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Лучшие и самые популярные платформы CMS в 2023 году

31, авг. 2023 8 мин
Лучшие и самые популярные платформы CMS в 2023 году
Содержание

В эпоху, когда сильное присутствие в Интернете имеет решающее значение для привлечения потенциальных клиентов и взаимодействия с ними, создание и поддержание идеального веб-сайта стало обязательным условием для предприятий любого размера. Для этого выбор правильной системы управления контентом (CMS) — инструмента, который позволяет эффективно создавать, управлять и публиковать контент — является неотъемлемой частью этого процесса. В этой статье мы углубимся в важность выбора правильной CMS для вашего веб-сайта, а затем выделим лучшие платформы CMS, доступные в 2023 году, предложив всестороннее сравнение их функций, цен, сильных и слабых сторон.

Важность выбора правильной CMS

Выбор правильной платформы CMS имеет решающее значение для успеха вашего веб-сайта, поскольку он влияет на несколько аспектов вашего присутствия в Интернете. Вот несколько ключевых причин, почему выбор подходящей CMS должен быть первоочередным вопросом:

  • Удобство использования: удобная CMS позволит вашей команде эффективно создавать контент и управлять им, помогая вам поддерживать актуальность и актуальность вашего сайта.
  • Производительность. Хорошо оптимизированная CMS с эффективными возможностями кэширования и сжатия уменьшит время загрузки вашего сайта, что жизненно важно как для удобства пользователей, так и для поисковой оптимизации (SEO) .
  • Варианты настройки: правильная CMS должна предлагать вашим разработчикам гибкость и простоту настройки дизайна и функциональности вашего сайта в соответствии с вашим брендом и потребностями.
  • Расширяемость и интеграция. По мере роста вашего бизнеса вам нужна CMS, которая может удовлетворить расширенные требования к контенту и функциональности, будь то с помощью плагинов, модулей или сторонних интеграций.
  • Безопасность: безопасная CMS с мощными функциями и регулярными обновлениями защитит ваш сайт от атак, гарантируя безопасность ваших данных и доверие ваших пользователей.
  • SEO: Идеальная CMS должна предлагать встроенные инструменты SEO и поддержку соответствующих плагинов или дополнений, которые помогают оптимизировать ваш сайт для повышения рейтинга в поиске и видимости.

Content Management System (CMS)

Лучшие CMS-платформы в 2023 году

Различные платформы CMS удовлетворяют разные потребности, имеют разные наборы функций, варианты цен и целевую аудиторию. Таким образом, идеальный выбор будет зависеть от уникальных требований вашего сайта. Вот лучшие платформы CMS в 2023 году (в произвольном порядке):

  • WordPress : CMS с открытым исходным кодом, любимая как новичками, так и профессиональными разработчиками за удобство использования и расширяемую экосистему.
  • Drupal : очень гибкая и мощная платформа CMS с открытым исходным кодом, в которой приоритет отдается безопасности, что делает ее популярным выбором для правительственных веб-сайтов.
  • Джумла! : Платформа с открытым исходным кодом, которая по сложности находится между WordPress и Drupal, предлагает более продвинутые функции и требует немного большего опыта.
  • Wix : удобный облачный конструктор веб-сайтов с разнообразным набором профессионально разработанных шаблонов и интуитивно понятным редактором drag-and-drop.
  • Squarespace : сложный конструктор веб-сайтов с красивыми шаблонами, функциональностью электронной коммерции и отличной поддержкой клиентов, что делает его идеальным для компаний, отдающих предпочтение эстетике и простоте использования.
  • Shopify : полноценная CMS, ориентированная на электронную коммерцию, со всем необходимым для создания, управления и развития интернет-магазина.

Каждая из этих платформ имеет свои уникальные сильные и слабые стороны, которые мы подробно обсудим в следующих разделах. Этот углубленный анализ поможет вам определить, какая платформа CMS соответствует конкретным потребностям вашего сайта.

WordPress

WordPress — самая популярная платформа CMS в мире, на которой работает более 40% всех веб-сайтов по всему миру. Она начиналась как простая платформа для ведения блогов в 2003 году, но с тех пор превратилась в полноценную систему управления контентом, подходящую для различных типов веб-сайтов, от личных блогов до крупных магазинов электронной коммерции и корпоративных веб-сайтов.

Ключевые особенности WordPress

  • Обширная библиотека тем и плагинов: WordPress предлагает широкий спектр тем и плагинов, как бесплатных, так и платных, для расширения и настройки вашего веб-сайта. Имея на выбор более 50 000 плагинов и несколько тысяч тем, вы можете легко адаптировать функциональность и дизайн своего сайта в соответствии со своими потребностями.
  • Интуитивно понятный интерфейс: WordPress известен своим удобным интерфейсом, позволяющим начинающим и нетехническим пользователям легко управлять своими веб-сайтами. Платформа включает в себя встроенный визуальный редактор для создания и редактирования контента, а также организованную медиатеку для эффективного управления файлами.
  • SEO-дружественность: платформа разработана с учетом поисковой оптимизации (SEO) и имеет встроенные инструменты SEO, такие как постоянные ссылки и метатеги. Кроме того, вы можете интегрировать популярные плагины, такие как Yoast SEO, чтобы еще больше повысить рейтинг вашего сайта в поисковых системах.
  • Сильное сообщество: WordPress имеет огромное глобальное сообщество пользователей и разработчиков, которые активно способствуют улучшению и обновлению компонентов платформы. Это активное сообщество также предлагает поддержку, ресурсы и учебные пособия для тех, кто хочет узнать больше о WordPress и его возможностях.

Плюсы и минусы WordPress

Плюсы:

  • Очень гибкий и настраиваемый с бесчисленным количеством тем и плагинов.
  • Удобный для новичков интерфейс
  • Надежные функции и возможности SEO
  • Активное и поддерживающее сообщество
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Минусы:

  • Платформа может быть ресурсоемкой для крупных веб-сайтов.
  • Управление обновлениями и безопасностью требует регулярного внимания.
  • Более крутая кривая обучения для более продвинутых настроек и разработок.

Друпал

Drupal — это мощная CMS с открытым исходным кодом, предлагающая высокую гибкость, надежные функции безопасности и отличную масштабируемость. Он подходит для более сложных проектов корпоративного уровня, таких как правительственные, образовательные и крупные корпоративные веб-сайты. Сложные возможности Drupal по управлению контентом делают его привлекательным для организаций с разнообразными типами контента и требованиями к его отображению.

Ключевые особенности Друпала

  • Модульная архитектура: Drupal использует систему, основанную на модулях, что позволяет вам легко расширять и настраивать свой веб-сайт с помощью тысяч доступных модулей. Такой подход позволяет создать уникальный веб-сайт , отвечающий вашим конкретным потребностям.
  • Расширенное управление контентом: Drupal обрабатывает сложные структуры контента, настраиваемые типы контента и таксономии более эффективно, чем большинство других платформ CMS. Эта расширенная возможность управления контентом делает его подходящим для веб-сайтов с большим количеством контента и данных.
  • Масштабируемость и производительность: Drupal предназначен для работы с веб-сайтами с высоким трафиком и может масштабироваться для размещения миллионов посетителей без ущерба для производительности.
  • Безопасность. Одной из ключевых сильных сторон Drupal является его внимание к безопасности. Платформа известна своими надежными функциями безопасности, включая встроенную защиту от распространенных угроз и частые обновления безопасности. Многие крупные организации и правительственные учреждения выбирают Drupal из-за его надежных показателей безопасности.

Плюсы и минусы Друпала

Плюсы:

  • Очень гибкий и настраиваемый
  • Отличные возможности управления контентом
  • Масштабируемая и высокопроизводительная платформа
  • Надежные функции безопасности

Минусы:

  • Более высокая кривая обучения для нетехнических пользователей по сравнению с другими платформами
  • Ограниченные возможности тем и модулей по сравнению с WordPress.
  • Более высокие затраты на разработку и обслуживание из-за необходимости в опыте разработчиков.

Джумла!

Джумла! — еще одна популярная платформа CMS с открытым исходным кодом, известная своей простотой использования, обширными функциями и гибкостью. Он занимает промежуточное положение между WordPress и Drupal, предлагая более обширный набор функций, чем WordPress, но менее сложный, чем Drupal. Джумла! — отличный выбор для веб-сайтов, требующих баланса возможностей настройки и удобства для пользователя, таких как малый бизнес, некоммерческие организации и онлайн-публикации.

Ключевые особенности Joomla!

  • Простое управление контентом: Joomla! предлагает удобный интерфейс для управления контентом, что позволяет нетехническим пользователям легко обновлять и поддерживать свои веб-сайты. Он включает встроенную поддержку пользовательских типов контента и гибкую организацию контента с использованием категорий и тегов.
  • Расширяемый с помощью расширений: Joomla! предоставляет тысячи расширений для расширения функциональности вашего сайта. Сюда входят бесплатные и платные варианты для различных целей, таких как электронная коммерция, SEO, социальные сети и многое другое.
  • Встроенная многоязычная поддержка. В отличие от WordPress и Drupal, которым для многоязычной функциональности требуются плагины или модули, Joomla! поставляется со встроенной многоязычной поддержкой. Эта функция позволяет вам создавать и управлять своим веб-сайтом на нескольких языках без необходимости использования сторонних расширений.
  • Сильное сообщество разработчиков: Joomla! имеет активное глобальное сообщество, состоящее из разработчиков, дизайнеров и пользователей, которые вносят свой вклад в разработку, поддержку и ресурсы платформы.

Плюсы и минусы Joomla!

Плюсы

  • Простой в использовании интерфейс для управления контентом
  • Расширяемость с помощью широкого спектра доступных расширений.
  • Встроенная многоязычная поддержка.
  • Активное и поддерживающее сообщество

Минусы:

  • Меньше тем и расширений по сравнению с WordPress.
  • Расширенная настройка может потребовать опыта разработчика.
  • Ограниченная масштабируемость по сравнению с Drupal.

Викс

Wix — популярный облачный конструктор веб-сайтов и платформа CMS, которая обслуживает множество пользователей, от частных лиц до малого и среднего бизнеса. Wix, известный своей простотой использования и интуитивно понятным интерфейсом с возможностью перетаскивания , позволяет пользователям с небольшими техническими знаниями или вообще без них создавать и запускать полностью адаптивные веб-сайты.

Ключевая особенность

  • Интуитивно понятный конструктор веб-сайтов с drag-and-drop множеством настраиваемых шаблонов.
  • Помощник по дизайну на базе искусственного интеллекта: Wix ADI (Artificial Design Intelligence) создает персонализированный веб-сайт для пользователей на основе ряда вопросов.
  • В Wix App Market доступно более 100 приложений и интеграций для расширения функциональности веб-сайта.
  • Возможности электронной коммерции с управлением интернет-магазином, платежными шлюзами и поддержкой нескольких валют.
  • Передовые инструменты SEO для оптимизации производительности сайта в поисковых системах.
  • Маркетинговые инструменты, включая маркетинг по электронной почте, чат и управление клиентами.
  • Бесплатные SSL-сертификаты для повышения безопасности.
  • Веб-сайты, оптимизированные для мобильных устройств, с возможностью редактирования для лучшего отображения на мобильных устройствах.

Wix CMS Platform

Источник изображения: PCMag

Цены

Wix предлагает бесплатный план с базовыми функциями, но он включает в себя брендинг Wix и не позволяет использовать собственный домен. Чтобы получить более расширенные функции и удалить брендинг Wix, пользователи могут выбрать премиальные планы, которые включают в себя:

  • Комбо (14 долларов США в месяц): собственный домен, хранилище объемом 3 ГБ, пропускная способность 2 ГБ и удаление рекламы Wix.
  • Безлимитно (18 долларов США в месяц): 10 ГБ памяти, неограниченная пропускная способность, а также дополнительные приложения и функции, предназначенные для фрилансеров и предпринимателей.
  • Pro (23 доллара в месяц): 20 ГБ памяти, различные приложения и расширенные функции онлайн-брендинга для растущего бизнеса.
  • VIP (39 долларов США в месяц): 35 ГБ памяти, приоритетная поддержка и все функции Wix.
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Для электронной коммерции пользователям потребуется отдельный набор планов, включающий дополнительные инструменты управления магазином и электронной коммерции, стоимостью от 23 до 49 долларов в месяц.

Квадратное пространство

Squarespace известен своими потрясающими визуально шаблонами и подходом, ориентированным на дизайн, что делает его привлекательным выбором для художников, дизайнеров и других творческих профессионалов. Пользователи могут наслаждаться простым созданием веб-сайтов с функцией drag-and-drop и различными вариантами настройки.

Ключевая особенность

  • Широкий выбор профессионально разработанных настраиваемых шаблонов.
  • Конструктор веб-сайтов с функцией перетаскивания для удобного редактирования и обновления.
  • Дизайн, оптимизированный для мобильных устройств, который автоматически переформатируется для оптимального отображения на различных устройствах.
  • Функции электронной коммерции, такие как корзины покупок, управление запасами и варианты продуктов.
  • Встроенные инструменты SEO для оптимизации производительности веб-сайта и видимости в поисковых системах.
  • Сторонние интеграции, включая Google Analytics, Mailchimp и платформы социальных сетей.
  • Доступ к пользовательскому CSS и JavaScript для разработчиков, которым нужны расширенные возможности настройки.
  • SSL-сертификаты включены для безопасного просмотра и транзакций.

Цены

Squarespace не предлагает бесплатный план, но у них есть 14-дневная бесплатная пробная версия, позволяющая пользователям протестировать платформу. Их ценовая структура включает четыре премиальных плана:

  • Персональный (12 долларов США в месяц): собственный домен, неограниченное хранилище, базовая аналитика веб-сайта и 2 участника.
  • Бизнес (18 долларов США в месяц): расширенные функции электронной коммерции, профессиональная электронная почта и премиум-интеграция.
  • Базовая коммерция (26 долларов США в месяц): расширенные инструменты электронной коммерции, учетные записи клиентов и дополнительные каналы продаж.
  • Расширенная коммерция (40 долларов США в месяц): восстановление брошенной корзины, подписки, расширенные возможности доставки и полный функционал электронной коммерции.

Shopify

Shopify — это ведущая CMS-платформа, ориентированная на электронную коммерцию, предназначенная для создания, управления и масштабирования интернет-магазинов. Благодаря удобному интерфейсу, мощным инструментам электронной коммерции и встроенным маркетинговым функциям Shopify привлекает продавцов, ищущих комплексное решение для своего интернет-магазина.

Ключевая особенность

  • Простой в использовании конструктор интернет-магазинов с настраиваемыми темами и шаблонами.
  • Комплексные функции электронной коммерции, включая управление запасами, варианты продуктов и несколько платежных шлюзов.
  • Поддержка нескольких валют, налогов и языков, обеспечивающая глобальную экспансию.
  • Интеграция с популярными торговыми площадками, такими как Amazon, eBay и Etsy, для многоканальных продаж.
  • Маркетинговые инструменты, включая встроенное SEO, маркетинг по электронной почте и интеграцию с социальными сетями.
  • Интегрированная функция блога для создания и продвижения контента.
  • Функции восстановления брошенной корзины и управления клиентами.
  • Круглосуточная поддержка клиентов по телефону, электронной почте и в чате.
  • Доступ к магазину приложений Shopify с многочисленными интеграциями и расширениями.

Цены

Shopify предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию без необходимости использования кредитной карты. Их тарифные планы включают:

  • Базовый Shopify (29 долларов США в месяц): идеально подходит для нового бизнеса, включает в себя 2 учетные записи сотрудников, базовые функции электронной коммерции и общий сертификат SSL.
  • Shopify (79 долларов в месяц): рекомендуется для растущего бизнеса, предлагает дополнительные функции, такие как подарочные карты, профессиональные отчеты и более низкую скорость транзакций.
  • Advanced Shopify (299 долларов США в месяц): предназначен для масштабирования бизнеса, с более низкой скоростью транзакций, расширенной аналитикой и приоритетной поддержкой.

Для крупных предприятий Shopify также предлагает индивидуальный план под названием Shopify Plus, который предоставляет индивидуальные решения и функции для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса.

Заключение

Выбор правильной платформы CMS для вашего веб-сайта — решающее решение, которое может существенно повлиять на его успех, производительность и удобство использования. Поскольку доступно так много отличных платформ CMS, выбор того, какая из них лучше всего подходит для вашего веб-сайта, зависит от ваших целей, технических знаний и конкретных требований.

Лучшие платформы CMS 2023 года, такие как WordPress, Drupal, Joomla!, Wix, Squarespace и Shopify, предлагают разнообразные функции, цены, поддержку, возможности с открытым исходным кодом и возможности настройки, позволяющие удовлетворить практически любые потребности в создании веб-сайтов. Прежде чем перейти на конкретную платформу CMS, потратьте время на исследование и сравнение их функций, доступности, простоты использования и пользовательского опыта. Учитывайте такие факторы, как безопасность, производительность, масштабируемость и доступность плагинов, тем и расширений.

Если вы ищете более нетрадиционный подход к разработке и управлению веб-сайтами, рассмотрите возможность изучения no-code платформ, таких как AppMaster.io , которые предлагают мощные инструменты и возможности для создания веб-, мобильных и серверных приложений с минимальными знаниями в области кодирования.

Понимание целей вашего веб-сайта, целевой аудитории и технических требований поможет вам выбрать идеальную платформу CMS для вашего присутствия в Интернете. При правильном выборе и эффективном управлении контентом ваш веб-сайт будет иметь потенциал для роста, развития и успеха в постоянно меняющемся цифровом мире.

Чем AppMaster.io отличается от других платформ CMS?

AppMaster.io — это платформа без кода, ориентированная в первую очередь на создание серверных, веб- и мобильных приложений и управление ими. Хотя это, возможно, и не традиционная платформа CMS, ее способность создавать интерактивные веб-приложения может служить альтернативным решением для веб-сайтов, ориентированных на контент.

Существуют ли платформы CMS с открытым исходным кодом?

Да, доступно несколько платформ CMS с открытым исходным кодом, таких как WordPress, Drupal, Joomla! и Ghost. Эти платформы предлагают пользователям большую гибкость и возможности настройки, а также доступ к обширному сообществу разработчиков и ресурсам.

Что такое платформа CMS?

Платформа CMS (система управления контентом) — это программное приложение, которое позволяет пользователям эффективно и организованно управлять цифровым контентом и публиковать его на веб-сайте.

Почему важно выбрать правильную платформу CMS?

Выбор правильной платформы CMS имеет решающее значение для успеха вашего веб-сайта, поскольку он сильно влияет на его производительность, удобство использования, управление контентом, поисковую оптимизацию и общий пользовательский опыт.

Могу ли я сменить платформу CMS после запуска моего сайта?

Да, можно сменить платформу CMS, но этот процесс может быть сложным и трудоемким в зависимости от совместимости новой платформы, миграции существующего контента и функциональности веб-сайта. Для плавного перехода часто требуется правильное планирование и технический опыт.

Какие CMS-платформы станут лучшими в 2023 году?

Некоторые из лучших платформ CMS в 2023 году включают WordPress, Drupal, Joomla!, Wix, Squarespace, Shopify, Magnolia, Ghost, AppMaster.io и Silverstripe. Каждая платформа предлагает уникальный набор функций, отвечающих различным потребностям и типам веб-сайтов.

Какая платформа CMS лучше всего подходит для электронной коммерции?

Shopify считается одной из лучших CMS-платформ, ориентированных на электронную коммерцию, с надежным набором инструментов для создания, управления и масштабирования интернет-магазина. Однако другие платформы, такие как WooCommerce для WordPress и Joomla! с интеграцией HikaShop также может удовлетворить потребности электронной коммерции.

Что следует учитывать при выборе платформы CMS?

При выборе платформы CMS учитывайте такие факторы, как простота использования, функции, возможности настройки, масштабируемость, цены, безопасность и доступность плагинов, расширений или сторонних интеграций.

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