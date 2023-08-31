Лучшие и самые популярные платформы CMS в 2023 году

В эпоху, когда сильное присутствие в Интернете имеет решающее значение для привлечения потенциальных клиентов и взаимодействия с ними, создание и поддержание идеального веб-сайта стало обязательным условием для предприятий любого размера. Для этого выбор правильной системы управления контентом (CMS) — инструмента, который позволяет эффективно создавать, управлять и публиковать контент — является неотъемлемой частью этого процесса. В этой статье мы углубимся в важность выбора правильной CMS для вашего веб-сайта, а затем выделим лучшие платформы CMS, доступные в 2023 году, предложив всестороннее сравнение их функций, цен, сильных и слабых сторон.

Важность выбора правильной CMS

Выбор правильной платформы CMS имеет решающее значение для успеха вашего веб-сайта, поскольку он влияет на несколько аспектов вашего присутствия в Интернете. Вот несколько ключевых причин, почему выбор подходящей CMS должен быть первоочередным вопросом:

Удобство использования: удобная CMS позволит вашей команде эффективно создавать контент и управлять им, помогая вам поддерживать актуальность и актуальность вашего сайта.

удобная CMS позволит вашей команде эффективно создавать контент и управлять им, помогая вам поддерживать актуальность и актуальность вашего сайта. Производительность. Хорошо оптимизированная CMS с эффективными возможностями кэширования и сжатия уменьшит время загрузки вашего сайта, что жизненно важно как для удобства пользователей, так и для поисковой оптимизации (SEO) .

Хорошо оптимизированная CMS с эффективными возможностями кэширования и сжатия уменьшит время загрузки вашего сайта, что жизненно важно как для удобства пользователей, так и для поисковой оптимизации (SEO) . Варианты настройки: правильная CMS должна предлагать вашим разработчикам гибкость и простоту настройки дизайна и функциональности вашего сайта в соответствии с вашим брендом и потребностями.

правильная CMS должна предлагать вашим разработчикам гибкость и простоту настройки дизайна и функциональности вашего сайта в соответствии с вашим брендом и потребностями. Расширяемость и интеграция. По мере роста вашего бизнеса вам нужна CMS, которая может удовлетворить расширенные требования к контенту и функциональности, будь то с помощью плагинов, модулей или сторонних интеграций.

По мере роста вашего бизнеса вам нужна CMS, которая может удовлетворить расширенные требования к контенту и функциональности, будь то с помощью плагинов, модулей или сторонних интеграций. Безопасность: безопасная CMS с мощными функциями и регулярными обновлениями защитит ваш сайт от атак, гарантируя безопасность ваших данных и доверие ваших пользователей.

безопасная CMS с мощными функциями и регулярными обновлениями защитит ваш сайт от атак, гарантируя безопасность ваших данных и доверие ваших пользователей. SEO: Идеальная CMS должна предлагать встроенные инструменты SEO и поддержку соответствующих плагинов или дополнений, которые помогают оптимизировать ваш сайт для повышения рейтинга в поиске и видимости.

Лучшие CMS-платформы в 2023 году

Различные платформы CMS удовлетворяют разные потребности, имеют разные наборы функций, варианты цен и целевую аудиторию. Таким образом, идеальный выбор будет зависеть от уникальных требований вашего сайта. Вот лучшие платформы CMS в 2023 году (в произвольном порядке):

WordPress : CMS с открытым исходным кодом, любимая как новичками, так и профессиональными разработчиками за удобство использования и расширяемую экосистему.

: CMS с открытым исходным кодом, любимая как новичками, так и профессиональными разработчиками за удобство использования и расширяемую экосистему. Drupal : очень гибкая и мощная платформа CMS с открытым исходным кодом, в которой приоритет отдается безопасности, что делает ее популярным выбором для правительственных веб-сайтов.

: очень гибкая и мощная платформа CMS с открытым исходным кодом, в которой приоритет отдается безопасности, что делает ее популярным выбором для правительственных веб-сайтов. Джумла! : Платформа с открытым исходным кодом, которая по сложности находится между WordPress и Drupal, предлагает более продвинутые функции и требует немного большего опыта.

: Платформа с открытым исходным кодом, которая по сложности находится между WordPress и Drupal, предлагает более продвинутые функции и требует немного большего опыта. Wix : удобный облачный конструктор веб-сайтов с разнообразным набором профессионально разработанных шаблонов и интуитивно понятным редактором drag-and-drop .

: удобный облачный конструктор веб-сайтов с разнообразным набором профессионально разработанных шаблонов и интуитивно понятным редактором . Squarespace : сложный конструктор веб-сайтов с красивыми шаблонами, функциональностью электронной коммерции и отличной поддержкой клиентов, что делает его идеальным для компаний, отдающих предпочтение эстетике и простоте использования.

: сложный конструктор веб-сайтов с красивыми шаблонами, функциональностью электронной коммерции и отличной поддержкой клиентов, что делает его идеальным для компаний, отдающих предпочтение эстетике и простоте использования. Shopify : полноценная CMS, ориентированная на электронную коммерцию, со всем необходимым для создания, управления и развития интернет-магазина.

Каждая из этих платформ имеет свои уникальные сильные и слабые стороны, которые мы подробно обсудим в следующих разделах. Этот углубленный анализ поможет вам определить, какая платформа CMS соответствует конкретным потребностям вашего сайта.

WordPress

WordPress — самая популярная платформа CMS в мире, на которой работает более 40% всех веб-сайтов по всему миру. Она начиналась как простая платформа для ведения блогов в 2003 году, но с тех пор превратилась в полноценную систему управления контентом, подходящую для различных типов веб-сайтов, от личных блогов до крупных магазинов электронной коммерции и корпоративных веб-сайтов.

Ключевые особенности WordPress

Обширная библиотека тем и плагинов: WordPress предлагает широкий спектр тем и плагинов, как бесплатных, так и платных, для расширения и настройки вашего веб-сайта. Имея на выбор более 50 000 плагинов и несколько тысяч тем, вы можете легко адаптировать функциональность и дизайн своего сайта в соответствии со своими потребностями.

WordPress предлагает широкий спектр тем и плагинов, как бесплатных, так и платных, для расширения и настройки вашего веб-сайта. Имея на выбор более 50 000 плагинов и несколько тысяч тем, вы можете легко адаптировать функциональность и дизайн своего сайта в соответствии со своими потребностями. Интуитивно понятный интерфейс: WordPress известен своим удобным интерфейсом, позволяющим начинающим и нетехническим пользователям легко управлять своими веб-сайтами. Платформа включает в себя встроенный визуальный редактор для создания и редактирования контента, а также организованную медиатеку для эффективного управления файлами.

WordPress известен своим удобным интерфейсом, позволяющим начинающим и нетехническим пользователям легко управлять своими веб-сайтами. Платформа включает в себя встроенный визуальный редактор для создания и редактирования контента, а также организованную медиатеку для эффективного управления файлами. SEO-дружественность: платформа разработана с учетом поисковой оптимизации (SEO) и имеет встроенные инструменты SEO, такие как постоянные ссылки и метатеги. Кроме того, вы можете интегрировать популярные плагины, такие как Yoast SEO, чтобы еще больше повысить рейтинг вашего сайта в поисковых системах.

платформа разработана с учетом поисковой оптимизации (SEO) и имеет встроенные инструменты SEO, такие как постоянные ссылки и метатеги. Кроме того, вы можете интегрировать популярные плагины, такие как Yoast SEO, чтобы еще больше повысить рейтинг вашего сайта в поисковых системах. Сильное сообщество: WordPress имеет огромное глобальное сообщество пользователей и разработчиков, которые активно способствуют улучшению и обновлению компонентов платформы. Это активное сообщество также предлагает поддержку, ресурсы и учебные пособия для тех, кто хочет узнать больше о WordPress и его возможностях.

Плюсы и минусы WordPress

Плюсы:

Очень гибкий и настраиваемый с бесчисленным количеством тем и плагинов.

Удобный для новичков интерфейс

Надежные функции и возможности SEO

Активное и поддерживающее сообщество

Попробуйте no-code платформу AppMaster AppMaster поможет создать любое веб, мобильное или серверное приложение в 10 раз быстрее и 3 раза дешевле Начать бесплатно

Минусы:

Платформа может быть ресурсоемкой для крупных веб-сайтов.

Управление обновлениями и безопасностью требует регулярного внимания.

Более крутая кривая обучения для более продвинутых настроек и разработок.

Друпал

Drupal — это мощная CMS с открытым исходным кодом, предлагающая высокую гибкость, надежные функции безопасности и отличную масштабируемость. Он подходит для более сложных проектов корпоративного уровня, таких как правительственные, образовательные и крупные корпоративные веб-сайты. Сложные возможности Drupal по управлению контентом делают его привлекательным для организаций с разнообразными типами контента и требованиями к его отображению.

Ключевые особенности Друпала

Модульная архитектура: Drupal использует систему, основанную на модулях, что позволяет вам легко расширять и настраивать свой веб-сайт с помощью тысяч доступных модулей. Такой подход позволяет создать уникальный веб-сайт , отвечающий вашим конкретным потребностям.

Drupal использует систему, основанную на модулях, что позволяет вам легко расширять и настраивать свой веб-сайт с помощью тысяч доступных модулей. Такой подход позволяет создать уникальный веб-сайт , отвечающий вашим конкретным потребностям. Расширенное управление контентом: Drupal обрабатывает сложные структуры контента, настраиваемые типы контента и таксономии более эффективно, чем большинство других платформ CMS. Эта расширенная возможность управления контентом делает его подходящим для веб-сайтов с большим количеством контента и данных.

Drupal обрабатывает сложные структуры контента, настраиваемые типы контента и таксономии более эффективно, чем большинство других платформ CMS. Эта расширенная возможность управления контентом делает его подходящим для веб-сайтов с большим количеством контента и данных. Масштабируемость и производительность: Drupal предназначен для работы с веб-сайтами с высоким трафиком и может масштабироваться для размещения миллионов посетителей без ущерба для производительности.

Drupal предназначен для работы с веб-сайтами с высоким трафиком и может масштабироваться для размещения миллионов посетителей без ущерба для производительности. Безопасность. Одной из ключевых сильных сторон Drupal является его внимание к безопасности. Платформа известна своими надежными функциями безопасности, включая встроенную защиту от распространенных угроз и частые обновления безопасности. Многие крупные организации и правительственные учреждения выбирают Drupal из-за его надежных показателей безопасности.

Плюсы и минусы Друпала

Плюсы:

Очень гибкий и настраиваемый

Отличные возможности управления контентом

Масштабируемая и высокопроизводительная платформа

Надежные функции безопасности

Минусы:

Более высокая кривая обучения для нетехнических пользователей по сравнению с другими платформами

Ограниченные возможности тем и модулей по сравнению с WordPress.

Более высокие затраты на разработку и обслуживание из-за необходимости в опыте разработчиков.

Джумла!

Джумла! — еще одна популярная платформа CMS с открытым исходным кодом, известная своей простотой использования, обширными функциями и гибкостью. Он занимает промежуточное положение между WordPress и Drupal, предлагая более обширный набор функций, чем WordPress, но менее сложный, чем Drupal. Джумла! — отличный выбор для веб-сайтов, требующих баланса возможностей настройки и удобства для пользователя, таких как малый бизнес, некоммерческие организации и онлайн-публикации.

Ключевые особенности Joomla!

Простое управление контентом: Joomla! предлагает удобный интерфейс для управления контентом, что позволяет нетехническим пользователям легко обновлять и поддерживать свои веб-сайты. Он включает встроенную поддержку пользовательских типов контента и гибкую организацию контента с использованием категорий и тегов.

Joomla! предлагает удобный интерфейс для управления контентом, что позволяет нетехническим пользователям легко обновлять и поддерживать свои веб-сайты. Он включает встроенную поддержку пользовательских типов контента и гибкую организацию контента с использованием категорий и тегов. Расширяемый с помощью расширений: Joomla! предоставляет тысячи расширений для расширения функциональности вашего сайта. Сюда входят бесплатные и платные варианты для различных целей, таких как электронная коммерция, SEO, социальные сети и многое другое.

Joomla! предоставляет тысячи расширений для расширения функциональности вашего сайта. Сюда входят бесплатные и платные варианты для различных целей, таких как электронная коммерция, SEO, социальные сети и многое другое. Встроенная многоязычная поддержка. В отличие от WordPress и Drupal, которым для многоязычной функциональности требуются плагины или модули, Joomla! поставляется со встроенной многоязычной поддержкой. Эта функция позволяет вам создавать и управлять своим веб-сайтом на нескольких языках без необходимости использования сторонних расширений.

В отличие от WordPress и Drupal, которым для многоязычной функциональности требуются плагины или модули, Joomla! поставляется со встроенной многоязычной поддержкой. Эта функция позволяет вам создавать и управлять своим веб-сайтом на нескольких языках без необходимости использования сторонних расширений. Сильное сообщество разработчиков: Joomla! имеет активное глобальное сообщество, состоящее из разработчиков, дизайнеров и пользователей, которые вносят свой вклад в разработку, поддержку и ресурсы платформы.

Плюсы и минусы Joomla!

Плюсы

Простой в использовании интерфейс для управления контентом

Расширяемость с помощью широкого спектра доступных расширений.

Встроенная многоязычная поддержка.

Активное и поддерживающее сообщество

Минусы:

Меньше тем и расширений по сравнению с WordPress.

Расширенная настройка может потребовать опыта разработчика.

Ограниченная масштабируемость по сравнению с Drupal.

Викс

Wix — популярный облачный конструктор веб-сайтов и платформа CMS, которая обслуживает множество пользователей, от частных лиц до малого и среднего бизнеса. Wix, известный своей простотой использования и интуитивно понятным интерфейсом с возможностью перетаскивания , позволяет пользователям с небольшими техническими знаниями или вообще без них создавать и запускать полностью адаптивные веб-сайты.

Ключевая особенность

Интуитивно понятный конструктор веб-сайтов с drag-and-drop множеством настраиваемых шаблонов.

множеством настраиваемых шаблонов. Помощник по дизайну на базе искусственного интеллекта: Wix ADI (Artificial Design Intelligence) создает персонализированный веб-сайт для пользователей на основе ряда вопросов.

В Wix App Market доступно более 100 приложений и интеграций для расширения функциональности веб-сайта.

Возможности электронной коммерции с управлением интернет-магазином, платежными шлюзами и поддержкой нескольких валют.

Передовые инструменты SEO для оптимизации производительности сайта в поисковых системах.

Маркетинговые инструменты, включая маркетинг по электронной почте, чат и управление клиентами.

Бесплатные SSL-сертификаты для повышения безопасности.

Веб-сайты, оптимизированные для мобильных устройств, с возможностью редактирования для лучшего отображения на мобильных устройствах.

Источник изображения: PCMag

Цены

Wix предлагает бесплатный план с базовыми функциями, но он включает в себя брендинг Wix и не позволяет использовать собственный домен. Чтобы получить более расширенные функции и удалить брендинг Wix, пользователи могут выбрать премиальные планы, которые включают в себя:

Комбо (14 долларов США в месяц): собственный домен, хранилище объемом 3 ГБ, пропускная способность 2 ГБ и удаление рекламы Wix.

Безлимитно (18 долларов США в месяц): 10 ГБ памяти, неограниченная пропускная способность, а также дополнительные приложения и функции, предназначенные для фрилансеров и предпринимателей.

Pro (23 доллара в месяц): 20 ГБ памяти, различные приложения и расширенные функции онлайн-брендинга для растущего бизнеса.

VIP (39 долларов США в месяц): 35 ГБ памяти, приоритетная поддержка и все функции Wix.

Попробуйте no-code платформу AppMaster AppMaster поможет создать любое веб, мобильное или серверное приложение в 10 раз быстрее и 3 раза дешевле Начать бесплатно

Для электронной коммерции пользователям потребуется отдельный набор планов, включающий дополнительные инструменты управления магазином и электронной коммерции, стоимостью от 23 до 49 долларов в месяц.

Квадратное пространство

Squarespace известен своими потрясающими визуально шаблонами и подходом, ориентированным на дизайн, что делает его привлекательным выбором для художников, дизайнеров и других творческих профессионалов. Пользователи могут наслаждаться простым созданием веб-сайтов с функцией drag-and-drop и различными вариантами настройки.

Ключевая особенность

Широкий выбор профессионально разработанных настраиваемых шаблонов.

Конструктор веб-сайтов с функцией перетаскивания для удобного редактирования и обновления.

Дизайн, оптимизированный для мобильных устройств, который автоматически переформатируется для оптимального отображения на различных устройствах.

Функции электронной коммерции, такие как корзины покупок, управление запасами и варианты продуктов.

Встроенные инструменты SEO для оптимизации производительности веб-сайта и видимости в поисковых системах.

Сторонние интеграции, включая Google Analytics, Mailchimp и платформы социальных сетей.

Доступ к пользовательскому CSS и JavaScript для разработчиков, которым нужны расширенные возможности настройки.

SSL-сертификаты включены для безопасного просмотра и транзакций.

Цены

Squarespace не предлагает бесплатный план, но у них есть 14-дневная бесплатная пробная версия, позволяющая пользователям протестировать платформу. Их ценовая структура включает четыре премиальных плана:

Персональный (12 долларов США в месяц): собственный домен, неограниченное хранилище, базовая аналитика веб-сайта и 2 участника.

Бизнес (18 долларов США в месяц): расширенные функции электронной коммерции, профессиональная электронная почта и премиум-интеграция.

Базовая коммерция (26 долларов США в месяц): расширенные инструменты электронной коммерции, учетные записи клиентов и дополнительные каналы продаж.

Расширенная коммерция (40 долларов США в месяц): восстановление брошенной корзины, подписки, расширенные возможности доставки и полный функционал электронной коммерции.

Shopify

Shopify — это ведущая CMS-платформа, ориентированная на электронную коммерцию, предназначенная для создания, управления и масштабирования интернет-магазинов. Благодаря удобному интерфейсу, мощным инструментам электронной коммерции и встроенным маркетинговым функциям Shopify привлекает продавцов, ищущих комплексное решение для своего интернет-магазина.

Ключевая особенность

Простой в использовании конструктор интернет-магазинов с настраиваемыми темами и шаблонами.

Комплексные функции электронной коммерции, включая управление запасами, варианты продуктов и несколько платежных шлюзов.

Поддержка нескольких валют, налогов и языков, обеспечивающая глобальную экспансию.

Интеграция с популярными торговыми площадками, такими как Amazon, eBay и Etsy, для многоканальных продаж.

Маркетинговые инструменты, включая встроенное SEO, маркетинг по электронной почте и интеграцию с социальными сетями.

Интегрированная функция блога для создания и продвижения контента.

Функции восстановления брошенной корзины и управления клиентами.

Круглосуточная поддержка клиентов по телефону, электронной почте и в чате.

Доступ к магазину приложений Shopify с многочисленными интеграциями и расширениями.

Цены

Shopify предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию без необходимости использования кредитной карты. Их тарифные планы включают:

Базовый Shopify (29 долларов США в месяц): идеально подходит для нового бизнеса, включает в себя 2 учетные записи сотрудников, базовые функции электронной коммерции и общий сертификат SSL.

Shopify (79 долларов в месяц): рекомендуется для растущего бизнеса, предлагает дополнительные функции, такие как подарочные карты, профессиональные отчеты и более низкую скорость транзакций.

Advanced Shopify (299 долларов США в месяц): предназначен для масштабирования бизнеса, с более низкой скоростью транзакций, расширенной аналитикой и приоритетной поддержкой.

Для крупных предприятий Shopify также предлагает индивидуальный план под названием Shopify Plus, который предоставляет индивидуальные решения и функции для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса.

Заключение

Выбор правильной платформы CMS для вашего веб-сайта — решающее решение, которое может существенно повлиять на его успех, производительность и удобство использования. Поскольку доступно так много отличных платформ CMS, выбор того, какая из них лучше всего подходит для вашего веб-сайта, зависит от ваших целей, технических знаний и конкретных требований.

Лучшие платформы CMS 2023 года, такие как WordPress, Drupal, Joomla!, Wix, Squarespace и Shopify, предлагают разнообразные функции, цены, поддержку, возможности с открытым исходным кодом и возможности настройки, позволяющие удовлетворить практически любые потребности в создании веб-сайтов. Прежде чем перейти на конкретную платформу CMS, потратьте время на исследование и сравнение их функций, доступности, простоты использования и пользовательского опыта. Учитывайте такие факторы, как безопасность, производительность, масштабируемость и доступность плагинов, тем и расширений.

Если вы ищете более нетрадиционный подход к разработке и управлению веб-сайтами, рассмотрите возможность изучения no-code платформ, таких как AppMaster.io , которые предлагают мощные инструменты и возможности для создания веб-, мобильных и серверных приложений с минимальными знаниями в области кодирования.

Понимание целей вашего веб-сайта, целевой аудитории и технических требований поможет вам выбрать идеальную платформу CMS для вашего присутствия в Интернете. При правильном выборе и эффективном управлении контентом ваш веб-сайт будет иметь потенциал для роста, развития и успеха в постоянно меняющемся цифровом мире.