Beste und beliebteste CMS-Plattformen im Jahr 2023

In einer Zeit, in der eine starke Online-Präsenz entscheidend ist, um potenzielle Kunden zu erreichen und mit ihnen in Kontakt zu treten, ist die Erstellung und Pflege der perfekten Website für Unternehmen jeder Größe unerlässlich geworden. Um dies zu erreichen, ist die Auswahl des richtigen Content Management Systems (CMS) – ein Tool, mit dem Sie Inhalte effizient erstellen, verwalten und veröffentlichen können – ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses. In diesem Artikel gehen wir näher darauf ein, wie wichtig es ist, das richtige CMS für Ihre Website auszuwählen. Anschließend stellen wir die besten CMS-Plattformen vor, die im Jahr 2023 verfügbar sind, und bieten einen umfassenden Vergleich ihrer Funktionen, Preise, Stärken und Schwächen.

Die Bedeutung der Wahl des richtigen CMS

Die Wahl der richtigen CMS-Plattform ist entscheidend für den Erfolg Ihrer Website, da sie mehrere Aspekte Ihrer Online-Präsenz beeinflusst. Hier sind einige wichtige Gründe, warum die Auswahl des geeigneten CMS eine vorrangige Überlegung sein sollte:

Benutzerfreundlichkeit: Ein benutzerfreundliches CMS ermöglicht Ihrem Team die effiziente Erstellung und Verwaltung von Inhalten und hilft Ihnen, Ihre Website aktuell und relevant zu halten.

Leistung: Ein gut optimiertes CMS mit effizienten Caching- und Komprimierungsfunktionen verbessert die Ladezeit Ihrer Website, was sowohl für das Benutzererlebnis als auch für die Suchmaschinenoptimierung (SEO) von entscheidender Bedeutung ist.

Anpassungsoptionen: Das richtige CMS sollte Ihren Entwicklern Flexibilität und einfache Anpassung des Designs und der Funktionalität Ihrer Website bieten, um sie an Ihre Marke und Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Erweiterbarkeit und Integration: Wenn Ihr Unternehmen wächst, benötigen Sie ein CMS, das erweiterte Inhalts- und Funktionalitätsanforderungen erfüllen kann, sei es durch Plugins, Module oder Integrationen von Drittanbietern.

Sicherheit: Ein sicheres CMS mit leistungsstarken Funktionen und regelmäßigen Updates schützt Ihre Website vor Angriffen und gewährleistet so die Sicherheit Ihrer Daten und das Vertrauen Ihrer Benutzer.

SEO: Das ideale CMS sollte integrierte SEO-Tools und Unterstützung für relevante Plugins oder Add-ons bieten, die dabei helfen, Ihre Website für bessere Suchrankings und Sichtbarkeit zu optimieren.

Beste CMS-Plattformen im Jahr 2023

Verschiedene CMS-Plattformen erfüllen unterschiedliche Anforderungen mit unterschiedlichen Funktionsumfang, Preisoptionen und Zielgruppen. Daher hängt die ideale Wahl von den individuellen Anforderungen Ihrer Website ab. Hier sind die Top-CMS-Plattformen im Jahr 2023, in keiner bestimmten Reihenfolge:

WordPress : Ein Open-Source-CMS, das sowohl von Anfängern als auch von professionellen Entwicklern wegen seiner Benutzerfreundlichkeit und seinem erweiterbaren Ökosystem geliebt wird.

: Ein Open-Source-CMS, das sowohl von Anfängern als auch von professionellen Entwicklern wegen seiner Benutzerfreundlichkeit und seinem erweiterbaren Ökosystem geliebt wird. Drupal : Ein äußerst flexibles und leistungsstarkes Open-Source-CMS-Framework, das der Sicherheit Priorität einräumt und es daher zu einer beliebten Wahl für Regierungswebsites macht.

: Ein äußerst flexibles und leistungsstarkes Open-Source-CMS-Framework, das der Sicherheit Priorität einräumt und es daher zu einer beliebten Wahl für Regierungswebsites macht. Joomla! : Eine Open-Source-Plattform, die hinsichtlich der Komplexität zwischen WordPress und Drupal liegt, erweiterte Funktionen bietet und etwas mehr Fachwissen erfordert.

: Eine Open-Source-Plattform, die hinsichtlich der Komplexität zwischen WordPress und Drupal liegt, erweiterte Funktionen bietet und etwas mehr Fachwissen erfordert. Wix : Ein benutzerfreundlicher, cloudbasierter Website-Builder mit einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen und einem intuitiven drag-and-drop Editor.

: Ein benutzerfreundlicher, cloudbasierter Website-Builder mit einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen und einem intuitiven Editor. Squarespace : Ein anspruchsvoller Website-Builder mit schönen Vorlagen, E-Commerce-Funktionalität und hervorragendem Kundensupport, der sich perfekt für Unternehmen eignet, die Wert auf Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit legen.

: Ein anspruchsvoller Website-Builder mit schönen Vorlagen, E-Commerce-Funktionalität und hervorragendem Kundensupport, der sich perfekt für Unternehmen eignet, die Wert auf Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit legen. Shopify : Ein komplettes, auf E-Commerce ausgerichtetes CMS mit allem, was Sie zum Aufbau, zur Verwaltung und zum Ausbau eines Online-Shops benötigen.

Jede dieser Plattformen hat ihre einzigartigen Stärken und Schwächen, auf die wir in den folgenden Abschnitten ausführlich eingehen werden. Diese ausführliche Analyse hilft Ihnen herauszufinden, welche CMS-Plattform den spezifischen Anforderungen Ihrer Website entspricht.

WordPress

WordPress ist die beliebteste CMS-Plattform der Welt und betreibt mehr als 40 % aller Websites weltweit. Es begann 2003 als einfache Blogging-Plattform, hat sich jedoch seitdem zu einem vollwertigen Content-Management-System entwickelt, das für verschiedene Arten von Websites geeignet ist, von persönlichen Blogs bis hin zu großen E-Commerce-Shops und Unternehmenswebsites.

Hauptmerkmale von WordPress

Umfangreiche Theme- und Plugin-Bibliothek: WordPress bietet eine große Auswahl an Themes und Plugins, sowohl kostenlos als auch Premium, um Ihre Website zu erweitern und anzupassen. Mit über 50.000 Plugins und mehreren tausend Themes zur Auswahl können Sie die Funktionalität und das Design Ihrer Website ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen.

WordPress bietet eine große Auswahl an Themes und Plugins, sowohl kostenlos als auch Premium, um Ihre Website zu erweitern und anzupassen. Mit über 50.000 Plugins und mehreren tausend Themes zur Auswahl können Sie die Funktionalität und das Design Ihrer Website ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Intuitive Benutzeroberfläche: WordPress ist für seine benutzerfreundliche Oberfläche bekannt, die es Anfängern und technisch nicht versierten Benutzern leicht macht, ihre Websites zu verwalten. Die Plattform umfasst einen integrierten visuellen Editor zum Erstellen und Bearbeiten von Inhalten sowie eine organisierte Medienbibliothek für eine effiziente Dateiverwaltung.

WordPress ist für seine benutzerfreundliche Oberfläche bekannt, die es Anfängern und technisch nicht versierten Benutzern leicht macht, ihre Websites zu verwalten. Die Plattform umfasst einen integrierten visuellen Editor zum Erstellen und Bearbeiten von Inhalten sowie eine organisierte Medienbibliothek für eine effiziente Dateiverwaltung. SEO-freundlich: Die Plattform wurde im Hinblick auf Suchmaschinenoptimierung (SEO) entwickelt und verfügt über integrierte SEO-Tools wie Permalinks und Meta-Tags. Darüber hinaus können Sie beliebte Plugins wie Yoast SEO integrieren, um das Suchmaschinenranking Ihrer Website weiter zu verbessern.

Die Plattform wurde im Hinblick auf Suchmaschinenoptimierung (SEO) entwickelt und verfügt über integrierte SEO-Tools wie Permalinks und Meta-Tags. Darüber hinaus können Sie beliebte Plugins wie Yoast SEO integrieren, um das Suchmaschinenranking Ihrer Website weiter zu verbessern. Starke Community: WordPress verfügt über eine riesige globale Community von Benutzern und Entwicklern, die aktiv zur Verbesserung und Aktualisierung der Komponenten der Plattform beitragen. Diese lebendige Community bietet auch Support, Ressourcen und Tutorials für diejenigen, die mehr über WordPress und seine Funktionen erfahren möchten.

Vor- und Nachteile von WordPress

Vorteile:

Hochflexibel und anpassbar mit unzähligen Themes und Plugins

Einsteigerfreundliche Oberfläche

Solide SEO-Funktionen und -Fähigkeiten

Aktive und unterstützende Gemeinschaft

Nachteile:

Für größere Websites könnte die Plattform ressourcenintensiv sein

Die Verwaltung von Updates und Sicherheit erfordert regelmäßige Aufmerksamkeit

Eine steilere Lernkurve für fortgeschrittenere Anpassungen und Entwicklungen

Drupal

Drupal ist ein leistungsstarkes Open-Source-CMS, das hohe Flexibilität, starke Sicherheitsfunktionen und hervorragende Skalierbarkeit bietet. Es eignet sich für komplexere und unternehmensweite Projekte wie Regierungs-, Bildungs- und große Unternehmenswebsites. Die ausgefeilten Content-Management-Funktionen von Drupal machen es für Unternehmen mit unterschiedlichen Inhaltstypen und Anzeigeanforderungen attraktiv.

Hauptmerkmale von Drupal

Modulare Architektur: Drupal verwendet ein modulbasiertes System, mit dem Sie Ihre Website einfach mit Tausenden verfügbaren Modulen erweitern und anpassen können. Dieser Ansatz ermöglicht die Erstellung einer einzigartigen Website, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Drupal verwendet ein modulbasiertes System, mit dem Sie Ihre Website einfach mit Tausenden verfügbaren Modulen erweitern und anpassen können. Dieser Ansatz ermöglicht die Erstellung einer einzigartigen Website, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Erweitertes Content-Management: Drupal verwaltet komplexe Inhaltsstrukturen, benutzerdefinierte Inhaltstypen und Taxonomien effektiver als die meisten anderen CMS-Plattformen. Dank dieser erweiterten Content-Management-Funktion eignet es sich für inhaltsintensive und datengesteuerte Websites.

Drupal verwaltet komplexe Inhaltsstrukturen, benutzerdefinierte Inhaltstypen und Taxonomien effektiver als die meisten anderen CMS-Plattformen. Dank dieser erweiterten Content-Management-Funktion eignet es sich für inhaltsintensive und datengesteuerte Websites. Skalierbarkeit und Leistung: Drupal ist für die Bewältigung stark frequentierter Websites konzipiert und kann ohne Einbußen bei der Leistung auf Millionen von Besuchern skaliert werden.

Drupal ist für die Bewältigung stark frequentierter Websites konzipiert und kann ohne Einbußen bei der Leistung auf Millionen von Besuchern skaliert werden. Sicherheit: Eine der größten Stärken von Drupal ist sein Fokus auf Sicherheit. Die Plattform ist für ihre starken Sicherheitsfunktionen bekannt, darunter integrierter Schutz vor häufigen Bedrohungen und häufige Sicherheitsupdates. Viele große Organisationen und Regierungsbehörden entscheiden sich aufgrund seiner starken Sicherheitsmerkmale für Drupal.

Vor- und Nachteile von Drupal

Vorteile:

Hochflexibel und anpassbar

Hervorragende Content-Management-Funktionen

Skalierbare und leistungsstarke Plattform

Starke Sicherheitsfunktionen

Nachteile:

Höhere Lernkurve für technisch nicht versierte Benutzer im Vergleich zu anderen Plattformen

Begrenzte Optionen für Themes und Module im Vergleich zu WordPress

Höhere Entwicklungs- und Wartungskosten aufgrund des Bedarfs an Entwickler-Know-how

Joomla!

Joomla! ist eine weitere beliebte Open-Source-CMS-Plattform, die für ihre Benutzerfreundlichkeit, umfangreichen Funktionen und Flexibilität bekannt ist. Es nimmt einen Mittelweg zwischen WordPress und Drupal ein und bietet einen umfangreicheren Funktionsumfang als WordPress, ist aber weniger komplex als Drupal. Joomla! ist eine ausgezeichnete Wahl für Websites, die ein ausgewogenes Verhältnis von Anpassungsoptionen und Benutzerfreundlichkeit erfordern, wie z. B. kleine Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Online-Publikationen.

Hauptfunktionen von Joomla!

Einfaches Content-Management: Joomla! bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zum Verwalten von Inhalten, die es technisch nicht versierten Benutzern erleichtert, ihre Websites zu aktualisieren und zu warten. Es umfasst integrierte Unterstützung für benutzerdefinierte Inhaltstypen und eine flexible Inhaltsorganisation mithilfe von Kategorien und Tags.

Joomla! bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zum Verwalten von Inhalten, die es technisch nicht versierten Benutzern erleichtert, ihre Websites zu aktualisieren und zu warten. Es umfasst integrierte Unterstützung für benutzerdefinierte Inhaltstypen und eine flexible Inhaltsorganisation mithilfe von Kategorien und Tags. Erweiterbar mit Erweiterungen: Joomla! bietet Tausende von Erweiterungen, um die Funktionalität Ihrer Website zu erweitern. Dazu gehören kostenlose und kostenpflichtige Optionen für verschiedene Zwecke wie E-Commerce, SEO, soziale Medien und mehr.

Joomla! bietet Tausende von Erweiterungen, um die Funktionalität Ihrer Website zu erweitern. Dazu gehören kostenlose und kostenpflichtige Optionen für verschiedene Zwecke wie E-Commerce, SEO, soziale Medien und mehr. Integrierte mehrsprachige Unterstützung: Im Gegensatz zu WordPress und Drupal, die Plugins oder Module für mehrsprachige Funktionalität erfordern, ist Joomla! verfügt über integrierte mehrsprachige Unterstützung. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Website in mehreren Sprachen erstellen und verwalten, ohne dass Erweiterungen von Drittanbietern erforderlich sind.

Im Gegensatz zu WordPress und Drupal, die Plugins oder Module für mehrsprachige Funktionalität erfordern, ist Joomla! verfügt über integrierte mehrsprachige Unterstützung. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Website in mehreren Sprachen erstellen und verwalten, ohne dass Erweiterungen von Drittanbietern erforderlich sind. Starke Entwickler-Community: Joomla! verfügt über eine aktive globale Community bestehend aus Entwicklern, Designern und Benutzern, die zur Entwicklung, zum Support und zu den Ressourcen der Plattform beitragen.

Vor- und Nachteile von Joomla!

Vorteile

Benutzerfreundliche Oberfläche für die Inhaltsverwaltung

Erweiterbar mit einer Vielzahl verfügbarer Erweiterungen

Integrierte mehrsprachige Unterstützung

Aktive und unterstützende Gemeinschaft

Nachteile:

Weniger Themes und Erweiterungen im Vergleich zu WordPress

Für eine erweiterte Anpassung sind möglicherweise Entwicklerkenntnisse erforderlich

Begrenzte Skalierbarkeit im Vergleich zu Drupal

Wix

Wix ist ein beliebter cloudbasierter Website-Builder und eine CMS-Plattform, die sich an viele Benutzer richtet, von Einzelpersonen bis hin zu kleinen und mittleren Unternehmen. Wix ist bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit und die intuitive Drag-and-Drop- Oberfläche und ermöglicht es Benutzern mit wenig oder gar keinem technischen Fachwissen, vollständig responsive Websites zu erstellen und zu starten.

Hauptmerkmale

Intuitiver drag-and-drop -Website-Builder mit einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen.

-Website-Builder mit einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen. KI-gestützter Designassistent: Wix ADI (Artificial Design Intelligence) erstellt anhand einer Reihe von Fragen eine personalisierte Website für Benutzer.

Über 100 Apps und Integrationen sind im Wix App Market verfügbar, um die Website-Funktionalität zu erweitern.

E-Commerce-Funktionen mit Online-Shop-Verwaltung, Zahlungsgateways und Unterstützung für mehrere Währungen.

Fortschrittliche SEO-Tools zur Optimierung der Website-Leistung in Suchmaschinen.

Marketingtools, einschließlich E-Mail-Marketing, Live-Chat und Kundenmanagement.

Kostenlose SSL-Zertifikate für mehr Sicherheit.

Für Mobilgeräte optimierte Websites mit Bearbeitungsoptionen für eine bessere mobile Darstellung.

Preisgestaltung

Wix bietet einen kostenlosen Plan mit grundlegenden Funktionen an, der jedoch das Wix-Branding beinhaltet und keine benutzerdefinierte Domain zulässt. Für erweiterte Funktionen und die Entfernung des Wix-Brandings können sich Benutzer für ihre Premium-Pläne entscheiden, die Folgendes umfassen:

Kombi (14 $/Monat): Benutzerdefinierte Domain, 3 GB Speicher, 2 GB Bandbreite und Entfernung von Wix-Anzeigen.

Unbegrenzt (18 $/Monat): 10 GB Speicherplatz, unbegrenzte Bandbreite sowie zusätzliche Apps und Funktionen für Freiberufler und Unternehmer.

Pro (23 $/Monat): 20 GB Speicher, verschiedene Apps und erweiterte Online-Branding-Funktionen für wachsende Unternehmen.

VIP (39 $/Monat): 35 GB Speicherplatz, vorrangiger Support und alle Wix-Funktionen.

Für E-Commerce benötigen Benutzer separate Pläne, die zusätzliche Shop-Management- und E-Commerce-Tools umfassen und zwischen 23 und 49 US-Dollar pro Monat kosten.

Squarespace

Squarespace ist für seine visuell beeindruckenden Vorlagen und seinen designorientierten Ansatz bekannt, was es zu einer attraktiven Wahl für Künstler, Designer und andere kreative Profis macht. Benutzer können die einfache Website-Erstellung mit drag-and-drop Funktionalität und verschiedenen Anpassungsoptionen genießen.

Hauptmerkmale

Große Auswahl an professionell gestalteten, anpassbaren Vorlagen.

Drag-and-Drop-Website-Builder für einfache Bearbeitung und Aktualisierung.

Für Mobilgeräte optimierte Designs, die sich automatisch neu formatieren, um eine optimale Anzeige auf verschiedenen Geräten zu ermöglichen.

E-Commerce-Funktionen wie Einkaufswagen, Bestandsverwaltung und Produktoptionen.

Integrierte SEO-Tools zur Optimierung der Website-Leistung und Sichtbarkeit in Suchmaschinen.

Integrationen von Drittanbietern, einschließlich Google Analytics, Mailchimp und Social-Media-Plattformen.

Zugriff auf benutzerdefiniertes CSS und JavaScript für Entwickler, die erweiterte Anpassungen wünschen.

SSL-Zertifikate für sicheres Surfen und Transaktionen enthalten.

Preisgestaltung

Squarespace bietet keinen kostenlosen Plan an, aber es gibt eine 14-tägige kostenlose Testversion, mit der Benutzer die Plattform testen können. Ihre Preisstruktur umfasst vier Premium-Pläne:

Persönlich (12 $/Monat): Benutzerdefinierte Domain, unbegrenzter Speicherplatz, grundlegende Website-Analysen und 2 Mitwirkende.

Business (18 $/Monat): Erweiterte E-Commerce-Funktionen, professionelle E-Mail und Premium-Integrationen.

Basic Commerce (26 $/Monat): Erweiterte E-Commerce-Tools, Kundenkonten und zusätzliche Vertriebskanäle.

Advanced Commerce (40 $/Monat): Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe, Abonnements, erweiterte Versandoptionen und vollständige E-Commerce-Funktionalität.

Shopify

Shopify ist eine führende, auf E-Commerce ausgerichtete CMS-Plattform zum Aufbau, zur Verwaltung und Skalierung von Online-Shops. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, leistungsstarken E-Commerce-Tools und integrierten Marketingfunktionen spricht Shopify Händler an, die eine umfassende Lösung für ihren Online-Shop suchen.

Hauptmerkmale

Einfach zu verwendender Online-Shop-Builder mit anpassbaren Themen und Vorlagen.

Umfassende E-Commerce-Funktionen, einschließlich Bestandsverwaltung, Produktvariationen und mehreren Zahlungsgateways.

Unterstützung für mehrere Währungen, Steuern und Sprachen, was eine globale Expansion ermöglicht.

Integration mit beliebten Marktplätzen wie Amazon, eBay und Etsy für den Verkauf über mehrere Kanäle.

Marketingtools, einschließlich integrierter SEO, E-Mail-Marketing und Social-Media-Integration.

Integrierte Blog-Funktion zur Erstellung und Werbung von Inhalten.

Funktionen zur Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe und zur Kundenverwaltung.

Kundensupport rund um die Uhr per Telefon, E-Mail und Live-Chat.

Zugriff auf den Shopify App Store mit zahlreichen Integrationen und Erweiterungen.

Preisgestaltung

Shopify bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion ohne Kreditkarte an. Ihre Preispläne umfassen:

Basic Shopify (29 $/Monat): Ideal für neue Unternehmen, beinhaltet 2 Mitarbeiterkonten, grundlegende E-Commerce-Funktionen und ein gemeinsames SSL-Zertifikat.

Shopify (79 $/Monat): Empfohlen für wachsende Unternehmen, bietet zusätzliche Funktionen wie Geschenkkarten, professionelle Berichte und eine niedrigere Transaktionsrate.

Advanced Shopify (299 $/Monat): Entwickelt für expandierende Unternehmen, mit einer niedrigeren Transaktionsrate, erweiterten Analysen und vorrangigem Support.

Für große Unternehmen bietet Shopify auch einen individuellen Plan namens Shopify Plus an, der maßgeschneiderte Lösungen und Funktionen für spezifische Geschäftsanforderungen bietet.

Abschluss

Die Auswahl der richtigen CMS-Plattform für Ihre Website ist eine entscheidende Entscheidung, die sich erheblich auf deren Erfolg, Leistung und Benutzererfahrung auswirken kann. Da es so viele hervorragende CMS-Plattformen gibt, liegt es an Ihren Zielen, Ihrem technischen Fachwissen und Ihren spezifischen Anforderungen, herauszufinden, welche am besten zu Ihrer Website passt.

Die besten CMS-Plattformen im Jahr 2023, wie WordPress, Drupal, Joomla!, Wix, Squarespace und Shopify, bieten vielfältige Funktionen, Preise, Support, Open-Source-Optionen und Anpassbarkeit, um nahezu jedem Bedarf an Website-Erstellung gerecht zu werden. Bevor Sie sich für eine bestimmte CMS-Plattform entscheiden, nehmen Sie sich die Zeit, deren Funktionen, Zugänglichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Benutzererfahrung zu recherchieren und zu vergleichen. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Sicherheit, Leistung, Skalierbarkeit und die Verfügbarkeit von Plugins, Themes und Erweiterungen.

Wenn Sie nach einem eher unkonventionellen Ansatz für die Website-Entwicklung und -Verwaltung suchen, sollten Sie die Erkundung von No-Code- Plattformen wie AppMaster.io in Betracht ziehen, die leistungsstarke Tools und Funktionen zum Erstellen von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen mit minimalen Programmierkenntnissen bieten.

Das Verständnis Ihrer Website-Ziele, Zielgruppe und technischen Anforderungen wird Ihnen bei der Auswahl der perfekten CMS-Plattform für Ihre Online-Präsenz helfen. Mit der richtigen Wahl und einem effektiven Content-Management hat Ihre Website das Potenzial, in der sich ständig verändernden digitalen Welt zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und erfolgreich zu sein.