress’in Temel Özellikleri

Kapsamlı Tema ve Eklenti Kitaplığı: WordPress, web sitenizi genişletmek ve özelleştirmek için hem ücretsiz hem de premium olmak üzere çok çeşitli temalar ve eklentiler sunar. Aralarından seçim yapabileceğiniz 50.000'den fazla eklenti ve birkaç bin temayla sitenizin işlevselliğini ve tasarımını ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde kolayca uyarlayabilirsiniz.

WordPress, web sitenizi genişletmek ve özelleştirmek için hem ücretsiz hem de premium olmak üzere çok çeşitli temalar ve eklentiler sunar. Aralarından seçim yapabileceğiniz 50.000'den fazla eklenti ve birkaç bin temayla sitenizin işlevselliğini ve tasarımını ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde kolayca uyarlayabilirsiniz. Sezgisel Arayüz: WordPress, yeni başlayanlar ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların web sitelerini yönetmesini kolaylaştıran kullanıcı dostu arayüzü ile bilinir. Platform, içerik oluşturmak ve düzenlemek için yerleşik bir görsel düzenleyici ve verimli dosya yönetimi için düzenli bir medya kitaplığı içerir.

WordPress, yeni başlayanlar ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların web sitelerini yönetmesini kolaylaştıran kullanıcı dostu arayüzü ile bilinir. Platform, içerik oluşturmak ve düzenlemek için yerleşik bir görsel düzenleyici ve verimli dosya yönetimi için düzenli bir medya kitaplığı içerir. SEO Dostu: Platform, arama motoru optimizasyonu (SEO) göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve kalıcı bağlantılar ve meta etiketler gibi yerleşik SEO araçlarına sahiptir. Ayrıca sitenizin arama motoru sıralamasını daha da geliştirmek için Yoast SEO gibi popüler eklentileri entegre edebilirsiniz.

Platform, arama motoru optimizasyonu (SEO) göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve kalıcı bağlantılar ve meta etiketler gibi yerleşik SEO araçlarına sahiptir. Ayrıca sitenizin arama motoru sıralamasını daha da geliştirmek için Yoast SEO gibi popüler eklentileri entegre edebilirsiniz. Güçlü Topluluk: WordPress, platformun bileşenlerinin iyileştirilmesine ve güncellenmesine aktif olarak katkıda bulunan büyük bir küresel kullanıcı ve geliştirici topluluğuna sahiptir. Bu canlı topluluk aynı zamanda WordPress ve yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için destek, kaynaklar ve eğitimler de sunuyor.

WordPress'in Artıları ve Eksileri

Artıları:

Sayısız tema ve eklentiyle son derece esnek ve özelleştirilebilir

Başlangıç ​​dostu arayüz

Sağlam SEO özellikleri ve yetenekleri

Aktif ve destekleyici topluluk

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Eksileri:

Platform, daha büyük web siteleri için kaynak yoğun olabilir

Güncellemeleri ve güvenliği yönetmek düzenli dikkat gerektirir

Daha gelişmiş özelleştirmeler ve geliştirmeler için daha dik bir öğrenme eğrisi

Drupal

Drupal, yüksek esneklik, güçlü güvenlik özellikleri ve mükemmel ölçeklenebilirlik sunan güçlü, açık kaynaklı bir CMS'dir. Devlet, eğitim ve büyük kurumsal web siteleri gibi daha karmaşık ve kurumsal düzeydeki projelere uygundur. Drupal'ın gelişmiş içerik yönetimi yetenekleri, onu farklı içerik türlerine ve görüntüleme gereksinimlerine sahip kuruluşlar için çekici kılmaktadır.

Drupal'ın Temel Özellikleri

Modüler Mimari: Drupal, web sitenizi binlerce kullanılabilir modülle kolayca genişletmenize ve özelleştirmenize olanak tanıyan modül tabanlı bir sistem kullanır. Bu yaklaşım, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış benzersiz bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanır.

Drupal, web sitenizi binlerce kullanılabilir modülle kolayca genişletmenize ve özelleştirmenize olanak tanıyan modül tabanlı bir sistem kullanır. Bu yaklaşım, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış benzersiz bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanır. Gelişmiş İçerik Yönetimi: Drupal, karmaşık içerik yapılarını, özel içerik türlerini ve sınıflandırmaları diğer CMS platformlarının çoğundan daha etkili bir şekilde yönetir. Bu gelişmiş içerik yönetimi özelliği, onu içerik ağırlıklı ve veri odaklı web siteleri için uygun hale getirir.

Drupal, karmaşık içerik yapılarını, özel içerik türlerini ve sınıflandırmaları diğer CMS platformlarının çoğundan daha etkili bir şekilde yönetir. Bu gelişmiş içerik yönetimi özelliği, onu içerik ağırlıklı ve veri odaklı web siteleri için uygun hale getirir. Ölçeklenebilirlik ve Performans: Drupal, yüksek trafikli web sitelerini yönetmek için tasarlanmıştır ve performanstan ödün vermeden milyonlarca ziyaretçiyi barındıracak şekilde ölçeklenebilir.

Drupal, yüksek trafikli web sitelerini yönetmek için tasarlanmıştır ve performanstan ödün vermeden milyonlarca ziyaretçiyi barındıracak şekilde ölçeklenebilir. Güvenlik: Drupal'ın en güçlü yönlerinden biri güvenliğe odaklanmasıdır. Platform, yaygın tehditlere karşı yerleşik koruma ve sık güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere güçlü güvenlik özellikleriyle tanınıyor. Birçok büyük kuruluş ve devlet kurumu, güçlü güvenlik kimlik bilgileri nedeniyle Drupal'ı seçiyor.

Drupal'ın Artıları ve Eksileri

Artıları:

Son derece esnek ve özelleştirilebilir

Mükemmel içerik yönetimi yetenekleri

Ölçeklenebilir ve yüksek performanslı platform

Güçlü güvenlik özellikleri

Eksileri:

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için diğer platformlara kıyasla daha yüksek öğrenme eğrisi

WordPress'e kıyasla sınırlı tema ve modül seçenekleri

Geliştirici uzmanlığına ihtiyaç nedeniyle daha pahalı geliştirme ve bakım maliyetleri

Joomla!

Joomla! kullanım kolaylığı, kapsamlı özellikleri ve esnekliği ile bilinen bir diğer popüler açık kaynaklı CMS platformudur. WordPress ve Drupal arasında bir orta noktayı işgal eder ve WordPress'ten daha kapsamlı bir özellik seti sunarken Drupal'dan daha az karmaşıktır. Joomla! küçük işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çevrimiçi yayınlar gibi özelleştirme seçenekleri ile kullanıcı dostu olma arasında denge gerektiren web siteleri için mükemmel bir seçimdir.

Joomla!'nın Temel Özellikleri

Kolay İçerik Yönetimi: Joomla! içeriği yönetmek için kullanıcı dostu bir arayüz sunarak teknik bilgisi olmayan kullanıcıların web sitelerini güncellemelerini ve bakımını yapmalarını kolaylaştırır. Özel içerik türleri için yerleşik destek ve kategorileri ve etiketleri kullanan esnek içerik düzenlemesini içerir.

Joomla! içeriği yönetmek için kullanıcı dostu bir arayüz sunarak teknik bilgisi olmayan kullanıcıların web sitelerini güncellemelerini ve bakımını yapmalarını kolaylaştırır. Özel içerik türleri için yerleşik destek ve kategorileri ve etiketleri kullanan esnek içerik düzenlemesini içerir. Uzantılarla Genişletilebilir: Joomla! web sitenizin işlevselliğini genişletmek için binlerce uzantı sağlar. Buna e-Ticaret, SEO, sosyal medya ve daha fazlası gibi çeşitli amaçlara yönelik ücretsiz ve ücretli seçenekler dahildir.

Joomla! web sitenizin işlevselliğini genişletmek için binlerce uzantı sağlar. Buna e-Ticaret, SEO, sosyal medya ve daha fazlası gibi çeşitli amaçlara yönelik ücretsiz ve ücretli seçenekler dahildir. Yerleşik Çok Dilli Destek: Çok dilli işlevsellik için eklentiler veya modüller gerektiren WordPress ve Drupal'ın aksine Joomla! yerleşik çoklu dil desteğiyle birlikte gelir. Bu özellik, üçüncü taraf uzantılara ihtiyaç duymadan web sitenizi birden çok dilde oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır.

Çok dilli işlevsellik için eklentiler veya modüller gerektiren WordPress ve Drupal'ın aksine Joomla! yerleşik çoklu dil desteğiyle birlikte gelir. Bu özellik, üçüncü taraf uzantılara ihtiyaç duymadan web sitenizi birden çok dilde oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Güçlü Geliştirici Topluluğu: Joomla! platformun geliştirilmesine, desteğine ve kaynaklarına katkıda bulunan geliştiriciler, tasarımcılar ve kullanıcılardan oluşan aktif bir küresel topluluğa sahiptir.

Joomla!'nın Artıları ve Eksileri!

Artıları

İçerik yönetimi için kullanımı kolay arayüz

Çok çeşitli mevcut uzantılarla genişletilebilir

Yerleşik çok dilli destek

Aktif ve destekleyici topluluk

Eksileri:

WordPress'e kıyasla daha az tema ve uzantı

Gelişmiş özelleştirme geliştirici uzmanlığı gerektirebilir

Drupal ile karşılaştırıldığında sınırlı ölçeklenebilirlik

Wix

Wix, bireylerden küçük ve orta ölçekli işletmelere kadar birçok kullanıcıya hitap eden popüler bir bulut tabanlı web sitesi oluşturucusu ve CMS platformudur. Kullanım kolaylığı ve sezgisel sürükle ve bırak arayüzüyle tanınan Wix, teknik uzmanlığı çok az olan veya hiç olmayan kullanıcıların tamamen duyarlı web siteleri oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır.

Ana Özellikler

Çeşitli özelleştirilebilir şablonlara sahip, drag-and-drop web sitesi oluşturucu.

web sitesi oluşturucu. Yapay zeka destekli tasarım asistanı: Wix ADI (Yapay Tasarım Zekası), bir dizi soruyu temel alarak kullanıcılar için kişiselleştirilmiş bir web sitesi oluşturur.

Web sitesinin işlevselliğini genişletmek için Wix App Market'te 100'den fazla uygulama ve entegrasyon mevcuttur.

Çevrimiçi mağaza yönetimi, ödeme ağ geçitleri ve birden fazla para birimi desteği içeren e-Ticaret yetenekleri.

Arama motorlarında web sitesi performansını optimize etmek için gelişmiş SEO araçları.

E-posta pazarlaması, canlı sohbet ve müşteri yönetimi dahil olmak üzere pazarlama araçları.

Gelişmiş güvenlik için ücretsiz SSL sertifikaları.

Daha iyi mobil görüntüleme için düzenleme seçeneklerine sahip, mobil cihazlar için optimize edilmiş web siteleri.

Resim kaynağı: PCMag

Fiyatlandırma

Wix, temel özelliklere sahip ücretsiz bir plan sunar ancak Wix markasını içerir ve özel bir alan adına izin vermez. Daha gelişmiş özellikler ve Wix markasının kaldırılması için kullanıcılar aşağıdakileri içeren premium planlarını tercih edebilir:

Kombinasyon (14 ABD doları/ay): Özel alan adı, 3 GB depolama, 2 GB bant genişliği ve Wix reklamlarının kaldırılması.

Sınırsız (aylık 18 ABD doları): 10 GB depolama alanı, sınırsız bant genişliği ve serbest çalışanları ve girişimcileri hedefleyen ek uygulamalar ve özellikler.

Pro (aylık 23 ABD doları): 20 GB depolama alanı, çeşitli uygulamalar ve büyüyen işletmeler için gelişmiş çevrimiçi markalama özellikleri.

VIP (aylık 39 ABD doları): 35 GB depolama alanı, öncelikli destek ve tüm Wix özellikleri.

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E-Ticaret için kullanıcıların, ek mağaza yönetimi ve e-Ticaret araçlarını içeren, aylık 23 ila 49 ABD Doları arasında değişen ayrı bir planlar dizisine ihtiyacı olacak.

Kare alanı

Squarespace, görsel olarak büyüleyici şablonları ve tasarım odaklı yaklaşımıyla tanınır ve bu da onu sanatçılar, tasarımcılar ve diğer yaratıcı profesyoneller için çekici bir seçim haline getirir. Kullanıcılar drag-and-drop işlevi ve çeşitli özelleştirme seçenekleriyle kolay web sitesi oluşturmanın keyfini çıkarabilir.

Ana Özellikler

Profesyonelce tasarlanmış, özelleştirilebilir geniş şablon yelpazesi.

Kolay düzenleme ve güncelleme için sürükle ve bırak web sitesi oluşturucusu.

Farklı cihazlarda optimum görüntü için otomatik olarak yeniden biçimlendirilen, mobil cihazlar için optimize edilmiş tasarımlar.

Alışveriş sepetleri, envanter yönetimi ve ürün seçenekleri gibi e-Ticaret özellikleri.

Web sitesi performans optimizasyonu ve arama motoru görünürlüğü için yerleşik SEO araçları.

Google Analytics, Mailchimp ve sosyal medya platformları dahil üçüncü taraf entegrasyonları.

Gelişmiş özelleştirme arayan geliştiriciler için özel CSS ve JavaScript'e erişim.

Güvenli tarama ve işlemler için SSL sertifikaları dahildir.

Fiyatlandırma

Squarespace ücretsiz bir plan sunmuyor ancak kullanıcıların platformu test etmeleri için 14 günlük ücretsiz deneme süresi var. Fiyatlandırma yapıları dört premium plan içerir:

Kişisel (12 ABD Doları/ay): Özel alan adı, sınırsız depolama, temel web sitesi analizleri ve 2 katılımcı.

İşletme (aylık 18 ABD doları): Gelişmiş e-Ticaret özellikleri, profesyonel e-posta ve premium entegrasyonlar.

Temel Ticaret (26 ABD Doları/ay): Gelişmiş e-Ticaret araçları, müşteri hesapları ve ek satış kanalları.

Gelişmiş Ticaret (40 ABD Doları/ay): Terk edilmiş sepet kurtarma, abonelikler, gelişmiş gönderim seçenekleri ve eksiksiz e-Ticaret işlevleri.

Shopify

Shopify, çevrimiçi mağazalar oluşturmak, yönetmek ve ölçeklendirmek için tasarlanmış, lider bir e-Ticaret odaklı CMS platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü, güçlü e-Ticaret araçları ve yerleşik pazarlama özellikleriyle Shopify, çevrimiçi mağazaları için kapsamlı bir çözüm arayan satıcılara hitap ediyor.

Ana Özellikler

Özelleştirilebilir temalar ve şablonlarla kullanımı kolay çevrimiçi mağaza oluşturucu.

Envanter yönetimi, ürün çeşitleri ve çoklu ödeme ağ geçitlerini içeren kapsamlı e-Ticaret özellikleri.

Birden fazla para birimi, vergi ve dil desteği, küresel genişlemeye olanak tanır.

Çok kanallı satış için Amazon, eBay ve Etsy gibi popüler pazaryerleriyle entegrasyon.

Yerleşik SEO, e-posta pazarlaması ve sosyal medya entegrasyonu dahil pazarlama araçları.

İçerik oluşturma ve tanıtım için entegre blog özelliği.

Terk edilmiş sepet kurtarma ve müşteri yönetimi özellikleri.

Telefon, e-posta ve canlı sohbet aracılığıyla 7/24 müşteri desteği.

Çok sayıda entegrasyon ve uzantı içeren Shopify App Store'a erişim.

Fiyatlandırma

Shopify, kredi kartı gerekmeden 14 günlük ücretsiz deneme olanağı sunar. Fiyatlandırma planları şunları içerir:

Temel Shopify (aylık 29 ABD doları): Yeni işletmeler için idealdir; 2 personel hesabı, temel e-Ticaret özellikleri ve paylaşılan bir SSL sertifikası içerir.

Shopify (aylık 79 ABD doları): Büyüyen işletmeler için önerilir, hediye kartları, profesyonel raporlar ve daha düşük işlem oranı gibi ek özellikler sunar.

Gelişmiş Shopify (aylık 299 ABD doları): Daha düşük işlem oranı, gelişmiş analiz ve öncelikli destek ile işletmeleri ölçeklendirmek için tasarlanmıştır.

Shopify, büyük işletmeler için Shopify Plus adı verilen ve belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel çözümler ve özellikler sunan özel bir plan da sunmaktadır.

Çözüm

Web siteniz için doğru CMS platformunu seçmek, başarısını, performansını ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyebilecek çok önemli bir karardır. Pek çok mükemmel CMS platformu mevcut olduğundan, hangisinin web sitenize en uygun olduğunu belirlemek hedeflerinize, teknik uzmanlığınıza ve özel gereksinimlerinize bağlıdır.

WordPress, Drupal, Joomla!, Wix, Squarespace ve Shopify gibi 2023'ün en iyi CMS platformları, neredeyse her türlü web sitesi oluşturma ihtiyacını karşılamak için çeşitli özellikler, fiyatlandırma, destek, açık kaynak seçenekleri ve özelleştirilebilirlik sunar. Belirli bir CMS platformuna karar vermeden önce özelliklerini, erişilebilirliğini, kullanım kolaylığını ve kullanıcı deneyimini araştırıp karşılaştırmak için zaman ayırın. Güvenlik, performans, ölçeklenebilirlik ve eklentilerin, temaların ve uzantıların kullanılabilirliği gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

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Web sitenizin hedeflerini, hedef kitlenizi ve teknik gereksinimlerinizi anlamak, çevrimiçi varlığınız için mükemmel CMS platformunu seçmenizde size yol gösterecektir. Doğru seçim ve etkili içerik yönetimi ile web siteniz sürekli değişen dijital dünyada büyüme, gelişme ve başarılı olma potansiyeline sahip olacaktır.