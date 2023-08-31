2023 年最佳和最受欢迎的 CMS 平台

在当今时代，拥有强大的在线形象对于接触和吸引潜在客户至关重要，创建和维护完美的网站对于各种规模的企业来说都势在必行。为此，选择正确的内容管理系统 (CMS) （一种允许您高效创建、管理和发布内容的工具）是该流程不可或缺的一部分。在本文中，我们将深入探讨为您的网站选择正确 CMS 的重要性，然后重点介绍 2023 年可用的顶级 CMS 平台，对其功能、定价、优势和劣势进行全面比较。

选择正确的 CMS 的重要性

选择正确的 CMS 平台对于您网站的成功至关重要，因为它会影响您在线形象的多个方面。以下是选择合适的 CMS 应作为首要考虑因素的一些关键原因：

可用性： 用户友好的 CMS 将使您的团队能够高效地创建和管理内容，帮助您保持网站的更新和相关性。

用户友好的 CMS 将使您的团队能够高效地创建和管理内容，帮助您保持网站的更新和相关性。 性能： 具有高效缓存和压缩功能的优化良好的 CMS 将缩短网站的加载时间，这对于用户体验和搜索引擎优化 (SEO)至关重要。

具有高效缓存和压缩功能的优化良好的 CMS 将缩短网站的加载时间，这对于用户体验和搜索引擎优化 (SEO)至关重要。 定制选项： 正确的 CMS 应该为您的开发人员提供灵活性和轻松定制网站的设计和功能，以满足您的品牌和需求。

正确的 CMS 应该为您的开发人员提供灵活性和轻松定制网站的设计和功能，以满足您的品牌和需求。 可扩展性和集成： 随着您的业务增长，您需要一个能够满足扩展的内容和功能要求的 CMS，无论是通过插件、模块还是第三方集成。

随着您的业务增长，您需要一个能够满足扩展的内容和功能要求的 CMS，无论是通过插件、模块还是第三方集成。 安全性： 具有强大功能和定期更新的安全 CMS 将保护您的网站免受攻击，确保数据的安全和用户的信任。

具有强大功能和定期更新的安全 CMS 将保护您的网站免受攻击，确保数据的安全和用户的信任。 SEO：理想的 CMS 应提供内置 SEO 工具并支持相关插件或附加组件，以帮助优化您的网站以获得更好的搜索排名和可见性。

2023 年最佳 CMS 平台

不同的 CMS 平台具有不同的功能集、定价选项和目标受众，可满足不同的需求。因此，理想的选择将取决于您网站的独特要求。以下是 2023 年排名靠前的 CMS 平台（排名不分先后）：

WordPress ：一款开源 CMS，因其用户友好性和可扩展的生态系统而受到初学者和专业开发人员的喜爱。

：一款开源 CMS，因其用户友好性和可扩展的生态系统而受到初学者和专业开发人员的喜爱。 Drupal ：一个高度灵活且功能强大的开源CMS框架，优先考虑安全性，使其成为政府网站的热门选择。

：一个高度灵活且功能强大的开源CMS框架，优先考虑安全性，使其成为政府网站的热门选择。 乔姆拉！ ：一个开源平台，其复杂性介于 WordPress 和 Drupal 之间，提供更高级的功能，并且需要更多的专业知识。

：一个开源平台，其复杂性介于 WordPress 和 Drupal 之间，提供更高级的功能，并且需要更多的专业知识。 Wix ：一个用户友好的、基于云的网站构建器，具有各种专业设计的模板和直观的 drag-and-drop 编辑器。

：一个用户友好的、基于云的网站构建器，具有各种专业设计的模板和直观的 编辑器。 Squarespace ：一款复杂的网站构建器，具有精美的模板、电子商务功能和出色的客户支持，非常适合注重美观和易用性的企业。

：一款复杂的网站构建器，具有精美的模板、电子商务功能和出色的客户支持，非常适合注重美观和易用性的企业。 Shopify ：一个完整​​的以电子商务为中心的 CMS，提供构建、管理和发展在线商店所需的一切。

这些平台都有其独特的优点和缺点，我们将在以下部分详细讨论。这种深入的分析将帮助您确定哪个 CMS 平台适合您网站的特定需求。

WordPress

WordPress 是世界上最受欢迎的 CMS 平台，为全球 40% 以上的网站提供支持。它于 2003 年开始是一个简单的博客平台，但现已发展成为一个成熟的内容管理系统，适用于各种类型的网站，从个人博客到大型电子商务商店和企业网站。

WordPress 的主要特点

广泛的主题和插件库： WordPress 提供了大量免费和付费的主题和插件，用于扩展和自定义您的网站。有超过 50,000 个插件和数千个主题可供选择，您可以轻松调整网站的功能和设计以满足您的需求。

WordPress 提供了大量免费和付费的主题和插件，用于扩展和自定义您的网站。有超过 50,000 个插件和数千个主题可供选择，您可以轻松调整网站的功能和设计以满足您的需求。 直观的界面： WordPress 以其用户友好的界面而闻名，使初学者和非技术用户可以轻松管理其网站。该平台包括用于创建和编辑内容的内置可视化编辑器以及用于高效文件管理的有组织的媒体库。

WordPress 以其用户友好的界面而闻名，使初学者和非技术用户可以轻松管理其网站。该平台包括用于创建和编辑内容的内置可视化编辑器以及用于高效文件管理的有组织的媒体库。 SEO 友好： 该平台在设计时考虑了搜索引擎优化 (SEO)，并具有内置 SEO 工具，例如永久链接和元标记。此外，您可以集成 Yoast SEO 等流行插件，以进一步提高网站的搜索引擎排名。

该平台在设计时考虑了搜索引擎优化 (SEO)，并具有内置 SEO 工具，例如永久链接和元标记。此外，您可以集成 Yoast SEO 等流行插件，以进一步提高网站的搜索引擎排名。 强大的社区： WordPress 拥有庞大的全球用户和开发人员社区，他们积极致力于改进和更新平台组件。这个充满活力的社区还为那些希望了解有关 WordPress 及其功能的更多信息的人提供支持、资源和教程。

WordPress 的优点和缺点

优点：

高度灵活且可定制，具有无数的主题和插件

初学者友好的界面

扎实的 SEO 特性和功能

活跃且支持的社区

缺点：

对于大型网站来说，该平台可能会占用大量资源

管理更新和安全需要定期关注

更陡峭的学习曲线可实现更高级的定制和开发

德鲁帕尔

Drupal 是一个功能强大的开源 CMS，提供高灵活性、强大的安全功能和出色的可扩展性。它适合更复杂的企业级项目，例如政府、教育和大型企业网站。 Drupal 先进的内容管理功能使其对于具有不同内容类型和显示要求的组织具有吸引力。

Drupal 的主要特点

模块化架构： Drupal 使用基于模块的系统，使您可以使用数千个可用模块轻松扩展和自定义您的网站。这种方法允许创建一个适合您的特定需求的独特网站。

Drupal 使用基于模块的系统，使您可以使用数千个可用模块轻松扩展和自定义您的网站。这种方法允许创建一个适合您的特定需求的独特网站。 高级内容管理： Drupal 比大多数其他 CMS 平台更有效地处理复杂的内容结构、自定义内容类型和分类法。这种先进的内容管理功能使其适合内容密集且数据驱动的网站。

Drupal 比大多数其他 CMS 平台更有效地处理复杂的内容结构、自定义内容类型和分类法。这种先进的内容管理功能使其适合内容密集且数据驱动的网站。 可扩展性和性能： Drupal 旨在处理高流量网站，并且可以在不牺牲性能的情况下扩展以容纳数百万访问者。

Drupal 旨在处理高流量网站，并且可以在不牺牲性能的情况下扩展以容纳数百万访问者。 安全性： Drupal 的主要优势之一是它对安全性的关注。该平台以其强大的安全功能而闻名，包括针对常见威胁的内置保护和频繁的安全更新。许多大型组织和政府机构选择 Drupal 是因为其强大的安全资质。

Drupal 的优点和缺点

优点：

高度灵活且可定制

优秀的内容管理能力

可扩展的高性能平台

强大的安全功能

缺点：

与其他平台相比，非技术用户的学习曲线更高

与 WordPress 相比，主题和模块选项有限

由于需要开发人员的专业知识，开发和维护成本更高

乔姆拉！

乔姆拉！是另一个流行的开源 CMS 平台，以其易用性、广泛的功能和灵活性而闻名。它介于 WordPress 和 Drupal 之间，提供比 WordPress 更广泛的功能集，同时又比 Drupal 简单。乔姆拉！对于需要平衡定制选项和用户友好性的网站（例如小型企业、非营利组织和在线出版物）来说，这是一个绝佳的选择。

Joomla! 的主要特点

轻松的内容管理： Joomla！提供用户友好的界面来管理内容，使非技术用户可以轻松更新和维护其网站。它包括对自定义内容类型的内置支持以及使用类别和标签的灵活内容组织。

Joomla！提供用户友好的界面来管理内容，使非技术用户可以轻松更新和维护其网站。它包括对自定义内容类型的内置支持以及使用类别和标签的灵活内容组织。 可扩展的扩展： Joomla！提供数千个扩展来扩展您网站的功能。这包括用于各种目的的免费和付费选项，例如电子商务、搜索引擎优化、社交媒体等。

Joomla！提供数千个扩展来扩展您网站的功能。这包括用于各种目的的免费和付费选项，例如电子商务、搜索引擎优化、社交媒体等。 内置多语言支持： 与需要插件或模块才能实现多语言功能的 WordPress 和 Drupal 不同，Joomla!带有内置的多语言支持。此功能允许您以多种语言创建和管理您的网站，而无需第三方扩展。

与需要插件或模块才能实现多语言功能的 WordPress 和 Drupal 不同，Joomla!带有内置的多语言支持。此功能允许您以多种语言创建和管理您的网站，而无需第三方扩展。 强大的开发者社区： Joomla!拥有一个活跃的全球社区，由开发人员、设计人员和用户组成，他们为平台的开发、支持和资源做出了贡献。

Joomla! 的优点和缺点

优点

易于使用的内容管理界面

可通过多种可用扩展进行扩展

内置多语言支持

活跃且支持的社区

缺点：

与 WordPress 相比，主题和扩展更少

高级定制可能需要开发人员的专业知识

与 Drupal 相比可扩展性有限

维克斯

Wix 是一种流行的基于云的网站构建器和 CMS 平台，可满足从个人到中小型企业的许多用户的需求。 Wix 以其易用性和直观的拖放界面而闻名，使具有很少或没有技术专业知识的用户能够创建和启动完全响应式网站。

主要特征

直观的 drag-and-drop 网站构建器，具有各种可定制的模板。

网站构建器，具有各种可定制的模板。 AI驱动的设计助手：Wix ADI（人工智能设计智能）根据一系列问题为用户创建个性化网站。

Wix 应用市场提供 100 多个应用程序和集成，可扩展网站功能。

具有在线商店管理、支付网关和多种货币支持的电子商务功能。

用于优化网站在搜索引擎上的性能的高级 SEO 工具。

营销工具，包括电子邮件营销、实时聊天和客户管理。

免费 SSL 证书可增强安全性。

针对移动设备进行优化的网站，提供更好的移动显示编辑选项。

图片来源：PCMag

价钱

Wix 提供具有基本功能的免费计划，但它包括 Wix 品牌并且不允许自定义域。对于更高级的功能和删除 Wix 品牌，用户可以选择他们的高级计划，其中包括：

组合（14 美元/月）：自定义域名、3GB 存储、2GB 带宽和去除 Wix 广告。

无限制（18 美元/月）：10GB 存储、无限带宽以及附加应用程序和功能，针对自由职业者和企业家。

Pro（23 美元/月）：20GB 存储空间、各种应用程序以及适合成长型企业的高级在线品牌功能。

VIP（39 美元/月）：35GB 存储、优先支持和所有 Wix 功能。

对于电子商务，用户将需要一套单独的计划，其中包括额外的商店管理和电子商务工具，价格范围为每月 23 美元至 49 美元。

方空间

Squarespace 以其令人惊叹的视觉模板和以设计为中心的方法而闻名，使其成为艺术家、设计师和其他创意专业人士的有吸引力的选择。用户可以通过drag-and-drop功能和各种自定义选项轻松构建网站。

主要特征

各种专业设计、可定制的模板。

拖放式网站构建器，方便编辑和更新。

针对移动设备优化的设计，可自动重新格式化以在不同设备上实现最佳显示。

电子商务功能，例如购物车、库存管理和产品选项。

内置 SEO 工具，用于网站性能优化和搜索引擎可见性。

第三方集成，包括 Google Analytics、Mailchimp 和社交媒体平台。

为寻求高级定制的开发人员提供定制CSS和JavaScript 的访问权限。

包含用于安全浏览和交易的 SSL 证书。

价钱

Squarespace 不提供免费计划，但他们有 14 天的免费试用期供用户测试该平台。他们的定价结构包括四个高级计划：

个人（12 美元/月）：自定义域、无限存储、基本网站分析和 2 名贡献者。

商务版（18 美元/月）：增强的电子商务功能、专业电子邮件和高级集成。

基础商务（26 美元/月）：高级电子商务工具、客户帐户和其他销售渠道。

高级商务（40 美元/月）：废弃购物车恢复、订阅、高级运输选项和完整的电子商务功能。

购物

Shopify 是领先的专注于电子商务的 CMS 平台，旨在构建、管理和扩展在线商店。凭借用户友好的界面、强大的电子商务工具和内置的营销功能，Shopify 吸引了为其在线商店寻求全面解决方案的商家。

主要特征

易于使用的在线商店构建器，具有可定制的主题和模板。

全面的电子商务功能，包括库存管理、产品变化和多个支付网关。

支持多种货币、税收和语言，允许全球扩张。

与 Amazon、eBay 和 Etsy 等流行市场集成，实现多渠道销售。

营销工具，包括内置 SEO、电子邮件营销和社交媒体集成。

用于内容创建和推广的集成博客功能。

废弃购物车恢复和客户管理功能。

通过电话、电子邮件和实时聊天提供 24/7 客户支持。

访问 Shopify 应用商店，其中包含大量集成和扩展。

价钱

Shopify 提供 14 天免费试用，无需信用卡。他们的定价计划包括：

基本 Shopify（29 美元/月）：非常适合新企业，包括 2 个员工帐户、基本电子商务功能和共享 SSL 证书。

Shopify（79 美元/月）：推荐用于成长型企业，提供礼品卡、专业报告和较低交易率等附加功能。

高级 Shopify（299 美元/月）：专为扩展业务而设计，具有较低的交易率、高级分析和优先支持。

对于大型企业，Shopify 还提供名为 Shopify Plus 的定制计划，该计划提供量身定制的解决方案和功能，以满足特定的业务需求。

结论

为您的网站选择正确的 CMS 平台是一项至关重要的决定，可以显着影响网站的成功、性能和用户体验。有这么多优秀的 CMS 平台可用，您可以根据您的目标、技术专长和具体要求来确定哪一个最适合您的网站。

2023 年最好的 CMS 平台，例如 WordPress、Drupal、Joomla!、Wix、Squarespace 和 Shopify，提供多样化的功能、定价、支持、开源选项和可定制性，以满足几乎任何网站创建需求。在选择特定的 CMS 平台之前，请花时间研究和比较其功能、可访问性、易用性和用户体验。考虑安全性、性能、可扩展性以及插件、主题和扩展的可用性等因素。

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了解您的网站目标、目标受众和技术要求将指导您为您的在线展示选择完美的 CMS 平台。通过正确的选择和有效的内容管理，您的网站将有潜力在不断变化的数字世界中成长、发展并取得成功。